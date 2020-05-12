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ГБР открыло производство против министра инфраструктуры Криклия. ДОКУМЕНТ

ГБР открыло производство против министра инфраструктуры Криклия. ДОКУМЕНТ

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело против министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия в связи с действиями по монополизации рынка сертификации газобаллонного оборудования для автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ ссылкой на Znaj.ua, об этом в Телеграмме сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. Уголовное производство открыто на основании запроса его однопартийца Александра Куницкого.

"Александр Куницкий добился возбуждения уголовного дела против министра инфраструктуры Криклия за схему обилечивания владельцев автотранспорта на газу", - сообщает Дубинский.

ГБР открыло производство против министра инфраструктуры Криклия 01
ГБР открыло производство против министра инфраструктуры Криклия 02

По его словам, руководство министерства во главе с Владиславом Криклием приняло ряд постановлений, которыми сертификация газобаллонного оборудования сводится на 6 фирм, а цена такой сертификации с 800 гривен увеличивается до 3000 гривен.

"Криклий - еще более зашкварный министр, чем его шеф Шмыгаль. И мы это докажем", - подытожил Дубинский.

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ГБР (3081) Криклий Владислав (323) Куницкий Александр (45) Дубинский Александр (430)


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Топ комментарии
+5
Теперь Криклий обязательно должен выступить с заявлением о том, что "в министерстве все воруют", и что у него собрана масса доказательств... )) Блин, все эти спектакли шаблонны и заезжены, как чеховская "Чайка" на колеях программ провинциальных театров...
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12.05.2020 12:18 Ответить
+3
ну, так весна ж пришла, сажать надо, а нету кого, кроме своих!
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12.05.2020 12:24 Ответить
+2
В Європі стимулюють перехід авто на ГБО, бо там вихлоп чистіший (деякі виробники пропонують заводське ГБО уже на нових авто в автосалоні) , а у нас 3000 грн вимагають!
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12.05.2020 12:20 Ответить
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Ну хоть что то.
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12.05.2020 12:18 Ответить
ну, так весна ж пришла, сажать надо, а нету кого, кроме своих!
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12.05.2020 12:24 Ответить
Я,и моя маладая ********....
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12.05.2020 12:38 Ответить
та расслабься
ты ж прекрасно знаешь, что у клоунов никогда ничего не получалось, кроме громкого "ПУФФФФ!"

пуделю и другим богоизбранным надо постоянно о себе напоминать, а то беня бабла не даст.

А Криклий всего-то сделал: разрешил проводить сертификацию только тем, кто аттестован на право ее проведения (есть необходимое оборудование, методики, обученный персонал и т.п.). Хочешь ты ее проводить? - закупай оборудование, готовь площади, проходи аттестацию - вперед.
У Криклия все по закону, и дело - как все у бобиков - не стОит выеденого яйца, через месяц-два закроют.
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12.05.2020 12:48 Ответить
Теперь Криклий обязательно должен выступить с заявлением о том, что "в министерстве все воруют", и что у него собрана масса доказательств... )) Блин, все эти спектакли шаблонны и заезжены, как чеховская "Чайка" на колеях программ провинциальных театров...
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12.05.2020 12:18 Ответить
Попиаряться все, кто может и ничего не обнаружат. Зарплата идет, выслуга тоже. Знакомо....
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12.05.2020 12:19 Ответить
В Європі стимулюють перехід авто на ГБО, бо там вихлоп чистіший (деякі виробники пропонують заводське ГБО уже на нових авто в автосалоні) , а у нас 3000 грн вимагають!
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12.05.2020 12:20 Ответить
Что будет если в ЗЕлёное говно смешать с ЗЕлёной плесенью и ЗЕлёной слизью, а потом добавить дрожжей?
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12.05.2020 12:25 Ответить
Нічого не буде, Сабаков відмаже..
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12.05.2020 12:25 Ответить
Та невже Бєня з Гудком знов посралися? Ну то вперед! Зжеріть одне одного, а найвеличнішим закусіте!
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12.05.2020 12:29 Ответить
Ну вас нах.й під@расти зелені
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12.05.2020 15:54 Ответить
 
 