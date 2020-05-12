Одесчина ожидает около 5 млн туристов в этом году, - ОГА
Одесская году планирует быть 100% туристическим центром Украины. По подсчетам специалистов в сезон ожидают принять 4-5 миллионов туристов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесской ОГА.
"Если мы постепенно выйдем из карантина, то особых оговорок или мер быть не должно. Очень хочется надеяться, что в ближайшее время вернемся к нормальной жизни, возможно, с определенными ограничениями, связанными с передвижением за границу, например, но не внутри государства. При наличии коллективного иммунитета к COVID-19 этот вопрос будет решен", - отметил глава ОГА Куцый.
Также Куцый добавил, что авиасообщение с другими странами мира пока приостановлено. Именно поэтому основной поток туристов ожидается именно в Одесской области.
Он также подчеркнул, что власти области будут придерживаться всех рекомендаций, которые будет предоставлять Кабинет Министров Украины и Министерство здравоохранения. А именно по количеству лиц, которые могут находиться в общественных местах, курортных зонах и ресторанах после восстановления их работы.
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