Всеукраинский совет церквей просит Кабмин разрешить богослужения с прихожанами

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций направил в Кабинет Министров предложения по адаптивному применению карантинных ограничений для религиозных организаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Совета Церквей.

Письмо с предложениями было направлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю 7 мая 2020.

Предлагается разрешить богослужения при условии принятия мер по предотвращению скопления людей - то есть при условии присутствия не более 1 человека на 5 м. кв.

Также представители религиозных общин предлагают разрешить богослужения и религиозные обряды вне культовых сооружений на открытом воздухе при условии принятия мер по предотвращению скопления людей.

Кроме того, церковники просят разрешить доступ священников к лицам, которые находятся в учреждениях социальной защиты и паллиативной помощи, или организовать для них дистанционные встречи при помощи видеосвязи.

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