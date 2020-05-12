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Новости Коронавирус и карантин
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Всеукраинский совет церквей просит Кабмин разрешить богослужения с прихожанами

Всеукраинский совет церквей просит Кабмин разрешить богослужения с прихожанами

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций направил в Кабинет Министров предложения по адаптивному применению карантинных ограничений для религиозных организаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Совета Церквей.

Письмо с предложениями было направлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю 7 мая 2020.

Предлагается разрешить богослужения при условии принятия мер по предотвращению скопления людей - то есть при условии присутствия не более 1 человека на 5 м. кв.

Также представители религиозных общин предлагают разрешить богослужения и религиозные обряды вне культовых сооружений на открытом воздухе при условии принятия мер по предотвращению скопления людей.

Кроме того, церковники просят разрешить доступ священников к лицам, которые находятся в учреждениях социальной защиты и паллиативной помощи, или организовать для них дистанционные встречи при помощи видеосвязи.

Также читайте: Минздрав расследует вспышки коронавируса в Черновицкой области: большое количество больных именно среди тех, кто посещал церкви, - Ляшко

Автор: 

Кабмин (14045) карантин (16729) церковь (1325) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Бабосики закончились....
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12.05.2020 13:01 Ответить
+11
Ну, правильно. Попы встревожились. Всякому бизнесу послабление, а они что, наказанные?
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12.05.2020 13:02 Ответить
+4
Масковію прагнуть догнати по кількості хворих? За бабло готові на всі незгоди для людей.
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12.05.2020 13:06 Ответить
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Бабосики закончились....
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12.05.2020 13:01 Ответить
Масковію прагнуть догнати по кількості хворих? За бабло готові на всі незгоди для людей.
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12.05.2020 13:06 Ответить
Ну, правильно. Попы встревожились. Всякому бизнесу послабление, а они что, наказанные?
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12.05.2020 13:02 Ответить
а вот интересно, есть уже поимённый список дурантинщиков. для трибунальчика...
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12.05.2020 13:02 Ответить
Снова прокси глючит, поедатель лещенков.
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12.05.2020 13:05 Ответить
Получи 11.80.
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12.05.2020 13:13 Ответить
ольгінські не можуть без мрій про розстріли
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12.05.2020 13:58 Ответить
написал поклонник ГУЛАГа, который мечтает угробить экономику Украины
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12.05.2020 14:13 Ответить
Почем опиум для народа, батюшка?
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12.05.2020 13:12 Ответить
Мерседесы надо заправлять
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12.05.2020 13:17 Ответить
Что бы вам кадила разорвало от жадности..
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12.05.2020 13:18 Ответить
мне вот искренне не понятно - зачем мне или кому то ,нужен посредник - мало того, шо любой посредник, цену увеличивает априори ,так еще и не то иногда доводит, до конечного получателя инфы - факт
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12.05.2020 13:46 Ответить
До завершення карантину жодних богослужінь з прихожанами !!!

ОНЛАЙН, ТІЛЬКИ ОНЛАЙН.

Напишуть 1 людина / 5 кв. м - ніхто не буде ті метри міряти. Буде зменшення дистанції, будуть зараження. А оскільки до церкви бігають переважно старші люди, які якраз знаходяться у групі ризику, то це буде якраз максимально негативний сценарій.

Почекають церковники, не збанкрутують без пожертв і торгівлі свічками . . .
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12.05.2020 13:51 Ответить
ВСім святим отцям -Мінімальн зарплату.

НЕ може багатий святий отець війти в царство боже.
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12.05.2020 13:59 Ответить
А если свет выключат?
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12.05.2020 14:15 Ответить
короновірус передається закритом приміщенні на вістань 4,5 м.
доведено.
том і не мрійте про 5 м.кв.
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12.05.2020 13:57 Ответить
представники релігійних громад пропонують дозволити богослужіння і релігійні обряди поза культовими спорудами на відкритому повітрі за умови вжиття заходів щодо запобігання скупченню людей.

Це можна)
За законом -це прибудинкова територія..
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12.05.2020 14:01 Ответить
Из прихожан оставили тех, кто не боялся приходить в карантин. Остальным карантин на многая лета. Граматки выдаем на руки, и пусть идут к Ляшку.
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12.05.2020 14:13 Ответить
Братия, занесете заинтересованным лицам бакшиш, откроют вам храмы. В истории то уже было. Кончалось бунтами.
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12.05.2020 14:18 Ответить
У попів гроші закінчуються)))
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12.05.2020 14:40 Ответить
Боятся что за время карантина паства поймет что с Богом не обязательно общаться только в определенных местах, с помощью посредника и в компании. И все... а как же дальше жить то.. работать что ли идти... ( а там такой количественный потенциал рабочей силы.. мама не горюй)
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12.05.2020 14:43 Ответить
Идиоты!!!!
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12.05.2020 15:11 Ответить
Эти человекообразные и при наличии запрета катаются без масок распространяя проповеди о лжевирусе. Естественно, никто из них дистанцию соблюдать не будет. Вместо этого будут картины лобызать да бухать с одной ложечки.
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12.05.2020 15:12 Ответить
ЖРАТЬ ДАРМОЕДЫ ЗАХОТЕЛИ...
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12.05.2020 15:19 Ответить
Идите в церковь рпц, молитесь, причащайтесь, приводите детей. Паша мерседес с порцией короны заждался.
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12.05.2020 17:08 Ответить
Пусть сначала перерегистрируются как РПЦ в Украине и под своим именем гробят руских прихожан или ходоков между Ху-лом и РПЦ.
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12.05.2020 17:37 Ответить
служіть на вулиці під навісом, служіть на порозі церкви, використовуючі вхід до церкви як вхід до алтаря, люди на 2 метри один від одного. і тд.д
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12.05.2020 20:57 Ответить
 
 