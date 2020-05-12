"Голос" будет поддерживать "антиКоломойский" законопроект, - нардеп Клименко
Фракция партии "Голос" поддержит законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".
Об этом заявила член фракции, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко в эфире телеканала "Україна 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы будем поддерживать этот законопроект: мы много над ним работали, в том числе в комитете над 16-тью тысячами поправок, которые монобольшинство сама себе и сделала", - сказала она.
Клименко спрогнозировала, что этот законопроект будет принят во втором чтении минимальным количеством голосов.
"Я думаю, что будет вопрос о количестве голосов, которые будут за этот законопроект отданы, так как часть фракции "Слуга народа", как мы знаем, не очень "любит" этот законопроект, поэтому и подала 16 тысяч поправок", - отметила депутат.
При этом она предположила, что не поддержат законопроект и фракции партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".
"Я думаю, что другие фракции также могут показать такую же позицию, и они об этом заявляли, когда этот законопроект проходил в первом чтении, - это и ОПЗЖ, это в том числе и "Батькивщина". Я думаю, они вряд ли будут голосовать за это", - отметила Клименко.
Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект № 2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" и сократила сроки подготовки его ко второму чтению. Закон, в частности, сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам. За время подготовки законопроекта № 2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 тысяч поправок. 27 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении "банковский" законопроект.
Председатель ВР Дмитрий Разумков 8 мая подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента 13 мая, вторым вопросом повестки дня на котором стоит рассмотрение проекта закона № 2571-д.
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Андрій Грачов, воїн 93-ї ОМБр
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Это вы так всё решаете?
Самбист тоже должен голову на плечах иметь.
Вот только самбист не может драться с боксером по правилам бокса - это нонсенс.
Он захотел и он своё получит.
И по правилам.
Вопрос, кто тогда ссыкун?
У вас всё не как у людей.
Без правил, так без правил.
Тут разговорами не отделаются.
Усик не Шуфрич.
30 АПРЕЛЯ 2014, 08:33
В Горловке захвачены ключевые административные здания, рассказал в утреннем эфире с Матвеем Ганапольским и Павлом Новиковым на http://radio.vesti.ua/ Радио Вести директор интернет-телевидения в Горловке Олег Поплавский.
«Пока мы с вами разговариваем, утром у нас вооруженные люди захватили исполком и сейчас захватывают райотдел. Это последнее место, где еще работала горловская милиция», - сказал он.
А от Петьо чудово все знав, коли видавав себе за флюгер.
Об этом Елена Рыбак написала https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2302743476680181&id=100008336527304 в Facebook .
В апреле 2014-го Владимир Рыбак пытался снять "флаг" террористической "ДНР" и вернуть украинский флаг на здание горсовета. После этого мужчину похитили.
На этом видео - Владимир Рыбак еще жив. Тут, кстати, зафиксировано то, за что совсем скоро он поплатится жизнью.
"Я никогда не говорила, потому что считала не важным. Но сейчас, хочется просто кричать от боли! В день, когда похитили моего мужа (17.04.14), после пророссийского митинга, который проходил в 500 метрах от концертного зала "Стирол", через 20 минут после митинга "Квартал 95" начал свое шоу. Моего мужа "взяли" именно около концертного зала, так как он, по-видимому хотел затеряться в толпе, но не успел. Мой муж рисковал своей, моей и жизнью наших детей, а "95-й" приехал "шатать" власть, то есть, мало того, что сепаратисты ее шатают уже два месяца, так еще и "95-й" подскочил. Спели песню про Крым. А Донбассу было на это плевать, они выступали против Киева. Это у Киева забрали Крым, а Донбасс как ездил в Крым, так и сейчас ездит. А "95-й" высмеивал украинскую власть, особенно Кличко, который неоднократно прославил Украину, и его имя уже вписано в историю", - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2302743476680181&id=100008336527304 написала Елена Рыбак.
"У меня вопрос, как вы получили разрешение на выступление в Горловке 17.04.14, когда все проукраинские прятались и выезжали из города? Вы даже из Интернета убрали это выступление. Смешно, тысячи горловчан (с любых сторон) подтвердят, что оно было", - заявила Елена Рыбак.
