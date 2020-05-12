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"Голос" будет поддерживать "антиКоломойский" законопроект, - нардеп Клименко

Фракция партии "Голос" поддержит законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Об этом заявила член фракции, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко в эфире телеканала "Україна 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем поддерживать этот законопроект: мы много над ним работали, в том числе в комитете над 16-тью тысячами поправок, которые монобольшинство сама себе и сделала", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство фракции "Слуга народа" поддержит "антиКоломойский" законопроект на завтрашнем внеочередном заседании ВР, - нардеп Чернев

Клименко спрогнозировала, что этот законопроект будет принят во втором чтении минимальным количеством голосов.

"Я думаю, что будет вопрос о количестве голосов, которые будут за этот законопроект отданы, так как часть фракции "Слуга народа", как мы знаем, не очень "любит" этот законопроект, поэтому и подала 16 тысяч поправок", - отметила депутат.

При этом она предположила, что не поддержат законопроект и фракции партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".

"Я думаю, что другие фракции также могут показать такую ​​же позицию, и они об этом заявляли, когда этот законопроект проходил в первом чтении, - это и ОПЗЖ, это в том числе и "Батькивщина". Я думаю, они вряд ли будут голосовать за это", - отметила Клименко.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект № 2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" и сократила сроки подготовки его ко второму чтению. Закон, в частности, сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам. За время подготовки законопроекта № 2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 тысяч поправок. 27 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении "банковский" законопроект.

Председатель ВР Дмитрий Разумков 8 мая подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента 13 мая, вторым вопросом повестки дня на котором стоит рассмотрение проекта закона № 2571-д.

Автор: 

банки (1938) ВР (29303) внеочередное заседание (262) Голос партия (500) Клименко Юлия (24)


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Топ комментарии
+9
еще проще выдать Беню в США..
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12.05.2020 13:35 Ответить
+9
І не кажи!

"Голос" буде підтримувати "антиКоломойський" законопроєкт, - нардеп Клименко - Цензор.НЕТ 625
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12.05.2020 14:19 Ответить
+7
Та ти що!

"Голос" буде підтримувати "антиКоломойський" законопроєкт, - нардеп Клименко - Цензор.НЕТ 3545
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12.05.2020 14:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
"Галас", так буде правильніше.
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12.05.2020 13:30 Ответить
Единственная фракция ВР, кстати, которая еще ни разу ни в чем не зашкварилась
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12.05.2020 15:22 Ответить
йєсі шарікамі нє жонгліровать, то і нє уроніш
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12.05.2020 15:50 Ответить
кстаті, вГолуСовал за "голос". Тєпєрь стидно
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12.05.2020 15:52 Ответить
Голосував за Голос - не стидно, було б стидно, якби голосував за будь-яку іншу парламентську партію.
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12.05.2020 20:19 Ответить
українську землю крали серед ночі разом турбогнідами і офшорним падлом ...мало ?
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12.05.2020 17:10 Ответить
Ніхто українську землю не крав, ботяра під арериканським флагом.
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12.05.2020 20:18 Ответить
Скорее "Галас Сороса".
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12.05.2020 17:20 Ответить
"Сорос" будет поддерживать сдачу банковской системы Украины в управление внешним Хозяевам! Мерзость! Для Коломойского надо простой закон АнтиПриват принять и ВСЁ!
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12.05.2020 13:32 Ответить
еще проще выдать Беню в США..
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12.05.2020 13:35 Ответить
Лучше гешефт... взамен попросить несколько миллиардов.
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12.05.2020 13:36 Ответить
Не нужно и просить. Просто тупо отобрать у Бени долги перед бюджетом. Там уже намного больше 200 млрд.грн. На социалку нищему населению надолго хватит.
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12.05.2020 13:39 Ответить
Это заблуждение что ему там что-то угрожает. Максимум как Лазаренко на пенсию в штаты и пару десятков миллионов на жизнь оставят.
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12.05.2020 13:43 Ответить
В Украине, ему точно ничего не угрожает.... Потому он и здесь, а не где-нибудь в Израиле
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12.05.2020 14:14 Ответить
Это тоже самое как сказать - что ты на работу ходишь только потому что там тебе ничего не угрожает, иначе бы у тещи дома сидел.
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12.05.2020 15:26 Ответить
багато американці повернули з краденого лазаренком ...а з цими ще простіше буде ...
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12.05.2020 17:12 Ответить
АнтиПриват прокатывал еще летом. Когда просили Зелю, как человека. Теперь нет, ему уже никто не верит.
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12.05.2020 13:37 Ответить
Типичный кацапский вброс, для поносомозглых массоно-рептилоидов, и любителей теорий заговоров для "думающих" лохов. Сорос отличный персонаж, хотя и слабый и бедноватый, уже кроме благотворительности, к сожалению ничего не мутит.
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12.05.2020 17:44 Ответить
А де Славко? ? Де його "завзяття" щодо "зміни_системи"?
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12.05.2020 13:33 Ответить
Песню пишет на тему...
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12.05.2020 13:45 Ответить
муза "підманула-підвела"
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12.05.2020 15:54 Ответить
Це не просто звернення, чи виклик на бій! Це крик душі!!!
Прочитайте це звернення до А.Шлюсика!
Андрій Грачов, воїн 93-ї ОМБр

