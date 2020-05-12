УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7618 відвідувачів онлайн
Новини
6 279 47

Більшість фракції "Слуга народу" підтримає "антиКоломойський" законопроєкт на завтрашньому позачерговому засіданні ВР, - нардеп Чернєв

Більшість фракції

Більшість депутатів із фракції політичної партії "Слуга народу" готова підтримати законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради 13 травня.

Таку думку висловив член фракції Єгор Чернєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звісно, що є групи, які з самого початку були проти цього законопроєкту, мотивуючи це різними, на мій погляд, абсолютно надуманими причинами. Звісно, що вони не будуть голосувати за цей законопроєкт, але більшість нашої фракції разом із іншими деякими фракціями підтримують цей законопроєкт. У мене є абсолютна впевненість, що завтра вистачить голосів задля того, щоб у другому читанні, вже остаточно, схвалити законопроєкт про банки, і це відкриє нам шлях до фінальних переговорів із МВФ", – уточнив політик.

Водночас він припустив, що Верховна Рада зможе розглянути цей законопроєкт у другому читанні за годину-півтори під час позачергового пленарного засідання 13 травня.

Також читайте: Рада ухвалить "антиколомойський" закон про банки 13 травня, - "слуга народу" Корнієнко

"Ми пройшли досить тривалий шлях від першого читання, через 16 тисяч поправок, до другого. Завтра до залу буде винесено лише 241 поправку (підтриману комітетом – ред.), яку маємо розглянути всією Верховною Радою. Я думаю, що це займе десь годину-півтори – і стане вже відомим результат щодо банківського закону", – додав Чернєв.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" та скоротила терміни підготовки його до другого читання. Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам. За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок. 27 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні "банківський" законопроєкт.

Голова ВР Дмитро Разумков 8 травня підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту 13 травня, другим питанням порядку денного на якому є розгляд проєкту закону №2571-д.

Автор: 

банки (7804) ВР (15077) позачергове засідання (223) Слуга народу (2823) Чернєв Єгор (122)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Против будут группа Дубинского, Юлькина банда и шайка Зажидов.
показати весь коментар
12.05.2020 12:03 Відповісти
+6
Надо, чтобы народа они больше боялись, чем Коломойского, и чтобы этот страх перевешивал конвертики от Бени
показати весь коментар
12.05.2020 13:01 Відповісти
+5
Дилемма,***...
Не проголосуешь-выгонят из партии и потеряешь хлебное место в Раде,а проголосуешь-больше не увидишь таких милых сердцу конвертиков с хрустящими бумажками внутри.
Слуги будут отрубать себе пальцы,нажавшие на зеленую кнопку.А после,завернув их в носовые платки ************ их Игорьвалерьевичу с низким поклоном.
показати весь коментар
12.05.2020 12:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И об этом...Украинцам никто не мешает создавать у себя в государстве,в местах проживания звенья малых общин ,которые могут объединяться в ГРОМАДЫ, украинские общины могут на равных одёргивать общины др народов на равных,если они живут не по законам государства Украина и будет смешно когда такие общины будут называть украинскую общину националистами(нацистами),ну а если Громада наезжает на общину ромов или др общин с др верой, то на этом могут играть внешние силы. Украинской общине можно использовать устав еврейской общины и туда добавить свои пункты. Украинцы поймите одно УКРАИНСКИЕ общины в нашем государстве это костяк государства,когда будет это ,то и к власти не будут приходить случайные люди или проходимцы. Украинцы не ленитесь управлять своим государством Украина!
показати весь коментар
12.05.2020 12:02 Відповісти
В Ізраїлі є єврейські общини?
показати весь коментар
12.05.2020 12:04 Відповісти
В Израиле был Моисей ,потому им не надо общин внутри государства,потому что они едины и не ходят в Израиле в московскую синагогу
показати весь коментар
12.05.2020 13:27 Відповісти
СПАСИБО. СПАСИБО.
показати весь коментар
12.05.2020 12:11 Відповісти
Против будут группа Дубинского, Юлькина банда и шайка Зажидов.
показати весь коментар
12.05.2020 12:03 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2020 12:03 Відповісти
Европейский банк реконструкции и развития вслед за МВФ начал процедуру пересмотра программы кредитования для Украины.
показати весь коментар
12.05.2020 12:03 Відповісти
Підтримають . Із сльозами на очах. Зрадити другого папу.
показати весь коментар
12.05.2020 12:04 Відповісти
А реструктуризувати борг перед МВФ не додумались?
показати весь коментар
12.05.2020 12:07 Відповісти
Они пролонгировали старые долги с целью недопущения дефолта, но новых кредитов пока "зась".
показати весь коментар
12.05.2020 12:11 Відповісти
1. «Дефолт дефолту - рознь» или - ещё Рене Декарт заявлял: «Люди избавились бы от половины своих неприятностей, если бы смогли договориться о значении слов»… Так о каком именно «дефолте» идёт речь?... Или - какой логический «объём и содержание» смысл понятий/терминов «технический дефолт/реструктуризация/репрофайлинг»?...
2. Все олигархические СМИ пропагандоны почему-то «скромно и стыдливо манипулируют умалчивают» о том, что: все кредиты одалживаются Украиной для выплат по старым долгам!Так что - у нас в Украине, - идёт перекредитация - ярмо на шею наших потомков! И разорвать этот порочный круг может только «дефолт»!
3. А нет выплат (отстрочены) по старым долгам, значит - и не нужны сейчас эти/такие займы…И тут нет никаких попыток «кинуть» Запад - кто-нибудь что-либо об «ОТСТРОЧКЕ/реструктуризации платежей» в условиях «форс-мажора/войны (агрессии другого государства)» слышал?...Не?...

