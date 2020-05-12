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Новини Коронавірус і карантин
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Відновлення руху приміських поїздів планується в два етапи, - "Укрзалізниця"

Відновлення руху приміських поїздів планується в два етапи, -

"Укрзалізниця" розробила план заходів щодо відновлення приміського сполучення після скасування заборони на регулярні пасажирські перевезення, запровадженого урядом у зв'язку з поширенням COVID-19. Планом передбачено дві черги відновлення курсування приміських поїздів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив виконувач обов'язків голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

Зазначається, що за умови скасування або пом'якшення карантинних заходів, "Укрзалізниця" готова оперативно здійснити призначення поїздів і сповістити населення про відновлення приміського сполучення.

"Відновлення приміського пасажирського сполучення, згідно з планом, відбудеться у два етапи: на першому етапі на колії повернуться 745 приміських поїздів для забезпечення підвезення громадян до місць роботи в години "пік", на другому - плануємо призначити ще 571 поїзд, і, таким чином, повністю відновити приміський залізничний рух", — уточнив Юрик.

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Зараз фахівці УЗ проводять технічний огляд устаткування і рухомого складу, перевіряють працездатність кас і платіжних терміналів, здійснюють поточні ремонти вокзалів і поїздів.

Автор: 

залізниця (1534) карантин (18172) Укрзалізниця (6931) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Іван Юрик (40)


