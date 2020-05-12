Дитсадки можуть почати працювати влітку, але потрібно враховувати епідситуацію, - Мандзій

У Міністерстві освіти допускають, що дошкільні навчальні заклади цього року зможуть працювати влітку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

"І, безумовно, з огляду на обставини, я думаю, що заклади дошкільної освіти можуть і будуть працювати влітку. Тут треба враховувати лише епідеміологічну ситуацію", - пояснила вона.

За її словами, в дошкільних закладах немає такого поняття, як навчальний рік, він може бути протягом року, а режим роботи закладу визначає його засновник.

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