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Новини Коронавірус і карантин
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Місцева влада має можливість посилювати карантин, - Степанов

Місцева влада має можливість посилювати карантин, - Степанов

Місцева влада має можливість самостійно посилювати карантинні заходи.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В цілому від учора по всій країні введено пом'якшення карантину. Але на місцях є можливість посилювати цей карантин, це так прописано в законі. У нас є вже приклади, коли посилено заходи. Наприклад, в місті Києві не відкриваються торгово-розважальні центри, а в Чернівецькій області не будуть працювати салони краси. Це все те, що і є адаптивним карантином", - сказав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість активних хворих на COVID-19 за минулу добу знизилася в двох областях, в інших - зросла, - РНБО

Він підкреслив, що Міністерство охорони здоров'я тримає постійний контакт і з керівниками місцевого самоврядування, тобто з мерами міст по Україні, і з керівниками областей щодо карантинних заходів на території тієї чи іншої громади або області.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні ввели карантин в навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмежувальні заходи продовжили до 22 травня, але з 11 травня діють певні послаблення. Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадки COVID-19. За добу - 375 нових.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5407) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Зекарантинный развот лохов на золотишко продолжается))) Несите золото в ломбарды активней - ждуть люди, а вы упираетесь.
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12.05.2020 11:37 Відповісти
Так вы же разорили местные бюджеты...
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12.05.2020 11:39 Відповісти
но дали возможность пополнить. штрафами, например.
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12.05.2020 11:42 Відповісти
Нет. Зелёные дененераты скасували децентрализацию. И теперь вся доходная часть местных бюджетов вновь уходит в Киев, а там уже решают - кому и сколько.
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12.05.2020 12:06 Відповісти
Послабление карантина не-е-е, а усиление разрешается, не порядок.
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12.05.2020 11:43 Відповісти
И этим они пользуются. У нас в г.Константиновка,Дон область с продавцов на рынке требуют дань,что б послабили карантин и разрешили работать!
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12.05.2020 11:47 Відповісти
 
 