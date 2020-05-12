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Новини Коронавірус і карантин
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Співробітники РДА та райради на Вінниччині заразилися COVID-19, - ОДА

Співробітники РДА та райради на Вінниччині заразилися COVID-19, - ОДА

Працівники районної державної адміністрації та районної ради Жмеринки захворіли на коронавірус. Епідеміологічне розслідування цих випадків захворювання триває.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА.

За оперативною інформацією обласного Лабораторного центру, зараз у Жмеринському районі виявлено 25 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 12 з яких зафіксовані вчора.

Серед захворілих - працівники районної державної адміністрації та районної ради. Епідеміологічне розслідування цих випадків захворювання триває, уточнюють і обстежують всі контакти виявлених інфікованих осіб.

Також читайте: На Вінниччині є ознаки початку другої хвилі захворюваності на COVID-19, - ОДА

Автор: 

Вінницька область (1034) карантин (18172) райрада (21) РДА (200) COVID-19 (19765) Жмеринка (13) коронавірус (19923)


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А шож нам ничего пикантного про источники заражения не рассказывают? Ничего не посещали ,ничего не лизали и позорный коронавирус подцепили ? Айяйяй, как неудобно.
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12.05.2020 17:02 Відповісти
 
 