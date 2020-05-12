РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7237 посетителей онлайн
Новости
26 208 75

Компания Коломойского окончательно монополизировала очистку питьевой воды, - расследование Bihus.Info. ВИДЕО

Аульскую хлорпереливную станцию, которая является стратегическим предприятием, выкупили за 30 млн грн в интересах химпредприятия "Днепроазот" с орбиты олигарха Игоря Коломойского для "установления окончательной монополии на обеззараживание питьевой воды в стране".

Об этом говорится расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в 2018 году химпредприятие "Днепроазот" с орбиты олигарха Игоря Коломойского объявило об остановке производства жидкого хлора. Этот реагент используется всеми водоканалами для очистки питьевой воды, а "Днепроазот" - единственный в стране его производитель. Из-за этого страна оказалась на пороге экологической катастрофы, ведь без обеззараживания воды ее просто невозможно употреблять. Проблему тогда решали на уровне правительства и Совета национальной безопасности", - напоминают журналисты.

Отмечается, что период остановки производства жидкого хлора "закрыли" благодаря в том числе и Аулсьской хлорпереливной станции - это единственное в стране предприятие, которое занимается транспортировкой реагента и имеет необходимое оборудование для его переливания.

"Когда "Днепроазот" остановил производство жидкого хлора, его сумели импортировать и благодаря станции временно обеспечивать водоканалы", - говорится в сюжете.

Сообщается, что "Днепроазот" таки возобновил производство жидкого хлора, но со существенно более высокими ценами на реагент - химпредприятие после запуска подняло цены на жидкий хлор сменее 7 тыс грн до 36 тыс грн за тонну (а на некоторых закупках цена достигала и 50 тыс грн за тонну).

"Эти деньги включены в платежки за воду, а следовательно украинцы уже переплатили предприятию олигарха сотни миллионов гривен", - подчеркивают расследователи.

Отмечается, что за почти 2 года с момента остановки "Днепроазота" и повышения цен АМКУ так и не смог вынести решение относительно злоупотребления монополиста.

По словам директора Департамента исследований и расследований рынков производственной сферы Игоря Кустовского, расследование проводят по двум фактам: завышение цен, которые было бы невозможно установить в условиях свободного рынка и остановки производства. По его словам, представление пока готово примерно на 70%.

Также СБУ в июле 2018 года сообщила о начале проверки должностных лиц "Днепроазота" в связи с тем, что их действия создали предпосылки для угрозы здоровью людей и распространению эпидемий.

"Но никакого намека на следственные действия или результатов расследования вышеуказанных фактов так ничего и не известно", - отмечают журналисты.

В то же время в 2019 году Днепропетровский облсовет выставил стратегическое предприятие - Аульскую станцию ​​- на приватизацию и продал его за чуть более чем 30 млн грн.

Станцию ​​выкупила малоизвестная фирма "Агентство "Мега плю ", которая принадлежит Андрею Житникову.

"Мужчина, проживающий в обычной многоэтажке в Днепре, комментировать покупку отказался. Зато его жена сообщила, что на ее мужа просто "повесили" этот объект", - выяснили расследователи.

Журналисты установили, что до покупки стратегического предприятия Житников работал в фирмах "Приват Холдинг", которая принадлежала Коломойскому, и в компании "Энергоальянс", которая принадлежала одному из менеджеров олигарха.

"Это может означать, что станция была выкуплена в интересах именно "Днепроазота" - для установления окончательной монополии на обеззараживание питьевой воды в стране", - отмечается в расследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада примет "антиКоломойский" закон про банки 13 мая, - "слуга народа" Корниенко

Автор: 

