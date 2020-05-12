Компания Коломойского окончательно монополизировала очистку питьевой воды, - расследование Bihus.Info. ВИДЕО
Аульскую хлорпереливную станцию, которая является стратегическим предприятием, выкупили за 30 млн грн в интересах химпредприятия "Днепроазот" с орбиты олигарха Игоря Коломойского для "установления окончательной монополии на обеззараживание питьевой воды в стране".
Об этом говорится расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
"Еще в 2018 году химпредприятие "Днепроазот" с орбиты олигарха Игоря Коломойского объявило об остановке производства жидкого хлора. Этот реагент используется всеми водоканалами для очистки питьевой воды, а "Днепроазот" - единственный в стране его производитель. Из-за этого страна оказалась на пороге экологической катастрофы, ведь без обеззараживания воды ее просто невозможно употреблять. Проблему тогда решали на уровне правительства и Совета национальной безопасности", - напоминают журналисты.
Отмечается, что период остановки производства жидкого хлора "закрыли" благодаря в том числе и Аулсьской хлорпереливной станции - это единственное в стране предприятие, которое занимается транспортировкой реагента и имеет необходимое оборудование для его переливания.
"Когда "Днепроазот" остановил производство жидкого хлора, его сумели импортировать и благодаря станции временно обеспечивать водоканалы", - говорится в сюжете.
Сообщается, что "Днепроазот" таки возобновил производство жидкого хлора, но со существенно более высокими ценами на реагент - химпредприятие после запуска подняло цены на жидкий хлор сменее 7 тыс грн до 36 тыс грн за тонну (а на некоторых закупках цена достигала и 50 тыс грн за тонну).
"Эти деньги включены в платежки за воду, а следовательно украинцы уже переплатили предприятию олигарха сотни миллионов гривен", - подчеркивают расследователи.
Отмечается, что за почти 2 года с момента остановки "Днепроазота" и повышения цен АМКУ так и не смог вынести решение относительно злоупотребления монополиста.
По словам директора Департамента исследований и расследований рынков производственной сферы Игоря Кустовского, расследование проводят по двум фактам: завышение цен, которые было бы невозможно установить в условиях свободного рынка и остановки производства. По его словам, представление пока готово примерно на 70%.
Также СБУ в июле 2018 года сообщила о начале проверки должностных лиц "Днепроазота" в связи с тем, что их действия создали предпосылки для угрозы здоровью людей и распространению эпидемий.
"Но никакого намека на следственные действия или результатов расследования вышеуказанных фактов так ничего и не известно", - отмечают журналисты.
В то же время в 2019 году Днепропетровский облсовет выставил стратегическое предприятие - Аульскую станцию - на приватизацию и продал его за чуть более чем 30 млн грн.
Станцию выкупила малоизвестная фирма "Агентство "Мега плю ", которая принадлежит Андрею Житникову.
"Мужчина, проживающий в обычной многоэтажке в Днепре, комментировать покупку отказался. Зато его жена сообщила, что на ее мужа просто "повесили" этот объект", - выяснили расследователи.
Журналисты установили, что до покупки стратегического предприятия Житников работал в фирмах "Приват Холдинг", которая принадлежала Коломойскому, и в компании "Энергоальянс", которая принадлежала одному из менеджеров олигарха.
"Это может означать, что станция была выкуплена в интересах именно "Днепроазота" - для установления окончательной монополии на обеззараживание питьевой воды в стране", - отмечается в расследовании.
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"если в кране нет воды, то выпил..... точно!!!! КОЛОМОЙСКИЙ !!!"
Жаль, что ультрафиолет бесплатен.
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Украина, ты находишься под вражеской оккупацией. Очнись.
Счас цена на хлорку подрастет.
