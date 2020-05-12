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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирус - первый кризис, в который Украина вошла подготовленной, - Шмыгаль

Коронавирус - первый кризис, в который Украина вошла подготовленной, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас экономическая ситуация в Украине на фоне пандемии коронавируса не является критической.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в интервью "Handelsblatt".

"Конечно, пандемия также нас сильно поражает. Но это первый кризис, в который Украина вступила разумно подготовленной и имея экономические резервы. До сих пор мы проходим кризис в значительной мере стабильно", - отметил он.

Шмыгаль уверен, что сейчас ситуация не является критической: дефицит текущего счета в марте составил 389 млн  долларов по сравнению с 526 миллионами долларов годом ранее. А 25,7 млрд долларов валютных резервов дают основания утверждать, что страна находится в лучшем положении, чем раньше. К тому же есть около 2,3 млрд долларов на казначейских счетах.

"Учитывая это, мы вошли в кризис более стабильными, чем в прежние времена", - добавил он.

По его словам, нынешнее падение валового внутреннего продукта прогнозируется на уровне 4,8%. При этом промышленное производство в первом квартале обрушилось на 5,1%.

Также читайте: Изучается возможность введения налоговых каникул для бизнеса, - Шмыгаль

Автор: 

карантин (16729) кризис (3071) Шмыгаль Денис (2741) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+41
однозначно
подготовка состояла в том что продали за рубеж маски в том числе и из госрезерва!
а потом подготовленные героически возили тесты и маски которых так никто и не увидел в больницах, зато прекрасно увидели в эпицентре
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12.05.2020 12:00 Ответить
+40
Аааахахахахах.... Пацталом...
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12.05.2020 11:59 Ответить
+36
физдун.... ))
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12.05.2020 11:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
физдун.... ))
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12.05.2020 11:59 Ответить
Він звісно правий. Вже до вірусу в Україні завдяки зєбуїнам розпочалася рецесія. Залишається лише кивати на вірус. Приготувалися блін.
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12.05.2020 12:01 Ответить
Не чего, они готовились - аккурат до карантина, маски все распродали, антисептики (правда за границу распродали, то вже таке)
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12.05.2020 12:12 Ответить
ВСТИГЛИ ДО ПАНДЕМІЇ ВСЬО УКРАСТИ
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12.05.2020 12:14 Ответить
Аааахахахахах.... Пацталом...
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12.05.2020 11:59 Ответить
Опустить экономику в ноль, сделать пол страны безработными и малоимущими - это у них называется ПОДГОТОВЛЕННЫМИ))))
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12.05.2020 12:14 Ответить
ПОЖАР НА РАСКРАДЄННОМ СКЛАДЄ ОКАЗАЛСЯ КСТАТІ
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12.05.2020 12:16 Ответить
безробітні зебіли повністю згідні😂
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12.05.2020 12:00 Ответить
Какая разница)))
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12.05.2020 12:15 Ответить
однозначно
подготовка состояла в том что продали за рубеж маски в том числе и из госрезерва!
а потом подготовленные героически возили тесты и маски которых так никто и не увидел в больницах, зато прекрасно увидели в эпицентре
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12.05.2020 12:00 Ответить
а что не так, аккурат всю тысячу тонн масок успели распродать ДО начала заразы в Украине
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12.05.2020 12:03 Ответить
Он прав. Ребята подготовились и маски продали из держрезерва очень как вовремя!
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12.05.2020 12:16 Ответить
Ну они ж не в больницы их ввозили...больницы вполне неплохо волонтеры и меценаты обеспечивают. Вон даже видео было - журналисты засняли, как минзрав барыжил тестами
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12.05.2020 12:16 Ответить
Що з людьми робить зеВірус - зовсім без мізків залишає...
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12.05.2020 12:00 Ответить
Неа.
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12.05.2020 12:01 Ответить
**..й карандаш... шо оно несет?
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12.05.2020 12:01 Ответить
ЗЕльоная лапша популярна еще с весны 2019
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12.05.2020 12:05 Ответить
только за сегодня 90 заразившихся врачей из общего числа больных 360