Коломойский Игорь (1793) расследование (3053) монополия (107) вода (921) Бигус (194)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+55
Компания Коломойского окончательно монополизировала очистку питьевой воды, - расследование Bihus.Info - Цензор.НЕТ 2700
показать весь комментарий
12.05.2020 15:30 Ответить
+41
Кто бы подумал, а ведь ничто не намекало на это ещё до 21 апреля 2019 года, ни телохранитель Бени у Зелемойского, ни адвокат Бени у Зелемойского, ни автомобиль Бени у Зелемойского...
показать весь комментарий
12.05.2020 15:34 Ответить
+40
Падла все стратегическое выкупает с позволения Зе клоуна.
показать весь комментарий
12.05.2020 15:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Компания Коломойского окончательно монополизировала очистку питьевой воды, - расследование Bihus.Info - Цензор.НЕТ 2700
показать весь комментарий
12.05.2020 15:30 Ответить
Пейте мочу, лохи...
показать весь комментарий
12.05.2020 15:47 Ответить
Компанія Коломойського остаточно монополізувала очищення питної води, - розслідування Bihus.Info - Цензор.НЕТ 756
показать весь комментарий
12.05.2020 15:58 Ответить
ну теперь уж точно:

"если в кране нет воды, то выпил..... точно!!!! КОЛОМОЙСКИЙ !!!"
показать весь комментарий
12.05.2020 16:44 Ответить
Компанія Коломойського остаточно монополізувала очищення питної води, - розслідування Bihus.Info - Цензор.НЕТ 4456
показать весь комментарий
13.05.2020 02:00 Ответить
так и есть, никто никуда не делся....
показать весь комментарий
12.05.2020 20:29 Ответить
Падла все стратегическое выкупает с позволения Зе клоуна.
показать весь комментарий
12.05.2020 15:30 Ответить
Не выкупает, а тупо прихватывает. Зря он что-ли сколько бабла ввалил и своих кукол к власти привел?
показать весь комментарий
12.05.2020 15:55 Ответить
Вряд ли у клоуна кто-то спрашивает позволения. Бене и местным царькам на него накласть.
показать весь комментарий
12.05.2020 16:08 Ответить
А Коломойский гражданин Израиля, военного союзника Путина.
показать весь комментарий
12.05.2020 15:31 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2020 15:36 Ответить
А Зеленський чий, і скільки паспортів має? Сам єврей, якщо не жид, і чий союзник...
показать весь комментарий
12.05.2020 18:35 Ответить
а нашо ще потрібні кишенькові віслючки?
показать весь комментарий
12.05.2020 15:33 Ответить
Кто бы подумал, а ведь ничто не намекало на это ещё до 21 апреля 2019 года, ни телохранитель Бени у Зелемойского, ни адвокат Бени у Зелемойского, ни автомобиль Бени у Зелемойского...
показать весь комментарий
12.05.2020 15:34 Ответить
Не все фирмы и недвижимость бубочки, контролируемые Беней через Миндича.
показать весь комментарий
12.05.2020 15:57 Ответить
Остался ещё воздух...
показать весь комментарий
12.05.2020 15:34 Ответить
Ви впевнені?
показать весь комментарий
12.05.2020 15:40 Ответить
Зрите в корень.
Жаль, что ультрафиолет бесплатен.
показать весь комментарий
13.05.2020 04:48 Ответить
Для некоторых украинцев-пенсионеров уже не бесплатен. Стоит где-то около 17 тысяч чтобы погулять под ультрафиолетовыми лучами Солнца убивающего вирусы. Кому-то выгодно чтобы старики тихо загибались в четырех стенах.
показать весь комментарий
13.05.2020 09:05 Ответить
Госбюджету выгодно. Чтобы пенсии не платить.
---
Украина, ты находишься под вражеской оккупацией. Очнись.
показать весь комментарий
13.05.2020 10:08 Ответить
Коломойский должен немного посидеть
показать весь комментарий
12.05.2020 15:34 Ответить
А Зеленский?
показать весь комментарий
12.05.2020 15:35 Ответить
Два сапога - пара. Обязательно.
показать весь комментарий
12.05.2020 15:36 Ответить
Лучше бы повисеть.
показать весь комментарий
12.05.2020 15:58 Ответить
Українці все це самі хочуть.Хіба ні?
показать весь комментарий
12.05.2020 15:34 Ответить
А куда разбрелись все цензоровские бараны, которые жопу рвали и блеяли какой Беня патриот и спаситель Отечества?
показать весь комментарий
12.05.2020 15:35 Ответить
Куда,куда? К проктологу в очереди стоят.
показать весь комментарий
12.05.2020 15:37 Ответить
Заняты они, водой побежали запасаться. Неудобно писать держа в одной руке кастрюлю, в другой - смартфон или ноутбук.
показать весь комментарий
12.05.2020 15:38 Ответить
Платежки за воду смотреть побежали.
Счас цена на хлорку подрастет.
Раз в 10 я бы точно накинула, вот этим вот, 73%-ным.
показать весь комментарий
13.05.2020 04:48 Ответить
зеЛя мразь и подонок!
показать весь комментарий
12.05.2020 15:39 Ответить
Vmesto togo sto otvetil gde propali dengi privatbanka on otvecajet etim.N e mne sudit u nas takoj sidel v tiurme bez pomoci i uze davno sidel ,a tut zelenski dajiot dobro
показать весь комментарий
12.05.2020 15:39 Ответить
«Обличителям» брата главы ОП сожгли мотоцикл и бросили гранату в машину

