Возобновление движения пригородных поездов планируется в два этапа, - "Укрзализныця"

"Укрзализныця" разработала план мероприятий по восстановлению пригородного сообщения после отмены запрета на регулярные пассажирские перевозки, введенного правительством в связи с распространением COVID-19. Планом предусмотрено две очереди восстановления курсирования пригородных поездов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Отмечается, что при условии отмены или смягчения карантинных мероприятий, "Укрзализныця" готова оперативно осуществить назначения поездов и известить население о восстановлении пригородного сообщения.

"Восстановление пригородного пассажирского сообщения, согласно плану, пройдет в два этапа: на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы "пик", на втором - планируем назначить еще 571 поезд, и, таким образом, полностью восстановить пригородное железнодорожное движение", - рассказал Юрик.

Сейчас специалисты УЗ проводят технический осмотр оборудования и подвижного состава, проверяют работоспособность касс и платежных терминалов, осуществляют текущие ремонты вокзалов и поездов.

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