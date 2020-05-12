Більшість фракції "Слуга народу" підтримає "антиКоломойський" законопроєкт на завтрашньому позачерговому засіданні ВР, - нардеп Чернєв
Більшість депутатів із фракції політичної партії "Слуга народу" готова підтримати законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради 13 травня.
Таку думку висловив член фракції Єгор Чернєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Звісно, що є групи, які з самого початку були проти цього законопроєкту, мотивуючи це різними, на мій погляд, абсолютно надуманими причинами. Звісно, що вони не будуть голосувати за цей законопроєкт, але більшість нашої фракції разом із іншими деякими фракціями підтримують цей законопроєкт. У мене є абсолютна впевненість, що завтра вистачить голосів задля того, щоб у другому читанні, вже остаточно, схвалити законопроєкт про банки, і це відкриє нам шлях до фінальних переговорів із МВФ", – уточнив політик.
Водночас він припустив, що Верховна Рада зможе розглянути цей законопроєкт у другому читанні за годину-півтори під час позачергового пленарного засідання 13 травня.
"Ми пройшли досить тривалий шлях від першого читання, через 16 тисяч поправок, до другого. Завтра до залу буде винесено лише 241 поправку (підтриману комітетом – ред.), яку маємо розглянути всією Верховною Радою. Я думаю, що це займе десь годину-півтори – і стане вже відомим результат щодо банківського закону", – додав Чернєв.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" та скоротила терміни підготовки його до другого читання. Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам. За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок. 27 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні "банківський" законопроєкт.
Голова ВР Дмитро Разумков 8 травня підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту 13 травня, другим питанням порядку денного на якому є розгляд проєкту закону №2571-д.
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логический «объём и содержание»смысл понятий/терминов «технический дефолт/реструктуризация/репрофайлинг»?...
2. Все
олигархические СМИ пропагандоныпочему-то «скромно и стыдливо манипулируютумалчивают» о том, что: все кредиты одалживаются Украиной для выплат по старым долгам!… Так что - у нас в Украине, - идёт перекредитация - ярмо на шею наших потомков! И разорвать этот порочный круг может только «дефолт»!
3. А нет выплат (отстрочены) по старым долгам, значит - и не нужны сейчас эти/такие займы…И тут нет никаких попыток «кинуть» Запад - кто-нибудь что-либо об «ОТСТРОЧКЕ/реструктуризации платежей» в условиях «форс-мажора/войны (агрессии другого государства)» слышал?...Не?...
4. В общем - «посылать кое-куда» МВФ (как киношный голобородько) совершенно не требуется(!)/ни в коем случае нельзя (!!)/даже «речь вести» вести об этом нельзя(!!!), но почему бы Украине не объявить о замораживании всех выплат до: 5ти/10ти/15ти/20ти-летней даты со дня окончания «форс-мажорных обстоятельств» - агрессии РФ?...Глядишь - она через пару лет, - стараниями наших друзей
из МВФ США, - и закончится… Ну, «то таке»…
(А о наших несчастьях, - при дефолте, - которыми нас запугивают
каждое «независимое» СМИ, принадлежащее какому-нибудь олигархувсе пропагандоны, и о том, как и за счёт чего их можно и нужно избежать и где брать деньги сейчас/на текущие расходы - нужен отдельный разговор!)
Перечитывайте мой пост с первых строк!
Если затруднения с восприятием печатного текста - я ничем помочь не смогу. Обратитесь к специалистам.
Не проголосуешь-выгонят из партии и потеряешь хлебное место в Раде,а проголосуешь-больше не увидишь таких милых сердцу конвертиков с хрустящими бумажками внутри.
Слуги будут отрубать себе пальцы,нажавшие на зеленую кнопку.А после,завернув их в носовые платки ************ их Игорьвалерьевичу с низким поклоном.
Фракция не находит голосов - монокоалиции нет, нужны перевыборы.
Но для выполнения этого нужно выбирать в Раду достойных людей,а не такой зеленый сброд.
Слишком "заумно"?...
1. Альтернативные законопроекты, даже не рассматривались… А сам законопроект № 2571-д противоречит 58-й статье Конституции, нарушает Европейскую конвенцию, а ещё в нем много неточностей, вступающих в противоречие с целой «кучей-малой» существующих Кодексов (Гражданский/Административный/Хозяйственный/административного судопроизводства и т.д.) Но - «то таке»… (Что нам - привыкать, что-ли?... А «очень может быть» - так «специально «задумано», чтобы Конституционный суд всегда имел бы возможность отменить его…)
2. Закон, то - несомненно «антиколомойский», но он также - индульгенция всем
незаконнымранее совершённым сомнительным (и пока - нерасследованным/неоценённым) действиям разных «яресько-яценюков-порошенок-гонтаревых».