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

В ночь с 11 на 12 мая неизвестные злоумышленники подожгли мотоцикл Дмитрия Штанько и подбросили гранату в автомобиль Сергея Шумского, которые сообщили в Нацполицию о фактах коррупции брата главы ОП https://inforesist.org/tag/denis-ermak/ Дениса Ермака . Об этом изданию «Бабель» https://inforesist.org/goto/https://thebabel.com.ua/ru/news/43293-razoblachitelyam-denisa-ermaka-sozhgli-motocikl-i-brosili-granatu-v-mashinu сообщили сами фигуранты «пленок Ермака».
Как рассказал Штанько, примерно в час ночи его соседи заметили, что горит его мотоцикл и разбудили хозяина. Мотоцикл сгорел. Приезжали оперативники. Опросили людей. Оказалось, что есть свидетели произошедшего.
На видео инцидента видно, как неизвестный мужчина поджигает технику. Штанько связывает произошедшее с тем, что накануне фигуранты «пленок Ермака» прошли полиграф и сегодня ожидаются результаты.
Примерно в то же время молодой человек в черном и с балаклавой на голове, разбив стекло на месте водителя, бросил гранату в машину Шумского.
Несколько местных жителей увидели это, догнали злоумышленника, стали избивать, но ему удалось вырваться и убежать.
При этом в гранате осталась чека, потому взрыва не было. Приезжали полиция и взрывотехники. Шумский также считает, что произошедшее - продолжение истории с братом Ермака.
«Такие действия будут иметь обратный эффект: мы рот не закроем», - сказал он.
Как сообщалось ранее, 29 марта народный депутат от партии «Слуги народа» Гео Лерос https://inforesist.org/ukrzaliznyczya-mininfrastruktury-i-tamozhnya-sluga-naroda-pokazal-video-kak-ermak-torguet-dolzhnostyami/ опубликовал видеозаписи, на которых, предположительно, брат главы ОП Денис Ермак проводит переговоры с неизвестными людьми о назначении на государственные должности.
В свою очередь Андрей Ермак https://inforesist.org/glava-op-ermak-nardepu-lerosu-ty-pereshel-krasnye-linii-gotovsya/ заявил , что Лерос «перешел границы» и теперь ему придется за это ответить. По его https://inforesist.org/glava-op-schitaet-nesluchajnym-obnarodovanie-plenok-ermaka-lerosom/ мнению , видео с его братом неслучайно появились перед важными голосованиями в парламенте.
В комментарии журналистам Денис Ермак https://inforesist.org/mendel-o-plenkah-ermaka-zelenskij-ne-sobiraetsya-reagirovat-na-kazhdyj-post-v-fejsbuke/ опроверг информацию о том, что он обсуждал с кем-либо назначения на государственные посты.
Позже ГБР https://inforesist.org/plenki-ermaka-gbr-otkrylo-delo-protiv-slugi-naroda-lerosa/ открыло дело против Гео Лероса. Ему инкриминируется мошенничество, вмешательство в деятельность государственного деятеля, разглашение гостайны, а также злоупотребление властью или служебным положением.
показать весь комментарий
12.05.2020 15:39 Ответить
Могли бы и поубивать нахрен. А оказалось, что ЗЕбанда - добрейшей души люди)))
показать весь комментарий
12.05.2020 15:43 Ответить
Страна развитого монополизма 75% просто не знают , а вокруг них одни монополии
показать весь комментарий
12.05.2020 15:42 Ответить
А Голобородько другое говорил...
показать весь комментарий
12.05.2020 15:44 Ответить
Кінець епохи бідності.
показать весь комментарий
12.05.2020 15:47 Ответить
Володимир Олександрович, як особистий паяц коломойського, - ніпрічьом!😂
показать весь комментарий
12.05.2020 15:49 Ответить
Зе влада ТИ ОХ*ЇЛА ЗОВСІМ ???

