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Новости Коронавирус и карантин
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Сотрудники РГА и райсовета на Виннитчине заразились COVID-19, - ОГА

Сотрудники РГА и райсовета на Виннитчине заразились COVID-19, - ОГА

Работники районной государственной администрации и районного совета Жмеринки заболели коронавирусом. Эпидемиологическое расследование данных случаев заболевания продолжается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА.

По оперативной информации областного Лабораторного центра, в настоящее время в Жмеринском районе выявлено 25 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 12 из которых зафиксированы вчера.

Среди заболевших - работники районной государственной администрации и районного совета. Эпидемиологическое расследование данных случаев заболевания продолжается, уточняют и обследуют все контакты выявленных инфицированных лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Виннитчине есть признаки начала второй волны заболеваемости COVID-19, - ОГА

Автор: 

Винницкая область (1050) карантин (16729) райсовет (64) РГА (253) COVID-19 (18608) Жмеринка (13) коронавирус (17042)


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А шож нам ничего пикантного про источники заражения не рассказывают? Ничего не посещали ,ничего не лизали и позорный коронавирус подцепили ? Айяйяй, как неудобно.
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12.05.2020 17:02 Ответить
 
 