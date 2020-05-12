"Показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом'якшення карантину, - Зеленський

На традиційній нараді з протидії поширення коронавірусу Міністерство охорони здоров'я повідомило, що кількість хворих, які звертаються з пневмонією, скоротилася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Європа дотримується карантинних обмежень, хоча і з послабленнями.

На нараді обговорили заходи, яких вживають інші країни для безпечного виходу з карантину, а також можливі етапи пом’якшення обмежень в Україні.

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"Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: відповідно до неї показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу", – заявив Президент України.

Також на нараді повідомили, що вже працює 569 продуктових ринків.