"Показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом'якшення карантину, - Зеленський
На традиційній нараді з протидії поширення коронавірусу Міністерство охорони здоров'я повідомило, що кількість хворих, які звертаються з пневмонією, скоротилася.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Європа дотримується карантинних обмежень, хоча і з послабленнями.
На нараді обговорили заходи, яких вживають інші країни для безпечного виходу з карантину, а також можливі етапи пом’якшення обмежень в Україні.
"Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: відповідно до неї показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу", – заявив Президент України.
Також на нараді повідомили, що вже працює 569 продуктових ринків.
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иначе у богоизбранных хрен бы шо вышло.
Ох уж этот
хировы#баный сленгэзопов язык (с мыслями из зопы)... Вот зачем так себе и людям извилины крутить? когда можно сказать проще: "Хрен вам!".
- Посели с собой в доме козу,.. свинью,.. гусей,.. лошадь,.. корову с бычком...
- Мочи моей больше нет!
- Выгони назад.
- Счастье-то какое!..