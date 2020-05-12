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Большинство фракции "Слуга народа" поддержит "антиКоломойский" законопроект на завтрашнем внеочередном заседании ВР, - нардеп Чернев

Большинство фракции

Большинство депутатов из фракции политической партии "Слуга народа" готово поддержать законопроект № 2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 13 мая.

Такое мнение выразил член фракции Егор Чернев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, есть группы, которые с самого начала были против этого законопроекта, мотивируя это разными, на мой взгляд, абсолютно надуманными причинами. Разумеется, они не будут голосовать за этот законопроект, но большинство нашей фракции вместе с другими некоторыми фракциями поддерживают этот законопроект. У меня есть абсолютная уверенность, что завтра хватит голосов для того, чтобы во втором чтении, уже окончательно, одобрить законопроект о банках, и это откроет нам путь к финальным переговорам с МВФ", - уточнил политик.

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В то же время он предположил, что Верховная Рада сможет рассмотреть этот законопроект во втором чтении за час-полтора во время внеочередного пленарного заседания 13 мая.

"Мы прошли достаточно долгий путь от первого чтения, через 16 тысяч поправок, ко второму. Завтра в зал будет вынесена только 241 поправка (поддержанная комитетом. - Ред.), которую должны рассмотреть всей Верховной Радой. Я думаю, что это займет где-то час-полтора - и станет уже известен результат по банковскому закону", - добавил Чернев.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект № 2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" и сократила сроки подготовки его ко второму чтению. Закон, в частности, сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам. За время подготовки законопроекта № 2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 тысяч поправок. 27 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении "банковский" законопроект.

Председатель ВР Дмитрий Разумков 8 мая подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента 13 мая, вторым вопросом повестки дня на котором стоит рассмотрение проекта закона № 2571-д.

Автор: 

банки (1938) ВР (29303) внеочередное заседание (262) Слуга народа (2638) Чернев Егор (106)


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Топ комментарии
+9
Против будут группа Дубинского, Юлькина банда и шайка Зажидов.
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12.05.2020 12:03 Ответить
+6
Надо, чтобы народа они больше боялись, чем Коломойского, и чтобы этот страх перевешивал конвертики от Бени
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12.05.2020 13:01 Ответить
+5
Дилемма,***...
Не проголосуешь-выгонят из партии и потеряешь хлебное место в Раде,а проголосуешь-больше не увидишь таких милых сердцу конвертиков с хрустящими бумажками внутри.
Слуги будут отрубать себе пальцы,нажавшие на зеленую кнопку.А после,завернув их в носовые платки ************ их Игорьвалерьевичу с низким поклоном.
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12.05.2020 12:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
И об этом...Украинцам никто не мешает создавать у себя в государстве,в местах проживания звенья малых общин ,которые могут объединяться в ГРОМАДЫ, украинские общины могут на равных одёргивать общины др народов на равных,если они живут не по законам государства Украина и будет смешно когда такие общины будут называть украинскую общину националистами(нацистами),ну а если Громада наезжает на общину ромов или др общин с др верой, то на этом могут играть внешние силы. Украинской общине можно использовать устав еврейской общины и туда добавить свои пункты. Украинцы поймите одно УКРАИНСКИЕ общины в нашем государстве это костяк государства,когда будет это ,то и к власти не будут приходить случайные люди или проходимцы. Украинцы не ленитесь управлять своим государством Украина!
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12.05.2020 12:02 Ответить
В Ізраїлі є єврейські общини?
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12.05.2020 12:04 Ответить
В Израиле был Моисей ,потому им не надо общин внутри государства,потому что они едины и не ходят в Израиле в московскую синагогу
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12.05.2020 13:27 Ответить
СПАСИБО. СПАСИБО.
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12.05.2020 12:11 Ответить
Против будут группа Дубинского, Юлькина банда и шайка Зажидов.
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12.05.2020 12:03 Ответить
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12.05.2020 12:03 Ответить
Европейский банк реконструкции и развития вслед за МВФ начал процедуру пересмотра программы кредитования для Украины.
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12.05.2020 12:03 Ответить
Підтримають . Із сльозами на очах. Зрадити другого папу.
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12.05.2020 12:04 Ответить
А реструктуризувати борг перед МВФ не додумались?
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12.05.2020 12:07 Ответить
Они пролонгировали старые долги с целью недопущения дефолта, но новых кредитов пока "зась".
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12.05.2020 12:11 Ответить
1. «Дефолт дефолту - рознь» или - ещё Рене Декарт заявлял: «Люди избавились бы от половины своих неприятностей, если бы смогли договориться о значении слов»… Так о каком именно «дефолте» идёт речь?... Или - какой логический «объём и содержание» смысл понятий/терминов «технический дефолт/реструктуризация/репрофайлинг»?...
2. Все олигархические СМИ пропагандоны почему-то «скромно и стыдливо манипулируют умалчивают» о том, что: все кредиты одалживаются Украиной для выплат по старым долгам!Так что - у нас в Украине, - идёт перекредитация - ярмо на шею наших потомков! И разорвать этот порочный круг может только «дефолт»!
3. А нет выплат (отстрочены) по старым долгам, значит - и не нужны сейчас эти/такие займы…И тут нет никаких попыток «кинуть» Запад - кто-нибудь что-либо об «ОТСТРОЧКЕ/реструктуризации платежей» в условиях «форс-мажора/войны (агрессии другого государства)» слышал?...Не?...

