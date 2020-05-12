Коронавирус - первый кризис, в который Украина вошла подготовленной, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас экономическая ситуация в Украине на фоне пандемии коронавируса не является критической.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в интервью "Handelsblatt".

"Конечно, пандемия также нас сильно поражает. Но это первый кризис, в который Украина вступила разумно подготовленной и имея экономические резервы. До сих пор мы проходим кризис в значительной мере стабильно", - отметил он.

Шмыгаль уверен, что сейчас ситуация не является критической: дефицит текущего счета в марте составил 389 млн долларов по сравнению с 526 миллионами долларов годом ранее. А 25,7 млрд долларов валютных резервов дают основания утверждать, что страна находится в лучшем положении, чем раньше. К тому же есть около 2,3 млрд долларов на казначейских счетах.

"Учитывая это, мы вошли в кризис более стабильными, чем в прежние времена", - добавил он.

По его словам, нынешнее падение валового внутреннего продукта прогнозируется на уровне 4,8%. При этом промышленное производство в первом квартале обрушилось на 5,1%.

Также читайте: Изучается возможность введения налоговых каникул для бизнеса, - Шмыгаль