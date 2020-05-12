Сотрудники РГА и райсовета на Виннитчине заразились COVID-19, - ОГА

Работники районной государственной администрации и районного совета Жмеринки заболели коронавирусом. Эпидемиологическое расследование данных случаев заболевания продолжается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА.

По оперативной информации областного Лабораторного центра, в настоящее время в Жмеринском районе выявлено 25 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 12 из которых зафиксированы вчера.

Среди заболевших - работники районной государственной администрации и районного совета. Эпидемиологическое расследование данных случаев заболевания продолжается, уточняют и обследуют все контакты выявленных инфицированных лиц.

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