3. Этим/таким законом, - принятым под неприкрытым/вызывающим/цинично демонстриируемым шантажом МВФ, -
«шестёрки» МВФ слуги МВФукраинские (ой ли?!) депутаты (ещё и нагло прикрываясь лозунгами «За Украину!») в очередной раз продемонстрировали/окончательно продали страну за кредиты поставили Украину по стойке смирно перед МВФдоказали, что Украина - типичная «банановоя республика», которая находится под внешним управлением.
4. Этим/таким законом фактически перечеркнуты все попытки Украины быть/казаться/стать правовым государством. Ибо в «наших реальностях» этот/такой закон - вообще-то/теоретически - ставит под угрозу любой бизнес в Украине, принадлежащий кому угодно, а в частности/практически - весь/любой банковский. Потому что если государству «понравится» какой-то банк (или бизнес), то оно, - в лице Нацбанка и его руками, - может преспокойно и не особо «заморачиваясь» его
отобрать «прихватизировать»национализировать, и по этому закону владельцы бизнеса не смогут даже обжаловать это в суде (какой бы он несовершенный/ коррумпированный / продажный ни был). Здорово придумано! Т.е. - все будущие порошенки и гонтаревычиновники Нацбанка, фактически заранее, стали «святее Папы Римского»получили индульгенцию любых своих противозаконных действий и стали фактически «государством в государстве»выше судебной ветви власти в стране…
Видите, сколько у нас причин (только «навскидку» - целых 4 (четыре)!) для патриотических «радости и гордости» за страну? Ну, так поздравим/восславим себя и возрадуемся! «Ми здобули!» И не забываем кричать «Слава Україні! Героям слава!»
Если я ничего не путаю, то - по официальным данным Минфина, в 2020 году Украине предстоит выплатить 423 610,0 млн. грн. по курсу 27 грн./дол., а это 15 689 000 000 дол..
То есть - мы пытаемся
путём сдачи национального суверенитета / унижения /выполнения чьих-то «хотелок»на любых условиях одолжить (то-ли) 5 млрд., (то-ли 8 млрд.), т.е. - 10 млрд. за три года (кредит от МВФ и антикоронавирусный займ), в условиях, когда только в этом году должны отдать более $ 15 млрд. (!!!, ???, ???!!!) В условиях гарантированного падения (и ещё не известно на сколько %) внутреннего валового продукта снова одалживать (что) 5, (что) 8 млрд. $ чтобы отдать 15 млрд. $ - выглядело и выглядит "не совсем логично" ( - "мягко говоря")! изу Вас ничего - кроме словесного дерьма -не вышло...
Попробуйте ещё раз. Если снова ничего не получится - не расстраивайтесь, воспользуйтесь моим советом из https://censor.net/comments/locate/3194874/019214f2-b430-7126-ac8e-767caaf61ca7 и прихватите с собой своих почитателей - Мне нравится 4, сейчас всё лечат.
Я имела в виду - "внешнее управление" со стороны МВФ (ну, и его основного спонсора).
У меня в посте https://censor.net/comments/locate/3194874/019214f2-b42f-7020-a720-8eec3597e890 обо всём этом УЖЕ написано.
Очевидно и для Вас будет полезен мой пост https://censor.net/comments/locate/3194874/019214f2-b430-7126-ac8e-767caaf61ca7.
А лично мне неприемлема сдача/подчинение/продажа Украины кому угодно.
Но ничего, ты стараешься... Молодец! Уже признаёшь, что Украина ВСЁ-ТАКИ находится под внешним управлением.
Ещё чуть-чуть и, - может быть, - сможешь производить собственные мысли, а не дублировать и распространять всякую олигархическую ХУЦПУ из СМИ/ТВ.
И ещё.
Во-первых - открою тебе одну очень маленькую тайну - в политике НИКОГДА не бывает ни "друзей", ни "соратников"! (Только - преследование собственных интересов)
Да и вообще - использование кого-то в собственных интересах (как поступают сейчас США с Украиной) - "в приличном обществе" - называется
очень плохоотнюдь не "дружбой" и не "соратничеством".
А во-вторых - попробуй начать избавляться от чувства (убеждённости) в своей, и всей Украины второсортности. Тогда и не будут возникать пораженческие мысли о "несамостоятельности" Украины.
Что-нибудь о чувстве собственного/национального достоинства слышал?...Не?!...Ну, ничего, ничего, не "заморачивайся"! Возможно - это - не твоё.
В общем - желаю успехов в саморазвитии и - до свидания!