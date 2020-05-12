Відновлення руху приміських поїздів планується в два етапи, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" розробила план заходів щодо відновлення приміського сполучення після скасування заборони на регулярні пасажирські перевезення, запровадженого урядом у зв'язку з поширенням COVID-19. Планом передбачено дві черги відновлення курсування приміських поїздів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив виконувач обов'язків голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

Зазначається, що за умови скасування або пом'якшення карантинних заходів, "Укрзалізниця" готова оперативно здійснити призначення поїздів і сповістити населення про відновлення приміського сполучення.

"Відновлення приміського пасажирського сполучення, згідно з планом, відбудеться у два етапи: на першому етапі на колії повернуться 745 приміських поїздів для забезпечення підвезення громадян до місць роботи в години "пік", на другому - плануємо призначити ще 571 поїзд, і, таким чином, повністю відновити приміський залізничний рух", — уточнив Юрик.

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Зараз фахівці УЗ проводять технічний огляд устаткування і рухомого складу, перевіряють працездатність кас і платіжних терміналів, здійснюють поточні ремонти вокзалів і поїздів.