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Топ коментарі
+19
зєбіли, та отмєнітє взагалі залізницю. какая разніца.
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12.05.2020 17:02 Відповісти
+14
1этап - отправление 1 июня.
2 этап - прибытие 1 октября
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12.05.2020 16:53 Відповісти
+12
весь мир НЕ останавливал ни городской, ни междугородний.. ни м/н транспорт..
и только ссыкуны зеленского, боясь возмущений в Украине - блокируют нормальную жизнь и работу граждан Украины
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12.05.2020 17:50 Відповісти
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1этап - отправление 1 июня.
2 этап - прибытие 1 октября
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12.05.2020 16:53 Відповісти
весь мир НЕ останавливал ни городской, ни междугородний.. ни м/н транспорт..
и только ссыкуны зеленского, боясь возмущений в Украине - блокируют нормальную жизнь и работу граждан Украины
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12.05.2020 17:50 Відповісти
И погибших десятками тысяч измерялось в мире,а у нас видиш одни сыкуны
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12.05.2020 18:37 Відповісти
шота я не понял, так наоборот масса возмущений после остановки??))
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12.05.2020 20:47 Відповісти
Перший етап - без локомотива...
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12.05.2020 16:54 Відповісти
Вангую, что на линии городской электрички опять будет 4 4-вагонных состава, вместо 12 6-вагонных, как было с момента ее запуска и пока мером не стал идиот с отбитыми мозгами.
Опять будут писать, что не успели отремонтировать, извините за временные (а это практически 5 лет) трудности.
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12.05.2020 16:57 Відповісти
Какие 4 состава пол...дурок? Там даже в выходные было 7-8. Не мели херни.
И 12 составов там никогда не было. Интервал был 18-20 минут минимум. А у тебя 6 составов на кольце, деб...л?
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12.05.2020 17:59 Відповісти
всё равно придурок, с отбитыми мозгами, даже если так, как ты описял))
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12.05.2020 20:49 Відповісти
Це тільки кияни можуть визначити хто є, та являється придурком )
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12.05.2020 22:49 Відповісти
та кияни тоже болеют, как и остальные
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12.05.2020 23:08 Відповісти
Понятно, что зебилье хочет избрать Тищенко или Ткаченко. Не будет этого, зебилы.
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12.05.2020 23:18 Відповісти
мне всё равно, што там тебе понятно, зачем ты мне это написал??
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13.05.2020 03:19 Відповісти
Еще один прид...ок. Разницу покрывает бюджет города. Себестоимость проезда 1 человека в электричке, при текущих параметрах, 16 гривен. Платят 8 гривен. Так что с отбитыми мознами тут только такие как ты.
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12.05.2020 23:16 Відповісти
я тебе штото писал про электричку, медуза??
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13.05.2020 03:20 Відповісти
зєбіли, та отмєнітє взагалі залізницю. какая разніца.
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12.05.2020 17:02 Відповісти
И запрягти соевых вместо локомотива
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12.05.2020 20:05 Відповісти
опа!
це що виходить - ті рейки, що вже навколо мого села вирізали на брухт потрібно знову в полотно укладувати?
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12.05.2020 17:12 Відповісти
Игорь, да они на нас уже давным давно положили................
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12.05.2020 17:43 Відповісти
Щойно в новинах на радіо НВ передали, що Шмигаль пообіцяв запустити електрички з 12 червня. Під Проводи (поминальні дні на кладовищах), які московський сатанат переніс на 13 - 14 червня. Ще раніше Православна церква України прийняла рішення проводити Проводи у суботу перед Трійцею 6 червня.
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12.05.2020 17:13 Відповісти
вчера только Шмыга сказал на 1+1 в передаче что пригородное сообщение запускать не будут потому что это чревато вспышкой заболеваний. а НВ может фантазировать что угодно как и говенная Укрзализниця. Пассажирские перевозки им всегда были убыточные при любой власти. Тем более вози льготников всяких нищебродов часто и бесплатно. Только мешают зерно вывозить из Украины и цистерны с русским сжиженным газом по территории Украины ганять. Этим же тварям не понять что люди на работу добирались в города или на огороды пенсы выбирались.
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13.05.2020 09:00 Відповісти
на днях Криклий (оказывается - это их министр транспортный) заявил, что после открытия междугороднего сообщения Укрзализныця будет (цитирую) "ограничивать число пассажиров в вагоне количеством СИДЯЧИХ МЕСТ".
Подскажите: ЧТО курит господин министр? Если раньшес (до карантина) в плацкартный вагон продавали 54 билета - 9 купе по 6 мест (2 верхние + 2 нижние + 2 боковые), то теперь выходит аж 72 места: нижние (не боковые места) - по 3 пассажира - это 6 мест + 2 боковых. В целом в вагон продадут 9 * 8 = 72 места. И они это называют "ограничением"?
Ну точно и ЗЕбилов мозги весьма ограниченные.
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12.05.2020 17:31 Відповісти
Идиот, речь идёт пригородных поездах!
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12.05.2020 17:44 Відповісти
https://censor.net/user/232739 как можно регулировать количество проданных билетов в пригородном дизель поезде или электричке если там билеты без указания номеров мест? Купил я на вокзале билет потому что на перрон не выпустят без билета а потом в вагон не пустят скажут пошел нафиг у нас все сидячие занятые и билетиком можешь подтереться ?
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13.05.2020 09:03 Відповісти
Barak за этих "министрёв" надо поблагодарить тем 73% которые выбрали такого презика.
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12.05.2020 17:45 Відповісти
Ой і бреше, ой і бреше.Да ніде кіт не качався у вокзалах. Миші документацію догризають.Прибиральниця прийшла ,подивилась і перевірила термінали зробила ремонт вокзалу і пішла.
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12.05.2020 17:54 Відповісти
Ти як рахуєш місця в купе?. Там є ще третя полиця 2 місця лежачі . і того 2+2+2+2=8х9=72 місця. Ти вата кацапська тупа залізь у плацкартний вагон і порахуй полиці в купе. іІ нічого ображатися ти на українській сторінці а не на кухні в квартирі. Так що давай українською а не кацапською
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12.05.2020 20:52 Відповісти
Похоже ЗЕбилы привели нас в никуда, ждать полного коллапса осталось недолго...!!!
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12.05.2020 17:42 Відповісти
коли планують відправляти зелене лайно до .ростова???
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12.05.2020 18:58 Відповісти
И как всегда - никакой конкретики!
Никаких конкретных дат, направлений, парности курсирования пригородных поездов...
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12.05.2020 19:19 Відповісти
На першому етапі поїзди їхатимуть в один бік, а на другому вже поїдуть і в інший...
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12.05.2020 19:37 Відповісти
во всех начинаниях зекомандЫ чувствуется постоянная, неослабевающая забота чиновников исключительно о спокойном сне Вошьдя зебилов, обменявшего велосипед Голобородьки на караван зерблюдей в 42 авто сопровождения..
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12.05.2020 19:46 Відповісти
Пора би видавникові сторінки дотримуватися Закону про мову в соціальних мережах. Шапка начебто українською а контент кацапською. Тобто я тебе Верховна Радо і всі українські закони в сраці маю, що хочу те й роблю.
А тепер по суті. Навіть у передовій країні Європи--Німеччині пасажирські перевезення приміськими потягами теж збиткові. А структурою УЗ схожа на DB . Таке ж ПАТ із 100% власністю акцій в руках держави. І в німців і в нас приміські пасажирські перевезення покриваютися за рхунок самої DB і УЗ та місцевих бюджетів
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12.05.2020 20:46 Відповісти
Чому коменти як і контент кацапською? Україна це що вже губернія Масковії?
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12.05.2020 20:54 Відповісти
Ну чому це все кацапською. Ось же пише "УкрзализнЫця". Тобто трошки й української є.
Я теж так зара буду: Тобто запускають на пЭршому ЭтапИ саме лише збитковИ поЙИзди. Цэ СЧоб борги почали стрИмко зростати. И шоб держава швидше збанкрутИла. Так?
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12.05.2020 22:12 Відповісти
перепрошую, чому ви читаєте статтю російською якщо вона є також і на українській мові?
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13.05.2020 00:40 Відповісти
людина жартує та насміхається над тими хто таке друкує.
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13.05.2020 07:53 Відповісти
 
 