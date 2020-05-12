У Львові дозволили роботу перукарень та стоматологічних кабінетів, - Садовий

Комісія Львова з надзвичайних ситуацій дозволила роботу перукарень, салонів краси і приватних стоматологічних кабінетів.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо продажу одягу і взуття є рішення обласної комісії з надзвичайних ситуацій про заборону роботи до 15 травня. Місто ухвалюватиме своє рішення виключно після позитивного рішення обласної комісії", - зазначив він.

Мер підкреслив, що дозвіл на роботу не означає вседозволеність. Потрібно зберігати здоровий глузд і не порушувати певні протоколи.

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"Вчора зафіксували порушення правил на одному з літніх майданчиків в центрі міста, йдеться про "Золотий колос". Сьогодні ми заборонили працювати порушникам. І так буде з усіма, хто нехтує безпекою людей", - додав Садовий.