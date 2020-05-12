Компанія Коломойського остаточно монополізувала очищення питної води, - розслідування Bihus.Info. ВIДЕО

Аульську хлорпереливну станцію, яка є стратегічним підприємством, викупили за 30 млн грн в інтересах хімпідприємства "Дніпроазот" з орбіти олігарха Ігоря Коломойського для "встановлення остаточної монополії на знезараження питної води в країні".

Про це йдеться розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ

"Ще у 2018-ому році хімічне підприємство "Дніпроазот" з орбіти олігарха Ігоря Коломойського оголосило про зупинку виробництва рідкого хлору. Цей реагент використовується усіма водоканалами для очистки питної води, а "Дніпроазот" – єдиний у країні його виробник. Через це країна опинилася на порозі екологічної катастрофи, адже без знезараження води її просто неможливо вживати. Проблему тоді вирішували на рівні уряду та Ради національної безпеки", - нагадують журналісти.

Зазначається, що період зупинки виробництва рідкого хлору тоді вдалося "закрити" завдяки, зокрема, і Аульській хлорпереливній станції - це єдине в країні підприємство, яке займається транспортуванням реагенту і має необхідне обладнання для його переливання.

"Коли "Дніпроазот" зупинив виробництво рідкого хлору, його зуміли імпортувати і завдяки станції тимчасово забезпечувати водоканали", - йдеться в сюжеті.

Повідомляється, що "Дніпроазот" таки відновив виробництво рідкого хлору, але із суттєво вищими цінами на реагент - хімпідприємство після запуску підняло ціни на рідкий хлор з менш ніж 7 тис. грн до 36 тис. грн за тонну (а на деяких закупівлях ціна сягала і 50 тис. грн за тонну).

"Ці гроші включені в платіжки за воду, а отже, українці вже переплатили підприємству олігарха сотні мільйонів гривень", - наголошують розслідувачі.

Зазначається, що за майже 2 роки з моменту зупинки "Дніпроазоту" і підвищення цін АМКУ так і не зміг ухвалити рішення щодо зловживання монополіста.

За словами директора Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери Ігоря Кустовського, розслідування проводять за двома фактами: завищення цін, які було б неможливо встановити у разі вільного ринку та зупинки виробництва. Але поки, за словами очільника департаменту, подання готове на приблизно на 70%.

Крім того, СБУ в липні 2018 року повідомила про початок перевірки посадових осіб ПАТ "Дніпроазот" у зв’язку з тим, що їхні дії створили передумови для загрози здоров’ю людей та поширення епідемій.

"Але жодного натяку на слідчі дії або на результати розслідування вищезгаданих фактів так нічого і не відомо", - зазначають журналісти.

Водночас у 2019 році Дніпропетровська обласна рада виставила стратегічне підприємство - Аульську станцію – на приватизацію і продала його за трохи більше 30 млн грн.

Станцію викупила маловідома фірма "Агенція "Мега плюс", яка належить Андрію Житнікову.

"Чоловік, який проживає у звичайній багатоповерхівці в Дніпрі, коментувати купівлю відмовився. Натомість його дружина повідомила, що на її чоловіка просто "повісили" цей об’єкт", - з'ясували розслідувачі.

Журналісти встановили, що до купівлі стратегічного підприємства Житников працював у фірмах "Приват Холдинг", яка належала Коломойському, і в компанії "Енергоальянс", яка належала одному з менеджерів олігарха.

"Це може означати, що станція була викуплена в інтересах саме "Дніпроазоту" – для встановлення остаточної монополії на знезараження питної води в країні", - наголошується в розслідуванні.

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