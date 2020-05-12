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Одесчина ожидает около 5 млн туристов в этом году, - ОГА

Одесчина ожидает около 5 млн туристов в этом году, - ОГА

Одесская году планирует быть 100% туристическим центром Украины. По подсчетам специалистов в сезон ожидают принять 4-5 миллионов туристов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесской ОГА.

"Если мы постепенно выйдем из карантина, то особых оговорок или мер быть не должно. Очень хочется надеяться, что в ближайшее время вернемся к нормальной жизни, возможно, с определенными ограничениями, связанными с передвижением за границу, например, но не внутри государства. При наличии коллективного иммунитета к COVID-19 этот вопрос будет решен", - отметил глава ОГА Куцый.

Также Куцый добавил, что авиасообщение с другими странами мира пока приостановлено. Именно поэтому основной поток туристов ожидается именно в Одесской области.

Он также подчеркнул, что власти области будут придерживаться всех рекомендаций, которые будет предоставлять Кабинет Министров Украины и Министерство здравоохранения. А именно по количеству лиц, которые могут находиться в общественных местах, курортных зонах и ресторанах после восстановления их работы.

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Автор: 

ОГА (2394) Одесская область (3701) туризм (1543) Куцый Максим (56)


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Топ комментарии
+5
Ага. Ожидайте
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12.05.2020 17:06 Ответить
+5
Тот кто хоть раз отдыхал за бугром уже не сможет ездить в ваши бомжатники
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12.05.2020 17:07 Ответить
+4
Лучше Турцию с Египтом подождать пару месяцев,чем те же деньги выкидывать впустую.
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12.05.2020 17:09 Ответить
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Ага. Ожидайте
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12.05.2020 17:06 Ответить
Тот кто хоть раз отдыхал за бугром уже не сможет ездить в ваши бомжатники
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12.05.2020 17:07 Ответить
И по той же цене
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12.05.2020 17:09 Ответить
Знаешь, тут цена уже играет второстепенную роль. Тут уже не смотришь где дешевле +-$100 роли не играет. Ехать в наш бомжатник даже если бы там было чуть дешевле не имеет смысла. Лучше тогда дома посидеть и потратить те же деньги с удовольствием чем плеваться и жалеть о просранном отпуске.
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12.05.2020 17:17 Ответить
Туда можно ехать(на наше море) на машине дикарём с палаткой - чтоб совсем совсем бесплатно - тогда ещё норм, а платить за те бомжатники-вагончики не вижу смысла.
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12.05.2020 17:25 Ответить
тут своя прелесть, в 50 метрах от моря тебя ни в одном заморском курорте не поселят и через 5 часов езды на своем авто высыпаться всей семьей на берег моря и так же свалить домой в любой момент как ТЫ решишь тебе не удасться. зимой за кордон норм а летом почему бы и в Одессу полепаться не прокатиться. одно другому не мешает
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12.05.2020 17:18 Ответить
Сейчас границы откроют и туристы со всей планеты начнут ездить в Одесса. 200 миллионов человек ожидаем.
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12.05.2020 17:09 Ответить
не ссы, не откроют
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12.05.2020 17:13 Ответить
Одесса летом кишит ин.туристом - прошлом году особенно много поляков было, для них не бомжатник - а для наших панов - бомжатник, вот и сидите дома
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12.05.2020 20:25 Ответить
И на всех адну корону
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12.05.2020 17:07 Ответить
В мацкве !
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12.05.2020 22:01 Ответить
мечтайте
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12.05.2020 17:07 Ответить
рекомендации по количеству мест... на пляжах???!!!
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12.05.2020 17:08 Ответить
Лучше Турцию с Египтом подождать пару месяцев,чем те же деньги выкидывать впустую.
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12.05.2020 17:09 Ответить
Даже в Лазурном или Железном порту лучше и дешевле чем в Затоке - клоаке
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12.05.2020 17:20 Ответить
С ума сошли? Кличка сказал, что умрет миллион, Легко 150 тысяч. Всем карантин. Плавать в масках на лицо и жопу. Дистанция 1.5 км
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12.05.2020 17:14 Ответить
И почему от таких заявлений медики не смеются.
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12.05.2020 17:20 Ответить
И в Коблево ( Николаевская область) тоже намечается аншлаг.
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12.05.2020 17:34 Ответить
Просто туристический бум грядет. Как столько бабла сохранить, не ведомо. Полуостров конечно же в шоке
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12.05.2020 17:37 Ответить
полуостров короновали по полной
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12.05.2020 17:41 Ответить
Можуть написати 15 000 000 чи 25 000 000 Бумага все витерпить.
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12.05.2020 17:43 Ответить
Купаться - по очереди, ходить строем. Интересно, у нас такое прокатит?
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12.05.2020 17:45 Ответить
Будет там миллионов 5, будет. Заграница открывается с 1 июля по Турции для иностранных туристов. И так большинство стран. Некоторые с 15 июля.
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12.05.2020 17:55 Ответить
Крысчане заскулили....
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12.05.2020 18:55 Ответить
Там наверное миллионов 20 будет, если откроют конечно перемещение
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12.05.2020 19:47 Ответить
Около 200 будет .Если откроют перемещение с Китаем и введут безВиз с кндр
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12.05.2020 22:03 Ответить
И Одесса, и Турция в глубокой .опе. Не будет НИКОГО.
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12.05.2020 20:28 Ответить
 
 