4. В общем - «посылать кое-куда» МВФ (как киношный голобородько) совершенно не требуется(!)/ни в коем случае нельзя (!!)/даже «речь вести» вести об этом нельзя(!!!), но почему бы Украине не объявить о замораживании всех выплат до: 5ти/10ти/15ти/20ти-летней даты со дня окончания «форс-мажорных обстоятельств» - агрессии РФ?...Глядишь - она через пару лет, - стараниями наших друзей из МВФ США, - и закончится… Ну, «то таке»…
(А о наших несчастьях, - при дефолте, - которыми нас запугивают каждое «независимое» СМИ, принадлежащее какому-нибудь олигарху все пропагандоны, и о том, как и за счёт чего их можно и нужно избежать и где брать деньги сейчас/на текущие расходы - нужен отдельный разговор!)
показати весь коментар
12.05.2020 12:50 Відповісти
Заморозить выплаты на лет до 5 или 3 дня и называется ДЕФЛОТ!
показати весь коментар
12.05.2020 13:13 Відповісти
Вы с кем и о чём "поговорить", что "сказать" пытаетесь?...
Перечитывайте мой пост с первых строк!
Если затруднения с восприятием печатного текста - я ничем помочь не смогу. Обратитесь к специалистам.
показати весь коментар
12.05.2020 20:03 Відповісти
Дилемма,***...
Не проголосуешь-выгонят из партии и потеряешь хлебное место в Раде,а проголосуешь-больше не увидишь таких милых сердцу конвертиков с хрустящими бумажками внутри.
Слуги будут отрубать себе пальцы,нажавшие на зеленую кнопку.А после,завернув их в носовые платки ************ их Игорьвалерьевичу с низким поклоном.
показати весь коментар
12.05.2020 12:09 Відповісти
Фракция поддерживает - это их заставили.
Фракция не находит голосов - монокоалиции нет, нужны перевыборы.
показати весь коментар
12.05.2020 12:13 Відповісти
Надо, чтобы народа они больше боялись, чем Коломойского, и чтобы этот страх перевешивал конвертики от Бени
показати весь коментар
12.05.2020 13:01 Відповісти
Надо такое понятие как "конверитики от кого либо" вообще искоренить.
Но для выполнения этого нужно выбирать в Раду достойных людей,а не такой зеленый сброд.
показати весь коментар
12.05.2020 13:12 Відповісти
Так и напрашивается 50 летней давности студенческий анекдот - рассмеялись несколько студентов шутке профессора , он попросил у них зачетки и прямо на лекции поставил ЗАЧЕТ. Потом вдруг заржала от смеха еще одна - ПОЗДНО , ДЕВУШКА, ПОЗДНО! -заявил профессор ... Вот так и у СЛУГ ВОВКИ с ВМФ получилось
показати весь коментар
12.05.2020 12:09 Відповісти
Але все одно доведеться заручитися підтримкую Пєті і Вакарчука)) Парадокс, порохоботи рятуватимуть Зе тоді, як частина його однопартійців голосуватиме проти...
показати весь коментар
12.05.2020 12:10 Відповісти
Баня теперь больше не авторитет, и многие табаки,пользуясь моментом ходят по джунглям и вопят акела промахнулся, акела промахнулся
показати весь коментар
12.05.2020 12:13 Відповісти
а не поддержат так пойдут на Х,,,Й в месте с этим Гнилым, пархатым аферистом!!!!
показати весь коментар
12.05.2020 12:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7Vhd41lu35o Питна вода країни - в руках Коломойського
показати весь коментар
12.05.2020 12:32 Відповісти