Посилання на його сторінку в фейсбук

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2906881609432331&id=100003315611554

"Голос" будет поддерживать "антиКоломойский" законопроект, - нардеп Клименко - Цензор.НЕТ 393
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12.05.2020 13:33 Ответить
В очередь.
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12.05.2020 13:41 Ответить
На кладбище...
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12.05.2020 13:51 Ответить
Саша сказал, всё будет по правилам.
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12.05.2020 13:56 Ответить
Саша ссыкун и готов с самбистами боксировать по правилам бокса. Без правил саша ссыт.
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12.05.2020 15:27 Ответить
Что значит без правил?
Это вы так всё решаете?
Самбист тоже должен голову на плечах иметь.
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12.05.2020 15:30 Ответить
Самбист голову на плечах как раз имеет, в отличие от ватного мерзавца Усика, у которого башка для того, чтобы в нее есть и удар держать.
Вот только самбист не может драться с боксером по правилам бокса - это нонсенс.
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12.05.2020 16:19 Ответить
Может!
Он захотел и он своё получит.
И по правилам.
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12.05.2020 16:44 Ответить
Самбист не дурак, в отличие от ссыкуна и дебила усика и боксировать ессно не пойдет.
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12.05.2020 17:01 Ответить
Дело хозяйское.
Вопрос, кто тогда ссыкун?
У вас всё не как у людей.
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12.05.2020 17:07 Ответить
Ессно, что усик ссыкун - "чемпион" херов, который с любителями не-боксерами готов только боксировать.
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12.05.2020 20:22 Ответить
И стерненко с ножом самбисту в помощь.
Без правил, так без правил.
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12.05.2020 15:31 Ответить
Стерненко - молоток - защитил себя от ватных урок. Нехрен было на него нападать - получили по заслугам.
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12.05.2020 16:18 Ответить
Вот и самбист получит.
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12.05.2020 16:43 Ответить
Похоже дело идёт к тому, что вскоре Усика, как Шуфрича, будут бить где встретят.
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12.05.2020 13:41 Ответить
Если стаей и с ножом - криминал.
Тут разговорами не отделаются.
Усик не Шуфрич.
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12.05.2020 13:58 Ответить
Бєня подасть позов в КС і виграє суд.
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12.05.2020 13:38 Ответить
"Голос" будет поддерживать "антиКоломойский" законопроект, - нардеп Клименко - Цензор.НЕТ 7560
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12.05.2020 13:38 Ответить
Та ти що!

"Голос" буде підтримувати "антиКоломойський" законопроєкт, - нардеп Клименко - Цензор.НЕТ 3545
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12.05.2020 14:01 Ответить
Який рік фото?
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12.05.2020 14:03 Ответить
І не кажи!

"Голос" буде підтримувати "антиКоломойський" законопроєкт, - нардеп Клименко - Цензор.НЕТ 625
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12.05.2020 14:19 Ответить
так ти скажеш?
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12.05.2020 14:35 Ответить
чи тобі нагадати?
"Голос" буде підтримувати "антиКоломойський" законопроєкт, - нардеп Клименко - Цензор.НЕТ 6981
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12.05.2020 14:37 Ответить
Я давно казав, що в прихильників Петра Олексійовича памʼять, що в рибки гупі!

