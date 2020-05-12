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"Голос" буде підтримувати "антиКоломойський" законопроєкт, - нардеп Клименко

Фракція партії "Голос" підтримає законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Про це заявила член фракції, перший заступник голови Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми будемо підтримувати цей законопроєкт: ми багато над ним працювали, в тому числі в комітеті над 16-ти тисячами поправок, які монобільшість сама собі й зробила", – сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість фракції "Слуга народу" підтримає "антиКоломойський" законопроєкт на завтрашньому позачерговому засіданні ВР, - нардеп Чернєв

"Я думаю, що буде питання щодо кількості голосів, які будуть за цей законопроєкт надані, тому що частина фракції "Слуга народу", як ми знаємо, не дуже "любить" цей законопроєкт, тому й надала 16 тисяч поправок", – зазначила депутатка.

При цьому вона припустила, що не підтримають законопроєкт і фракції партій "Опозиційна платформа – За життя" та "Батьківщина".

"Я думаю, що інші фракції також можуть показати таку ж позицію, і вони про це заявляли, коли цей законопроєкт проходив у першому читанні, – це й ОПЗЖ, це в тому числі й "Батьківщина". Я думаю, вони навряд чи будуть голосувати за це", – зауважила Клименко.

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня прийняла в першому читанні законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" та скоротила терміни підготовки його до другого читання. Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію / ліквідацію банків і повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам. За час підготовки законопроєкту № 2571-д до другого читання депутати внесли в нього понад 16 тисяч поправок. 27 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні "банківський" законопроєкт.

Голова ВР Дмитро Разумков 8 травня підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту 13 травня, другим питанням на порядку денному якого стоїть розгляд проєкту закону № 2571-д.

Автор: 

банки (7804) ВР (15077) позачергове засідання (223) Голос партія (513) Клименко Юлія (26)


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Топ коментарі
+9
еще проще выдать Беню в США..
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12.05.2020 13:35 Відповісти
+9
І не кажи!

"Голос" буде підтримувати "антиКоломойський" законопроєкт, - нардеп Клименко - Цензор.НЕТ 625
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12.05.2020 14:19 Відповісти
+7
Та ти що!

"Голос" буде підтримувати "антиКоломойський" законопроєкт, - нардеп Клименко - Цензор.НЕТ 3545
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12.05.2020 14:01 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
"Галас", так буде правильніше.
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12.05.2020 13:30 Відповісти
Единственная фракция ВР, кстати, которая еще ни разу ни в чем не зашкварилась
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12.05.2020 15:22 Відповісти
йєсі шарікамі нє жонгліровать, то і нє уроніш
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12.05.2020 15:50 Відповісти
кстаті, вГолуСовал за "голос". Тєпєрь стидно
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12.05.2020 15:52 Відповісти
Голосував за Голос - не стидно, було б стидно, якби голосував за будь-яку іншу парламентську партію.
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12.05.2020 20:19 Відповісти
українську землю крали серед ночі разом турбогнідами і офшорним падлом ...мало ?
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12.05.2020 17:10 Відповісти
Ніхто українську землю не крав, ботяра під арериканським флагом.
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12.05.2020 20:18 Відповісти
Скорее "Галас Сороса".
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12.05.2020 17:20 Відповісти
"Сорос" будет поддерживать сдачу банковской системы Украины в управление внешним Хозяевам! Мерзость! Для Коломойского надо простой закон АнтиПриват принять и ВСЁ!
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12.05.2020 13:32 Відповісти
еще проще выдать Беню в США..
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12.05.2020 13:35 Відповісти
Лучше гешефт... взамен попросить несколько миллиардов.
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12.05.2020 13:36 Відповісти
Не нужно и просить. Просто тупо отобрать у Бени долги перед бюджетом. Там уже намного больше 200 млрд.грн. На социалку нищему населению надолго хватит.
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12.05.2020 13:39 Відповісти
Это заблуждение что ему там что-то угрожает. Максимум как Лазаренко на пенсию в штаты и пару десятков миллионов на жизнь оставят.
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12.05.2020 13:43 Відповісти
В Украине, ему точно ничего не угрожает.... Потому он и здесь, а не где-нибудь в Израиле
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12.05.2020 14:14 Відповісти
Это тоже самое как сказать - что ты на работу ходишь только потому что там тебе ничего не угрожает, иначе бы у тещи дома сидел.
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12.05.2020 15:26 Відповісти
багато американці повернули з краденого лазаренком ...а з цими ще простіше буде ...
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12.05.2020 17:12 Відповісти
АнтиПриват прокатывал еще летом. Когда просили Зелю, как человека. Теперь нет, ему уже никто не верит.
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12.05.2020 13:37 Відповісти
Типичный кацапский вброс, для поносомозглых массоно-рептилоидов, и любителей теорий заговоров для "думающих" лохов. Сорос отличный персонаж, хотя и слабый и бедноватый, уже кроме благотворительности, к сожалению ничего не мутит.
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12.05.2020 17:44 Відповісти
А де Славко? ? Де його "завзяття" щодо "зміни_системи"?
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12.05.2020 13:33 Відповісти
Песню пишет на тему...
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12.05.2020 13:45 Відповісти
муза "підманула-підвела"
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12.05.2020 15:54 Відповісти
Це не просто звернення, чи виклик на бій! Це крик душі!!!
Прочитайте це звернення до А.Шлюсика!
Андрій Грачов, воїн 93-ї ОМБр