Мне вспоминается (эх, жаль, авторство не отметила): "Как бы я ни относился к Коломойскому, нельзя через призму его интересов строить правовую политику государства. После того, как КСУ и ШААС показательно изнасиловали статьи 55, 124, 125 Конституции, заявив, что право на суд в Украине уже не является фундаментальным, такие действия государства, адресно и в ручном режиме создающего законодательные прецеденты отступления от общепринятых в цивилизованных странах правовых доктрин, свидетельствуют о неправовом характере действий власти и формирования государства бюрократическо-легистического типа. Проще говоря, Совок, как образ восточной деспотии. Решая локальную проблему, мы создадим фундаментальную..."
Слишком "заумно"?...
показати весь коментар
12.05.2020 12:57 Відповісти
Ну, тогда - попроще:
1. Альтернативные законопроекты, даже не рассматривались… А сам законопроект № 2571-д противоречит 58-й статье Конституции, нарушает Европейскую конвенцию, а ещё в нем много неточностей, вступающих в противоречие с целой «кучей-малой» существующих Кодексов (Гражданский/Административный/Хозяйственный/административного судопроизводства и т.д.) Но - «то таке»… (Что нам - привыкать, что-ли?... А «очень может быть» - так «специально «задумано», чтобы Конституционный суд всегда имел бы возможность отменить его…)
2. Закон, то - несомненно «антиколомойский», но он также - индульгенция всем незаконным ранее совершённым сомнительным (и пока - нерасследованным/неоценённым) действиям разных «яресько-яценюков-порошенок-гонтаревых».
3. Этим/таким законом, - принятым под неприкрытым/вызывающим/цинично демонстриируемым шантажом МВФ, - «шестёрки» МВФ слуги МВФ украинские (ой ли?!) депутаты (ещё и нагло прикрываясь лозунгами «За Украину!») в очередной раз продемонстрировали/окончательно продали страну за кредиты поставили Украину по стойке смирно перед МВФ доказали, что Украина - типичная «банановоя республика», которая находится под внешним управлением.
4. Этим/таким законом фактически перечеркнуты все попытки Украины быть/казаться/стать правовым государством. Ибо в «наших реальностях» этот/такой закон - вообще-то/теоретически - ставит под угрозу любой бизнес в Украине, принадлежащий кому угодно, а в частности/практически - весь/любой банковский. Потому что если государству «понравится» какой-то банк (или бизнес), то оно, - в лице Нацбанка и его руками, - может преспокойно и не особо «заморачиваясь» его отобрать «прихватизировать» национализировать, и по этому закону владельцы бизнеса не смогут даже обжаловать это в суде (какой бы он несовершенный/ коррумпированный / продажный ни был). Здорово придумано! Т.е. - все будущие порошенки и гонтаревы чиновники Нацбанка, фактически заранее, стали «святее Папы Римского» получили индульгенцию любых своих противозаконных действий и стали фактически «государством в государстве» выше судебной ветви власти в стране…
Видите, сколько у нас причин (только «навскидку» - целых 4 (четыре)!) для патриотических «радости и гордости» за страну? Ну, так поздравим/восславим себя и возрадуемся! «Ми здобули!» И не забываем кричать «Слава Україні! Героям слава!»
показати весь коментар
12.05.2020 13:00 Відповісти
О, и ещё одно "замечание"!
Если я ничего не путаю, то - по официальным данным Минфина, в 2020 году Украине предстоит выплатить 423 610,0 млн. грн. по курсу 27 грн./дол., а это 15 689 000 000 дол..