почти каждый третий больной короной - врач!
вы "подготовленные", бьете собственные рекорды
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12.05.2020 12:01 Ответить
ну вот...не все ж поголовно? получается - подготовились!
(это сарказм, конечно)
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12.05.2020 12:07 Ответить
Что там с Беларуссией. Они не подготовились?))) Где горы трупов в Минске? Вы облажались с лоховирусом. Это все уже понимают. Уничтожили экономику, лишили людей работы. В отставку!
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12.05.2020 12:02 Ответить
В Нью-Йорке небольшая горка, в Милане пригорок, в Мадриде холмик из трупов, в Минске есть Хитрозачёсаный, а под Минском много болот вот почему нет горы трупов
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12.05.2020 12:13 Ответить
А где "горка из трупов" в Швеции?
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12.05.2020 12:43 Ответить
Коронавірус - перша криза, в яку Україна увійшла підготовленою, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9214
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12.05.2020 13:33 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3119823.html HELGI`s NEWs

1 - Изменяя своей традиции, начну не с плохого, а очень плохого. Государственная преступница (Поклонская) свободно даёт интервью украинским журналистам (Гордону), а Рабинович так же свободно заявляет на российском телевидении, что для пророссийских сил в Украине при Порошенко был 1941 год, а сейчас наступил 43-й - мол, победа уже скоро.
Дело не в Поклонской и Рабиновиче.
Дело в той наглости и безнаказанности, которую почувствовали те адепты Москвы, которые должны не раздавать интервью, а сидеть в тюрьме. По задумке Кремля, начался новый этап экспансии Украины - БРАТАНИЕ. Причём, братание в турборежиме.
Поклонские, усики, гордоны, рабиновичи... Это уже не окна Овертона, это открытый вызов всему украинскому. Был бы жив Захарченко, эти го(н)рдоны брали бы интервью у него. Завидую тупым и восторженным: для них телевизор - Бог есмь. Но мой IQ и IQ моих друзей - непростительно высоки для того, чтобы не понимать очевидного.
Осенью что-то будет...

2 - Пристайко констатировал провал Парижских соглашений с Путиным. Мол, уже есть план "В" и план "С".
Договариваться с Путиным - это как договариваться с крокодилом о том, что он сожрёт тебя последним.
Вместе с твоими планами от "А" до "Z".
План должен быть один, и его придерживался Порошенко: укрепление армии, путь в НАТО, санкции, энергетическая независимость и никаких уступок Москве.
Кстати, при такой политике в 2017 и 2018 годах на передовой гибло меньше наших содат, чем при Зеленском, который выбрал путь умиротворения агрессора.

3 - Кстати, об Эрэфии. В Москве на репетициях парада к 75-летию Победы коронавирусом заболели сотни военных, а Россия стала единственной страной в мире, которая в результате полуторамесячной самоизоляции добилась РОСТА ежедневных заражений в 40 раз! И... значительно ослабила карантин.
Класс! У плешивого был выбор - срочно спасать экономику или угробить своих сограждан. Он выбрал то и другое. При таких ценах на нефть и тотальном локауте уже не получится кормить Крым и Донбасс, а Искандеры окончательно лопнут от смеха. Поэтому - больше смертей, больше трэша! А бабы ещё нарожают... Нет, с этой страной границу надо открывать не раньше 3000 года.

4 - Саакашвили обещает Грузии голод и беды в случае разрыва отношений с Украиной.
Политический бомж грозит напастями своей же стране!
Но я думаю, всё это грозит Украине, если Михо получит достаточно полномочий. Кстати, он уже начал подтягивать в Киев своих соотечественников: в Украину из Турции въехал один из самых одиозных соратников Саакашвили - Гечо Харцилава. Ещё около десятка грузин сидят на чемоданах.
Я ни разу не националист, но создание зарубежного ядра на государственных постах страны меня беспокоит. Для них Украина - казино. Поставили на красное - выиграли, увели деньги в офшор. Проиграли - собрали вещи и поехали в другое казино. А нам жить.