Посилання на його сторінку в фейсбук

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2906881609432331&id=100003315611554

"Голос" будет поддерживать "антиКоломойский" законопроект, - нардеп Клименко - Цензор.НЕТ 393
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12.05.2020 13:33 Відповісти
В очередь.
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12.05.2020 13:41 Відповісти
На кладбище...
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12.05.2020 13:51 Відповісти
Саша сказал, всё будет по правилам.
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12.05.2020 13:56 Відповісти
Саша ссыкун и готов с самбистами боксировать по правилам бокса. Без правил саша ссыт.
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12.05.2020 15:27 Відповісти
Что значит без правил?
Это вы так всё решаете?
Самбист тоже должен голову на плечах иметь.
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12.05.2020 15:30 Відповісти
Самбист голову на плечах как раз имеет, в отличие от ватного мерзавца Усика, у которого башка для того, чтобы в нее есть и удар держать.
Вот только самбист не может драться с боксером по правилам бокса - это нонсенс.
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12.05.2020 16:19 Відповісти
Может!
Он захотел и он своё получит.
И по правилам.
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12.05.2020 16:44 Відповісти
Самбист не дурак, в отличие от ссыкуна и дебила усика и боксировать ессно не пойдет.
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12.05.2020 17:01 Відповісти
Дело хозяйское.
Вопрос, кто тогда ссыкун?
У вас всё не как у людей.
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12.05.2020 17:07 Відповісти
Ессно, что усик ссыкун - "чемпион" херов, который с любителями не-боксерами готов только боксировать.
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12.05.2020 20:22 Відповісти
И стерненко с ножом самбисту в помощь.
Без правил, так без правил.
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12.05.2020 15:31 Відповісти
Стерненко - молоток - защитил себя от ватных урок. Нехрен было на него нападать - получили по заслугам.
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12.05.2020 16:18 Відповісти
Вот и самбист получит.
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12.05.2020 16:43 Відповісти
Похоже дело идёт к тому, что вскоре Усика, как Шуфрича, будут бить где встретят.
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12.05.2020 13:41 Відповісти
Если стаей и с ножом - криминал.
Тут разговорами не отделаются.
Усик не Шуфрич.
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12.05.2020 13:58 Відповісти
Бєня подасть позов в КС і виграє суд.
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12.05.2020 13:38 Відповісти
"Голос" будет поддерживать "антиКоломойский" законопроект, - нардеп Клименко - Цензор.НЕТ 7560
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12.05.2020 13:38 Відповісти
Та ти що!

"Голос" буде підтримувати "антиКоломойський" законопроєкт, - нардеп Клименко - Цензор.НЕТ 3545
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12.05.2020 14:01 Відповісти
Який рік фото?
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12.05.2020 14:03 Відповісти
І не кажи!

"Голос" буде підтримувати "антиКоломойський" законопроєкт, - нардеп Клименко - Цензор.НЕТ 625
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12.05.2020 14:19 Відповісти
так ти скажеш?
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12.05.2020 14:35 Відповісти
чи тобі нагадати?
"Голос" буде підтримувати "антиКоломойський" законопроєкт, - нардеп Клименко - Цензор.НЕТ 6981
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12.05.2020 14:37 Відповісти
Я давно казав, що в прихильників Петра Олексійовича памʼять, що в рибки гупі!

