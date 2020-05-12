Відновлення руху приміських поїздів планується в два етапи, - "Укрзалізниця"
"Укрзалізниця" розробила план заходів щодо відновлення приміського сполучення після скасування заборони на регулярні пасажирські перевезення, запровадженого урядом у зв'язку з поширенням COVID-19. Планом передбачено дві черги відновлення курсування приміських поїздів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив виконувач обов'язків голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.
Зазначається, що за умови скасування або пом'якшення карантинних заходів, "Укрзалізниця" готова оперативно здійснити призначення поїздів і сповістити населення про відновлення приміського сполучення.
"Відновлення приміського пасажирського сполучення, згідно з планом, відбудеться у два етапи: на першому етапі на колії повернуться 745 приміських поїздів для забезпечення підвезення громадян до місць роботи в години "пік", на другому - плануємо призначити ще 571 поїзд, і, таким чином, повністю відновити приміський залізничний рух", — уточнив Юрик.
Зараз фахівці УЗ проводять технічний огляд устаткування і рухомого складу, перевіряють працездатність кас і платіжних терміналів, здійснюють поточні ремонти вокзалів і поїздів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
2 этап - прибытие 1 октября
и только ссыкуны зеленского, боясь возмущений в Украине - блокируют нормальную жизнь и работу граждан Украины
Опять будут писать, что не успели отремонтировать, извините за временные (а это практически 5 лет) трудности.
И 12 составов там никогда не было. Интервал был 18-20 минут минимум. А у тебя 6 составов на кольце, деб...л?
це що виходить - ті рейки, що вже навколо мого села вирізали на брухт потрібно знову в полотно укладувати?
Подскажите: ЧТО курит господин министр? Если раньшес (до карантина) в плацкартный вагон продавали 54 билета - 9 купе по 6 мест (2 верхние + 2 нижние + 2 боковые), то теперь выходит аж 72 места: нижние (не боковые места) - по 3 пассажира - это 6 мест + 2 боковых. В целом в вагон продадут 9 * 8 = 72 места. И они это называют "ограничением"?
Ну точно и ЗЕбилов мозги весьма ограниченные.
Никаких конкретных дат, направлений, парности курсирования пригородных поездов...
А тепер по суті. Навіть у передовій країні Європи--Німеччині пасажирські перевезення приміськими потягами теж збиткові. А структурою УЗ схожа на DB . Таке ж ПАТ із 100% власністю акцій в руках держави. І в німців і в нас приміські пасажирські перевезення покриваютися за рхунок самої DB і УЗ та місцевих бюджетів
Я теж так зара буду: Тобто запускають на пЭршому ЭтапИ саме лише збитковИ поЙИзди. Цэ СЧоб борги почали стрИмко зростати. И шоб держава швидше збанкрутИла. Так?