ГБР открыло производство против министра инфраструктуры Криклия. ДОКУМЕНТ

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело против министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия в связи с действиями по монополизации рынка сертификации газобаллонного оборудования для автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ ссылкой на Znaj.ua, об этом в Телеграмме сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. Уголовное производство открыто на основании запроса его однопартийца Александра Куницкого.

"Александр Куницкий добился возбуждения уголовного дела против министра инфраструктуры Криклия за схему обилечивания владельцев автотранспорта на газу", - сообщает Дубинский.





По его словам, руководство министерства во главе с Владиславом Криклием приняло ряд постановлений, которыми сертификация газобаллонного оборудования сводится на 6 фирм, а цена такой сертификации с 800 гривен увеличивается до 3000 гривен.

"Криклий - еще более зашкварный министр, чем его шеф Шмыгаль. И мы это докажем", - подытожил Дубинский.

Читайте также: "Слуга народа" Дубинский поддержал пропагандиста Шария, объявившего войну "камикадзе" Труханову