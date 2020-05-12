Всеукраинский совет церквей просит Кабмин разрешить богослужения с прихожанами
Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций направил в Кабинет Министров предложения по адаптивному применению карантинных ограничений для религиозных организаций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Совета Церквей.
Письмо с предложениями было направлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю 7 мая 2020.
Предлагается разрешить богослужения при условии принятия мер по предотвращению скопления людей - то есть при условии присутствия не более 1 человека на 5 м. кв.
Также представители религиозных общин предлагают разрешить богослужения и религиозные обряды вне культовых сооружений на открытом воздухе при условии принятия мер по предотвращению скопления людей.
Кроме того, церковники просят разрешить доступ священников к лицам, которые находятся в учреждениях социальной защиты и паллиативной помощи, или организовать для них дистанционные встречи при помощи видеосвязи.
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Напишуть 1 людина / 5 кв. м - ніхто не буде ті метри міряти. Буде зменшення дистанції, будуть зараження. А оскільки до церкви бігають переважно старші люди, які якраз знаходяться у групі ризику, то це буде якраз максимально негативний сценарій.
Почекають церковники, не збанкрутують без пожертв і торгівлі свічками . . .
НЕ може багатий святий отець війти в царство боже.
доведено.
том і не мрійте про 5 м.кв.
Це можна)
За законом -це прибудинкова територія..