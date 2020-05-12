ДБР відкрило провадження проти міністра інфраструктури Криклія. ДОКУМЕНТ
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу проти міністра інфраструктури України Владислава Криклія у зв'язку з діями щодо монополізації ринку сертифікації газобалонного обладнання для автомобілів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ посиланням на Znaj.ua, про це в телеграмі повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Кримінальне провадження відкрито на підставі запиту його однопартійця Олександра Куницького.
"Олександр Куницький домігся порушення кримінальної справи проти міністра інфраструктури Криклія за схему "обілечування" власників автотранспорту на газу", - повідомляє Дубінський.
За його словами, керівництво міністерства на чолі з Владиславом Кріклієм ухвалило низку постанов, якими сертифікація газобалонного обладнання зводиться на 6 фірм, а ціна такої сертифікації з 800 гривень збільшується до 3000 гривень.
"Криклій - ще більш зашкварний міністр, ніж його шеф Шмигаль. І ми це доведемо", - підсумував Дубінський.
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ты ж прекрасно знаешь, что у клоунов никогда ничего не получалось, кроме громкого "ПУФФФФ!"
пуделю и другим богоизбранным надо постоянно о себе напоминать, а то беня бабла не даст.
А Криклий всего-то сделал: разрешил проводить сертификацию только тем, кто аттестован на право ее проведения (есть необходимое оборудование, методики, обученный персонал и т.п.). Хочешь ты ее проводить? - закупай оборудование, готовь площади, проходи аттестацию - вперед.
У Криклия все по закону, и дело - как все у бобиков - не стОит выеденого яйца, через месяц-два закроют.