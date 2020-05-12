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Новини Коронавірус і карантин
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Дитсадки можуть почати працювати влітку, але потрібно враховувати епідситуацію, - Мандзій

Дитсадки можуть почати працювати влітку, але потрібно враховувати епідситуацію, - Мандзій

У Міністерстві освіти допускають, що дошкільні навчальні заклади цього року зможуть працювати влітку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

"І, безумовно, з огляду на обставини, я думаю, що заклади дошкільної освіти можуть і будуть працювати влітку. Тут треба враховувати лише епідеміологічну ситуацію", - пояснила вона.

За її словами, в дошкільних закладах немає такого поняття, як навчальний рік, він може бути протягом року, а режим роботи закладу визначає його засновник.

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Автор: 

дитячий садок (365) карантин (18172) Міносвіти (1422) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Мандзій Любомир (54)


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Короче, скорее всего, не будут. Со школьниками тоже беда, многие на учебу просто забили.
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12.05.2020 14:31 Відповісти
Сегодня прошёлся по магазинам.Продавцы в некоторых работают вместе с детьми.Дети -это хорошо,но масочный режим нужен ,а в Харькове им и не пахнет.Зашёл в АТБ,у кассиров защитная маска ниже носа..Сделайте им закрытые плексигласом конурки с окошечками.Цены на всё стали выше на 25%приблизительно.В аптеках -приблизительно на 40%.Зеля - ау!! Реагируй!Приходит время ягод.Нужно готовить людям торговые площади на улицах везде.Чтобы люди не ехали через весь город и не скапливались на Центральных рынках.Весь народ знает,что ягоды надо мыть.Поэтому зелень должна продаваться во дворах.АТБ уже озолотилось.Хватит!!!
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12.05.2020 16:01 Відповісти
 
 