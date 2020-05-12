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Новости Коронавирус и карантин
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Местные власти имеют возможность усиливать карантин, - Степанов

Местные власти имеют возможность усиливать карантин, - Степанов

Местные власти имеют возможность самостоятельно усиливать карантинные меры.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"В целом со вчерашнего дня по всей стране введено смягчение карантина. Но на местах есть возможность усиливать этот карантин, это так прописано в законе. У нас есть уже примеры, когда усилены меры. Например, в городе Киеве не открываются торгово-развлекательные центры, а в Черновицкой области не будут работать салоны красоты. Это все то, что и является адаптивным карантином", - сказал Степанов.

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Он подчеркнул, что Минздрав держит постоянный контакт и с руководителями местного самоуправления, то есть с мэрами городов по Украине, и с руководителями областей относительно карантинных мер на территории той или иной громады или области.

Как сообщалось, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Ограничительные меры продлили до 22 мая, но с 11 мая действуют определенные послабления. По состоянию на 12 мая в Украине лабораторно подтверждено 16 023 случая COVID-19. За сутки - 375 новых.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4906) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Зекарантинный развот лохов на золотишко продолжается))) Несите золото в ломбарды активней - ждуть люди, а вы упираетесь.
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12.05.2020 11:37 Ответить
Так вы же разорили местные бюджеты...
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12.05.2020 11:39 Ответить
но дали возможность пополнить. штрафами, например.
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12.05.2020 11:42 Ответить
Нет. Зелёные дененераты скасували децентрализацию. И теперь вся доходная часть местных бюджетов вновь уходит в Киев, а там уже решают - кому и сколько.
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12.05.2020 12:06 Ответить
Послабление карантина не-е-е, а усиление разрешается, не порядок.
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12.05.2020 11:43 Ответить
И этим они пользуются. У нас в г.Константиновка,Дон область с продавцов на рынке требуют дань,что б послабили карантин и разрешили работать!
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12.05.2020 11:47 Ответить
 
 