30 АПРЕЛЯ 2014, 08:33

В Горловке захвачены ключевые административные здания, рассказал в утреннем эфире с Матвеем Ганапольским и Павлом Новиковым на http://radio.vesti.ua/ Радио Вести директор интернет-телевидения в Горловке Олег Поплавский.
«Пока мы с вами разговариваем, утром у нас вооруженные люди захватили исполком и сейчас захватывают райотдел. Это последнее место, где еще работала горловская милиция», - сказал он.
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12.05.2020 14:57 Ответить
"Голос" буде підтримувати "антиКоломойський" законопроєкт, - нардеп Клименко - Цензор.НЕТ 6628
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12.05.2020 15:53 Ответить
От тільки квартал не міг знати, що у день їх заздалегідь запланованного концерту почнеться захоплення Горловки.
А от Петьо чудово все знав, коли видавав себе за флюгер.
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12.05.2020 15:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Yj1eqwcqrlU А про це, напевно, краще й не згадувати!
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12.05.2020 15:42 Ответить
17 апреля 2014 года в Горловке был похищен депутат горсовета Владимир Рыбак. Его изуродованное тело со следами жестоких пыток найдут через пять дней в реке Казенный Торец под Славянском. Вдова Рыбака Елена рассказала, что в тот день, всего в 500 метрах от места похищения проходил концерт "Квартала 95".
Об этом Елена Рыбак написала https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2302743476680181&id=100008336527304 в Facebook .
В апреле 2014-го Владимир Рыбак пытался снять "флаг" террористической "ДНР" и вернуть украинский флаг на здание горсовета. После этого мужчину похитили.
На этом видео - Владимир Рыбак еще жив. Тут, кстати, зафиксировано то, за что совсем скоро он поплатится жизнью.
"Я никогда не говорила, потому что считала не важным. Но сейчас, хочется просто кричать от боли! В день, когда похитили моего мужа (17.04.14), после пророссийского митинга, который проходил в 500 метрах от концертного зала "Стирол", через 20 минут после митинга "Квартал 95" начал свое шоу. Моего мужа "взяли" именно около концертного зала, так как он, по-видимому хотел затеряться в толпе, но не успел. Мой муж рисковал своей, моей и жизнью наших детей, а "95-й" приехал "шатать" власть, то есть, мало того, что сепаратисты ее шатают уже два месяца, так еще и "95-й" подскочил. Спели песню про Крым. А Донбассу было на это плевать, они выступали против Киева. Это у Киева забрали Крым, а Донбасс как ездил в Крым, так и сейчас ездит. А "95-й" высмеивал украинскую власть, особенно Кличко, который неоднократно прославил Украину, и его имя уже вписано в историю", - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2302743476680181&id=100008336527304 написала Елена Рыбак.
"У меня вопрос, как вы получили разрешение на выступление в Горловке 17.04.14, когда все проукраинские прятались и выезжали из города? Вы даже из Интернета убрали это выступление. Смешно, тысячи горловчан (с любых сторон) подтвердят, что оно было", - заявила Елена Рыбак.

Новостной портал Горловки в апреле 2014 года https://www.06242.ua/news/517847/studia-95-kvartal-segodna-posetit-gorlovku-umoristy-predlagaut-maksimalno-satat-dejstvuusuu-vlast?fbclid=IwAR0_qW5H1YGbhsHMHoEhfU9v1JuluGic2T1lC00n9lHxw_tFgwl4P3IaazY писал о концерте Зеленского и "Квартала 95".
Студия Квартал 95 отправилась с гастролями на Восток Украины - Донецк, Луганск и Горловку. Владимир Зеленский и Евгений Кошевой дали интервью одному из телеканалов Донбасса.
На вопрос о том, как Зеленский относится к ситуации (тогда, в 2014-м) в стране и видит ли он выход, шоумен сказал: "Все хорошее, что мы все сейчас можем сделать для Украины - это максимально давить на объединение страны и максимально шатать действующую власть, чтобы политики работали и защищали свою страну и ее границу, это очень важно".
Стоит отметить, что видео этого интервью сейчас удаляется из всех ресурсов.
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12.05.2020 15:49 Ответить
Гупі і є гупі! Подивись, де його захопили, а також протри очі й придивись- до кого звертався Рибак!

