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Новости Коронавирус и карантин
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Возобновление движения пригородных поездов планируется в два этапа, - "Укрзализныця"

Возобновление движения пригородных поездов планируется в два этапа, -

"Укрзализныця" разработала план мероприятий по восстановлению пригородного сообщения после отмены запрета на регулярные пассажирские перевозки, введенного правительством в связи с распространением COVID-19. Планом предусмотрено две очереди восстановления курсирования пригородных поездов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Отмечается, что при условии отмены или смягчения карантинных мероприятий, "Укрзализныця" готова оперативно осуществить назначения поездов и известить население о восстановлении пригородного сообщения.

"Восстановление пригородного пассажирского сообщения, согласно плану, пройдет в два этапа: на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы "пик", на втором - планируем назначить еще 571 поезд, и, таким образом, полностью восстановить пригородное железнодорожное движение", - рассказал Юрик.

Сейчас специалисты УЗ проводят технический осмотр оборудования и подвижного состава, проверяют работоспособность касс и платежных терминалов, осуществляют текущие ремонты вокзалов и поездов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудничество с "Deutsche Bahn" позволит ускорить реформирование "Укрзализныци", - посол Мельник

Автор: 

железная дорога (1417) карантин (16729) Укрзализныця (2767) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Иван Юрик (38)


