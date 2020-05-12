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Новости Коронавирус и карантин
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Во Львове разрешили работу парикмахерских и стоматологических кабинетов, - Садовый

Во Львове разрешили работу парикмахерских и стоматологических кабинетов, - Садовый

Комиссия Львова по чрезвычайным ситуациям разрешила работу парикмахерских, салонов красоты и частных стоматологических кабинетов.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно продажи одежды и обуви есть решение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям о запрете работы до 15 мая. Город будет принимать свое решение исключительно после положительного решения областной комиссии", - отметил он.

Мэр подчеркнул, что разрешение на работу не означает вседозволенность. Нужно сохранять здравый смысл и не нарушать определенные протоколы.

"Вчера зафиксировали нарушение правил на одной из летних площадок в центре города, идет речь о "Золотом колосе". Сегодня мы запретили работать нарушителям. И так будет со всеми, кто пренебрегает безопасностью людей", - добавил Садовый.

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Автор: 

карантин (16729) Львов (4605) Садовый Андрей (651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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исусик приходил и разрешил?
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12.05.2020 11:42 Ответить
Обувь продавать опасней чем стричь и делать маникюр?))
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12.05.2020 11:44 Ответить
Во Львове разрешили работу парикмахерских и стоматологических кабинетов, - Садовый - Цензор.НЕТ 799
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12.05.2020 11:45 Ответить
11.05.20 у меня был праздник, сходил наконец-то в парикмахерскую и к стоматологу. Теперь бы ещё летнюю обувь купить и велосипед для внучки, может разрешат паны от МинЗдрава.
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12.05.2020 11:52 Ответить
Из села бабка пешком к стоматологу пока добредет, то и помрет по дороге.
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12.05.2020 12:02 Ответить
У Львові дозволили роботу перукарень та стоматологічних кабінетів, - Садовий - Цензор.НЕТ 1887
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12.05.2020 12:51 Ответить
 
 