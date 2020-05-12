"Голос" буде підтримувати "антиКоломойський" законопроєкт, - нардеп Клименко
Фракція партії "Голос" підтримає законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".
Про це заявила член фракції, перший заступник голови Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми будемо підтримувати цей законопроєкт: ми багато над ним працювали, в тому числі в комітеті над 16-ти тисячами поправок, які монобільшість сама собі й зробила", – сказала вона.
"Я думаю, що буде питання щодо кількості голосів, які будуть за цей законопроєкт надані, тому що частина фракції "Слуга народу", як ми знаємо, не дуже "любить" цей законопроєкт, тому й надала 16 тисяч поправок", – зазначила депутатка.
При цьому вона припустила, що не підтримають законопроєкт і фракції партій "Опозиційна платформа – За життя" та "Батьківщина".
"Я думаю, що інші фракції також можуть показати таку ж позицію, і вони про це заявляли, коли цей законопроєкт проходив у першому читанні, – це й ОПЗЖ, це в тому числі й "Батьківщина". Я думаю, вони навряд чи будуть голосувати за це", – зауважила Клименко.
Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня прийняла в першому читанні законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" та скоротила терміни підготовки його до другого читання. Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію / ліквідацію банків і повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам. За час підготовки законопроєкту № 2571-д до другого читання депутати внесли в нього понад 16 тисяч поправок. 27 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні "банківський" законопроєкт.
Голова ВР Дмитро Разумков 8 травня підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту 13 травня, другим питанням на порядку денному якого стоїть розгляд проєкту закону № 2571-д.
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Андрій Грачов, воїн 93-ї ОМБр
Посилання на його сторінку в фейсбук
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2906881609432331&id=100003315611554
Это вы так всё решаете?
Самбист тоже должен голову на плечах иметь.
Вот только самбист не может драться с боксером по правилам бокса - это нонсенс.
Он захотел и он своё получит.
И по правилам.
Вопрос, кто тогда ссыкун?
У вас всё не как у людей.
Без правил, так без правил.
Тут разговорами не отделаются.
Усик не Шуфрич.
30 АПРЕЛЯ 2014, 08:33
В Горловке захвачены ключевые административные здания, рассказал в утреннем эфире с Матвеем Ганапольским и Павлом Новиковым на http://radio.vesti.ua/ Радио Вести директор интернет-телевидения в Горловке Олег Поплавский.
«Пока мы с вами разговариваем, утром у нас вооруженные люди захватили исполком и сейчас захватывают райотдел. Это последнее место, где еще работала горловская милиция», - сказал он.
А от Петьо чудово все знав, коли видавав себе за флюгер.
Об этом Елена Рыбак написала https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2302743476680181&id=100008336527304 в Facebook .
В апреле 2014-го Владимир Рыбак пытался снять "флаг" террористической "ДНР" и вернуть украинский флаг на здание горсовета. После этого мужчину похитили.
На этом видео - Владимир Рыбак еще жив. Тут, кстати, зафиксировано то, за что совсем скоро он поплатится жизнью.
"Я никогда не говорила, потому что считала не важным. Но сейчас, хочется просто кричать от боли! В день, когда похитили моего мужа (17.04.14), после пророссийского митинга, который проходил в 500 метрах от концертного зала "Стирол", через 20 минут после митинга "Квартал 95" начал свое шоу. Моего мужа "взяли" именно около концертного зала, так как он, по-видимому хотел затеряться в толпе, но не успел. Мой муж рисковал своей, моей и жизнью наших детей, а "95-й" приехал "шатать" власть, то есть, мало того, что сепаратисты ее шатают уже два месяца, так еще и "95-й" подскочил. Спели песню про Крым. А Донбассу было на это плевать, они выступали против Киева. Это у Киева забрали Крым, а Донбасс как ездил в Крым, так и сейчас ездит. А "95-й" высмеивал украинскую власть, особенно Кличко, который неоднократно прославил Украину, и его имя уже вписано в историю", - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2302743476680181&id=100008336527304 написала Елена Рыбак.
