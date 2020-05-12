Несколько сотрудников телеканала "Суспильне" в Ривном заболели коронавирусом

Филиал Национальной общественной телерадиокомпании в Ривном переходит на дистанционный режим работы в связи с заболеванием нескольких сотрудников коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала "UA: Ривне", передает Цензор.НЕТ.

"С 12 мая все сотрудники Ривненского филиала "Суспильного" переходят на дистанционный режим работы из-за подтверждения случаев заболевания COVID-19 у нескольких сотрудников вещателя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в помещениях телеканала была проведена дезинфекция, все коллеги, которые контактировали с инфицированными, находятся на самоизоляции.

"Несмотря на чрезвычайную ситуацию и изменение режима работы филиала, аудитория "UA: Ривне" и в дальнейшем будет получать оперативную информацию на платформах вещателя. Команда будет работать дистанционно", - отметил продюсер филиала "Суспильного" Михаил Чубай.

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