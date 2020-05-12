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ДБР відкрило провадження проти міністра інфраструктури Криклія. ДОКУМЕНТ

ДБР відкрило провадження проти міністра інфраструктури Криклія. ДОКУМЕНТ

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу проти міністра інфраструктури України Владислава Криклія у зв'язку з діями щодо монополізації ринку сертифікації газобалонного обладнання для автомобілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ посиланням на Znaj.ua, про це в телеграмі повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Кримінальне провадження відкрито на підставі запиту його однопартійця Олександра Куницького.

"Олександр Куницький домігся порушення кримінальної справи проти міністра інфраструктури Криклія за схему "обілечування" власників автотранспорту на газу", - повідомляє Дубінський.

ДБР відкрило провадження проти міністра інфраструктури Криклія 01
ДБР відкрило провадження проти міністра інфраструктури Криклія 02

За його словами, керівництво міністерства на чолі з Владиславом Кріклієм ухвалило низку постанов, якими сертифікація газобалонного обладнання зводиться на 6 фірм, а ціна такої сертифікації з 800 гривень збільшується до 3000 гривень.

"Криклій - ще більш зашкварний міністр, ніж його шеф Шмигаль. І ми це доведемо", - підсумував Дубінський.

Також читайте: "Слуга народу" Дубінський в 2017 році подав документи на румунське громадянство, - "Слідство.інфо". ФОТО

Автор: 

ДБР (3595) Криклій Владислав (548) Куницький Олександр (50) Дубінський Олександр (492)


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Топ коментарі
+5
Теперь Криклий обязательно должен выступить с заявлением о том, что "в министерстве все воруют", и что у него собрана масса доказательств... )) Блин, все эти спектакли шаблонны и заезжены, как чеховская "Чайка" на колеях программ провинциальных театров...
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12.05.2020 12:18 Відповісти
+3
ну, так весна ж пришла, сажать надо, а нету кого, кроме своих!
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12.05.2020 12:24 Відповісти
+2
В Європі стимулюють перехід авто на ГБО, бо там вихлоп чистіший (деякі виробники пропонують заводське ГБО уже на нових авто в автосалоні) , а у нас 3000 грн вимагають!
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12.05.2020 12:20 Відповісти
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Ну хоть что то.
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12.05.2020 12:18 Відповісти
ну, так весна ж пришла, сажать надо, а нету кого, кроме своих!
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12.05.2020 12:24 Відповісти
Я,и моя маладая ********....
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12.05.2020 12:38 Відповісти
та расслабься
ты ж прекрасно знаешь, что у клоунов никогда ничего не получалось, кроме громкого "ПУФФФФ!"

пуделю и другим богоизбранным надо постоянно о себе напоминать, а то беня бабла не даст.

А Криклий всего-то сделал: разрешил проводить сертификацию только тем, кто аттестован на право ее проведения (есть необходимое оборудование, методики, обученный персонал и т.п.). Хочешь ты ее проводить? - закупай оборудование, готовь площади, проходи аттестацию - вперед.
У Криклия все по закону, и дело - как все у бобиков - не стОит выеденого яйца, через месяц-два закроют.
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12.05.2020 12:48 Відповісти
Теперь Криклий обязательно должен выступить с заявлением о том, что "в министерстве все воруют", и что у него собрана масса доказательств... )) Блин, все эти спектакли шаблонны и заезжены, как чеховская "Чайка" на колеях программ провинциальных театров...
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12.05.2020 12:18 Відповісти
Попиаряться все, кто может и ничего не обнаружат. Зарплата идет, выслуга тоже. Знакомо....
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12.05.2020 12:19 Відповісти
В Європі стимулюють перехід авто на ГБО, бо там вихлоп чистіший (деякі виробники пропонують заводське ГБО уже на нових авто в автосалоні) , а у нас 3000 грн вимагають!
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12.05.2020 12:20 Відповісти
Что будет если в ЗЕлёное говно смешать с ЗЕлёной плесенью и ЗЕлёной слизью, а потом добавить дрожжей?
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12.05.2020 12:25 Відповісти
Нічого не буде, Сабаков відмаже..
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12.05.2020 12:25 Відповісти
Та невже Бєня з Гудком знов посралися? Ну то вперед! Зжеріть одне одного, а найвеличнішим закусіте!
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12.05.2020 12:29 Відповісти
Ну вас нах.й під@расти зелені
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12.05.2020 15:54 Відповісти
 
 