Стратегичне очищення води довіряти цій потворі Коломойському.

Якщо цей виродок з посмішкою на лиці вкрав у українців 5 млрд. $, то що йому завадить добвляти отруйні додатки у воду щоб було дешевше? Ця гнида без сумління, як і інщі олігархи України
показать весь комментарий
12.05.2020 15:52 Ответить
беня жадібний і не дурний, як потруїть, то хто ж хлорку дорогу купуватиме, свої приїдуть не будуть ще й відіжмуть.
показать весь комментарий
13.05.2020 07:56 Ответить
Часи Януковоща повертаються
показать весь комментарий
12.05.2020 15:54 Ответить
Значит противный стишок про,,если в кране нет воды.." таки немножЕчко имеет основания?
показать весь комментарий
12.05.2020 15:55 Ответить
Щось не бачу жодного допису секти "лизунів найвеличнішого" про Пороха та Ахметку Зате тепер їх можна пикою в це тикать, наче нашкодившого кота
показать весь комментарий
12.05.2020 15:56 Ответить
Да тыкать не перетыкать, начиная с монопольной закупки Коломойским угля, нефти и электрики на Роисе.
Но им это все равно ни о чем не говорит. Это слишком сложно для дегенератов, выбравших клоуна.
Вот "липецкая фабрика", "убил брата" и "украл стотыщпмильярдов" - это да. Это просто, доказательств не требует и легко ложится в пустую черепную коробку зебила.
показать весь комментарий
12.05.2020 16:25 Ответить
Слуга каломойського Герус агент впливу російських спецслужб, таку заяву розмістив у себе на сайті Геннадій Москаль, екс-голова Луганської та Закарпатської обладміністрацій, а нині очільник громадської організації «Народ України проти корупції» і звернувся до генпрокурорки Ірини Венедіктової із заявою про державну зраду голови парламентського комітету з питань енергетики Андрія Геруса.
За словами Москаля (який, працюючи у 2007 році заступником голови СБУ, курирував контррозвідку), він вбачає в діях Геруса ознаки державної зради.
Компанія Коломойського остаточно монополізувала очищення питної води, - розслідування Bihus.Info - Цензор.НЕТ 7701
показать весь комментарий
12.05.2020 16:55 Ответить
glavnoje stob Benia grabil stranu i tolko svoj karman, drugoje zelefanam neinteresno.Fakt takoj.Kto imejet vlast tot i grabit
показать весь комментарий
12.05.2020 15:57 Ответить
"Kto imejet vlast tot i grabit"
Население такое, 73%.
показать весь комментарий
13.05.2020 04:47 Ответить
ваЗЕлин это ручная, ватно-малоПИД...роское Недоразумение, если бы не требоывние МВФ приват уже был бы у бени, если это нарко Чмо не отправим в утиль в месте со всем Сбродом "слугами олигархов" Украину ждут тяжелейшие времена!!!
показать весь комментарий
12.05.2020 16:01 Ответить
Х@й в лапти обуешь-получится кацап. Это про эрэф.
показать весь комментарий
12.05.2020 17:00 Ответить
Идолопоклонники соевого при виде фамилии Коломойского резко начинают испускать секель. Ведь он шоколадную бубочку обидел. Жаль, что у них нет мозга, а значит и способности как минимум обработать информацию этих парочки абзацев. В понимании соевых цена на предприятиях с ходом времени не должна меняться. Вот как было в совке мороженко по 3коп., так и должен хлор десятилетиями стоить. Видать не приходилось этим обезьяноподобным бывать на бывших и действующих гос предприятиях, даже банальных котельнях, обслуживающих их спальный район. Будто в ад спустился. Бизнес устанавливает цену, за которую ему выгодно работать и развиваться. Не нравится - нехрен было продавать или продолжайте импортировать из-за бугра, если там цена слаще. А то как 30 лямчиков за предприятие поиметь, так норм. А потом сплошная "зрада"
показать весь комментарий
12.05.2020 16:18 Ответить
надо полагать, и твое очко со временем должно стоить дороже, а нет - износ!
показать весь комментарий
12.05.2020 17:01 Ответить
Казалось бы причем тут ЗЕ...