5 - Энергетическая безопасность Польши и Украины: началось строительство газопровода Baltic Pipe.
Просто приведу слова польского президента Дуды: "Мы строим газовые хабы, которые также позволят поставлять газ в соседние страны, включая Украину. Очень важно, что Польша будет одним из тех гарантов энергетической безопасности Украины, которая годами подвергается газовому, энергетическому шантажу со стороны России. Поэтому этот элемент крайне важен для суверенитета и полной независимости Украины." Добавить нечего.

6 - Украине впервые удалось избежать банкопада и всплеска инфляции во время коронакризиса - НБУ.
Как бы сейчас на них не гнали - это заслуга Порошенко и лично Гонтаревой.
Да, была оперция по живому, но только благодаря ей банковская система Украины держит удар в самой критической ситуации. Кстати, во фракции СН хотят поставить вопрос об увольнении главы Смолия. Для чего? Ну не хочет НБУ просто так печатать деньги, а провал бюджета с начала года - 44 млрд грн.
Впрочем, голосовавшие за Зермака и "Сватами" удовлетворятся, а вот остальные - вряд ли.

7 - Закончился "праздник" Победобесия. Россия уже начала подготовку к 76-й годовщине её победы над всем миром, а я просто приведу несколько цифр от @Churchill.
Применение смертной казни к своим солдатам на Второй Мировой:
США: 146;
Франция: 102;
Британия: 40;
Германия: 7 810;
СССР: 157 593.
Это только трибуналы, т.е. не включает в себя расстрелы заградотрядами, СМЕРШ etc. Празднуйте дальше...

8 - Программа кредитования Украины, принятая на заседании кредитного комитета МВФ, не предусматривает прямого выделения средств украинской стороне. Речь идет о зачете платежей, предусмотренных предыдущими программами кредитования с продлением срока их погашения.
Это решение вписывается в мою предыдущую информацию о том, что МВФ не доверяет режиму Зеленского, а полноценное сотрудничество с Украиной будет возобновлено только после смены власти на более профессиональную и менее хитросделанную.

9 - Власти Британии, США и Норвегии заявили, что украинцев из страны выпускают только после разрешения властей. Наш МИД это опровергает.

- Ты что, не понимаешь, что мы в дурдоме?
- Ты преувеличиваешь, это уютный пансионат.
- Мы к койкам пристёгнуты, вон решётки на окнах.
- Это для нашей безопасности...

Я почему-то больше верю британцам, американцам и норвежцам.
Видимо, ЗЕ пообещал олигархам дешёвую рабочую силу для их заводов, а Шмыгалю - для латания дорог.
После сворачивания медреформы и децентрализации, режим зелёных дровосеков возобновил рабство. Але рабів до раю не пускають, тому думай-те...

Helgi Sharp
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12.05.2020 12:02 Ответить
В Чернобыль тоже входили подготовленными....
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12.05.2020 12:02 Ответить
В чорнобилі була не епідемія,ольгінський
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12.05.2020 13:41 Ответить
Бесстыжий трепач! Украина пережила пандемию в январе, когда вы продавали маски в Китай. Только в минздраве даже не поняли, что это пандемия, а не "воспаление лёгких".
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12.05.2020 12:04 Ответить
Коронавирус - первый кризис, в который Украина вошла подготовленной, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2472
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12.05.2020 12:04 Ответить
Заставь идиотов управлять страной,вечная какая то катастрофа....,то Первая Мировая,то Вторая,теперь КоронвиRUSная...
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12.05.2020 12:05 Ответить
остроумно
почти