4. В общем - «посылать кое-куда» МВФ (как киношный голобородько) совершенно не требуется(!)/ни в коем случае нельзя (!!)/даже «речь вести» вести об этом нельзя(!!!), но почему бы Украине не объявить о замораживании всех выплат до: 5ти/10ти/15ти/20ти-летней даты со дня окончания «форс-мажорных обстоятельств» - агрессии РФ?...Глядишь - она через пару лет, - стараниями наших друзей из МВФ США, - и закончится… Ну, «то таке»…
(А о наших несчастьях, - при дефолте, - которыми нас запугивают каждое «независимое» СМИ, принадлежащее какому-нибудь олигарху все пропагандоны, и о том, как и за счёт чего их можно и нужно избежать и где брать деньги сейчас/на текущие расходы - нужен отдельный разговор!)
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12.05.2020 12:50 Ответить
Заморозить выплаты на лет до 5 или 3 дня и называется ДЕФЛОТ!
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12.05.2020 13:13 Ответить
Вы с кем и о чём "поговорить", что "сказать" пытаетесь?...
Перечитывайте мой пост с первых строк!
Если затруднения с восприятием печатного текста - я ничем помочь не смогу. Обратитесь к специалистам.
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12.05.2020 20:03 Ответить
Дилемма,***...
Не проголосуешь-выгонят из партии и потеряешь хлебное место в Раде,а проголосуешь-больше не увидишь таких милых сердцу конвертиков с хрустящими бумажками внутри.
Слуги будут отрубать себе пальцы,нажавшие на зеленую кнопку.А после,завернув их в носовые платки ************ их Игорьвалерьевичу с низким поклоном.
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12.05.2020 12:09 Ответить
Фракция поддерживает - это их заставили.
Фракция не находит голосов - монокоалиции нет, нужны перевыборы.
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12.05.2020 12:13 Ответить
Надо, чтобы народа они больше боялись, чем Коломойского, и чтобы этот страх перевешивал конвертики от Бени
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12.05.2020 13:01 Ответить
Надо такое понятие как "конверитики от кого либо" вообще искоренить.
Но для выполнения этого нужно выбирать в Раду достойных людей,а не такой зеленый сброд.
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12.05.2020 13:12 Ответить
Так и напрашивается 50 летней давности студенческий анекдот - рассмеялись несколько студентов шутке профессора , он попросил у них зачетки и прямо на лекции поставил ЗАЧЕТ. Потом вдруг заржала от смеха еще одна - ПОЗДНО , ДЕВУШКА, ПОЗДНО! -заявил профессор ... Вот так и у СЛУГ ВОВКИ с ВМФ получилось
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12.05.2020 12:09 Ответить
Але все одно доведеться заручитися підтримкую Пєті і Вакарчука)) Парадокс, порохоботи рятуватимуть Зе тоді, як частина його однопартійців голосуватиме проти...
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12.05.2020 12:10 Ответить
Баня теперь больше не авторитет, и многие табаки,пользуясь моментом ходят по джунглям и вопят акела промахнулся, акела промахнулся
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12.05.2020 12:13 Ответить
а не поддержат так пойдут на Х,,,Й в месте с этим Гнилым, пархатым аферистом!!!!
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12.05.2020 12:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7Vhd41lu35o Питна вода країни - в руках Коломойського
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12.05.2020 12:32 Ответить
Мне вспоминается (эх, жаль, авторство не отметила): "Как бы я ни относился к Коломойскому, нельзя через призму его интересов строить правовую политику государства. После того, как КСУ и ШААС показательно изнасиловали статьи 55, 124, 125 Конституции, заявив, что право на суд в Украине уже не является фундаментальным, такие действия государства, адресно и в ручном режиме создающего законодательные прецеденты отступления от общепринятых в цивилизованных странах правовых доктрин, свидетельствуют о неправовом характере действий власти и формирования государства бюрократическо-легистического типа. Проще говоря, Совок, как образ восточной деспотии. Решая локальную проблему, мы создадим фундаментальную..."
Слишком "заумно"?...
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12.05.2020 12:57 Ответить
Ну, тогда - попроще:
1. Альтернативные законопроекты, даже не рассматривались… А сам законопроект № 2571-д противоречит 58-й статье Конституции, нарушает Европейскую конвенцию, а ещё в нем много неточностей, вступающих в противоречие с целой «кучей-малой» существующих Кодексов (Гражданский/Административный/Хозяйственный/административного судопроизводства и т.д.) Но - «то таке»… (Что нам - привыкать, что-ли?... А «очень может быть» - так «специально «задумано», чтобы Конституционный суд всегда имел бы возможность отменить его…)
2. Закон, то - несомненно «антиколомойский», но он также - индульгенция всем незаконным ранее совершённым сомнительным (и пока - нерасследованным/неоценённым) действиям разных «яресько-яценюков-порошенок-гонтаревых».
3. Этим/таким законом, - принятым под неприкрытым/вызывающим/цинично демонстриируемым шантажом МВФ, - «шестёрки» МВФ слуги МВФ украинские (ой ли?!) депутаты (ещё и нагло прикрываясь лозунгами «За Украину!») в очередной раз продемонстрировали/окончательно продали страну за кредиты поставили Украину по стойке смирно перед МВФ доказали, что Украина - типичная «банановоя республика», которая находится под внешним управлением.
