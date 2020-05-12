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Детсады могут начать работать летом, но нужно учитывать эпидситуацию, - Мандзий
В Министерстве образования допускают, что дошкольные учебные учреждения в этом году смогут работать летом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.
"И, безусловно, учитывая обстоятельства, я думаю, что учреждения дошкольного образования могут и будут работать летом. Тут надо учитывать исключительно эпидемиологическую ситуацию", - объяснила она.
По ее словам, в дошкольных учреждениях нет такого понятия, как учебный год, он может быть в течение года, а режим работы учреждения определяет его учредитель.
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Меркава
показать весь комментарий12.05.2020 14:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Mischa #467040
показать весь комментарий12.05.2020 16:01 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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