Это ж чистой воды совпадение.
показать весь комментарий
12.05.2020 16:21 Ответить
Страна плавно подходит к формуле-"кто мешает жизни-тот должен сдохнуть". Учитывая жадность бени,"костлявая дама" для него не за горами.А тупой зелеублюдок здесь очередной раз в качестве антуража.
показать весь комментарий
12.05.2020 16:59 Ответить
Зеленского выбрали, если я не ошибаюсь, потому что он всех олигархов пересажает...
показать весь комментарий
12.05.2020 17:46 Ответить
так он не обещал, это кому-то так захотелось-размечталось))....
показать весь комментарий
12.05.2020 20:35 Ответить
пересажает на ключевые потоки
показать весь комментарий
12.05.2020 18:18 Ответить
Цензору статті пишуть профани, а потім пороховату заставляють лайкать))) АХПС давно вже не монополіст на цьому ринку. Підприемство, у якого автопарк з 4 робочих камазів і одного краза. Но на зраду тягне однозначно)))
показать весь комментарий
12.05.2020 18:19 Ответить
Кстати, к сожалению, 1+1 и Шарий об этом не расскажут. Мудрый нарид и дальше будет винить в повышении цен на воду Порошенко, томос и безвиз.
показать весь комментарий
12.05.2020 18:19 Ответить
Решение выставить станцию на приватизацию было принято 21 лютого 2019. Кто тогда был у власти ? Почему в статье не указываются даты ?
показать весь комментарий
12.05.2020 19:27 Ответить
Почему "стратегическим" обьектом распоряжается облсовет? Южмаш тоже можно так продать?
показать весь комментарий
12.05.2020 19:43 Ответить
Соевые хватит ныть,на вашу никчемную жизнь это никак не повлияет
показать весь комментарий
12.05.2020 20:13 Ответить
Кто-то будет смеяться, кто-то истерить, но суть такова: эта станция была в муниципальной собственности областного совета, решение о приватизации приняли летом 2019 года, когда, да, уже был Зеленский-президент, но таки, при чем тут Зеленский к решению областного совета. Председателем областного совета в то время был Глеб Пригунов ... глава областной организации "Солидарности". Депутаты под главенством Пригунова приняли решение о приватизации такого важного объекта за несколько месяцев до местных выборов, может, боялись пролететь. Правда, потом областной совет возглавил на все 100% человек Коломойского - Олейник, так что если бы прошлым летом не протащили решение, протащили бы его сейчас.
показать весь комментарий
12.05.2020 22:07 Ответить
Мендель о влиянии Коломольского на ЗЕ
Компанія Коломойського остаточно монополізувала очищення питної води, - розслідування Bihus.Info - Цензор.НЕТ 4861
показать весь комментарий
12.05.2020 22:08 Ответить
все что народ хавает , все КАЛ и прихватывает . Воздух не трогать , его гудок забил для себя .
показать весь комментарий
12.05.2020 22:28 Ответить
в Киеве вода в кранах очень грязная. огромный накип. такую воду вообще нельзя пить.
показать весь комментарий
