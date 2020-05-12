Компанія Коломойського остаточно монополізувала очищення питної води, - розслідування Bihus.Info. ВIДЕО
Аульську хлорпереливну станцію, яка є стратегічним підприємством, викупили за 30 млн грн в інтересах хімпідприємства "Дніпроазот" з орбіти олігарха Ігоря Коломойського для "встановлення остаточної монополії на знезараження питної води в країні".
Про це йдеться розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ
"Ще у 2018-ому році хімічне підприємство "Дніпроазот" з орбіти олігарха Ігоря Коломойського оголосило про зупинку виробництва рідкого хлору. Цей реагент використовується усіма водоканалами для очистки питної води, а "Дніпроазот" – єдиний у країні його виробник. Через це країна опинилася на порозі екологічної катастрофи, адже без знезараження води її просто неможливо вживати. Проблему тоді вирішували на рівні уряду та Ради національної безпеки", - нагадують журналісти.
Зазначається, що період зупинки виробництва рідкого хлору тоді вдалося "закрити" завдяки, зокрема, і Аульській хлорпереливній станції - це єдине в країні підприємство, яке займається транспортуванням реагенту і має необхідне обладнання для його переливання.
"Коли "Дніпроазот" зупинив виробництво рідкого хлору, його зуміли імпортувати і завдяки станції тимчасово забезпечувати водоканали", - йдеться в сюжеті.
Повідомляється, що "Дніпроазот" таки відновив виробництво рідкого хлору, але із суттєво вищими цінами на реагент - хімпідприємство після запуску підняло ціни на рідкий хлор з менш ніж 7 тис. грн до 36 тис. грн за тонну (а на деяких закупівлях ціна сягала і 50 тис. грн за тонну).
"Ці гроші включені в платіжки за воду, а отже, українці вже переплатили підприємству олігарха сотні мільйонів гривень", - наголошують розслідувачі.
Зазначається, що за майже 2 роки з моменту зупинки "Дніпроазоту" і підвищення цін АМКУ так і не зміг ухвалити рішення щодо зловживання монополіста.
За словами директора Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери Ігоря Кустовського, розслідування проводять за двома фактами: завищення цін, які було б неможливо встановити у разі вільного ринку та зупинки виробництва. Але поки, за словами очільника департаменту, подання готове на приблизно на 70%.
Крім того, СБУ в липні 2018 року повідомила про початок перевірки посадових осіб ПАТ "Дніпроазот" у зв’язку з тим, що їхні дії створили передумови для загрози здоров’ю людей та поширення епідемій.
"Але жодного натяку на слідчі дії або на результати розслідування вищезгаданих фактів так нічого і не відомо", - зазначають журналісти.
Водночас у 2019 році Дніпропетровська обласна рада виставила стратегічне підприємство - Аульську станцію – на приватизацію і продала його за трохи більше 30 млн грн.
Станцію викупила маловідома фірма "Агенція "Мега плюс", яка належить Андрію Житнікову.
"Чоловік, який проживає у звичайній багатоповерхівці в Дніпрі, коментувати купівлю відмовився. Натомість його дружина повідомила, що на її чоловіка просто "повісили" цей об’єкт", - з'ясували розслідувачі.
Журналісти встановили, що до купівлі стратегічного підприємства Житников працював у фірмах "Приват Холдинг", яка належала Коломойському, і в компанії "Енергоальянс", яка належала одному з менеджерів олігарха.
"Це може означати, що станція була викуплена в інтересах саме "Дніпроазоту" – для встановлення остаточної монополії на знезараження питної води в країні", - наголошується в розслідуванні.
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"если в кране нет воды, то выпил..... точно!!!! КОЛОМОЙСКИЙ !!!"
Жаль, что ультрафиолет бесплатен.
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Украина, ты находишься под вражеской оккупацией. Очнись.
Счас цена на хлорку подрастет.
Раз в 10 я бы точно накинула, вот этим вот, 73%-ным.