30 АПРЕЛЯ 2014, 08:33

В Горловке захвачены ключевые административные здания, рассказал в утреннем эфире с Матвеем Ганапольским и Павлом Новиковым на http://radio.vesti.ua/ Радио Вести директор интернет-телевидения в Горловке Олег Поплавский.
«Пока мы с вами разговариваем, утром у нас вооруженные люди захватили исполком и сейчас захватывают райотдел. Это последнее место, где еще работала горловская милиция», - сказал он.
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12.05.2020 14:57 Відповісти
"Голос" буде підтримувати "антиКоломойський" законопроєкт, - нардеп Клименко - Цензор.НЕТ 6628
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12.05.2020 15:53 Відповісти
От тільки квартал не міг знати, що у день їх заздалегідь запланованного концерту почнеться захоплення Горловки.
А от Петьо чудово все знав, коли видавав себе за флюгер.
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12.05.2020 15:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Yj1eqwcqrlU А про це, напевно, краще й не згадувати!
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12.05.2020 15:42 Відповісти
17 апреля 2014 года в Горловке был похищен депутат горсовета Владимир Рыбак. Его изуродованное тело со следами жестоких пыток найдут через пять дней в реке Казенный Торец под Славянском. Вдова Рыбака Елена рассказала, что в тот день, всего в 500 метрах от места похищения проходил концерт "Квартала 95".
Об этом Елена Рыбак написала https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2302743476680181&id=100008336527304 в Facebook .
В апреле 2014-го Владимир Рыбак пытался снять "флаг" террористической "ДНР" и вернуть украинский флаг на здание горсовета. После этого мужчину похитили.
На этом видео - Владимир Рыбак еще жив. Тут, кстати, зафиксировано то, за что совсем скоро он поплатится жизнью.
"Я никогда не говорила, потому что считала не важным. Но сейчас, хочется просто кричать от боли! В день, когда похитили моего мужа (17.04.14), после пророссийского митинга, который проходил в 500 метрах от концертного зала "Стирол", через 20 минут после митинга "Квартал 95" начал свое шоу. Моего мужа "взяли" именно около концертного зала, так как он, по-видимому хотел затеряться в толпе, но не успел. Мой муж рисковал своей, моей и жизнью наших детей, а "95-й" приехал "шатать" власть, то есть, мало того, что сепаратисты ее шатают уже два месяца, так еще и "95-й" подскочил. Спели песню про Крым. А Донбассу было на это плевать, они выступали против Киева. Это у Киева забрали Крым, а Донбасс как ездил в Крым, так и сейчас ездит. А "95-й" высмеивал украинскую власть, особенно Кличко, который неоднократно прославил Украину, и его имя уже вписано в историю", - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2302743476680181&id=100008336527304 написала Елена Рыбак.
"У меня вопрос, как вы получили разрешение на выступление в Горловке 17.04.14, когда все проукраинские прятались и выезжали из города? Вы даже из Интернета убрали это выступление. Смешно, тысячи горловчан (с любых сторон) подтвердят, что оно было", - заявила Елена Рыбак.

Новостной портал Горловки в апреле 2014 года https://www.06242.ua/news/517847/studia-95-kvartal-segodna-posetit-gorlovku-umoristy-predlagaut-maksimalno-satat-dejstvuusuu-vlast?fbclid=IwAR0_qW5H1YGbhsHMHoEhfU9v1JuluGic2T1lC00n9lHxw_tFgwl4P3IaazY писал о концерте Зеленского и "Квартала 95".
Студия Квартал 95 отправилась с гастролями на Восток Украины - Донецк, Луганск и Горловку. Владимир Зеленский и Евгений Кошевой дали интервью одному из телеканалов Донбасса.
На вопрос о том, как Зеленский относится к ситуации (тогда, в 2014-м) в стране и видит ли он выход, шоумен сказал: "Все хорошее, что мы все сейчас можем сделать для Украины - это максимально давить на объединение страны и максимально шатать действующую власть, чтобы политики работали и защищали свою страну и ее границу, это очень важно".
Стоит отметить, что видео этого интервью сейчас удаляется из всех ресурсов.
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12.05.2020 15:49 Відповісти
Гупі і є гупі! Подивись, де його захопили, а також протри очі й придивись- до кого звертався Рибак!

