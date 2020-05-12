Большинство фракции "Слуга народа" поддержит "антиКоломойский" законопроект на завтрашнем внеочередном заседании ВР, - нардеп Чернев
Большинство депутатов из фракции политической партии "Слуга народа" готово поддержать законопроект № 2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 13 мая.
Такое мнение выразил член фракции Егор Чернев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Конечно, есть группы, которые с самого начала были против этого законопроекта, мотивируя это разными, на мой взгляд, абсолютно надуманными причинами. Разумеется, они не будут голосовать за этот законопроект, но большинство нашей фракции вместе с другими некоторыми фракциями поддерживают этот законопроект. У меня есть абсолютная уверенность, что завтра хватит голосов для того, чтобы во втором чтении, уже окончательно, одобрить законопроект о банках, и это откроет нам путь к финальным переговорам с МВФ", - уточнил политик.
В то же время он предположил, что Верховная Рада сможет рассмотреть этот законопроект во втором чтении за час-полтора во время внеочередного пленарного заседания 13 мая.
"Мы прошли достаточно долгий путь от первого чтения, через 16 тысяч поправок, ко второму. Завтра в зал будет вынесена только 241 поправка (поддержанная комитетом. - Ред.), которую должны рассмотреть всей Верховной Радой. Я думаю, что это займет где-то час-полтора - и станет уже известен результат по банковскому закону", - добавил Чернев.
Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект № 2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" и сократила сроки подготовки его ко второму чтению. Закон, в частности, сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам. За время подготовки законопроекта № 2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 тысяч поправок. 27 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении "банковский" законопроект.
Председатель ВР Дмитрий Разумков 8 мая подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента 13 мая, вторым вопросом повестки дня на котором стоит рассмотрение проекта закона № 2571-д.
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логический «объём и содержание»смысл понятий/терминов «технический дефолт/реструктуризация/репрофайлинг»?...
2. Все
олигархические СМИ пропагандоныпочему-то «скромно и стыдливо манипулируютумалчивают» о том, что: все кредиты одалживаются Украиной для выплат по старым долгам!… Так что - у нас в Украине, - идёт перекредитация - ярмо на шею наших потомков! И разорвать этот порочный круг может только «дефолт»!
3. А нет выплат (отстрочены) по старым долгам, значит - и не нужны сейчас эти/такие займы…И тут нет никаких попыток «кинуть» Запад - кто-нибудь что-либо об «ОТСТРОЧКЕ/реструктуризации платежей» в условиях «форс-мажора/войны (агрессии другого государства)» слышал?...Не?...
4. В общем - «посылать кое-куда» МВФ (как киношный голобородько) совершенно не требуется(!)/ни в коем случае нельзя (!!)/даже «речь вести» вести об этом нельзя(!!!), но почему бы Украине не объявить о замораживании всех выплат до: 5ти/10ти/15ти/20ти-летней даты со дня окончания «форс-мажорных обстоятельств» - агрессии РФ?...Глядишь - она через пару лет, - стараниями наших друзей
из МВФ США, - и закончится… Ну, «то таке»…
(А о наших несчастьях, - при дефолте, - которыми нас запугивают
каждое «независимое» СМИ, принадлежащее какому-нибудь олигархувсе пропагандоны, и о том, как и за счёт чего их можно и нужно избежать и где брать деньги сейчас/на текущие расходы - нужен отдельный разговор!)
Перечитывайте мой пост с первых строк!
Если затруднения с восприятием печатного текста - я ничем помочь не смогу. Обратитесь к специалистам.
Не проголосуешь-выгонят из партии и потеряешь хлебное место в Раде,а проголосуешь-больше не увидишь таких милых сердцу конвертиков с хрустящими бумажками внутри.
Слуги будут отрубать себе пальцы,нажавшие на зеленую кнопку.А после,завернув их в носовые платки ************ их Игорьвалерьевичу с низким поклоном.
Фракция не находит голосов - монокоалиции нет, нужны перевыборы.
Но для выполнения этого нужно выбирать в Раду достойных людей,а не такой зеленый сброд.
Слишком "заумно"?...
1. Альтернативные законопроекты, даже не рассматривались… А сам законопроект № 2571-д противоречит 58-й статье Конституции, нарушает Европейскую конвенцию, а ещё в нем много неточностей, вступающих в противоречие с целой «кучей-малой» существующих Кодексов (Гражданский/Административный/Хозяйственный/административного судопроизводства и т.д.) Но - «то таке»… (Что нам - привыкать, что-ли?... А «очень может быть» - так «специально «задумано», чтобы Конституционный суд всегда имел бы возможность отменить его…)
2. Закон, то - несомненно «антиколомойский», но он также - индульгенция всем
незаконнымранее совершённым сомнительным (и пока - нерасследованным/неоценённым) действиям разных «яресько-яценюков-порошенок-гонтаревых».
