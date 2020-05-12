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Новини
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Компанія Коломойського остаточно монополізувала очищення питної води, - розслідування Bihus.Info. ВIДЕО

Аульську хлорпереливну станцію, яка є стратегічним підприємством, викупили за 30 млн грн в інтересах хімпідприємства "Дніпроазот" з орбіти олігарха Ігоря Коломойського для "встановлення остаточної монополії на знезараження питної води в країні".

Про це йдеться розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ

"Ще у 2018-ому році хімічне підприємство "Дніпроазот" з орбіти олігарха Ігоря Коломойського оголосило про зупинку виробництва рідкого хлору. Цей реагент використовується усіма водоканалами для очистки питної води, а "Дніпроазот" – єдиний у країні його виробник. Через це країна опинилася на порозі екологічної катастрофи, адже без знезараження води її просто неможливо вживати. Проблему тоді вирішували на рівні уряду та Ради національної безпеки", - нагадують журналісти.

Зазначається, що період зупинки виробництва рідкого хлору тоді вдалося "закрити" завдяки, зокрема, і Аульській хлорпереливній станції - це єдине в країні підприємство, яке займається транспортуванням реагенту і має необхідне обладнання для його переливання.

"Коли "Дніпроазот" зупинив виробництво рідкого хлору, його зуміли імпортувати і завдяки станції тимчасово забезпечувати водоканали", - йдеться в сюжеті.

Повідомляється, що "Дніпроазот" таки відновив виробництво рідкого хлору, але із суттєво вищими цінами на реагент - хімпідприємство після запуску підняло ціни на рідкий хлор з менш ніж 7 тис. грн до 36 тис. грн за тонну (а на деяких закупівлях ціна сягала і 50 тис. грн за тонну).

"Ці гроші включені в платіжки за воду, а отже, українці вже переплатили підприємству олігарха сотні мільйонів гривень", - наголошують розслідувачі.

Зазначається, що за майже 2 роки з моменту зупинки "Дніпроазоту" і підвищення цін АМКУ так і не зміг ухвалити рішення щодо зловживання монополіста.

За словами директора Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери Ігоря Кустовського, розслідування проводять за двома фактами: завищення цін, які було б неможливо встановити у разі вільного ринку та зупинки виробництва. Але поки, за словами очільника департаменту, подання готове на приблизно на 70%.

Крім того, СБУ в липні 2018 року повідомила про початок перевірки посадових осіб ПАТ "Дніпроазот" у зв’язку з тим, що їхні дії створили передумови для загрози здоров’ю людей та поширення епідемій.

"Але жодного натяку на слідчі дії або на результати розслідування вищезгаданих фактів так нічого і не відомо", - зазначають журналісти.

Водночас у 2019 році Дніпропетровська обласна рада виставила стратегічне підприємство - Аульську станцію – на приватизацію і продала його за трохи більше 30 млн грн.

Станцію викупила маловідома фірма "Агенція "Мега плюс", яка належить Андрію Житнікову.

"Чоловік, який проживає у звичайній багатоповерхівці в Дніпрі, коментувати купівлю відмовився. Натомість його дружина повідомила, що на її чоловіка просто "повісили" цей об’єкт", - з'ясували розслідувачі.

Журналісти встановили, що до купівлі стратегічного підприємства Житников працював у фірмах "Приват Холдинг", яка належала Коломойському, і в компанії "Енергоальянс", яка належала одному з менеджерів олігарха.

"Це може означати, що станція була викуплена в інтересах саме "Дніпроазоту" – для встановлення остаточної монополії на знезараження питної води в країні", - наголошується в розслідуванні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалить "антиколомойський" закон про банки 13 травня, - "слуга народу" Корнієнко

Автор: 

Коломойський Ігор (3127) розслідування (2283) монополія (136) вода (1187) Бігус Денис (198)


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Топ коментарі
+55
Компания Коломойского окончательно монополизировала очистку питьевой воды, - расследование Bihus.Info - Цензор.НЕТ 2700
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12.05.2020 15:30 Відповісти
+41
Кто бы подумал, а ведь ничто не намекало на это ещё до 21 апреля 2019 года, ни телохранитель Бени у Зелемойского, ни адвокат Бени у Зелемойского, ни автомобиль Бени у Зелемойского...
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12.05.2020 15:34 Відповісти
+40
Падла все стратегическое выкупает с позволения Зе клоуна.
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12.05.2020 15:30 Відповісти
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Компания Коломойского окончательно монополизировала очистку питьевой воды, - расследование Bihus.Info - Цензор.НЕТ 2700
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12.05.2020 15:30 Відповісти
Пейте мочу, лохи...
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12.05.2020 15:47 Відповісти
Компанія Коломойського остаточно монополізувала очищення питної води, - розслідування Bihus.Info - Цензор.НЕТ 756
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12.05.2020 15:58 Відповісти
ну теперь уж точно:

