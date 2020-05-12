Возобновление движения пригородных поездов планируется в два этапа, - "Укрзализныця"
"Укрзализныця" разработала план мероприятий по восстановлению пригородного сообщения после отмены запрета на регулярные пассажирские перевозки, введенного правительством в связи с распространением COVID-19. Планом предусмотрено две очереди восстановления курсирования пригородных поездов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.
Отмечается, что при условии отмены или смягчения карантинных мероприятий, "Укрзализныця" готова оперативно осуществить назначения поездов и известить население о восстановлении пригородного сообщения.
"Восстановление пригородного пассажирского сообщения, согласно плану, пройдет в два этапа: на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы "пик", на втором - планируем назначить еще 571 поезд, и, таким образом, полностью восстановить пригородное железнодорожное движение", - рассказал Юрик.
Сейчас специалисты УЗ проводят технический осмотр оборудования и подвижного состава, проверяют работоспособность касс и платежных терминалов, осуществляют текущие ремонты вокзалов и поездов.
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2 этап - прибытие 1 октября
и только ссыкуны зеленского, боясь возмущений в Украине - блокируют нормальную жизнь и работу граждан Украины
Опять будут писать, что не успели отремонтировать, извините за временные (а это практически 5 лет) трудности.
И 12 составов там никогда не было. Интервал был 18-20 минут минимум. А у тебя 6 составов на кольце, деб...л?
це що виходить - ті рейки, що вже навколо мого села вирізали на брухт потрібно знову в полотно укладувати?
Подскажите: ЧТО курит господин министр? Если раньшес (до карантина) в плацкартный вагон продавали 54 билета - 9 купе по 6 мест (2 верхние + 2 нижние + 2 боковые), то теперь выходит аж 72 места: нижние (не боковые места) - по 3 пассажира - это 6 мест + 2 боковых. В целом в вагон продадут 9 * 8 = 72 места. И они это называют "ограничением"?
Ну точно и ЗЕбилов мозги весьма ограниченные.
Никаких конкретных дат, направлений, парности курсирования пригородных поездов...
А тепер по суті. Навіть у передовій країні Європи--Німеччині пасажирські перевезення приміськими потягами теж збиткові. А структурою УЗ схожа на DB . Таке ж ПАТ із 100% власністю акцій в руках держави. І в німців і в нас приміські пасажирські перевезення покриваютися за рхунок самої DB і УЗ та місцевих бюджетів
Я теж так зара буду: Тобто запускають на пЭршому ЭтапИ саме лише збитковИ поЙИзди. Цэ СЧоб борги почали стрИмко зростати. И шоб держава швидше збанкрутИла. Так?