3. Этим/таким законом, - принятым под неприкрытым/вызывающим/цинично демонстриируемым шантажом МВФ, -
«шестёрки» МВФ слуги МВФукраинские (ой ли?!) депутаты (ещё и нагло прикрываясь лозунгами «За Украину!») в очередной раз продемонстрировали/окончательно продали страну за кредиты поставили Украину по стойке смирно перед МВФдоказали, что Украина - типичная «банановоя республика», которая находится под внешним управлением.
4. Этим/таким законом фактически перечеркнуты все попытки Украины быть/казаться/стать правовым государством. Ибо в «наших реальностях» этот/такой закон - вообще-то/теоретически - ставит под угрозу любой бизнес в Украине, принадлежащий кому угодно, а в частности/практически - весь/любой банковский. Потому что если государству «понравится» какой-то банк (или бизнес), то оно, - в лице Нацбанка и его руками, - может преспокойно и не особо «заморачиваясь» его
отобрать «прихватизировать»национализировать, и по этому закону владельцы бизнеса не смогут даже обжаловать это в суде (какой бы он несовершенный/ коррумпированный / продажный ни был). Здорово придумано! Т.е. - все будущие порошенки и гонтаревычиновники Нацбанка, фактически заранее, стали «святее Папы Римского»получили индульгенцию любых своих противозаконных действий и стали фактически «государством в государстве»выше судебной ветви власти в стране…
Видите, сколько у нас причин (только «навскидку» - целых 4 (четыре)!) для патриотических «радости и гордости» за страну? Ну, так поздравим/восславим себя и возрадуемся! «Ми здобули!» И не забываем кричать «Слава Україні! Героям слава!»
Если я ничего не путаю, то - по официальным данным Минфина, в 2020 году Украине предстоит выплатить 423 610,0 млн. грн. по курсу 27 грн./дол., а это 15 689 000 000 дол..
То есть - мы пытаемся
путём сдачи национального суверенитета / унижения /выполнения чьих-то «хотелок»на любых условиях одолжить (то-ли) 5 млрд., (то-ли 8 млрд.), т.е. - 10 млрд. за три года (кредит от МВФ и антикоронавирусный займ), в условиях, когда только в этом году должны отдать более $ 15 млрд. (!!!, ???, ???!!!) В условиях гарантированного падения (и ещё не известно на сколько %) внутреннего валового продукта снова одалживать (что) 5, (что) 8 млрд. $ чтобы отдать 15 млрд. $ - выглядело и выглядит "не совсем логично" ( - "мягко говоря")! изу Вас ничего - кроме словесного дерьма -не вышло...
Попробуйте ещё раз. Если снова ничего не получится - не расстраивайтесь, воспользуйтесь моим советом из https://censor.net/comments/locate/3194874/019214f2-b430-7126-ac8e-767caaf61ca7 и прихватите с собой своих почитателей - Мне нравится 4, сейчас всё лечат.
Я имела в виду - "внешнее управление" со стороны МВФ (ну, и его основного спонсора).
У меня в посте https://censor.net/comments/locate/3194874/019214f2-b42f-7020-a720-8eec3597e890 обо всём этом УЖЕ написано.
Очевидно и для Вас будет полезен мой пост https://censor.net/comments/locate/3194874/019214f2-b430-7126-ac8e-767caaf61ca7.
А лично мне неприемлема сдача/подчинение/продажа Украины кому угодно.
Но ничего, ты стараешься... Молодец! Уже признаёшь, что Украина ВСЁ-ТАКИ находится под внешним управлением.
Ещё чуть-чуть и, - может быть, - сможешь производить собственные мысли, а не дублировать и распространять всякую олигархическую ХУЦПУ из СМИ/ТВ.
И ещё.
Во-первых - открою тебе одну очень маленькую тайну - в политике НИКОГДА не бывает ни "друзей", ни "соратников"! (Только - преследование собственных интересов)
Да и вообще - использование кого-то в собственных интересах (как поступают сейчас США с Украиной) - "в приличном обществе" - называется
очень плохоотнюдь не "дружбой" и не "соратничеством".
А во-вторых - попробуй начать избавляться от чувства (убеждённости) в своей, и всей Украины второсортности. Тогда и не будут возникать пораженческие мысли о "несамостоятельности" Украины.
Что-нибудь о чувстве собственного/национального достоинства слышал?...Не?!...Ну, ничего, ничего, не "заморачивайся"! Возможно - это - не твоё.
В общем - желаю успехов в саморазвитии и - до свидания!