"если в кране нет воды, то выпил..... точно!!!! КОЛОМОЙСКИЙ !!!"
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12.05.2020 16:44 Відповісти
Компанія Коломойського остаточно монополізувала очищення питної води, - розслідування Bihus.Info - Цензор.НЕТ 4456
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13.05.2020 02:00 Відповісти
так и есть, никто никуда не делся....
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12.05.2020 20:29 Відповісти
Падла все стратегическое выкупает с позволения Зе клоуна.
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12.05.2020 15:30 Відповісти
Не выкупает, а тупо прихватывает. Зря он что-ли сколько бабла ввалил и своих кукол к власти привел?
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12.05.2020 15:55 Відповісти
Вряд ли у клоуна кто-то спрашивает позволения. Бене и местным царькам на него накласть.
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12.05.2020 16:08 Відповісти
А Коломойский гражданин Израиля, военного союзника Путина.
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12.05.2020 15:31 Відповісти
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12.05.2020 15:36 Відповісти
А Зеленський чий, і скільки паспортів має? Сам єврей, якщо не жид, і чий союзник...
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12.05.2020 18:35 Відповісти
а нашо ще потрібні кишенькові віслючки?
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12.05.2020 15:33 Відповісти
Кто бы подумал, а ведь ничто не намекало на это ещё до 21 апреля 2019 года, ни телохранитель Бени у Зелемойского, ни адвокат Бени у Зелемойского, ни автомобиль Бени у Зелемойского...
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12.05.2020 15:34 Відповісти
Не все фирмы и недвижимость бубочки, контролируемые Беней через Миндича.
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12.05.2020 15:57 Відповісти
Остался ещё воздух...
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12.05.2020 15:34 Відповісти
Ви впевнені?
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12.05.2020 15:40 Відповісти
Зрите в корень.
Жаль, что ультрафиолет бесплатен.
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13.05.2020 04:48 Відповісти
Для некоторых украинцев-пенсионеров уже не бесплатен. Стоит где-то около 17 тысяч чтобы погулять под ультрафиолетовыми лучами Солнца убивающего вирусы. Кому-то выгодно чтобы старики тихо загибались в четырех стенах.
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13.05.2020 09:05 Відповісти
Госбюджету выгодно. Чтобы пенсии не платить.
---
Украина, ты находишься под вражеской оккупацией. Очнись.
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13.05.2020 10:08 Відповісти
Коломойский должен немного посидеть
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12.05.2020 15:34 Відповісти
А Зеленский?
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12.05.2020 15:35 Відповісти
Два сапога - пара. Обязательно.
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12.05.2020 15:36 Відповісти
Лучше бы повисеть.
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12.05.2020 15:58 Відповісти
Українці все це самі хочуть.Хіба ні?
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12.05.2020 15:34 Відповісти
А куда разбрелись все цензоровские бараны, которые жопу рвали и блеяли какой Беня патриот и спаситель Отечества?
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12.05.2020 15:35 Відповісти
Куда,куда? К проктологу в очереди стоят.
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12.05.2020 15:37 Відповісти
Заняты они, водой побежали запасаться. Неудобно писать держа в одной руке кастрюлю, в другой - смартфон или ноутбук.
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12.05.2020 15:38 Відповісти
Платежки за воду смотреть побежали.
Счас цена на хлорку подрастет.
Раз в 10 я бы точно накинула, вот этим вот, 73%-ным.
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13.05.2020 04:48 Відповісти
зеЛя мразь и подонок!
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12.05.2020 15:39 Відповісти
Vmesto togo sto otvetil gde propali dengi privatbanka on otvecajet etim.N e mne sudit u nas takoj sidel v tiurme bez pomoci i uze davno sidel ,a tut zelenski dajiot dobro
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12.05.2020 15:39 Відповісти
«Обличителям» брата главы ОП сожгли мотоцикл и бросили гранату в машину