ЛАХТИ ,ПРОдОЛЖАЙ !! )))
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12.05.2020 13:35 Ответить
Бессовесное трепло
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12.05.2020 12:05 Ответить
оптимизм или тупость?
они вошли подготовленными? и кто ж вас "подготовил", кто создал резервы и закрома, на которых вы въехали в Новый 2020 год и... которые иссякли уже к весне...
а вот уже 2020 год... осень... и покажет вашу готовность, работоспособность и...оптимизм (или тупость?)
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12.05.2020 12:05 Ответить
Ой, не бреши!
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12.05.2020 12:05 Ответить
И кто ее подготовил. Зеля что ли. Или может нехороший Порох и ужасная Гонтарева. Аааа
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12.05.2020 12:05 Ответить
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12.05.2020 12:05 Ответить
😂конечно подготовленными) вы раздали малоимущим хотябы по 5000 гривен, вы поддержали малый и средний бизнес отменив налоги, дали доступ к беспроцентным кредитам сделав программу например если сплачиваешь кредит полностью до 2022 то Проценты не на считываются... Вы решили проблему с фермерами посадив за один стол с владельцами больших супермаркетов что б те отбирали у них овощи и зелень и не теряли ни одни ни другие... Вы раздаете бесплатно маски и рукавички в период пандемии...
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12.05.2020 12:06 Ответить
А-а-а, ось воно - ноу-хау: хочеш підготуватись до епідемії - продай все необхідне з а кордон, хочеш виграти війну - продай зброю.
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12.05.2020 12:08 Ответить
Это заявление Шмыгаля напоминает заявление Организма о "экономическом прорыве"
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12.05.2020 12:08 Ответить
это как с пустым запасом маско и прочих предметов безопасности - подготовленные
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12.05.2020 12:08 Ответить
Каким это боком вы "подготовленные"??? Без масок для населения, без санитайзеров, без защиты для врачей, без тестов, без аппаратов ИВЛ, и вообще - без подготовленной медицины! Йоханий бабай! У нас основной контингент болеющих - врачи!!! 20% от всего количества! Вы не защитили самый главный ресурс страны от заболеваний и смертей! Ахренеть просто какие "подготовленые", Зеленые киздунишки!!!
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12.05.2020 12:08 Ответить
...заніматільная вірусалогія... - КАРА-на-ВІ(лікую)-Русь...(вілікая русь із гімна савєцкава саюза)
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12.05.2020 12:08 Ответить
Плод проще объявить запретным,чем обеспечить им всех желающих,что и сделал квартал 95
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12.05.2020 12:09 Ответить
Эй, порохоботы, слышали?!
Украина благодаря зебилу стала почти абсолютным лидером!
По количеству заболевших медработников!!!
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12.05.2020 12:09 Ответить
Естественно, страна уже была подготовлена к кризису коронавирусной пандемии! За полгода до ее начала страну поразил куда более опасный вирус популизма, и все думающие люди уже успели "завернуться в простыни и без паники ползти на кладбище", поскольку понимали, что экономике - трындец, государственным интересам - трындец, реформам - трындец... Все уже были готовы к апокалипсису, но не благодаря усилиям данного правительства, а - учитывая сам факт его нахождения во власти )) Так что вирус для нас оказался кирпичом на голову повешенного.
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12.05.2020 12:09 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3118826.html ЗЕлёная банда, вводившая идиотские запреты, подлежит Международному уголовному суду

Все обсуждают признание главного санврача Украины Ляшко в эфире СМИ о том, что запреты, наложенные Кабмином в порядке карантина, имели не эпидемиологическую основу, а психологическую.
Что этими запретами чиновники воздействовали психологически на массы людей, дабы вызвать у них чувство тревоги и страх.
"Коли ми закривали у свій час парки, робили обприскування доріг, це знову ж таки було питання не стільки впливу на епідемічний процес, скільки на психологічний процес. Закриття парків не має такого відчуття, що все безпечно, люди більше психологічно готувалися до того, що треба дотримуватися карантину. Відчуття тривоги", - заявив Ляшко.

Ремарка.
Это заявление прозвучало из уст Ляшка уже давно, но СМИ его начали тиражировать только теперь.
Видимо, что-то поменялось в настроениях или намерениях.