https://www.youtube.com/watch?v=XcA-qmE-a4s

Йди вже- тут горілки немає!
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12.05.2020 16:10 Ответить
14.05.2014 року
"Голос" буде підтримувати "антиКоломойський" законопроєкт, - нардеп Клименко - Цензор.НЕТ 204
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12.05.2020 15:52 Ответить
17 апреля 2014 года в Горловке был похищен депутат горсовета Владимир Рыбак. Его изуродованное тело со следами жестоких пыток найдут через пять дней в реке Казенный Торец под Славянском. Вдова Рыбака Елена рассказала, что в тот день, всего в 500 метрах от места похищения проходил концерт "Квартала 95".
Об этом Елена Рыбак написала https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2302743476680181&id=100008336527304 в Facebook .
В апреле 2014-го Владимир Рыбак пытался снять "флаг" террористической "ДНР" и вернуть украинский флаг на здание горсовета. После этого мужчину похитили.
На этом видео - Владимир Рыбак еще жив. Тут, кстати, зафиксировано то, за что совсем скоро он поплатится жизнью.
"Я никогда не говорила, потому что считала не важным. Но сейчас, хочется просто кричать от боли! В день, когда похитили моего мужа (17.04.14), после пророссийского митинга, который проходил в 500 метрах от концертного зала "Стирол", через 20 минут после митинга "Квартал 95" начал свое шоу. Моего мужа "взяли" именно около концертного зала, так как он, по-видимому хотел затеряться в толпе, но не успел. Мой муж рисковал своей, моей и жизнью наших детей, а "95-й" приехал "шатать" власть, то есть, мало того, что сепаратисты ее шатают уже два месяца, так еще и "95-й" подскочил. Спели песню про Крым. А Донбассу было на это плевать, они выступали против Киева. Это у Киева забрали Крым, а Донбасс как ездил в Крым, так и сейчас ездит. А "95-й" высмеивал украинскую власть, особенно Кличко, который неоднократно прославил Украину, и его имя уже вписано в историю", - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2302743476680181&id=100008336527304 написала Елена Рыбак.
"У меня вопрос, как вы получили разрешение на выступление в Горловке 17.04.14, когда все проукраинские прятались и выезжали из города? Вы даже из Интернета убрали это выступление. Смешно, тысячи горловчан (с любых сторон) подтвердят, что оно было", - заявила Елена Рыбак.

Новостной портал Горловки в апреле 2014 года https://www.06242.ua/news/517847/studia-95-kvartal-segodna-posetit-gorlovku-umoristy-predlagaut-maksimalno-satat-dejstvuusuu-vlast?fbclid=IwAR0_qW5H1YGbhsHMHoEhfU9v1JuluGic2T1lC00n9lHxw_tFgwl4P3IaazY писал о концерте Зеленского и "Квартала 95".
Студия Квартал 95 отправилась с гастролями на Восток Украины - Донецк, Луганск и Горловку. Владимир Зеленский и Евгений Кошевой дали интервью одному из телеканалов Донбасса.
На вопрос о том, как Зеленский относится к ситуации (тогда, в 2014-м) в стране и видит ли он выход, шоумен сказал: "Все хорошее, что мы все сейчас можем сделать для Украины - это максимально давить на объединение страны и максимально шатать действующую власть, чтобы политики работали и защищали свою страну и ее границу, это очень важно".
Стоит отметить, что видео этого интервью сейчас удаляется из всех ресурсов.
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12.05.2020 15:58 Ответить
бєс, вдохновльоний кварталом, розпинав Рибака
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12.05.2020 15:58 Ответить
без різниці ...змія теж "линяє" але від того повадки не змінюються як і повадки одного з засновників партії регіонів ...
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12.05.2020 17:15 Ответить
вакарчук поет и назвал партию голос, от великого ума и креатива, то представляю, как бы назвал, если бы был гинекологом или проктологом
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12.05.2020 13:48 Ответить
why are liking asses and suking dicks? you looks like a gay, are you?
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12.05.2020 14:00 Ответить
He is known homo imbicillus on this forum.
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12.05.2020 14:24 Ответить
Это не партия, а проект либерастов под выборы. Была срочно куплена у Клименко ее контора и за один день переоформлена в "партию" голос (пинчука, так как Пинчук реальный ее создатель, спонсор и хозяин). Вакарчук там был посажен только для приманки голосов лохов.
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12.05.2020 17:29 Ответить
Вообще печаль что депутат этот закон называет "антиколомойским". Ладно люди малограмотные, но депутат который не разбирается в своей деятельности это конечно беда для страны.
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12.05.2020 13:50 Ответить
Пожизненное заключение ему а не законы.
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12.05.2020 14:07 Ответить
Та невже?
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12.05.2020 14:44 Ответить
Мерзопакостная команда. А вот если Коломойский отобьёт своё, они будут нашими бабками гасить свой позор или покажут свои карманы с дырками.
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12.05.2020 17:31 Ответить
У фан клуба коррупционеров уничтоживших судебную реформу от Голоса пердаки горят, ведь за ними нет коррупции. "ккоко Сорос, кококо Славка песьню спой" аргументы людей которым нечего сказать, потомучто они не правы, а постить комменты нуду бо Стецькам не заплатят.
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12.05.2020 17:47 Ответить
Хто б сумнівався, що Голос покриває злочини Порошенка-Гонтарєвої.
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12.05.2020 18:23 Ответить
У тебе є докази їх злочинів? Тоді, що ти робиш на цензорі бігом в ДБР і ОГУ там тебе чекають. Ще й грошей заплатят за все що знайдуть.
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12.05.2020 21:10 Ответить
 
 