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

В ночь с 11 на 12 мая неизвестные злоумышленники подожгли мотоцикл Дмитрия Штанько и подбросили гранату в автомобиль Сергея Шумского, которые сообщили в Нацполицию о фактах коррупции брата главы ОП https://inforesist.org/tag/denis-ermak/ Дениса Ермака . Об этом изданию «Бабель» https://inforesist.org/goto/https://thebabel.com.ua/ru/news/43293-razoblachitelyam-denisa-ermaka-sozhgli-motocikl-i-brosili-granatu-v-mashinu сообщили сами фигуранты «пленок Ермака».
Как рассказал Штанько, примерно в час ночи его соседи заметили, что горит его мотоцикл и разбудили хозяина. Мотоцикл сгорел. Приезжали оперативники. Опросили людей. Оказалось, что есть свидетели произошедшего.
На видео инцидента видно, как неизвестный мужчина поджигает технику. Штанько связывает произошедшее с тем, что накануне фигуранты «пленок Ермака» прошли полиграф и сегодня ожидаются результаты.
Примерно в то же время молодой человек в черном и с балаклавой на голове, разбив стекло на месте водителя, бросил гранату в машину Шумского.
Несколько местных жителей увидели это, догнали злоумышленника, стали избивать, но ему удалось вырваться и убежать.
При этом в гранате осталась чека, потому взрыва не было. Приезжали полиция и взрывотехники. Шумский также считает, что произошедшее - продолжение истории с братом Ермака.
«Такие действия будут иметь обратный эффект: мы рот не закроем», - сказал он.
Как сообщалось ранее, 29 марта народный депутат от партии «Слуги народа» Гео Лерос https://inforesist.org/ukrzaliznyczya-mininfrastruktury-i-tamozhnya-sluga-naroda-pokazal-video-kak-ermak-torguet-dolzhnostyami/ опубликовал видеозаписи, на которых, предположительно, брат главы ОП Денис Ермак проводит переговоры с неизвестными людьми о назначении на государственные должности.
В свою очередь Андрей Ермак https://inforesist.org/glava-op-ermak-nardepu-lerosu-ty-pereshel-krasnye-linii-gotovsya/ заявил , что Лерос «перешел границы» и теперь ему придется за это ответить. По его https://inforesist.org/glava-op-schitaet-nesluchajnym-obnarodovanie-plenok-ermaka-lerosom/ мнению , видео с его братом неслучайно появились перед важными голосованиями в парламенте.
В комментарии журналистам Денис Ермак https://inforesist.org/mendel-o-plenkah-ermaka-zelenskij-ne-sobiraetsya-reagirovat-na-kazhdyj-post-v-fejsbuke/ опроверг информацию о том, что он обсуждал с кем-либо назначения на государственные посты.
Позже ГБР https://inforesist.org/plenki-ermaka-gbr-otkrylo-delo-protiv-slugi-naroda-lerosa/ открыло дело против Гео Лероса. Ему инкриминируется мошенничество, вмешательство в деятельность государственного деятеля, разглашение гостайны, а также злоупотребление властью или служебным положением.
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12.05.2020 15:39 Відповісти
Могли бы и поубивать нахрен. А оказалось, что ЗЕбанда - добрейшей души люди)))
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12.05.2020 15:43 Відповісти
Страна развитого монополизма 75% просто не знают , а вокруг них одни монополии
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12.05.2020 15:42 Відповісти
А Голобородько другое говорил...
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12.05.2020 15:44 Відповісти
Кінець епохи бідності.
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12.05.2020 15:47 Відповісти
Володимир Олександрович, як особистий паяц коломойського, - ніпрічьом!😂
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12.05.2020 15:49 Відповісти
Зе влада ТИ ОХ*ЇЛА ЗОВСІМ ???

Стратегичне очищення води довіряти цій потворі Коломойському.