Я, как юрист, в настоящий момент пишущий диссертацию по международному праву, от услышанного, мягко говоря, обалдел.
Этому Ляшко теперь нужен адвокат.
Глупенький дурачок наляпал своим длинным языком на уголовное дело в Международном уголовном суде.
Причём, не только себе, а всем, кто соучаствовал в введении запретов, контролировал выполнение этих запретов, штрафовал за эти запреты, и иными способами воздействовал психологически, физически и юридически на людей этими запретами.

Объясню почему.
Согласно международному документу, - Римскому Уставу, - наиболее ненавистными преступлениями, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда, являются преступления против человечности и преступления против человечества.

Преступлением против человечества является преступление, несущее угрозу не отдельному человеку, а сообществу людей (по национальному, религиозному, сексуальному или другому признаку).
Преступление против человечества одновременно является и преступление против человечности, поскольку воздействует и на отдельных людей, и на сообщество в целом.
Такие преступления, совершённые на государственном уровне, подлежат Международному трибуналу (расследованию прокурором Международного уголовного суда с последующим судебным процессом в этом суде).

В данном случае, согласно явке с повинной Ляшко, оглашенной открыто в СМИ, совершено следующее преступление против человечества: массовое незаконное и необоснованное принудительное воздействие на психику людей с целью запугивания, унижения и подчинения противоправно введённым тоталитарным правилам, что по своей сути является психологической пыткой (террор). Объектом воздействия, в данном случае, есть сообщество, объединённое по национально-территориальному признаку - народ Украины.

Украина является участником Римского Устава, однако с 2000 года до сих пор его не ратифицировала.
В таких условиях, когда государство, де-факто, не желает или не способно расследовать самостоятельно преступление, предусмотренное Римским Уставом, Международный уголовный суд имеет право инициировать такое расследование по собственной инициативе.
Лица, обвиняемые в преступлении против человечества, подлежат выдаче Международному уголовному суду.
Готовьтесь, Шмыгали-Ляшки-Аваковы.
https://www.facebook.com/humirov/posts/884064782059634?__tn__=K-R Юрист Олександр Гуміров
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12.05.2020 12:09 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3119040.html Жертвы психоза и запугивания "страшным вирусом". Кто ответит за вот такие случаи?

86-летняя пенсионерка выбросилась с балкона в Николаеве, потому что родные не выпускали ее на улицу.
Соседи рассказали журналистам, что родственники с начала пандемии коронавируса не выпускали женщину на улицу, так как она попадала в группу риска.
Родственники отправились в магазин и закрыли дверь в квартире на замок. Когда они вернулись то не обнаружили пенсионерку в квартире - женщина выбросилась с балкона.
От полученных травм она скончалась на месте.
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12.05.2020 12:10 Ответить
Дебилы. Я наоборот детям говорил - выводите детей на улицу, пусть подышут свежим воздухом и побудут на солнце, иначе точно подорвут здоровье к лету. Всегда можно погулять по улице где практически нет людей или очень мало, так что вы с ними никак не соприкасаетесь
Но как говорится - заставь дурня Богу молится , он и лоб расшибет
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12.05.2020 12:27 Ответить
июнь 2020.Белорусь а также КНДР и Туркменистан подают НА ВОЗ в Суд в ГааГЕ за обьявление Пандемии.
Отельно Ким Чен ИН обязался лично расстрелять Гебреисуса из зенитки.
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12.05.2020 13:39 Ответить
Недобор бюджета в 50 миллиардов это резерв, а проданные 1000 тонн защитных средств это подготовка к короне?!
Буратина ж ты усатая!
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12.05.2020 12:12 Ответить
уссатая..
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12.05.2020 12:37 Ответить
В одной МОСКВЕ больше КоронвиRUSных идиотов чем во всей Украине...
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12.05.2020 12:12 Ответить
Подготовленной - это значит : 1. Не делать тестирования в достаточном количестве. 2. Иметь просто закаленный бедами украинский народ. 3. Иметь переболевший народ коронкой еще до объявления пандемии .
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12.05.2020 12:12 Ответить
АКУЙЄТЬ!!!
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12.05.2020 12:13 Ответить
Сказочный дол...б.
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12.05.2020 12:14 Ответить
Авиарейсы МОСКВА-УХАНЬ до КоронвиRUSa были ежедневно в количестве 13 из Москвы и из Ухани...,закрыли Небо РАБссии аж в апреле...
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12.05.2020 12:15 Ответить
Если при этом не шмыгать носом, то,подалуй, це не совсем так
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12.05.2020 12:15 Ответить
Особенно медицинская система. Продали все маски за кордон, аппаратов ИВЛ не хватает, 5-я часть от всех умерших это врачи. Про всякие велюры я молчу. Подготовились, ***...
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12.05.2020 12:16 Ответить
а от не треба пи...іти,що все продано ,порохоботи

