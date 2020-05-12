Всеукраїнська рада церков просить Кабмін дозволити богослужіння з парафіянами
Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій направила в Кабінет Міністрів пропозиції щодо адаптивного застосування карантинних обмежень для релігійних організацій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради Церков.
Лист із пропозиціями був надісланий Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю 7 травня 2020 року.
Пропонується дозволити богослужіння за умови вжиття заходів щодо запобігання скупченню людей - тобто за умови присутності не більше 1 людини на 5 м. кв.
Також представники релігійних громад пропонують дозволити богослужіння і релігійні обряди поза культовими спорудами на відкритому повітрі за умови вжиття заходів щодо запобігання скупченню людей.
Крім того, церковники просять дозволити доступ священників до осіб, які перебувають у закладах соціального захисту та паліативної допомоги, або організувати для них дистанційні зустрічі за допомогою відеозв'язку.
Будь ласка, зачекайте...
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Напишуть 1 людина / 5 кв. м - ніхто не буде ті метри міряти. Буде зменшення дистанції, будуть зараження. А оскільки до церкви бігають переважно старші люди, які якраз знаходяться у групі ризику, то це буде якраз максимально негативний сценарій.
Почекають церковники, не збанкрутують без пожертв і торгівлі свічками . . .
НЕ може багатий святий отець війти в царство боже.
доведено.
том і не мрійте про 5 м.кв.
Це можна)
За законом -це прибудинкова територія..