То есть - мы пытаемся путём сдачи национального суверенитета / унижения /выполнения чьих-то «хотелок» на любых условиях одолжить (то-ли) 5 млрд., (то-ли 8 млрд.), т.е. - 10 млрд. за три года (кредит от МВФ и антикоронавирусный займ), в условиях, когда только в этом году должны отдать более $ 15 млрд. (!!!, ???, ???!!!) В условиях гарантированного падения (и ещё не известно на сколько %) внутреннего валового продукта снова одалживать (что) 5, (что) 8 млрд. $ чтобы отдать 15 млрд. $ - выглядело и выглядит "не совсем логично" ( - "мягко говоря")!
показати весь коментар
12.05.2020 13:06 Відповісти
Тебя видно обучал беня в санатории Трускавца.Иди получи консультацию у Гонтаревой,может она тебе ,что нибудь расскажет про финансы.Дура -дурова.
показати весь коментар
12.05.2020 13:17 Відповісти
Ой! Вы не представляете как я Вам благодарна за то, что Вы попытались объяснить мне в чём я не права/ошибаюсь! Но - вынуждена Вас разочаровать - из у Вас ничего - кроме словесного дерьма - не вышло...
Попробуйте ещё раз. Если снова ничего не получится - не расстраивайтесь, воспользуйтесь моим советом из https://censor.net/comments/locate/3194874/019214f2-b430-7126-ac8e-767caaf61ca7 и прихватите с собой своих почитателей - Мне нравится 4, сейчас всё лечат.
показати весь коментар
12.05.2020 20:13 Відповісти
под внешним управлением вы имели ввиду управление каломыйским зеленым гарантиком? я вас правильно понял?
показати весь коментар
12.05.2020 20:39 Відповісти
Нет.
Я имела в виду - "внешнее управление" со стороны МВФ (ну, и его основного спонсора).
У меня в посте https://censor.net/comments/locate/3194874/019214f2-b42f-7020-a720-8eec3597e890 обо всём этом УЖЕ написано.
Очевидно и для Вас будет полезен мой пост https://censor.net/comments/locate/3194874/019214f2-b430-7126-ac8e-767caaf61ca7.
показати весь коментар
12.05.2020 20:49 Відповісти
не думаю о его полезности для меня. я не люблю экономику и финансы, не разбираюсь в них и всегда сторонюсь этих проблем. с моим инженерным образованием (киевполитех) это "темный лес". считаю, пусть это будет МВФ, лишь бы не москва.
показати весь коментар
12.05.2020 20:56 Відповісти
У нас каждый имеет полное право выбирать кому и за сколько продаваться или не продаваться.
А лично мне неприемлема сдача/подчинение/продажа Украины кому угодно.
показати весь коментар
12.05.2020 22:13 Відповісти
а разве ЕС и США не наши друзья и соратники в борьбе с рашкой? а что нам в НАТО уже не нужно? а что Украина уже такая сильная швейцария что можно быть самостоятельной? вы максималистка. сами то кому продались? слугам? вопросы вопросы вопросы......
показати весь коментар
12.05.2020 22:43 Відповісти
Технарь, "с инженерным образованием", тебе (Ты извини, что я на ты! Но мне кажется, что лет тебе очень и очень мало) "поговорить" не с кем?...
Но ничего, ты стараешься... Молодец! Уже признаёшь, что Украина ВСЁ-ТАКИ находится под внешним управлением.
Ещё чуть-чуть и, - может быть, - сможешь производить собственные мысли, а не дублировать и распространять всякую олигархическую ХУЦПУ из СМИ/ТВ.
И ещё.
Во-первых - открою тебе одну очень маленькую тайну - в политике НИКОГДА не бывает ни "друзей", ни "соратников"! (Только - преследование собственных интересов)
Да и вообще - использование кого-то в собственных интересах (как поступают сейчас США с Украиной) - "в приличном обществе" - называется очень плохо отнюдь не "дружбой" и не "соратничеством".