одноразовими масками і антисептиком профільні лікарні в основному забазпечені. https://youcontrol.com.ua/virus/
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12.05.2020 13:46 Ответить
Так-так, пане довбень, це ж порохоботи продали маски та незважаючи на добре забезпечення продовжують інфікувати лікарів по усіх шпиталях.
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12.05.2020 16:01 Ответить
Были ли до Короны Авиарейсы КИЕВ-УХАНЬ???
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12.05.2020 12:19 Ответить
Чи брехун, чи дурак чи просто ідіот.
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12.05.2020 12:19 Ответить
это синтез из трех этих замечательных качеств.....
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12.05.2020 12:40 Ответить
Вы главное верте телевизору,Кокодил Гена и ЧебуРАШКА вам песенку споют...
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12.05.2020 12:24 Ответить
Если в дом не завозить нового продовольствия, то не далёк тот день, когда запасы будут съедены!
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12.05.2020 12:24 Ответить
Что это убогое непотребство несет?
Коронавирус - первый кризис, в который Украина вошла подготовленной, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6426
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12.05.2020 12:26 Ответить
Боже милий, що вони там всі приймають
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12.05.2020 12:28 Ответить
Це, просто вони дістали методики часів "дарагова Леонида Иллича" і заливають країну солодкою патокою "великих дастижений партии". Вони, як і їх батьки-комуняки вірять в слова Геббельса про те що, якщо тисячу разів повторити слово "халва" то, в роті у бидла стане солодко.
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12.05.2020 12:37 Ответить
*****, какой такой забористой дрянью эти можновладцы там закидываются? Я хочу таких же приходов!
Не даром видать безвиз с Колумбией прошел для зеленой кодлы, колумбийский кокс видно и у ахметовского холуя теперь тоже без ограничений в дозировке пошел.
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12.05.2020 12:31 Ответить
"Эфемерное счастье, наполнило медом эфир.
Славим радость большого труда, непонятного смыслом своим.
Славим радость побед, по малейшему поводу - пир.
И уж лучше не думать, что завтра настанет за ним."
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12.05.2020 12:33 Ответить
И кто же ее подготовил? Кто зачистил банковскую систему от прачечно-отмывочных и откровенно отсасывающих напылесошенное беняворами на Кипр?
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12.05.2020 12:35 Ответить
він знущається з нас???????????????
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12.05.2020 12:35 Ответить
ні, він просто вірить в лексичне програмування нижчих істот.
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12.05.2020 12:38 Ответить
Причем аукнулся не шмигалям. Эти тогда в отличие от "простого" народа шмыгонули куда -нибудь вместе с отпрысками отсидеться.
Аукнулся он нариду, который з якогось доброго дива клоунов поставил во главе страны.
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12.05.2020 12:37 Ответить
а где наш Великий Комбинатор??? разрабатывает план "реформ"? а я, вообще-то, думал, что у него уже давно должен был быть план реформ......
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12.05.2020 12:38 Ответить
1. Маски перед епідемією вивезли за кордон;
2. Апаратів ШВЛ не вистачало;
3. Перед в'їздом в Україну тести заробітчанам не проводили;
4. Олігархи і копкодави завезли з Куршавелі заразу і для них зачистили цілу клініку;
5. Мордорський сатанат не закрили на карантин, а то П...ін буде сварити;
6. Багато ФОПів в фермерів обанкрутилися за період карантину, а Коля-катлєта так і не закрив харчевню;
7. Фінансової підтримки населенню як в розвинених країнах не було (хіба що одноразова подачка пенсіонерам);
8. Лікарі не були запечпечені всіма необхідними засобами.

