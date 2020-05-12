Місцева влада має можливість посилювати карантин, - Степанов

Місцева влада має можливість самостійно посилювати карантинні заходи.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В цілому від учора по всій країні введено пом'якшення карантину. Але на місцях є можливість посилювати цей карантин, це так прописано в законі. У нас є вже приклади, коли посилено заходи. Наприклад, в місті Києві не відкриваються торгово-розважальні центри, а в Чернівецькій області не будуть працювати салони краси. Це все те, що і є адаптивним карантином", - сказав Степанов.

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Він підкреслив, що Міністерство охорони здоров'я тримає постійний контакт і з керівниками місцевого самоврядування, тобто з мерами міст по Україні, і з керівниками областей щодо карантинних заходів на території тієї чи іншої громади або області.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні ввели карантин в навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмежувальні заходи продовжили до 22 травня, але з 11 травня діють певні послаблення. Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадки COVID-19. За добу - 375 нових.