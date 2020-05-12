Всеукраїнська рада церков просить Кабмін дозволити богослужіння з парафіянами

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій направила в Кабінет Міністрів пропозиції щодо адаптивного застосування карантинних обмежень для релігійних організацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради Церков.

Лист із пропозиціями був надісланий Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю 7 травня 2020 року.

Пропонується дозволити богослужіння за умови вжиття заходів щодо запобігання скупченню людей - тобто за умови присутності не більше 1 людини на 5 м. кв.

Також представники релігійних громад пропонують дозволити богослужіння і релігійні обряди поза культовими спорудами на відкритому повітрі за умови вжиття заходів щодо запобігання скупченню людей.

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Крім того, церковники просять дозволити доступ священників до осіб, які перебувають у закладах соціального захисту та паліативної допомоги, або організувати для них дистанційні зустрічі за допомогою відеозв'язку.