ЦЕ Б...ДЬ ЩО ЗА ТАКА ПІДГОТОВКА ДО ЕПІДЕМІЇ, ЗЄБІЛИ?
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12.05.2020 12:40 Ответить
8 ПРивіт коаліції БПП -НФ Порошенко-Яценюкщо приямали бюжет на 2020 і "другому етапу реформи "Доктора Смерть"Супрун
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12.05.2020 13:49 Ответить
1 Маски з держрезерву,котрі давно пробували продати. З держрезервув котрий Порошенко за 5 років не дав жодної копійки .
2.Треба було купити напере за 5 років правління Бариги.З грошей від Ротердам + а не лише скорочувати "інфкекційні ліжка"
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12.05.2020 13:53 Ответить
посмотрите интервью Портникова, если кто вчера пропустил...... поглумился над зелеными по полной программе! )) кстати, у него там есть одна замечательная мысль о том, как зе-кодла своими безумными действиями спасет проукраинское движение в Украине.....
https://www.youtube.com/watch?v=HFdADpUugNw
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12.05.2020 12:47 Ответить
шмигАль наркоман? Дуже не теє схоже...
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12.05.2020 12:56 Ответить
Поясніть Шмигалю,що справа не в тому,якими ми ввійшли в кризу,а справа в тому,якими вийдемо з кризи...Тільки боюсь,що Шмигаля вже тоді не буде,він вчасно шмигне у якусь іншу нору...
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12.05.2020 13:11 Ответить
Тупий виродок - у нас нема гір трупів тільки завдяки обмеження свобод громадян і за рахунок гаманця простого українця. А ваше досягнення - це кожний 4-й заражений - медик. Можете радіти!
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12.05.2020 13:27 Ответить
😂😁🤦🤣
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12.05.2020 13:30 Ответить
Ты шо так гнать!
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12.05.2020 13:41 Ответить
Шо он курит?
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12.05.2020 15:03 Ответить
Ще такої брехливої влади не було...
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12.05.2020 15:24 Ответить
https://twitter.com/nazareye
https://twitter.com/nazareye

Назар Приходько

@nazareye

·https://twitter.com/nazareye/status/1260148098820644865 2 ч

"Оскар" в номінації "Брехня року" отримує... "Пандемія COVID-19 є першою кризою, в яку Україна увійшла підготовленою", - Шмигаль
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12.05.2020 15:27 Ответить
Зе дебилы бл*дь.
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12.05.2020 15:28 Ответить
шо воно(вони) меле
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12.05.2020 15:55 Ответить
чувак, ты издеваешься, или обдолбанный? до сих пор ничего нет
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12.05.2020 16:12 Ответить
да уж, это просто пи*дец. вы обратили внимание, что таких тупых имбецилов в правительстве у нас еще не было. )))))
интересно, какую дурь употребляют эти гринпоцы ? их так прет не реально )))))
шмыгло я так понял главный по забивке косяков))))))
ни дня без зашкваров, лейтмотив зеленых правящих дегенератов))))))
даешь внеочередные, иначе зепоцы долбо*бы угробят страну окончательно))))
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12.05.2020 18:06 Ответить
І в чому полягала ця підготовка? Лікарні не готові, лікарі не мають захисного одягу, хворих з підозрою на коронавірус сімейні лікарі відмовляються приймати, а швидка відмовляється до низ приїздити, маски продали.
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12.05.2020 18:07 Ответить
Россия от санкций выиграла, но только что никто не знает. Примерно такую идею продвигает Шмыгаль,- у нас всё лучше чем до кризиса и, вообще, до прихода во власть жопоруких. А уж как были подготовлены к карантину лучше бы молчал или спихнул на попередника. Решил примазаться к "заслугам" Гончарука ?
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13.05.2020 00:08 Ответить
 
 