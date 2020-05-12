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Новини Коронавірус і карантин
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У Львові дозволили роботу перукарень та стоматологічних кабінетів, - Садовий

У Львові дозволили роботу перукарень та стоматологічних кабінетів, - Садовий

Комісія Львова з надзвичайних ситуацій дозволила роботу перукарень, салонів краси і приватних стоматологічних кабінетів.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо продажу одягу і взуття є рішення обласної комісії з надзвичайних ситуацій про заборону роботи до 15 травня. Місто ухвалюватиме своє рішення виключно після позитивного рішення обласної комісії", - зазначив він.

Мер підкреслив, що дозвіл на роботу не означає вседозволеність. Потрібно зберігати здоровий глузд і не порушувати певні протоколи.

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"Вчора зафіксували порушення правил на одному з літніх майданчиків в центрі міста, йдеться про "Золотий колос". Сьогодні ми заборонили працювати порушникам. І так буде з усіма, хто нехтує безпекою людей", - додав Садовий.

Автор: 

карантин (18172) Львів (3103) Садовий Андрій (536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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исусик приходил и разрешил?
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12.05.2020 11:42 Відповісти
Обувь продавать опасней чем стричь и делать маникюр?))
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12.05.2020 11:44 Відповісти
Во Львове разрешили работу парикмахерских и стоматологических кабинетов, - Садовый - Цензор.НЕТ 799
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12.05.2020 11:45 Відповісти
11.05.20 у меня был праздник, сходил наконец-то в парикмахерскую и к стоматологу. Теперь бы ещё летнюю обувь купить и велосипед для внучки, может разрешат паны от МинЗдрава.
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12.05.2020 11:52 Відповісти
Из села бабка пешком к стоматологу пока добредет, то и помрет по дороге.
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12.05.2020 12:02 Відповісти
У Львові дозволили роботу перукарень та стоматологічних кабінетів, - Садовий - Цензор.НЕТ 1887
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12.05.2020 12:51 Відповісти
 
 