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Новини Коронавірус і карантин
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"Показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом'якшення карантину, - Зеленський

На традиційній нараді з протидії поширення коронавірусу Міністерство охорони здоров'я повідомило, що кількість хворих, які звертаються з пневмонією, скоротилася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Європа дотримується карантинних обмежень, хоча і з послабленнями.

На нараді обговорили заходи, яких вживають інші країни для безпечного виходу з карантину, а також можливі етапи пом’якшення обмежень в Україні.

Також читайте: Кличко про ситуацію в лікарнях Києва: 56 пацієнтів з COVID-19 у важкому стані, 7 з них - на ШВЛ, зростає кількість осіб, які потребують госпіталізації

"Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: відповідно до неї показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу", – заявив Президент України.

Також на нараді повідомили, що вже працює 569 продуктових ринків.

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) карантин (18172) МОЗ (5407) Офіс Президента (2035) Шмигаль Денис (4683) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
пішов ти до дупи блазень..
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12.05.2020 13:04 Відповісти
+7
самый страшный вирус, который панически боится нынешняя власть- массовые протесты
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12.05.2020 13:12 Відповісти
+6
полный идиот!
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12.05.2020 13:05 Відповісти
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пішов ти до дупи блазень..
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12.05.2020 13:04 Відповісти
полный идиот!
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12.05.2020 13:05 Відповісти
Вижу. А что сказать то хотел?
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12.05.2020 13:06 Відповісти
кирюха лещенко, он же - поедатель зябликов, он же - утрахантский крысолов, обычно не знает, что он хотел сказать.
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12.05.2020 13:09 Відповісти
А йому й не треба, в нього інша мета- повітря зіпсувати!)
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12.05.2020 13:18 Відповісти
О, наконец-таки прозрел)))
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12.05.2020 13:16 Відповісти
а ты, зепил, не понял? А, так ты же полный идиот!
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12.05.2020 15:19 Відповісти
Таки сдал анализ, появился показатель? Кстати, что там с медицинскими проверками президента, о которых он визжал шо (недо)резаный год назад?
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12.05.2020 13:08 Відповісти
Нарисовался))
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12.05.2020 13:09 Відповісти
В Минске нет гор трупов. Вы - параноики и идиоты. Угробили экономику в борьбе с лоховирусом
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12.05.2020 13:09 Відповісти
Экономику ЗЕдегенераты угробили в борьбе с украинским народом
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12.05.2020 13:11 Відповісти
увы, 73 % нарида не особо и сопротивлялись.
иначе у богоизбранных хрен бы шо вышло.
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12.05.2020 13:23 Відповісти
У Богоизбранных все идет по плану:используя глупость поддающегося истерии зеэлектората карантином полностью угробить экономику и таким образом в разы обесценить украинские активы и прежде всего-землю. А потом скупить ее в 3 раза дешевле у этих-же Зе-лохов которые не имея пропитания будут вынуждены продавать олигархам свои паи-наделы
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12.05.2020 14:55 Відповісти
Оно так и сказало или прочитало шпаргалку?
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12.05.2020 13:10 Відповісти
// Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием Источник: https://censor.net/n3194896
Ох уж этот хировы#баный сленг эзопов язык (с мыслями из зопы)... Вот зачем так себе и людям извилины крутить? когда можно сказать проще: "Хрен вам!".
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12.05.2020 15:57 Відповісти
5 человек сгорели заживо при пожаре в Питерской больнице где лежали коронвиRUSные больные,такой же пожар был в Москве с больными Короной,подох один москаль,сообщает Ютьюбер Дмитрий Камикадзе....
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12.05.2020 13:11 Відповісти
самый страшный вирус, который панически боится нынешняя власть- массовые протесты
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12.05.2020 13:12 Відповісти
Самый страшный вирус оккупировал Банковую
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12.05.2020 13:14 Відповісти
пора дезинфецировать, дустом!
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12.05.2020 15:20 Відповісти
статистика ужасающая - заболевает в 4 раза больше чем выздоравливает, слава богу большинство заболевших не нуждаются в постоянном уходе, а не то бы "живые завидовали мертвым"
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12.05.2020 13:15 Відповісти
Закрили базари - заслуга, відкрили базари - заслуга.
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12.05.2020 13:19 Відповісти
как в анекдоте:
- Посели с собой в доме козу,.. свинью,.. гусей,.. лошадь,.. корову с бычком...
- Мочи моей больше нет!
- Выгони назад.
- Счастье-то какое!..
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12.05.2020 16:01 Відповісти
#бнутый наркоман и не собирается отменять карантин.
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12.05.2020 13:20 Відповісти
Зеля у нас акедемик околовсяческих наук брехло оманское хай вчени говорят для них это репутация и карьера в професии. А не мистическая политическая ошибка.Где народовладдя? Тоже ошибся пообещав первым законом ипринять.
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12.05.2020 13:22 Відповісти
Потягніть до кінця травня, а то ще "не" дай боже садити будете
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12.05.2020 14:08 Відповісти
Вчера - https://jewishnews.com.ua/society/evrei-v-ukraine-gotovyatsya-otmetit-prazdnik-kostrov-lag-ba-omer ЕВРЕИ В УКРАИНЕ ГОТОВЯТСЯ ОТМЕТИТЬ ПРАЗДНИК КОСТРОВ ЛАГ БА-ОМЕР - почему никто не оштрафован и не арестован за нарушение карантина, особенные?

"Показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом'якшення карантину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6071
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12.05.2020 14:43 Відповісти
Как православным праздник, так "сидите дома".
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12.05.2020 14:47 Відповісти
 
 