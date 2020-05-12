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Новини Коронавірус і карантин
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Всеукраїнська рада церков просить Кабмін дозволити богослужіння з парафіянами

Всеукраїнська рада церков просить Кабмін дозволити богослужіння з парафіянами

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій направила в Кабінет Міністрів пропозиції щодо адаптивного застосування карантинних обмежень для релігійних організацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради Церков.

Лист із пропозиціями був надісланий Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю 7 травня 2020 року.

Пропонується дозволити богослужіння за умови вжиття заходів щодо запобігання скупченню людей - тобто за умови присутності не більше 1 людини на 5 м. кв.

Також представники релігійних громад пропонують дозволити богослужіння і релігійні обряди поза культовими спорудами на відкритому повітрі за умови вжиття заходів щодо запобігання скупченню людей.

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Крім того, церковники просять дозволити доступ священників до осіб, які перебувають у закладах соціального захисту та паліативної допомоги, або організувати для них дистанційні зустрічі за допомогою відеозв'язку.

Автор: 

Кабмін (14189) карантин (18172) церква (701) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Бабосики закончились....
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12.05.2020 13:01 Відповісти
+11
Ну, правильно. Попы встревожились. Всякому бизнесу послабление, а они что, наказанные?
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12.05.2020 13:02 Відповісти
+4
Масковію прагнуть догнати по кількості хворих? За бабло готові на всі незгоди для людей.
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12.05.2020 13:06 Відповісти
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Бабосики закончились....
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12.05.2020 13:01 Відповісти
Масковію прагнуть догнати по кількості хворих? За бабло готові на всі незгоди для людей.
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12.05.2020 13:06 Відповісти
Ну, правильно. Попы встревожились. Всякому бизнесу послабление, а они что, наказанные?
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12.05.2020 13:02 Відповісти
а вот интересно, есть уже поимённый список дурантинщиков. для трибунальчика...
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12.05.2020 13:02 Відповісти
Снова прокси глючит, поедатель лещенков.
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12.05.2020 13:05 Відповісти
Получи 11.80.
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12.05.2020 13:13 Відповісти
ольгінські не можуть без мрій про розстріли
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12.05.2020 13:58 Відповісти
написал поклонник ГУЛАГа, который мечтает угробить экономику Украины
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12.05.2020 14:13 Відповісти
Почем опиум для народа, батюшка?
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12.05.2020 13:12 Відповісти
Мерседесы надо заправлять
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12.05.2020 13:17 Відповісти
Что бы вам кадила разорвало от жадности..
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12.05.2020 13:18 Відповісти
мне вот искренне не понятно - зачем мне или кому то ,нужен посредник - мало того, шо любой посредник, цену увеличивает априори ,так еще и не то иногда доводит, до конечного получателя инфы - факт
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12.05.2020 13:46 Відповісти
До завершення карантину жодних богослужінь з прихожанами !!!

ОНЛАЙН, ТІЛЬКИ ОНЛАЙН.

Напишуть 1 людина / 5 кв. м - ніхто не буде ті метри міряти. Буде зменшення дистанції, будуть зараження. А оскільки до церкви бігають переважно старші люди, які якраз знаходяться у групі ризику, то це буде якраз максимально негативний сценарій.

Почекають церковники, не збанкрутують без пожертв і торгівлі свічками . . .
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12.05.2020 13:51 Відповісти
ВСім святим отцям -Мінімальн зарплату.

НЕ може багатий святий отець війти в царство боже.
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12.05.2020 13:59 Відповісти
А если свет выключат?
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12.05.2020 14:15 Відповісти
короновірус передається закритом приміщенні на вістань 4,5 м.
доведено.
том і не мрійте про 5 м.кв.
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12.05.2020 13:57 Відповісти
представники релігійних громад пропонують дозволити богослужіння і релігійні обряди поза культовими спорудами на відкритому повітрі за умови вжиття заходів щодо запобігання скупченню людей.

Це можна)
За законом -це прибудинкова територія..
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12.05.2020 14:01 Відповісти
Из прихожан оставили тех, кто не боялся приходить в карантин. Остальным карантин на многая лета. Граматки выдаем на руки, и пусть идут к Ляшку.
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12.05.2020 14:13 Відповісти
Братия, занесете заинтересованным лицам бакшиш, откроют вам храмы. В истории то уже было. Кончалось бунтами.
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12.05.2020 14:18 Відповісти
У попів гроші закінчуються)))
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12.05.2020 14:40 Відповісти
Боятся что за время карантина паства поймет что с Богом не обязательно общаться только в определенных местах, с помощью посредника и в компании. И все... а как же дальше жить то.. работать что ли идти... ( а там такой количественный потенциал рабочей силы.. мама не горюй)
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12.05.2020 14:43 Відповісти
Идиоты!!!!
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12.05.2020 15:11 Відповісти
Эти человекообразные и при наличии запрета катаются без масок распространяя проповеди о лжевирусе. Естественно, никто из них дистанцию соблюдать не будет. Вместо этого будут картины лобызать да бухать с одной ложечки.
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12.05.2020 15:12 Відповісти
ЖРАТЬ ДАРМОЕДЫ ЗАХОТЕЛИ...
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12.05.2020 15:19 Відповісти
Идите в церковь рпц, молитесь, причащайтесь, приводите детей. Паша мерседес с порцией короны заждался.
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12.05.2020 17:08 Відповісти
Пусть сначала перерегистрируются как РПЦ в Украине и под своим именем гробят руских прихожан или ходоков между Ху-лом и РПЦ.
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12.05.2020 17:37 Відповісти
служіть на вулиці під навісом, служіть на порозі церкви, використовуючі вхід до церкви як вхід до алтаря, люди на 2 метри один від одного. і тд.д
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12.05.2020 20:57 Відповісти
 
 