Во Львове разрешили работу парикмахерских и стоматологических кабинетов, - Садовый

Комиссия Львова по чрезвычайным ситуациям разрешила работу парикмахерских, салонов красоты и частных стоматологических кабинетов.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно продажи одежды и обуви есть решение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям о запрете работы до 15 мая. Город будет принимать свое решение исключительно после положительного решения областной комиссии", - отметил он.

Мэр подчеркнул, что разрешение на работу не означает вседозволенность. Нужно сохранять здравый смысл и не нарушать определенные протоколы.

"Вчера зафиксировали нарушение правил на одной из летних площадок в центре города, идет речь о "Золотом колосе". Сегодня мы запретили работать нарушителям. И так будет со всеми, кто пренебрегает безопасностью людей", - добавил Садовый.

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