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Одещина чекає щонайменше 5 млн туристів цього року, - ОДА

Одещина чекає щонайменше 5 млн туристів цього року, - ОДА

Одеська область цьогоріч планує бути 100% туристичним центром України. За підрахунками фахівців у сезон очікують прийняти 4-5 мільйонів туристів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської ОДА.

"Якщо ми поступово вийдемо з карантину, то особливих застережень чи заходів не має бути. Дуже хочеться сподіватися, що найближчим часом повернемося до нормального життя, можливо, з певними обмеженнями, пов’язаними з пересуванням за кордон, наприклад, але не всередині держави. За наявності колективного імунітету до COVID-19 - це питання буде вирішене", – підкреслив керівник облдержадміністрації.

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Також Максим Куций додав, що авіасполучення з іншими країнами світу наразі припинено. Саме тому основний потік туристів очікується саме в Одеській області.

Він також підкреслив, що влада області дотримуватиметься всіх рекомендацій, які надаватиме Кабінет Міністрів України та Міністерство охорони здоров’я. А саме щодо кількості осіб, які можуть перебувати у громадських місцях, курортних зонах та ресторанах після відновлення їхньої роботи.

Автор: 

ОДА (1631) Одеська область (3357) туризм (1567) Куций Максим (56)


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Топ коментарі
+5
Ага. Ожидайте
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12.05.2020 17:06 Відповісти
+5
Тот кто хоть раз отдыхал за бугром уже не сможет ездить в ваши бомжатники
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12.05.2020 17:07 Відповісти
+4
Лучше Турцию с Египтом подождать пару месяцев,чем те же деньги выкидывать впустую.
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12.05.2020 17:09 Відповісти
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Ага. Ожидайте
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12.05.2020 17:06 Відповісти
Тот кто хоть раз отдыхал за бугром уже не сможет ездить в ваши бомжатники
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12.05.2020 17:07 Відповісти
И по той же цене
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12.05.2020 17:09 Відповісти
Знаешь, тут цена уже играет второстепенную роль. Тут уже не смотришь где дешевле +-$100 роли не играет. Ехать в наш бомжатник даже если бы там было чуть дешевле не имеет смысла. Лучше тогда дома посидеть и потратить те же деньги с удовольствием чем плеваться и жалеть о просранном отпуске.
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12.05.2020 17:17 Відповісти
Туда можно ехать(на наше море) на машине дикарём с палаткой - чтоб совсем совсем бесплатно - тогда ещё норм, а платить за те бомжатники-вагончики не вижу смысла.
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12.05.2020 17:25 Відповісти
тут своя прелесть, в 50 метрах от моря тебя ни в одном заморском курорте не поселят и через 5 часов езды на своем авто высыпаться всей семьей на берег моря и так же свалить домой в любой момент как ТЫ решишь тебе не удасться. зимой за кордон норм а летом почему бы и в Одессу полепаться не прокатиться. одно другому не мешает
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12.05.2020 17:18 Відповісти
Сейчас границы откроют и туристы со всей планеты начнут ездить в Одесса. 200 миллионов человек ожидаем.
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12.05.2020 17:09 Відповісти
не ссы, не откроют
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12.05.2020 17:13 Відповісти
Одесса летом кишит ин.туристом - прошлом году особенно много поляков было, для них не бомжатник - а для наших панов - бомжатник, вот и сидите дома
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12.05.2020 20:25 Відповісти
И на всех адну корону
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12.05.2020 17:07 Відповісти
В мацкве !
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12.05.2020 22:01 Відповісти
мечтайте
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12.05.2020 17:07 Відповісти
рекомендации по количеству мест... на пляжах???!!!
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12.05.2020 17:08 Відповісти
Лучше Турцию с Египтом подождать пару месяцев,чем те же деньги выкидывать впустую.
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12.05.2020 17:09 Відповісти
Даже в Лазурном или Железном порту лучше и дешевле чем в Затоке - клоаке
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12.05.2020 17:20 Відповісти
С ума сошли? Кличка сказал, что умрет миллион, Легко 150 тысяч. Всем карантин. Плавать в масках на лицо и жопу. Дистанция 1.5 км
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12.05.2020 17:14 Відповісти
И почему от таких заявлений медики не смеются.
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12.05.2020 17:20 Відповісти
И в Коблево ( Николаевская область) тоже намечается аншлаг.
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12.05.2020 17:34 Відповісти
Просто туристический бум грядет. Как столько бабла сохранить, не ведомо. Полуостров конечно же в шоке
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12.05.2020 17:37 Відповісти
полуостров короновали по полной
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12.05.2020 17:41 Відповісти
Можуть написати 15 000 000 чи 25 000 000 Бумага все витерпить.
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12.05.2020 17:43 Відповісти
Купаться - по очереди, ходить строем. Интересно, у нас такое прокатит?
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12.05.2020 17:45 Відповісти
Будет там миллионов 5, будет. Заграница открывается с 1 июля по Турции для иностранных туристов. И так большинство стран. Некоторые с 15 июля.
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12.05.2020 17:55 Відповісти
Крысчане заскулили....
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12.05.2020 18:55 Відповісти
Там наверное миллионов 20 будет, если откроют конечно перемещение
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12.05.2020 19:47 Відповісти
Около 200 будет .Если откроют перемещение с Китаем и введут безВиз с кндр
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12.05.2020 22:03 Відповісти
И Одесса, и Турция в глубокой .опе. Не будет НИКОГО.
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12.05.2020 20:28 Відповісти
 
 