https://www.youtube.com/watch?v=XcA-qmE-a4s

Йди вже- тут горілки немає!
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12.05.2020 16:10 Відповісти
14.05.2014 року
"Голос" буде підтримувати "антиКоломойський" законопроєкт, - нардеп Клименко - Цензор.НЕТ 204
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12.05.2020 15:52 Відповісти
17 апреля 2014 года в Горловке был похищен депутат горсовета Владимир Рыбак. Его изуродованное тело со следами жестоких пыток найдут через пять дней в реке Казенный Торец под Славянском. Вдова Рыбака Елена рассказала, что в тот день, всего в 500 метрах от места похищения проходил концерт "Квартала 95".
Об этом Елена Рыбак написала https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2302743476680181&id=100008336527304 в Facebook .
В апреле 2014-го Владимир Рыбак пытался снять "флаг" террористической "ДНР" и вернуть украинский флаг на здание горсовета. После этого мужчину похитили.
На этом видео - Владимир Рыбак еще жив. Тут, кстати, зафиксировано то, за что совсем скоро он поплатится жизнью.
"Я никогда не говорила, потому что считала не важным. Но сейчас, хочется просто кричать от боли! В день, когда похитили моего мужа (17.04.14), после пророссийского митинга, который проходил в 500 метрах от концертного зала "Стирол", через 20 минут после митинга "Квартал 95" начал свое шоу. Моего мужа "взяли" именно около концертного зала, так как он, по-видимому хотел затеряться в толпе, но не успел. Мой муж рисковал своей, моей и жизнью наших детей, а "95-й" приехал "шатать" власть, то есть, мало того, что сепаратисты ее шатают уже два месяца, так еще и "95-й" подскочил. Спели песню про Крым. А Донбассу было на это плевать, они выступали против Киева. Это у Киева забрали Крым, а Донбасс как ездил в Крым, так и сейчас ездит. А "95-й" высмеивал украинскую власть, особенно Кличко, который неоднократно прославил Украину, и его имя уже вписано в историю", - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2302743476680181&id=100008336527304 написала Елена Рыбак.
"У меня вопрос, как вы получили разрешение на выступление в Горловке 17.04.14, когда все проукраинские прятались и выезжали из города? Вы даже из Интернета убрали это выступление. Смешно, тысячи горловчан (с любых сторон) подтвердят, что оно было", - заявила Елена Рыбак.

Новостной портал Горловки в апреле 2014 года https://www.06242.ua/news/517847/studia-95-kvartal-segodna-posetit-gorlovku-umoristy-predlagaut-maksimalno-satat-dejstvuusuu-vlast?fbclid=IwAR0_qW5H1YGbhsHMHoEhfU9v1JuluGic2T1lC00n9lHxw_tFgwl4P3IaazY писал о концерте Зеленского и "Квартала 95".
Студия Квартал 95 отправилась с гастролями на Восток Украины - Донецк, Луганск и Горловку. Владимир Зеленский и Евгений Кошевой дали интервью одному из телеканалов Донбасса.
На вопрос о том, как Зеленский относится к ситуации (тогда, в 2014-м) в стране и видит ли он выход, шоумен сказал: "Все хорошее, что мы все сейчас можем сделать для Украины - это максимально давить на объединение страны и максимально шатать действующую власть, чтобы политики работали и защищали свою страну и ее границу, это очень важно".
Стоит отметить, что видео этого интервью сейчас удаляется из всех ресурсов.
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12.05.2020 15:58 Відповісти
бєс, вдохновльоний кварталом, розпинав Рибака
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12.05.2020 15:58 Відповісти
без різниці ...змія теж "линяє" але від того повадки не змінюються як і повадки одного з засновників партії регіонів ...
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12.05.2020 17:15 Відповісти
вакарчук поет и назвал партию голос, от великого ума и креатива, то представляю, как бы назвал, если бы был гинекологом или проктологом
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12.05.2020 13:48 Відповісти
why are liking asses and suking dicks? you looks like a gay, are you?
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12.05.2020 14:00 Відповісти
He is known homo imbicillus on this forum.
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12.05.2020 14:24 Відповісти
Это не партия, а проект либерастов под выборы. Была срочно куплена у Клименко ее контора и за один день переоформлена в "партию" голос (пинчука, так как Пинчук реальный ее создатель, спонсор и хозяин). Вакарчук там был посажен только для приманки голосов лохов.
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12.05.2020 17:29 Відповісти
Вообще печаль что депутат этот закон называет "антиколомойским". Ладно люди малограмотные, но депутат который не разбирается в своей деятельности это конечно беда для страны.
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12.05.2020 13:50 Відповісти
Пожизненное заключение ему а не законы.
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12.05.2020 14:07 Відповісти
Та невже?
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12.05.2020 14:44 Відповісти
Мерзопакостная команда. А вот если Коломойский отобьёт своё, они будут нашими бабками гасить свой позор или покажут свои карманы с дырками.
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12.05.2020 17:31 Відповісти
У фан клуба коррупционеров уничтоживших судебную реформу от Голоса пердаки горят, ведь за ними нет коррупции. "ккоко Сорос, кококо Славка песьню спой" аргументы людей которым нечего сказать, потомучто они не правы, а постить комменты нуду бо Стецькам не заплатят.
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12.05.2020 17:47 Відповісти
Хто б сумнівався, що Голос покриває злочини Порошенка-Гонтарєвої.
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12.05.2020 18:23 Відповісти
У тебе є докази їх злочинів? Тоді, що ти робиш на цензорі бігом в ДБР і ОГУ там тебе чекають. Ще й грошей заплатят за все що знайдуть.
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12.05.2020 21:10 Відповісти
 
 