4. Этим/таким законом фактически перечеркнуты все попытки Украины быть/казаться/стать правовым государством. Ибо в «наших реальностях» этот/такой закон - вообще-то/теоретически - ставит под угрозу любой бизнес в Украине, принадлежащий кому угодно, а в частности/практически - весь/любой банковский. Потому что если государству «понравится» какой-то банк (или бизнес), то оно, - в лице Нацбанка и его руками, - может преспокойно и не особо «заморачиваясь» его отобрать «прихватизировать» национализировать, и по этому закону владельцы бизнеса не смогут даже обжаловать это в суде (какой бы он несовершенный/ коррумпированный / продажный ни был). Здорово придумано! Т.е. - все будущие порошенки и гонтаревы чиновники Нацбанка, фактически заранее, стали «святее Папы Римского» получили индульгенцию любых своих противозаконных действий и стали фактически «государством в государстве» выше судебной ветви власти в стране…
Видите, сколько у нас причин (только «навскидку» - целых 4 (четыре)!) для патриотических «радости и гордости» за страну? Ну, так поздравим/восславим себя и возрадуемся! «Ми здобули!» И не забываем кричать «Слава Україні! Героям слава!»
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12.05.2020 13:00 Ответить
О, и ещё одно "замечание"!
Если я ничего не путаю, то - по официальным данным Минфина, в 2020 году Украине предстоит выплатить 423 610,0 млн. грн. по курсу 27 грн./дол., а это 15 689 000 000 дол..
То есть - мы пытаемся путём сдачи национального суверенитета / унижения /выполнения чьих-то «хотелок» на любых условиях одолжить (то-ли) 5 млрд., (то-ли 8 млрд.), т.е. - 10 млрд. за три года (кредит от МВФ и антикоронавирусный займ), в условиях, когда только в этом году должны отдать более $ 15 млрд. (!!!, ???, ???!!!) В условиях гарантированного падения (и ещё не известно на сколько %) внутреннего валового продукта снова одалживать (что) 5, (что) 8 млрд. $ чтобы отдать 15 млрд. $ - выглядело и выглядит "не совсем логично" ( - "мягко говоря")!
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12.05.2020 13:06 Ответить
Тебя видно обучал беня в санатории Трускавца.Иди получи консультацию у Гонтаревой,может она тебе ,что нибудь расскажет про финансы.Дура -дурова.
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12.05.2020 13:17 Ответить
Ой! Вы не представляете как я Вам благодарна за то, что Вы попытались объяснить мне в чём я не права/ошибаюсь! Но - вынуждена Вас разочаровать - из у Вас ничего - кроме словесного дерьма - не вышло...
Попробуйте ещё раз. Если снова ничего не получится - не расстраивайтесь, воспользуйтесь моим советом из https://censor.net/comments/locate/3194874/019214f2-b430-7126-ac8e-767caaf61ca7 и прихватите с собой своих почитателей - Мне нравится 4, сейчас всё лечат.
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12.05.2020 20:13 Ответить
под внешним управлением вы имели ввиду управление каломыйским зеленым гарантиком? я вас правильно понял?
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12.05.2020 20:39 Ответить
Нет.
Я имела в виду - "внешнее управление" со стороны МВФ (ну, и его основного спонсора).
У меня в посте https://censor.net/comments/locate/3194874/019214f2-b42f-7020-a720-8eec3597e890 обо всём этом УЖЕ написано.
Очевидно и для Вас будет полезен мой пост https://censor.net/comments/locate/3194874/019214f2-b430-7126-ac8e-767caaf61ca7.
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12.05.2020 20:49 Ответить
не думаю о его полезности для меня. я не люблю экономику и финансы, не разбираюсь в них и всегда сторонюсь этих проблем. с моим инженерным образованием (киевполитех) это "темный лес". считаю, пусть это будет МВФ, лишь бы не москва.
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12.05.2020 20:56 Ответить
У нас каждый имеет полное право выбирать кому и за сколько продаваться или не продаваться.
А лично мне неприемлема сдача/подчинение/продажа Украины кому угодно.
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12.05.2020 22:13 Ответить
а разве ЕС и США не наши друзья и соратники в борьбе с рашкой? а что нам в НАТО уже не нужно? а что Украина уже такая сильная швейцария что можно быть самостоятельной? вы максималистка. сами то кому продались? слугам? вопросы вопросы вопросы......
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12.05.2020 22:43 Ответить
Технарь, "с инженерным образованием", тебе (Ты извини, что я на ты! Но мне кажется, что лет тебе очень и очень мало) "поговорить" не с кем?...
Но ничего, ты стараешься... Молодец! Уже признаёшь, что Украина ВСЁ-ТАКИ находится под внешним управлением.
Ещё чуть-чуть и, - может быть, - сможешь производить собственные мысли, а не дублировать и распространять всякую олигархическую ХУЦПУ из СМИ/ТВ.
И ещё.
Во-первых - открою тебе одну очень маленькую тайну - в политике НИКОГДА не бывает ни "друзей", ни "соратников"! (Только - преследование собственных интересов)
Да и вообще - использование кого-то в собственных интересах (как поступают сейчас США с Украиной) - "в приличном обществе" - называется очень плохо отнюдь не "дружбой" и не "соратничеством".

