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Сотрудники РГА и райсовета на Виннитчине заразились COVID-19, - ОГА
Работники районной государственной администрации и районного совета Жмеринки заболели коронавирусом. Эпидемиологическое расследование данных случаев заболевания продолжается.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА.
По оперативной информации областного Лабораторного центра, в настоящее время в Жмеринском районе выявлено 25 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 12 из которых зафиксированы вчера.
Среди заболевших - работники районной государственной администрации и районного совета. Эпидемиологическое расследование данных случаев заболевания продолжается, уточняют и обследуют все контакты выявленных инфицированных лиц.
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Самтакой
показать весь комментарий12.05.2020 17:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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