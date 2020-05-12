ВОЗ заявила о "потенциально положительных данных" в терапии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения заявила, что некоторые методы лечения, по всей вероятности, ограничивают степень тяжести или продолжительность болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"У нас есть некоторые методы лечения, которые находятся на очень ранних стадиях исследования и, по-видимому, ограничивают тяжесть или продолжительность болезни, но у нас нет ничего, что может убить или остановить вирус", — сказала представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге.

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По ее словам, ВОЗ сосредоточена на детальном исследовании четырех или пяти наиболее перспективных методов лечения COVID-19, не указав названия исследуемых препаратов.

"У нас действительно есть потенциально положительные данные, но нам нужно видеть больше данных, чтобы быть на 100% уверенными в том, что мы можем выбрать это лечение вместо другого", — сказала представитель ВОЗ.

Харрис добавила, что не стоит возлагать надежды на вакцину, подчеркнув, что коронавирусы являются "очень коварными вирусами", от которых "трудно разработать вакцины".

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