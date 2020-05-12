Коронавірус - перша криза, в яку Україна увійшла підготовленою, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що зараз економічна ситуація в Україні на тлі пандемії коронавірусу не є критичною.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив в інтерв'ю Handelsblatt.
"Звичайно, пандемія також нас сильно вражає. Але це перша криза, в яку Україна вступила розумно підготовленою і маючи економічні резерви. До цього часу ми проходимо через кризу значною мірою стабільно", - зазначив він.
Шмигаль упевнений, що зараз ситуація не є критичною: дефіцит поточного рахунку в березні становив 389 мільйонів доларів порівняно з 526 мільйонами доларів роком раніше. А 25,7 млрд доларів валютних резервів дають підстави стверджувати, що країна перебуває в кращому становищі, ніж раніше. До того ж є близько 2,3 млрд доларів на казначейських рахунках.
"З огляду на це, ми увійшли в кризу більш стабільними, ніж у попередні часи", - додав він.
За його словами, цьогорічне падіння валового внутрішнього продукту прогнозується на рівні 4,8%. При цьому промислове виробництво в першому кварталі обвалилося на 5,1%.
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подготовка состояла в том что продали за рубеж маски в том числе и из госрезерва!
а потом подготовленные героически возили тесты и маски которых так никто и не увидел в больницах, зато прекрасно увидели в эпицентре
почти каждый третий больной короной - врач!
вы "подготовленные", бьете собственные рекорды
(это сарказм, конечно)
1 - Изменяя своей традиции, начну не с плохого, а очень плохого. Государственная преступница (Поклонская) свободно даёт интервью украинским журналистам (Гордону), а Рабинович так же свободно заявляет на российском телевидении, что для пророссийских сил в Украине при Порошенко был 1941 год, а сейчас наступил 43-й - мол, победа уже скоро.
Дело не в Поклонской и Рабиновиче.
Дело в той наглости и безнаказанности, которую почувствовали те адепты Москвы, которые должны не раздавать интервью, а сидеть в тюрьме. По задумке Кремля, начался новый этап экспансии Украины - БРАТАНИЕ. Причём, братание в турборежиме.
Поклонские, усики, гордоны, рабиновичи... Это уже не окна Овертона, это открытый вызов всему украинскому. Был бы жив Захарченко, эти го(н)рдоны брали бы интервью у него. Завидую тупым и восторженным: для них телевизор - Бог есмь. Но мой IQ и IQ моих друзей - непростительно высоки для того, чтобы не понимать очевидного.
Осенью что-то будет...
2 - Пристайко констатировал провал Парижских соглашений с Путиным. Мол, уже есть план "В" и план "С".
Договариваться с Путиным - это как договариваться с крокодилом о том, что он сожрёт тебя последним.
Вместе с твоими планами от "А" до "Z".
План должен быть один, и его придерживался Порошенко: укрепление армии, путь в НАТО, санкции, энергетическая независимость и никаких уступок Москве.
Кстати, при такой политике в 2017 и 2018 годах на передовой гибло меньше наших содат, чем при Зеленском, который выбрал путь умиротворения агрессора.
3 - Кстати, об Эрэфии. В Москве на репетициях парада к 75-летию Победы коронавирусом заболели сотни военных, а Россия стала единственной страной в мире, которая в результате полуторамесячной самоизоляции добилась РОСТА ежедневных заражений в 40 раз! И... значительно ослабила карантин.
Класс! У плешивого был выбор - срочно спасать экономику или угробить своих сограждан. Он выбрал то и другое. При таких ценах на нефть и тотальном локауте уже не получится кормить Крым и Донбасс, а Искандеры окончательно лопнут от смеха. Поэтому - больше смертей, больше трэша! А бабы ещё нарожают... Нет, с этой страной границу надо открывать не раньше 3000 года.
4 - Саакашвили обещает Грузии голод и беды в случае разрыва отношений с Украиной.
Политический бомж грозит напастями своей же стране!
Но я думаю, всё это грозит Украине, если Михо получит достаточно полномочий. Кстати, он уже начал подтягивать в Киев своих соотечественников: в Украину из Турции въехал один из самых одиозных соратников Саакашвили - Гечо Харцилава. Ещё около десятка грузин сидят на чемоданах.
Я ни разу не националист, но создание зарубежного ядра на государственных постах страны меня беспокоит. Для них Украина - казино. Поставили на красное - выиграли, увели деньги в офшор. Проиграли - собрали вещи и поехали в другое казино. А нам жить.
