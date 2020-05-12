"Голос" будет поддерживать "антиКоломойский" законопроект, - нардеп Клименко

Фракция партии "Голос" поддержит законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Об этом заявила член фракции, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко в эфире телеканала "Україна 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем поддерживать этот законопроект: мы много над ним работали, в том числе в комитете над 16-тью тысячами поправок, которые монобольшинство сама себе и сделала", - сказала она.

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Клименко спрогнозировала, что этот законопроект будет принят во втором чтении минимальным количеством голосов.

"Я думаю, что будет вопрос о количестве голосов, которые будут за этот законопроект отданы, так как часть фракции "Слуга народа", как мы знаем, не очень "любит" этот законопроект, поэтому и подала 16 тысяч поправок", - отметила депутат.

При этом она предположила, что не поддержат законопроект и фракции партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".

"Я думаю, что другие фракции также могут показать такую ​​же позицию, и они об этом заявляли, когда этот законопроект проходил в первом чтении, - это и ОПЗЖ, это в том числе и "Батькивщина". Я думаю, они вряд ли будут голосовать за это", - отметила Клименко.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект № 2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" и сократила сроки подготовки его ко второму чтению. Закон, в частности, сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам. За время подготовки законопроекта № 2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 тысяч поправок. 27 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении "банковский" законопроект.

Председатель ВР Дмитрий Разумков 8 мая подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента 13 мая, вторым вопросом повестки дня на котором стоит рассмотрение проекта закона № 2571-д.