13.05.2020 00:31 Ответить
а"если в кране есть вода-коломой нассал туда"?
показать весь комментарий
13.05.2020 01:28 Ответить
Почем нынче хлорка для народа?
Сколько за воду готовы платить, ЗЕбобики?
показать весь комментарий
13.05.2020 04:46 Ответить
А больше муссона чем анализа. А как оказалось что в Украине "остался" один производитель хлора( хотя это неправда,есть ещё Калуш с громадными объемами переработки для себя)? Как? Кто мерзавцы,построившие органическую химию в Украине с заводами по производству хлора( например в Харьковской области)? Кто разорил и продал на металл уникальное оборудование? Три завода по производству хлора были порезаны. В результате мы закупаем соляную кислоту,у нас монополист "пищевого хлора",у нас щёлочь покупается . Все за БАКСЫ. Все эти "уникальные" "реформаторские "правительства,которые уничтожили громадные химические предприятия это они создали предпосылки для существующего "********"- то что успешно и РЕНТАБЕЛЬНО производили за ГРИВНИ стали ПОКУПАТЬ за доллары ,постоянно оказывая давление на курс гривни. Даже серную кислоту( используемую в металлургии) покупают по импорту! А порезали Константиновский казённый завод( который к тому же обеспечивал Константиновка дешёвой теплоэнергией) 1360 тонн в сутки( стоила 18-22$ за тонну а теперь полтиничек $. И ИМПОРТИРУЕТСЯ.Класно ведь,диляги получают прибыль,а завода нет) По такой схеме уничтожили ПРИБЫЛЬНЫЕ хлорные заводы,сначала уничтожив потребителей( химию ,использующую хлор),а затем ДОВЕЛИ до банкротства хлорные предприятия,ибо объемы переработки занимали главное место,водоканалы как потребители потребляли незначительные объемы. И "ГОСУДАРСТВЕННЫЕ" мужи( бывшие цеховики,воры,бандиты) привычно"решили"- зачем хлорное производство таких объемов .Заводы довели до банкротства и ..порезали и... продали на металл. Так то Битва,с этого надо начинать свои "пестни" про хлор. И с персонажей( фамилий) кто "решал" или на оборот ничего не предпринимать( что бы заводы ГОСУДАРСТВЕННЫЕ) обанкротились.
показать весь комментарий
13.05.2020 06:22 Ответить
ТАК НАРОД ЗНАЕТ КАК ИХ НАПОИТЬ ГРЯЗНОЙ ВОДОЙ !)
показать весь комментарий
13.05.2020 06:25 Ответить
КАЖДОЙ МНОГОЭТАЖКЕ ПО СВОЕЙ АРТЕЗИАНСКОЙ СКВАЖИНЕ !!!
показать весь комментарий
13.05.2020 06:27 Ответить
Да ладно же, Игарь Валерич заботится о зебилах, даже, вон воду им фильтрует, это же благо для нариду, а то накинулись тут, клятые Порохоботы!!!
показать весь комментарий
13.05.2020 08:18 Ответить
А водоканалы озонаторные установки не применяют? Что там по санитарным правилам и ГОСТам? Заодно и энергопотребление повысили бы )))
На очистных сооружениях допускается применение озонаторных установок вместо хлорирования, что даже более экологично для рек, куда они сбрасывают свои стоки.
показать весь комментарий
13.05.2020 08:36 Ответить
 
 