5 - Энергетическая безопасность Польши и Украины: началось строительство газопровода Baltic Pipe.
Просто приведу слова польского президента Дуды: "Мы строим газовые хабы, которые также позволят поставлять газ в соседние страны, включая Украину. Очень важно, что Польша будет одним из тех гарантов энергетической безопасности Украины, которая годами подвергается газовому, энергетическому шантажу со стороны России. Поэтому этот элемент крайне важен для суверенитета и полной независимости Украины." Добавить нечего.
6 - Украине впервые удалось избежать банкопада и всплеска инфляции во время коронакризиса - НБУ.
Как бы сейчас на них не гнали - это заслуга Порошенко и лично Гонтаревой.
Да, была оперция по живому, но только благодаря ей банковская система Украины держит удар в самой критической ситуации. Кстати, во фракции СН хотят поставить вопрос об увольнении главы Смолия. Для чего? Ну не хочет НБУ просто так печатать деньги, а провал бюджета с начала года - 44 млрд грн.
Впрочем, голосовавшие за Зермака и "Сватами" удовлетворятся, а вот остальные - вряд ли.
7 - Закончился "праздник" Победобесия. Россия уже начала подготовку к 76-й годовщине её победы над всем миром, а я просто приведу несколько цифр от @Churchill.
Применение смертной казни к своим солдатам на Второй Мировой:
США: 146;
Франция: 102;
Британия: 40;
Германия: 7 810;
СССР: 157 593.
Это только трибуналы, т.е. не включает в себя расстрелы заградотрядами, СМЕРШ etc. Празднуйте дальше...
8 - Программа кредитования Украины, принятая на заседании кредитного комитета МВФ, не предусматривает прямого выделения средств украинской стороне. Речь идет о зачете платежей, предусмотренных предыдущими программами кредитования с продлением срока их погашения.
Это решение вписывается в мою предыдущую информацию о том, что МВФ не доверяет режиму Зеленского, а полноценное сотрудничество с Украиной будет возобновлено только после смены власти на более профессиональную и менее хитросделанную.
9 - Власти Британии, США и Норвегии заявили, что украинцев из страны выпускают только после разрешения властей. Наш МИД это опровергает.
- Ты что, не понимаешь, что мы в дурдоме?
- Ты преувеличиваешь, это уютный пансионат.
- Мы к койкам пристёгнуты, вон решётки на окнах.
- Это для нашей безопасности...
Я почему-то больше верю британцам, американцам и норвежцам.
Видимо, ЗЕ пообещал олигархам дешёвую рабочую силу для их заводов, а Шмыгалю - для латания дорог.
После сворачивания медреформы и децентрализации, режим зелёных дровосеков возобновил рабство. Але рабів до раю не пускають, тому думай-те...
Helgi Sharp
почти
ЛАХТИ ,ПРОдОЛЖАЙ !! )))
они вошли подготовленными? и кто ж вас "подготовил", кто создал резервы и закрома, на которых вы въехали в Новый 2020 год и... которые иссякли уже к весне...
а вот уже 2020 год... осень... и покажет вашу готовность, работоспособность и...оптимизм (или тупость?)
Украина благодаря зебилу стала почти абсолютным лидером!
По количеству заболевших медработников!!!
Все обсуждают признание главного санврача Украины Ляшко в эфире СМИ о том, что запреты, наложенные Кабмином в порядке карантина, имели не эпидемиологическую основу, а психологическую.
Что этими запретами чиновники воздействовали психологически на массы людей, дабы вызвать у них чувство тревоги и страх.
"Коли ми закривали у свій час парки, робили обприскування доріг, це знову ж таки було питання не стільки впливу на епідемічний процес, скільки на психологічний процес. Закриття парків не має такого відчуття, що все безпечно, люди більше психологічно готувалися до того, що треба дотримуватися карантину. Відчуття тривоги", - заявив Ляшко.
Ремарка.
Это заявление прозвучало из уст Ляшка уже давно, но СМИ его начали тиражировать только теперь.
Видимо, что-то поменялось в настроениях или намерениях.
Я, как юрист, в настоящий момент пишущий диссертацию по международному праву, от услышанного, мягко говоря, обалдел.
Этому Ляшко теперь нужен адвокат.
Глупенький дурачок наляпал своим длинным языком на уголовное дело в Международном уголовном суде.
