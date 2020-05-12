Коронавірус - перша криза, в яку Україна увійшла підготовленою, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що зараз економічна ситуація в Україні на тлі пандемії коронавірусу не є критичною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив в інтерв'ю Handelsblatt.

"Звичайно, пандемія також нас сильно вражає. Але це перша криза, в яку Україна вступила розумно підготовленою і маючи економічні резерви. До цього часу ми проходимо через кризу значною мірою стабільно", - зазначив він.

Шмигаль упевнений, що зараз ситуація не є критичною: дефіцит поточного рахунку в березні становив 389 мільйонів доларів порівняно з 526 мільйонами доларів роком раніше. А 25,7 млрд доларів валютних резервів дають підстави стверджувати, що країна перебуває в кращому становищі, ніж раніше. До того ж є близько 2,3 млрд доларів на казначейських рахунках.

"З огляду на це, ми увійшли в кризу більш стабільними, ніж у попередні часи", - додав він.

За його словами, цьогорічне падіння валового внутрішнього продукту прогнозується на рівні 4,8%. При цьому промислове виробництво в першому кварталі обвалилося на 5,1%.

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