Новостной портал Горловки в апреле 2014 года https://www.06242.ua/news/517847/studia-95-kvartal-segodna-posetit-gorlovku-umoristy-predlagaut-maksimalno-satat-dejstvuusuu-vlast?fbclid=IwAR0_qW5H1YGbhsHMHoEhfU9v1JuluGic2T1lC00n9lHxw_tFgwl4P3IaazY писал о концерте Зеленского и "Квартала 95".
Студия Квартал 95 отправилась с гастролями на Восток Украины - Донецк, Луганск и Горловку. Владимир Зеленский и Евгений Кошевой дали интервью одному из телеканалов Донбасса.
На вопрос о том, как Зеленский относится к ситуации (тогда, в 2014-м) в стране и видит ли он выход, шоумен сказал: "Все хорошее, что мы все сейчас можем сделать для Украины - это максимально давить на объединение страны и максимально шатать действующую власть, чтобы политики работали и защищали свою страну и ее границу, это очень важно".
Стоит отметить, что видео этого интервью сейчас удаляется из всех ресурсов.
https://www.youtube.com/watch?v=XcA-qmE-a4s
Йди вже- тут горілки немає!
Об этом Елена Рыбак написала https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2302743476680181&id=100008336527304 в Facebook .
В апреле 2014-го Владимир Рыбак пытался снять "флаг" террористической "ДНР" и вернуть украинский флаг на здание горсовета. После этого мужчину похитили.
На этом видео - Владимир Рыбак еще жив. Тут, кстати, зафиксировано то, за что совсем скоро он поплатится жизнью.
"Я никогда не говорила, потому что считала не важным. Но сейчас, хочется просто кричать от боли! В день, когда похитили моего мужа (17.04.14), после пророссийского митинга, который проходил в 500 метрах от концертного зала "Стирол", через 20 минут после митинга "Квартал 95" начал свое шоу. Моего мужа "взяли" именно около концертного зала, так как он, по-видимому хотел затеряться в толпе, но не успел. Мой муж рисковал своей, моей и жизнью наших детей, а "95-й" приехал "шатать" власть, то есть, мало того, что сепаратисты ее шатают уже два месяца, так еще и "95-й" подскочил. Спели песню про Крым. А Донбассу было на это плевать, они выступали против Киева. Это у Киева забрали Крым, а Донбасс как ездил в Крым, так и сейчас ездит. А "95-й" высмеивал украинскую власть, особенно Кличко, который неоднократно прославил Украину, и его имя уже вписано в историю", - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2302743476680181&id=100008336527304 написала Елена Рыбак.
"У меня вопрос, как вы получили разрешение на выступление в Горловке 17.04.14, когда все проукраинские прятались и выезжали из города? Вы даже из Интернета убрали это выступление. Смешно, тысячи горловчан (с любых сторон) подтвердят, что оно было", - заявила Елена Рыбак.
Новостной портал Горловки в апреле 2014 года https://www.06242.ua/news/517847/studia-95-kvartal-segodna-posetit-gorlovku-umoristy-predlagaut-maksimalno-satat-dejstvuusuu-vlast?fbclid=IwAR0_qW5H1YGbhsHMHoEhfU9v1JuluGic2T1lC00n9lHxw_tFgwl4P3IaazY писал о концерте Зеленского и "Квартала 95".
Студия Квартал 95 отправилась с гастролями на Восток Украины - Донецк, Луганск и Горловку. Владимир Зеленский и Евгений Кошевой дали интервью одному из телеканалов Донбасса.
На вопрос о том, как Зеленский относится к ситуации (тогда, в 2014-м) в стране и видит ли он выход, шоумен сказал: "Все хорошее, что мы все сейчас можем сделать для Украины - это максимально давить на объединение страны и максимально шатать действующую власть, чтобы политики работали и защищали свою страну и ее границу, это очень важно".
Стоит отметить, что видео этого интервью сейчас удаляется из всех ресурсов.