Причём, не только себе, а всем, кто соучаствовал в введении запретов, контролировал выполнение этих запретов, штрафовал за эти запреты, и иными способами воздействовал психологически, физически и юридически на людей этими запретами.
Объясню почему.
Согласно международному документу, - Римскому Уставу, - наиболее ненавистными преступлениями, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда, являются преступления против человечности и преступления против человечества.
Преступлением против человечества является преступление, несущее угрозу не отдельному человеку, а сообществу людей (по национальному, религиозному, сексуальному или другому признаку).
Преступление против человечества одновременно является и преступление против человечности, поскольку воздействует и на отдельных людей, и на сообщество в целом.
Такие преступления, совершённые на государственном уровне, подлежат Международному трибуналу (расследованию прокурором Международного уголовного суда с последующим судебным процессом в этом суде).
В данном случае, согласно явке с повинной Ляшко, оглашенной открыто в СМИ, совершено следующее преступление против человечества: массовое незаконное и необоснованное принудительное воздействие на психику людей с целью запугивания, унижения и подчинения противоправно введённым тоталитарным правилам, что по своей сути является психологической пыткой (террор). Объектом воздействия, в данном случае, есть сообщество, объединённое по национально-территориальному признаку - народ Украины.
Украина является участником Римского Устава, однако с 2000 года до сих пор его не ратифицировала.
В таких условиях, когда государство, де-факто, не желает или не способно расследовать самостоятельно преступление, предусмотренное Римским Уставом, Международный уголовный суд имеет право инициировать такое расследование по собственной инициативе.
Лица, обвиняемые в преступлении против человечества, подлежат выдаче Международному уголовному суду.
Готовьтесь, Шмыгали-Ляшки-Аваковы.
https://www.facebook.com/humirov/posts/884064782059634?__tn__=K-R Юрист Олександр Гуміров
86-летняя пенсионерка выбросилась с балкона в Николаеве, потому что родные не выпускали ее на улицу.
Соседи рассказали журналистам, что родственники с начала пандемии коронавируса не выпускали женщину на улицу, так как она попадала в группу риска.
Родственники отправились в магазин и закрыли дверь в квартире на замок. Когда они вернулись то не обнаружили пенсионерку в квартире - женщина выбросилась с балкона.
От полученных травм она скончалась на месте.
Но как говорится - заставь дурня Богу молится , он и лоб расшибет
Отельно Ким Чен ИН обязался лично расстрелять Гебреисуса из зенитки.
Буратина ж ты усатая!
одноразовими масками і антисептиком профільні лікарні в основному забазпечені. https://youcontrol.com.ua/virus/
Не даром видать безвиз с Колумбией прошел для зеленой кодлы, колумбийский кокс видно и у ахметовского холуя теперь тоже без ограничений в дозировке пошел.
Славим радость большого труда, непонятного смыслом своим.
Славим радость побед, по малейшему поводу - пир.
И уж лучше не думать, что завтра настанет за ним."
Аукнулся он нариду, который з якогось доброго дива клоунов поставил во главе страны.
2. Апаратів ШВЛ не вистачало;
3. Перед в'їздом в Україну тести заробітчанам не проводили;
4. Олігархи і копкодави завезли з Куршавелі заразу і для них зачистили цілу клініку;
5. Мордорський сатанат не закрили на карантин, а то П...ін буде сварити;
6. Багато ФОПів в фермерів обанкрутилися за період карантину, а Коля-катлєта так і не закрив харчевню;
7. Фінансової підтримки населенню як в розвинених країнах не було (хіба що одноразова подачка пенсіонерам);
8. Лікарі не були запечпечені всіма необхідними засобами.
ЦЕ Б...ДЬ ЩО ЗА ТАКА ПІДГОТОВКА ДО ЕПІДЕМІЇ, ЗЄБІЛИ?
2.Треба було купити напере за 5 років правління Бариги.З грошей від Ротердам + а не лише скорочувати "інфкекційні ліжка"
https://www.youtube.com/watch?v=HFdADpUugNw
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Назар Приходько
@nazareye
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"Оскар" в номінації "Брехня року" отримує... "Пандемія COVID-19 є першою кризою, в яку Україна увійшла підготовленою", - Шмигаль
интересно, какую дурь употребляют эти гринпоцы ? их так прет не реально )))))
шмыгло я так понял главный по забивке косяков))))))
ни дня без зашкваров, лейтмотив зеленых правящих дегенератов))))))
даешь внеочередные, иначе зепоцы долбо*бы угробят страну окончательно))))