Раз в 10 я бы точно накинула, вот этим вот, 73%-ным.
https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist
В ночь с 11 на 12 мая неизвестные злоумышленники подожгли мотоцикл Дмитрия Штанько и подбросили гранату в автомобиль Сергея Шумского, которые сообщили в Нацполицию о фактах коррупции брата главы ОП https://inforesist.org/tag/denis-ermak/ Дениса Ермака . Об этом изданию «Бабель» https://inforesist.org/goto/https://thebabel.com.ua/ru/news/43293-razoblachitelyam-denisa-ermaka-sozhgli-motocikl-i-brosili-granatu-v-mashinu сообщили сами фигуранты «пленок Ермака».
Как рассказал Штанько, примерно в час ночи его соседи заметили, что горит его мотоцикл и разбудили хозяина. Мотоцикл сгорел. Приезжали оперативники. Опросили людей. Оказалось, что есть свидетели произошедшего.
На видео инцидента видно, как неизвестный мужчина поджигает технику. Штанько связывает произошедшее с тем, что накануне фигуранты «пленок Ермака» прошли полиграф и сегодня ожидаются результаты.
Примерно в то же время молодой человек в черном и с балаклавой на голове, разбив стекло на месте водителя, бросил гранату в машину Шумского.
Несколько местных жителей увидели это, догнали злоумышленника, стали избивать, но ему удалось вырваться и убежать.
При этом в гранате осталась чека, потому взрыва не было. Приезжали полиция и взрывотехники. Шумский также считает, что произошедшее - продолжение истории с братом Ермака.
«Такие действия будут иметь обратный эффект: мы рот не закроем», - сказал он.
Как сообщалось ранее, 29 марта народный депутат от партии «Слуги народа» Гео Лерос https://inforesist.org/ukrzaliznyczya-mininfrastruktury-i-tamozhnya-sluga-naroda-pokazal-video-kak-ermak-torguet-dolzhnostyami/ опубликовал видеозаписи, на которых, предположительно, брат главы ОП Денис Ермак проводит переговоры с неизвестными людьми о назначении на государственные должности.
В свою очередь Андрей Ермак https://inforesist.org/glava-op-ermak-nardepu-lerosu-ty-pereshel-krasnye-linii-gotovsya/ заявил , что Лерос «перешел границы» и теперь ему придется за это ответить. По его https://inforesist.org/glava-op-schitaet-nesluchajnym-obnarodovanie-plenok-ermaka-lerosom/ мнению , видео с его братом неслучайно появились перед важными голосованиями в парламенте.
В комментарии журналистам Денис Ермак https://inforesist.org/mendel-o-plenkah-ermaka-zelenskij-ne-sobiraetsya-reagirovat-na-kazhdyj-post-v-fejsbuke/ опроверг информацию о том, что он обсуждал с кем-либо назначения на государственные посты.
Позже ГБР https://inforesist.org/plenki-ermaka-gbr-otkrylo-delo-protiv-slugi-naroda-lerosa/ открыло дело против Гео Лероса. Ему инкриминируется мошенничество, вмешательство в деятельность государственного деятеля, разглашение гостайны, а также злоупотребление властью или служебным положением.
Стратегичне очищення води довіряти цій потворі Коломойському.
Якщо цей виродок з посмішкою на лиці вкрав у українців 5 млрд. $, то що йому завадить добвляти отруйні додатки у воду щоб було дешевше? Ця гнида без сумління, як і інщі олігархи України
Но им это все равно ни о чем не говорит. Это слишком сложно для дегенератов, выбравших клоуна.
Вот "липецкая фабрика", "убил брата" и "украл стотыщпмильярдов" - это да. Это просто, доказательств не требует и легко ложится в пустую черепную коробку зебила.
За словами Москаля (який, працюючи у 2007 році заступником голови СБУ, курирував контррозвідку), він вбачає в діях Геруса ознаки державної зради.
Население такое, 73%.
Это ж чистой воды совпадение.
Сколько за воду готовы платить, ЗЕбобики?
На очистных сооружениях допускается применение озонаторных установок вместо хлорирования, что даже более экологично для рек, куда они сбрасывают свои стоки.