Якщо цей виродок з посмішкою на лиці вкрав у українців 5 млрд. $, то що йому завадить добвляти отруйні додатки у воду щоб було дешевше? Ця гнида без сумління, як і інщі олігархи України
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12.05.2020 15:52 Відповісти
беня жадібний і не дурний, як потруїть, то хто ж хлорку дорогу купуватиме, свої приїдуть не будуть ще й відіжмуть.
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13.05.2020 07:56 Відповісти
Часи Януковоща повертаються
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12.05.2020 15:54 Відповісти
Значит противный стишок про,,если в кране нет воды.." таки немножЕчко имеет основания?
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12.05.2020 15:55 Відповісти
Щось не бачу жодного допису секти "лизунів найвеличнішого" про Пороха та Ахметку Зате тепер їх можна пикою в це тикать, наче нашкодившого кота
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12.05.2020 15:56 Відповісти
Да тыкать не перетыкать, начиная с монопольной закупки Коломойским угля, нефти и электрики на Роисе.
Но им это все равно ни о чем не говорит. Это слишком сложно для дегенератов, выбравших клоуна.
Вот "липецкая фабрика", "убил брата" и "украл стотыщпмильярдов" - это да. Это просто, доказательств не требует и легко ложится в пустую черепную коробку зебила.
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12.05.2020 16:25 Відповісти
Слуга каломойського Герус агент впливу російських спецслужб, таку заяву розмістив у себе на сайті Геннадій Москаль, екс-голова Луганської та Закарпатської обладміністрацій, а нині очільник громадської організації «Народ України проти корупції» і звернувся до генпрокурорки Ірини Венедіктової із заявою про державну зраду голови парламентського комітету з питань енергетики Андрія Геруса.
За словами Москаля (який, працюючи у 2007 році заступником голови СБУ, курирував контррозвідку), він вбачає в діях Геруса ознаки державної зради.
Компанія Коломойського остаточно монополізувала очищення питної води, - розслідування Bihus.Info - Цензор.НЕТ 7701
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12.05.2020 16:55 Відповісти
glavnoje stob Benia grabil stranu i tolko svoj karman, drugoje zelefanam neinteresno.Fakt takoj.Kto imejet vlast tot i grabit
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12.05.2020 15:57 Відповісти
"Kto imejet vlast tot i grabit"
Население такое, 73%.
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13.05.2020 04:47 Відповісти
ваЗЕлин это ручная, ватно-малоПИД...роское Недоразумение, если бы не требоывние МВФ приват уже был бы у бени, если это нарко Чмо не отправим в утиль в месте со всем Сбродом "слугами олигархов" Украину ждут тяжелейшие времена!!!
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12.05.2020 16:01 Відповісти
Х@й в лапти обуешь-получится кацап. Это про эрэф.
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12.05.2020 17:00 Відповісти
Идолопоклонники соевого при виде фамилии Коломойского резко начинают испускать секель. Ведь он шоколадную бубочку обидел. Жаль, что у них нет мозга, а значит и способности как минимум обработать информацию этих парочки абзацев. В понимании соевых цена на предприятиях с ходом времени не должна меняться. Вот как было в совке мороженко по 3коп., так и должен хлор десятилетиями стоить. Видать не приходилось этим обезьяноподобным бывать на бывших и действующих гос предприятиях, даже банальных котельнях, обслуживающих их спальный район. Будто в ад спустился. Бизнес устанавливает цену, за которую ему выгодно работать и развиваться. Не нравится - нехрен было продавать или продолжайте импортировать из-за бугра, если там цена слаще. А то как 30 лямчиков за предприятие поиметь, так норм. А потом сплошная "зрада"
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12.05.2020 16:18 Відповісти
надо полагать, и твое очко со временем должно стоить дороже, а нет - износ!
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12.05.2020 17:01 Відповісти
Казалось бы причем тут ЗЕ...

