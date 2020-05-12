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Новости Коронавирус и карантин
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"Показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина", - Зеленский

На традиционном совещании по противодействию распространения коронавируса Минздрав сообщил, что количество больных, обращающихся с пневмонией, сократилось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Премьер-министр Шмыгаль отметил, что Европа придерживается карантина, хоть и с ослаблениями.

На совещании обсудили меры, принимаемые другими странами для безопасного выхода из карантина, а также возможные этапы смягчения ограничений в Украине.

Министерство здравоохранения сообщило, что уменьшается количество больных, которые обращаются с пневмонией.

"Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса", - отметил президент Зеленский.

Также на совещании сообщили, что уже работает 569 продуктовых рынков.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21096) карантин (16729) Минздрав (4906) Офис Президента (1804) Шмыгаль Денис (2741) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
пішов ти до дупи блазень..
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12.05.2020 13:04 Ответить
+7
самый страшный вирус, который панически боится нынешняя власть- массовые протесты
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12.05.2020 13:12 Ответить
+6
полный идиот!
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12.05.2020 13:05 Ответить
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пішов ти до дупи блазень..
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12.05.2020 13:04 Ответить
полный идиот!
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12.05.2020 13:05 Ответить
Вижу. А что сказать то хотел?
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12.05.2020 13:06 Ответить
кирюха лещенко, он же - поедатель зябликов, он же - утрахантский крысолов, обычно не знает, что он хотел сказать.
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12.05.2020 13:09 Ответить
А йому й не треба, в нього інша мета- повітря зіпсувати!)
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12.05.2020 13:18 Ответить
О, наконец-таки прозрел)))
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12.05.2020 13:16 Ответить
а ты, зепил, не понял? А, так ты же полный идиот!
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12.05.2020 15:19 Ответить
Таки сдал анализ, появился показатель? Кстати, что там с медицинскими проверками президента, о которых он визжал шо (недо)резаный год назад?
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12.05.2020 13:08 Ответить
Нарисовался))
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12.05.2020 13:09 Ответить
В Минске нет гор трупов. Вы - параноики и идиоты. Угробили экономику в борьбе с лоховирусом
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12.05.2020 13:09 Ответить
Экономику ЗЕдегенераты угробили в борьбе с украинским народом
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12.05.2020 13:11 Ответить
увы, 73 % нарида не особо и сопротивлялись.
иначе у богоизбранных хрен бы шо вышло.
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12.05.2020 13:23 Ответить
У Богоизбранных все идет по плану:используя глупость поддающегося истерии зеэлектората карантином полностью угробить экономику и таким образом в разы обесценить украинские активы и прежде всего-землю. А потом скупить ее в 3 раза дешевле у этих-же Зе-лохов которые не имея пропитания будут вынуждены продавать олигархам свои паи-наделы
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12.05.2020 14:55 Ответить
Оно так и сказало или прочитало шпаргалку?
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12.05.2020 13:10 Ответить
// Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием Источник: https://censor.net/n3194896
Ох уж этот хировы#баный сленг эзопов язык (с мыслями из зопы)... Вот зачем так себе и людям извилины крутить? когда можно сказать проще: "Хрен вам!".
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12.05.2020 15:57 Ответить
5 человек сгорели заживо при пожаре в Питерской больнице где лежали коронвиRUSные больные,такой же пожар был в Москве с больными Короной,подох один москаль,сообщает Ютьюбер Дмитрий Камикадзе....
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12.05.2020 13:11 Ответить
самый страшный вирус, который панически боится нынешняя власть- массовые протесты
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12.05.2020 13:12 Ответить
Самый страшный вирус оккупировал Банковую
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12.05.2020 13:14 Ответить
пора дезинфецировать, дустом!
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12.05.2020 15:20 Ответить
статистика ужасающая - заболевает в 4 раза больше чем выздоравливает, слава богу большинство заболевших не нуждаются в постоянном уходе, а не то бы "живые завидовали мертвым"
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12.05.2020 13:15 Ответить
Закрили базари - заслуга, відкрили базари - заслуга.
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12.05.2020 13:19 Ответить
как в анекдоте:
- Посели с собой в доме козу,.. свинью,.. гусей,.. лошадь,.. корову с бычком...
- Мочи моей больше нет!
- Выгони назад.
- Счастье-то какое!..
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12.05.2020 16:01 Ответить
#бнутый наркоман и не собирается отменять карантин.
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12.05.2020 13:20 Ответить
Зеля у нас акедемик околовсяческих наук брехло оманское хай вчени говорят для них это репутация и карьера в професии. А не мистическая политическая ошибка.Где народовладдя? Тоже ошибся пообещав первым законом ипринять.
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12.05.2020 13:22 Ответить
Потягніть до кінця травня, а то ще "не" дай боже садити будете
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12.05.2020 14:08 Ответить
Вчера - https://jewishnews.com.ua/society/evrei-v-ukraine-gotovyatsya-otmetit-prazdnik-kostrov-lag-ba-omer ЕВРЕИ В УКРАИНЕ ГОТОВЯТСЯ ОТМЕТИТЬ ПРАЗДНИК КОСТРОВ ЛАГ БА-ОМЕР - почему никто не оштрафован и не арестован за нарушение карантина, особенные?

"Показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом'якшення карантину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6071
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12.05.2020 14:43 Ответить
Как православным праздник, так "сидите дома".
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12.05.2020 14:47 Ответить
 
 