Співробітники РДА та райради на Вінниччині заразилися COVID-19, - ОДА

Працівники районної державної адміністрації та районної ради Жмеринки захворіли на коронавірус. Епідеміологічне розслідування цих випадків захворювання триває.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА.

За оперативною інформацією обласного Лабораторного центру, зараз у Жмеринському районі виявлено 25 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 12 з яких зафіксовані вчора.

Серед захворілих - працівники районної державної адміністрації та районної ради. Епідеміологічне розслідування цих випадків захворювання триває, уточнюють і обстежують всі контакти виявлених інфікованих осіб.

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