Это ж чистой воды совпадение.
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12.05.2020 16:21 Відповісти
Страна плавно подходит к формуле-"кто мешает жизни-тот должен сдохнуть". Учитывая жадность бени,"костлявая дама" для него не за горами.А тупой зелеублюдок здесь очередной раз в качестве антуража.
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12.05.2020 16:59 Відповісти
Зеленского выбрали, если я не ошибаюсь, потому что он всех олигархов пересажает...
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12.05.2020 17:46 Відповісти
так он не обещал, это кому-то так захотелось-размечталось))....
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12.05.2020 20:35 Відповісти
пересажает на ключевые потоки
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12.05.2020 18:18 Відповісти
Цензору статті пишуть профани, а потім пороховату заставляють лайкать))) АХПС давно вже не монополіст на цьому ринку. Підприемство, у якого автопарк з 4 робочих камазів і одного краза. Но на зраду тягне однозначно)))
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12.05.2020 18:19 Відповісти
Кстати, к сожалению, 1+1 и Шарий об этом не расскажут. Мудрый нарид и дальше будет винить в повышении цен на воду Порошенко, томос и безвиз.
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12.05.2020 18:19 Відповісти
Решение выставить станцию на приватизацию было принято 21 лютого 2019. Кто тогда был у власти ? Почему в статье не указываются даты ?
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12.05.2020 19:27 Відповісти
Почему "стратегическим" обьектом распоряжается облсовет? Южмаш тоже можно так продать?
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12.05.2020 19:43 Відповісти
Соевые хватит ныть,на вашу никчемную жизнь это никак не повлияет
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12.05.2020 20:13 Відповісти
Кто-то будет смеяться, кто-то истерить, но суть такова: эта станция была в муниципальной собственности областного совета, решение о приватизации приняли летом 2019 года, когда, да, уже был Зеленский-президент, но таки, при чем тут Зеленский к решению областного совета. Председателем областного совета в то время был Глеб Пригунов ... глава областной организации "Солидарности". Депутаты под главенством Пригунова приняли решение о приватизации такого важного объекта за несколько месяцев до местных выборов, может, боялись пролететь. Правда, потом областной совет возглавил на все 100% человек Коломойского - Олейник, так что если бы прошлым летом не протащили решение, протащили бы его сейчас.
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12.05.2020 22:07 Відповісти
Мендель о влиянии Коломольского на ЗЕ
Компанія Коломойського остаточно монополізувала очищення питної води, - розслідування Bihus.Info - Цензор.НЕТ 4861
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12.05.2020 22:08 Відповісти
все что народ хавает , все КАЛ и прихватывает . Воздух не трогать , его гудок забил для себя .
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12.05.2020 22:28 Відповісти
в Киеве вода в кранах очень грязная. огромный накип. такую воду вообще нельзя пить.
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13.05.2020 00:31 Відповісти
а"если в кране есть вода-коломой нассал туда"?
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13.05.2020 01:28 Відповісти
Почем нынче хлорка для народа?
Сколько за воду готовы платить, ЗЕбобики?
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13.05.2020 04:46 Відповісти
А больше муссона чем анализа. А как оказалось что в Украине "остался" один производитель хлора( хотя это неправда,есть ещё Калуш с громадными объемами переработки для себя)? Как? Кто мерзавцы,построившие органическую химию в Украине с заводами по производству хлора( например в Харьковской области)? Кто разорил и продал на металл уникальное оборудование? Три завода по производству хлора были порезаны. В результате мы закупаем соляную кислоту,у нас монополист "пищевого хлора",у нас щёлочь покупается . Все за БАКСЫ. Все эти "уникальные" "реформаторские "правительства,которые уничтожили громадные химические предприятия это они создали предпосылки для существующего "********"- то что успешно и РЕНТАБЕЛЬНО производили за ГРИВНИ стали ПОКУПАТЬ за доллары ,постоянно оказывая давление на курс гривни. Даже серную кислоту( используемую в металлургии) покупают по импорту! А порезали Константиновский казённый завод( который к тому же обеспечивал Константиновка дешёвой теплоэнергией) 1360 тонн в сутки( стоила 18-22$ за тонну а теперь полтиничек $. И ИМПОРТИРУЕТСЯ.Класно ведь,диляги получают прибыль,а завода нет) По такой схеме уничтожили ПРИБЫЛЬНЫЕ хлорные заводы,сначала уничтожив потребителей( химию ,использующую хлор),а затем ДОВЕЛИ до банкротства хлорные предприятия,ибо объемы переработки занимали главное место,водоканалы как потребители потребляли незначительные объемы. И "ГОСУДАРСТВЕННЫЕ" мужи( бывшие цеховики,воры,бандиты) привычно"решили"- зачем хлорное производство таких объемов .Заводы довели до банкротства и ..порезали и... продали на металл. Так то Битва,с этого надо начинать свои "пестни" про хлор. И с персонажей( фамилий) кто "решал" или на оборот ничего не предпринимать( что бы заводы ГОСУДАРСТВЕННЫЕ) обанкротились.
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13.05.2020 06:22 Відповісти
ТАК НАРОД ЗНАЕТ КАК ИХ НАПОИТЬ ГРЯЗНОЙ ВОДОЙ !)
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13.05.2020 06:25 Відповісти
КАЖДОЙ МНОГОЭТАЖКЕ ПО СВОЕЙ АРТЕЗИАНСКОЙ СКВАЖИНЕ !!!
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13.05.2020 06:27 Відповісти
Да ладно же, Игарь Валерич заботится о зебилах, даже, вон воду им фильтрует, это же благо для нариду, а то накинулись тут, клятые Порохоботы!!!
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13.05.2020 08:18 Відповісти
А водоканалы озонаторные установки не применяют? Что там по санитарным правилам и ГОСТам? Заодно и энергопотребление повысили бы )))
На очистных сооружениях допускается применение озонаторных установок вместо хлорирования, что даже более экологично для рек, куда они сбрасывают свои стоки.
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13.05.2020 08:36 Відповісти
 
 