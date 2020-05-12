Одещина чекає щонайменше 5 млн туристів цього року, - ОДА

Одеська область цьогоріч планує бути 100% туристичним центром України. За підрахунками фахівців у сезон очікують прийняти 4-5 мільйонів туристів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської ОДА.

"Якщо ми поступово вийдемо з карантину, то особливих застережень чи заходів не має бути. Дуже хочеться сподіватися, що найближчим часом повернемося до нормального життя, можливо, з певними обмеженнями, пов’язаними з пересуванням за кордон, наприклад, але не всередині держави. За наявності колективного імунітету до COVID-19 - це питання буде вирішене", – підкреслив керівник облдержадміністрації.

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Також Максим Куций додав, що авіасполучення з іншими країнами світу наразі припинено. Саме тому основний потік туристів очікується саме в Одеській області.

Він також підкреслив, що влада області дотримуватиметься всіх рекомендацій, які надаватиме Кабінет Міністрів України та Міністерство охорони здоров’я. А саме щодо кількості осіб, які можуть перебувати у громадських місцях, курортних зонах та ресторанах після відновлення їхньої роботи.