А во-вторых - попробуй начать избавляться от чувства (убеждённости) в своей, и всей Украины второсортности. Тогда и не будут возникать пораженческие мысли о "несамостоятельности" Украины.
Что-нибудь о чувстве собственного/национального достоинства слышал?...Не?!...Ну, ничего, ничего, не "заморачивайся"! Возможно - это - не твоё.
В общем - желаю успехов в саморазвитии и - до свидания!
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13.05.2020 08:03 Ответить
да мне за 30. это мало? и это недостаток? я так не считаю. если бы у меня не было чувства " собственного национального достоинства", как ты это называешь, я бы не побывал в АТО. все остальное, в т.ч. и конфуцианскую догму о том что нет постоянных врагов нет постоянных друзей.... (Очень лю бимую Черчилем) которая по твоему убеждению не хуцпа а твои глубокие измышления, я тебе прощаю. о негодяях из госдепа управляющих нашей страной и гадящих в подъездах хрущевок курска и барнаула я слышал много....., ты наверное поклонница рашистских пропагандонов типа Соловьева-киселева. думаю что в настоящее время без помощи ЕС и штатов нам просто не выжить. и прости что еще раз повторюсь - главное что не под путлером! подозреваю , что именно это тебя и бесит.
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13.05.2020 09:14 Ответить
Як забовно в середені більшості уже есть своя більшість)))
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12.05.2020 13:30 Ответить
Барана только нет, вести стадо.
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12.05.2020 14:00 Ответить
Да вы его уже давно должны были принять, мумитроли! Носитесь с этим законом как с Саакашвили носились.
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12.05.2020 13:58 Ответить
закон антиукраинский, НБУ будет подконтрольна Госдепу США и ТНК.
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12.05.2020 16:51 Ответить
так это же хорошо, если у самих мозгов нет то надо чтобы кто-то умный руководил
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12.05.2020 22:29 Ответить
правильно. хорошо.
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12.05.2020 17:35 Ответить
а румын?
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12.05.2020 19:32 Ответить
криворожська Тля!
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12.05.2020 20:21 Ответить
В прошлый раз был перевес всего в 7 голосов. Нужно не чтобы Бени боялись или Бакановы, а народа, особенно сам беня. Если 40 миллионов не способны понять что чтобы решить 80% текущих проблем с рабой и судами достаточно заехать в гости к Калу и Ахмету то этот народ достоин эвтаназии через телевизор путем просмотра 1+1,Сватов, Интера и "Украины". Если бы европейцы знали какая у нас тут кухня и импотенция творится то было бы стыдно говорить что с украины, хотя и так гордость сменилась на позор за такой народ.
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13.05.2020 00:06 Ответить
Більшість фракції "Слуга народу" підтримає "антиКоломойський" законопроєкт на завтрашньому позачерговому засіданні ВР, - нардеп Чернєв - Цензор.НЕТ 1593
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13.05.2020 01:17 Ответить
Більшість фракції "Слуга народу" підтримає "антиКоломойський" законопроєкт на завтрашньому позачерговому засіданні ВР, - нардеп Чернєв - Цензор.НЕТ 9832
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13.05.2020 02:42 Ответить
 
 