"У меня вопрос, как вы получили разрешение на выступление в Горловке 17.04.14, когда все проукраинские прятались и выезжали из города? Вы даже из Интернета убрали это выступление. Смешно, тысячи горловчан (с любых сторон) подтвердят, что оно было", - заявила Елена Рыбак.
Новостной портал Горловки в апреле 2014 года https://www.06242.ua/news/517847/studia-95-kvartal-segodna-posetit-gorlovku-umoristy-predlagaut-maksimalno-satat-dejstvuusuu-vlast?fbclid=IwAR0_qW5H1YGbhsHMHoEhfU9v1JuluGic2T1lC00n9lHxw_tFgwl4P3IaazY писал о концерте Зеленского и "Квартала 95".
Студия Квартал 95 отправилась с гастролями на Восток Украины - Донецк, Луганск и Горловку. Владимир Зеленский и Евгений Кошевой дали интервью одному из телеканалов Донбасса.
На вопрос о том, как Зеленский относится к ситуации (тогда, в 2014-м) в стране и видит ли он выход, шоумен сказал: "Все хорошее, что мы все сейчас можем сделать для Украины - это максимально давить на объединение страны и максимально шатать действующую власть, чтобы политики работали и защищали свою страну и ее границу, это очень важно".
Стоит отметить, что видео этого интервью сейчас удаляется из всех ресурсов.
https://www.youtube.com/watch?v=XcA-qmE-a4s
Йди вже- тут горілки немає!
Об этом Елена Рыбак написала https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2302743476680181&id=100008336527304 в Facebook .
В апреле 2014-го Владимир Рыбак пытался снять "флаг" террористической "ДНР" и вернуть украинский флаг на здание горсовета. После этого мужчину похитили.
На этом видео - Владимир Рыбак еще жив. Тут, кстати, зафиксировано то, за что совсем скоро он поплатится жизнью.
"Я никогда не говорила, потому что считала не важным. Но сейчас, хочется просто кричать от боли! В день, когда похитили моего мужа (17.04.14), после пророссийского митинга, который проходил в 500 метрах от концертного зала "Стирол", через 20 минут после митинга "Квартал 95" начал свое шоу. Моего мужа "взяли" именно около концертного зала, так как он, по-видимому хотел затеряться в толпе, но не успел. Мой муж рисковал своей, моей и жизнью наших детей, а "95-й" приехал "шатать" власть, то есть, мало того, что сепаратисты ее шатают уже два месяца, так еще и "95-й" подскочил. Спели песню про Крым. А Донбассу было на это плевать, они выступали против Киева. Это у Киева забрали Крым, а Донбасс как ездил в Крым, так и сейчас ездит. А "95-й" высмеивал украинскую власть, особенно Кличко, который неоднократно прославил Украину, и его имя уже вписано в историю", - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2302743476680181&id=100008336527304 написала Елена Рыбак.
"У меня вопрос, как вы получили разрешение на выступление в Горловке 17.04.14, когда все проукраинские прятались и выезжали из города? Вы даже из Интернета убрали это выступление. Смешно, тысячи горловчан (с любых сторон) подтвердят, что оно было", - заявила Елена Рыбак.
Новостной портал Горловки в апреле 2014 года https://www.06242.ua/news/517847/studia-95-kvartal-segodna-posetit-gorlovku-umoristy-predlagaut-maksimalno-satat-dejstvuusuu-vlast?fbclid=IwAR0_qW5H1YGbhsHMHoEhfU9v1JuluGic2T1lC00n9lHxw_tFgwl4P3IaazY писал о концерте Зеленского и "Квартала 95".
Студия Квартал 95 отправилась с гастролями на Восток Украины - Донецк, Луганск и Горловку. Владимир Зеленский и Евгений Кошевой дали интервью одному из телеканалов Донбасса.
На вопрос о том, как Зеленский относится к ситуации (тогда, в 2014-м) в стране и видит ли он выход, шоумен сказал: "Все хорошее, что мы все сейчас можем сделать для Украины - это максимально давить на объединение страны и максимально шатать действующую власть, чтобы политики работали и защищали свою страну и ее границу, это очень важно".
Стоит отметить, что видео этого интервью сейчас удаляется из всех ресурсов.