РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6952 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 995 2

Детсады могут начать работать летом, но нужно учитывать эпидситуацию, - Мандзий

Детсады могут начать работать летом, но нужно учитывать эпидситуацию, - Мандзий

В Министерстве образования допускают, что дошкольные учебные учреждения в этом году смогут работать летом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

"И, безусловно, учитывая обстоятельства, я думаю, что учреждения дошкольного образования могут и будут работать летом. Тут надо учитывать исключительно эпидемиологическую ситуацию", - объяснила она.

По ее словам, в дошкольных учреждениях нет такого понятия, как учебный год, он может быть в течение года, а режим работы учреждения определяет его учредитель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году ожидается открытие 7 новых и реконструированных учебных заведений в Киеве, - Кличко. ВИДЕО

Автор: 

детсад (430) карантин (16729) Минобразования (1740) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Мандзий Любомира (56)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Короче, скорее всего, не будут. Со школьниками тоже беда, многие на учебу просто забили.
показать весь комментарий
12.05.2020 14:31 Ответить
Сегодня прошёлся по магазинам.Продавцы в некоторых работают вместе с детьми.Дети -это хорошо,но масочный режим нужен ,а в Харькове им и не пахнет.Зашёл в АТБ,у кассиров защитная маска ниже носа..Сделайте им закрытые плексигласом конурки с окошечками.Цены на всё стали выше на 25%приблизительно.В аптеках -приблизительно на 40%.Зеля - ау!! Реагируй!Приходит время ягод.Нужно готовить людям торговые площади на улицах везде.Чтобы люди не ехали через весь город и не скапливались на Центральных рынках.Весь народ знает,что ягоды надо мыть.Поэтому зелень должна продаваться во дворах.АТБ уже озолотилось.Хватит!!!
показать весь комментарий
12.05.2020 16:01 Ответить
 
 