Детсады могут начать работать летом, но нужно учитывать эпидситуацию, - Мандзий

В Министерстве образования допускают, что дошкольные учебные учреждения в этом году смогут работать летом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

"И, безусловно, учитывая обстоятельства, я думаю, что учреждения дошкольного образования могут и будут работать летом. Тут надо учитывать исключительно эпидемиологическую ситуацию", - объяснила она.

По ее словам, в дошкольных учреждениях нет такого понятия, как учебный год, он может быть в течение года, а режим работы учреждения определяет его учредитель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году ожидается открытие 7 новых и реконструированных учебных заведений в Киеве, - Кличко. ВИДЕО