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Топ комментарии
+19
зєбіли, та отмєнітє взагалі залізницю. какая разніца.
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12.05.2020 17:02 Ответить
+14
1этап - отправление 1 июня.
2 этап - прибытие 1 октября
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12.05.2020 16:53 Ответить
+12
весь мир НЕ останавливал ни городской, ни междугородний.. ни м/н транспорт..
и только ссыкуны зеленского, боясь возмущений в Украине - блокируют нормальную жизнь и работу граждан Украины
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12.05.2020 17:50 Ответить
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1этап - отправление 1 июня.
2 этап - прибытие 1 октября
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12.05.2020 16:53 Ответить
весь мир НЕ останавливал ни городской, ни междугородний.. ни м/н транспорт..
и только ссыкуны зеленского, боясь возмущений в Украине - блокируют нормальную жизнь и работу граждан Украины
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12.05.2020 17:50 Ответить
И погибших десятками тысяч измерялось в мире,а у нас видиш одни сыкуны
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12.05.2020 18:37 Ответить
шота я не понял, так наоборот масса возмущений после остановки??))
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12.05.2020 20:47 Ответить
Перший етап - без локомотива...
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12.05.2020 16:54 Ответить
Вангую, что на линии городской электрички опять будет 4 4-вагонных состава, вместо 12 6-вагонных, как было с момента ее запуска и пока мером не стал идиот с отбитыми мозгами.
Опять будут писать, что не успели отремонтировать, извините за временные (а это практически 5 лет) трудности.
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12.05.2020 16:57 Ответить
Какие 4 состава пол...дурок? Там даже в выходные было 7-8. Не мели херни.
И 12 составов там никогда не было. Интервал был 18-20 минут минимум. А у тебя 6 составов на кольце, деб...л?
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12.05.2020 17:59 Ответить
всё равно придурок, с отбитыми мозгами, даже если так, как ты описял))
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12.05.2020 20:49 Ответить
Це тільки кияни можуть визначити хто є, та являється придурком )
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12.05.2020 22:49 Ответить
та кияни тоже болеют, как и остальные
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12.05.2020 23:08 Ответить
Понятно, что зебилье хочет избрать Тищенко или Ткаченко. Не будет этого, зебилы.
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12.05.2020 23:18 Ответить
мне всё равно, што там тебе понятно, зачем ты мне это написал??
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13.05.2020 03:19 Ответить
Еще один прид...ок. Разницу покрывает бюджет города. Себестоимость проезда 1 человека в электричке, при текущих параметрах, 16 гривен. Платят 8 гривен. Так что с отбитыми мознами тут только такие как ты.
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12.05.2020 23:16 Ответить
я тебе штото писал про электричку, медуза??
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13.05.2020 03:20 Ответить
зєбіли, та отмєнітє взагалі залізницю. какая разніца.
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12.05.2020 17:02 Ответить
И запрягти соевых вместо локомотива
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12.05.2020 20:05 Ответить
опа!
це що виходить - ті рейки, що вже навколо мого села вирізали на брухт потрібно знову в полотно укладувати?
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12.05.2020 17:12 Ответить
Игорь, да они на нас уже давным давно положили................
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12.05.2020 17:43 Ответить
Щойно в новинах на радіо НВ передали, що Шмигаль пообіцяв запустити електрички з 12 червня. Під Проводи (поминальні дні на кладовищах), які московський сатанат переніс на 13 - 14 червня. Ще раніше Православна церква України прийняла рішення проводити Проводи у суботу перед Трійцею 6 червня.
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12.05.2020 17:13 Ответить
вчера только Шмыга сказал на 1+1 в передаче что пригородное сообщение запускать не будут потому что это чревато вспышкой заболеваний. а НВ может фантазировать что угодно как и говенная Укрзализниця. Пассажирские перевозки им всегда были убыточные при любой власти. Тем более вози льготников всяких нищебродов часто и бесплатно. Только мешают зерно вывозить из Украины и цистерны с русским сжиженным газом по территории Украины ганять. Этим же тварям не понять что люди на работу добирались в города или на огороды пенсы выбирались.
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13.05.2020 09:00 Ответить
на днях Криклий (оказывается - это их министр транспортный) заявил, что после открытия междугороднего сообщения Укрзализныця будет (цитирую) "ограничивать число пассажиров в вагоне количеством СИДЯЧИХ МЕСТ".
Подскажите: ЧТО курит господин министр? Если раньшес (до карантина) в плацкартный вагон продавали 54 билета - 9 купе по 6 мест (2 верхние + 2 нижние + 2 боковые), то теперь выходит аж 72 места: нижние (не боковые места) - по 3 пассажира - это 6 мест + 2 боковых. В целом в вагон продадут 9 * 8 = 72 места. И они это называют "ограничением"?
Ну точно и ЗЕбилов мозги весьма ограниченные.
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12.05.2020 17:31 Ответить
Идиот, речь идёт пригородных поездах!
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12.05.2020 17:44 Ответить
https://censor.net/user/232739 как можно регулировать количество проданных билетов в пригородном дизель поезде или электричке если там билеты без указания номеров мест? Купил я на вокзале билет потому что на перрон не выпустят без билета а потом в вагон не пустят скажут пошел нафиг у нас все сидячие занятые и билетиком можешь подтереться ?
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13.05.2020 09:03 Ответить
Barak за этих "министрёв" надо поблагодарить тем 73% которые выбрали такого презика.
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12.05.2020 17:45 Ответить
Ой і бреше, ой і бреше.Да ніде кіт не качався у вокзалах. Миші документацію догризають.Прибиральниця прийшла ,подивилась і перевірила термінали зробила ремонт вокзалу і пішла.
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12.05.2020 17:54 Ответить
Ти як рахуєш місця в купе?. Там є ще третя полиця 2 місця лежачі . і того 2+2+2+2=8х9=72 місця. Ти вата кацапська тупа залізь у плацкартний вагон і порахуй полиці в купе. іІ нічого ображатися ти на українській сторінці а не на кухні в квартирі. Так що давай українською а не кацапською
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12.05.2020 20:52 Ответить
Похоже ЗЕбилы привели нас в никуда, ждать полного коллапса осталось недолго...!!!
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12.05.2020 17:42 Ответить
коли планують відправляти зелене лайно до .ростова???
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12.05.2020 18:58 Ответить
И как всегда - никакой конкретики!
Никаких конкретных дат, направлений, парности курсирования пригородных поездов...
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12.05.2020 19:19 Ответить
На першому етапі поїзди їхатимуть в один бік, а на другому вже поїдуть і в інший...
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12.05.2020 19:37 Ответить
во всех начинаниях зекомандЫ чувствуется постоянная, неослабевающая забота чиновников исключительно о спокойном сне Вошьдя зебилов, обменявшего велосипед Голобородьки на караван зерблюдей в 42 авто сопровождения..
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12.05.2020 19:46 Ответить
Пора би видавникові сторінки дотримуватися Закону про мову в соціальних мережах. Шапка начебто українською а контент кацапською. Тобто я тебе Верховна Радо і всі українські закони в сраці маю, що хочу те й роблю.
А тепер по суті. Навіть у передовій країні Європи--Німеччині пасажирські перевезення приміськими потягами теж збиткові. А структурою УЗ схожа на DB . Таке ж ПАТ із 100% власністю акцій в руках держави. І в німців і в нас приміські пасажирські перевезення покриваютися за рхунок самої DB і УЗ та місцевих бюджетів
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12.05.2020 20:46 Ответить
Чому коменти як і контент кацапською? Україна це що вже губернія Масковії?
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12.05.2020 20:54 Ответить
Ну чому це все кацапською. Ось же пише "УкрзализнЫця". Тобто трошки й української є.
Я теж так зара буду: Тобто запускають на пЭршому ЭтапИ саме лише збитковИ поЙИзди. Цэ СЧоб борги почали стрИмко зростати. И шоб держава швидше збанкрутИла. Так?
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12.05.2020 22:12 Ответить
перепрошую, чому ви читаєте статтю російською якщо вона є також і на українській мові?
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13.05.2020 00:40 Ответить
людина жартує та насміхається над тими хто таке друкує.
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13.05.2020 07:53 Ответить
 
 