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В ночь с 11 на 12 мая неизвестные злоумышленники подожгли мотоцикл Дмитрия Штанько и подбросили гранату в автомобиль Сергея Шумского, которые сообщили в Нацполицию о фактах коррупции брата главы ОП https://inforesist.org/tag/denis-ermak/ Дениса Ермака . Об этом изданию «Бабель» https://inforesist.org/goto/https://thebabel.com.ua/ru/news/43293-razoblachitelyam-denisa-ermaka-sozhgli-motocikl-i-brosili-granatu-v-mashinu сообщили сами фигуранты «пленок Ермака».
Как рассказал Штанько, примерно в час ночи его соседи заметили, что горит его мотоцикл и разбудили хозяина. Мотоцикл сгорел. Приезжали оперативники. Опросили людей. Оказалось, что есть свидетели произошедшего.
На видео инцидента видно, как неизвестный мужчина поджигает технику. Штанько связывает произошедшее с тем, что накануне фигуранты «пленок Ермака» прошли полиграф и сегодня ожидаются результаты.
Примерно в то же время молодой человек в черном и с балаклавой на голове, разбив стекло на месте водителя, бросил гранату в машину Шумского.
Несколько местных жителей увидели это, догнали злоумышленника, стали избивать, но ему удалось вырваться и убежать.
При этом в гранате осталась чека, потому взрыва не было. Приезжали полиция и взрывотехники. Шумский также считает, что произошедшее - продолжение истории с братом Ермака.
«Такие действия будут иметь обратный эффект: мы рот не закроем», - сказал он.
Как сообщалось ранее, 29 марта народный депутат от партии «Слуги народа» Гео Лерос https://inforesist.org/ukrzaliznyczya-mininfrastruktury-i-tamozhnya-sluga-naroda-pokazal-video-kak-ermak-torguet-dolzhnostyami/ опубликовал видеозаписи, на которых, предположительно, брат главы ОП Денис Ермак проводит переговоры с неизвестными людьми о назначении на государственные должности.
В свою очередь Андрей Ермак https://inforesist.org/glava-op-ermak-nardepu-lerosu-ty-pereshel-krasnye-linii-gotovsya/ заявил , что Лерос «перешел границы» и теперь ему придется за это ответить. По его https://inforesist.org/glava-op-schitaet-nesluchajnym-obnarodovanie-plenok-ermaka-lerosom/ мнению , видео с его братом неслучайно появились перед важными голосованиями в парламенте.
В комментарии журналистам Денис Ермак https://inforesist.org/mendel-o-plenkah-ermaka-zelenskij-ne-sobiraetsya-reagirovat-na-kazhdyj-post-v-fejsbuke/ опроверг информацию о том, что он обсуждал с кем-либо назначения на государственные посты.
Позже ГБР https://inforesist.org/plenki-ermaka-gbr-otkrylo-delo-protiv-slugi-naroda-lerosa/ открыло дело против Гео Лероса. Ему инкриминируется мошенничество, вмешательство в деятельность государственного деятеля, разглашение гостайны, а также злоупотребление властью или служебным положением.
Стратегичне очищення води довіряти цій потворі Коломойському.
Якщо цей виродок з посмішкою на лиці вкрав у українців 5 млрд. $, то що йому завадить добвляти отруйні додатки у воду щоб було дешевше? Ця гнида без сумління, як і інщі олігархи України
Но им это все равно ни о чем не говорит. Это слишком сложно для дегенератов, выбравших клоуна.
Вот "липецкая фабрика", "убил брата" и "украл стотыщпмильярдов" - это да. Это просто, доказательств не требует и легко ложится в пустую черепную коробку зебила.
За словами Москаля (який, працюючи у 2007 році заступником голови СБУ, курирував контррозвідку), він вбачає в діях Геруса ознаки державної зради.
Население такое, 73%.
Это ж чистой воды совпадение.
Сколько за воду готовы платить, ЗЕбобики?
На очистных сооружениях допускается применение озонаторных установок вместо хлорирования, что даже более экологично для рек, куда они сбрасывают свои стоки.