Большинство фракции "Слуга народа" поддержит "антиКоломойский" законопроект на завтрашнем внеочередном заседании ВР, - нардеп Чернев

Большинство депутатов из фракции политической партии "Слуга народа" готово поддержать законопроект № 2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 13 мая.

Такое мнение выразил член фракции Егор Чернев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, есть группы, которые с самого начала были против этого законопроекта, мотивируя это разными, на мой взгляд, абсолютно надуманными причинами. Разумеется, они не будут голосовать за этот законопроект, но большинство нашей фракции вместе с другими некоторыми фракциями поддерживают этот законопроект. У меня есть абсолютная уверенность, что завтра хватит голосов для того, чтобы во втором чтении, уже окончательно, одобрить законопроект о банках, и это откроет нам путь к финальным переговорам с МВФ", - уточнил политик.

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В то же время он предположил, что Верховная Рада сможет рассмотреть этот законопроект во втором чтении за час-полтора во время внеочередного пленарного заседания 13 мая.

"Мы прошли достаточно долгий путь от первого чтения, через 16 тысяч поправок, ко второму. Завтра в зал будет вынесена только 241 поправка (поддержанная комитетом. - Ред.), которую должны рассмотреть всей Верховной Радой. Я думаю, что это займет где-то час-полтора - и станет уже известен результат по банковскому закону", - добавил Чернев.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект № 2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" и сократила сроки подготовки его ко второму чтению. Закон, в частности, сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам. За время подготовки законопроекта № 2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 тысяч поправок. 27 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении "банковский" законопроект.

Председатель ВР Дмитрий Разумков 8 мая подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента 13 мая, вторым вопросом повестки дня на котором стоит рассмотрение проекта закона № 2571-д.