ГБР открыло производство против министра инфраструктуры Криклия. ДОКУМЕНТ
Государственное бюро расследований открыло уголовное дело против министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия в связи с действиями по монополизации рынка сертификации газобаллонного оборудования для автомобилей.
Как сообщает Цензор.НЕТ ссылкой на Znaj.ua, об этом в Телеграмме сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. Уголовное производство открыто на основании запроса его однопартийца Александра Куницкого.
"Александр Куницкий добился возбуждения уголовного дела против министра инфраструктуры Криклия за схему обилечивания владельцев автотранспорта на газу", - сообщает Дубинский.
По его словам, руководство министерства во главе с Владиславом Криклием приняло ряд постановлений, которыми сертификация газобаллонного оборудования сводится на 6 фирм, а цена такой сертификации с 800 гривен увеличивается до 3000 гривен.
"Криклий - еще более зашкварный министр, чем его шеф Шмыгаль. И мы это докажем", - подытожил Дубинский.
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ты ж прекрасно знаешь, что у клоунов никогда ничего не получалось, кроме громкого "ПУФФФФ!"
пуделю и другим богоизбранным надо постоянно о себе напоминать, а то беня бабла не даст.
А Криклий всего-то сделал: разрешил проводить сертификацию только тем, кто аттестован на право ее проведения (есть необходимое оборудование, методики, обученный персонал и т.п.). Хочешь ты ее проводить? - закупай оборудование, готовь площади, проходи аттестацию - вперед.
У Криклия все по закону, и дело - как все у бобиков - не стОит выеденого яйца, через месяц-два закроют.