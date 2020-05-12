"Показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина", - Зеленский

На традиционном совещании по противодействию распространения коронавируса Минздрав сообщил, что количество больных, обращающихся с пневмонией, сократилось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Премьер-министр Шмыгаль отметил, что Европа придерживается карантина, хоть и с ослаблениями.

На совещании обсудили меры, принимаемые другими странами для безопасного выхода из карантина, а также возможные этапы смягчения ограничений в Украине.

Министерство здравоохранения сообщило, что уменьшается количество больных, которые обращаются с пневмонией.

"Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса", - отметил президент Зеленский.

Также на совещании сообщили, что уже работает 569 продуктовых рынков.

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