А во-вторых - попробуй начать избавляться от чувства (убеждённости) в своей, и всей Украины второсортности. Тогда и не будут возникать пораженческие мысли о "несамостоятельности" Украины.
Что-нибудь о чувстве собственного/национального достоинства слышал?...Не?!...Ну, ничего, ничего, не "заморачивайся"! Возможно - это - не твоё.
В общем - желаю успехов в саморазвитии и - до свидания!
показати весь коментар
13.05.2020 08:03 Відповісти
да мне за 30. это мало? и это недостаток? я так не считаю. если бы у меня не было чувства " собственного национального достоинства", как ты это называешь, я бы не побывал в АТО. все остальное, в т.ч. и конфуцианскую догму о том что нет постоянных врагов нет постоянных друзей.... (Очень лю бимую Черчилем) которая по твоему убеждению не хуцпа а твои глубокие измышления, я тебе прощаю. о негодяях из госдепа управляющих нашей страной и гадящих в подъездах хрущевок курска и барнаула я слышал много....., ты наверное поклонница рашистских пропагандонов типа Соловьева-киселева. думаю что в настоящее время без помощи ЕС и штатов нам просто не выжить. и прости что еще раз повторюсь - главное что не под путлером! подозреваю , что именно это тебя и бесит.
показати весь коментар
13.05.2020 09:14 Відповісти
Як забовно в середені більшості уже есть своя більшість)))
показати весь коментар
12.05.2020 13:30 Відповісти
Барана только нет, вести стадо.
показати весь коментар
12.05.2020 14:00 Відповісти
Да вы его уже давно должны были принять, мумитроли! Носитесь с этим законом как с Саакашвили носились.
показати весь коментар
12.05.2020 13:58 Відповісти
закон антиукраинский, НБУ будет подконтрольна Госдепу США и ТНК.
показати весь коментар
12.05.2020 16:51 Відповісти
так это же хорошо, если у самих мозгов нет то надо чтобы кто-то умный руководил
показати весь коментар
12.05.2020 22:29 Відповісти
правильно. хорошо.
показати весь коментар
12.05.2020 17:35 Відповісти
а румын?
показати весь коментар
12.05.2020 19:32 Відповісти
криворожська Тля!
показати весь коментар
12.05.2020 20:21 Відповісти
В прошлый раз был перевес всего в 7 голосов. Нужно не чтобы Бени боялись или Бакановы, а народа, особенно сам беня. Если 40 миллионов не способны понять что чтобы решить 80% текущих проблем с рабой и судами достаточно заехать в гости к Калу и Ахмету то этот народ достоин эвтаназии через телевизор путем просмотра 1+1,Сватов, Интера и "Украины". Если бы европейцы знали какая у нас тут кухня и импотенция творится то было бы стыдно говорить что с украины, хотя и так гордость сменилась на позор за такой народ.
показати весь коментар
13.05.2020 00:06 Відповісти
Більшість фракції "Слуга народу" підтримає "антиКоломойський" законопроєкт на завтрашньому позачерговому засіданні ВР, - нардеп Чернєв - Цензор.НЕТ 1593
показати весь коментар
13.05.2020 01:17 Відповісти
Більшість фракції "Слуга народу" підтримає "антиКоломойський" законопроєкт на завтрашньому позачерговому засіданні ВР, - нардеп Чернєв - Цензор.НЕТ 9832
показати весь коментар
13.05.2020 02:42 Відповісти
 
 