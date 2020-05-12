Диссертация Портнова содержит случаи плагиата, - комитет этики НАОКВО

Комитет по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования обнаружил плагиат в диссертации бывшего заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова.

Об этом говорится в решении комитета, передает Цензор.НЕТ.

"В тексте диссертационного исследования Портнова А.В. Становление и развитие конституционного судопроизводства в Украине: теоретические и практические проблемы, Киев - 2009 (далее - диссертация) встречаются случаи академического плагиата", - сказано в документе.

Комитет привел следующие примеры:

на страницах 36 и 53 диссертации текстовые фрагменты, которые полностью совпадают с текстовыми фрагментами издания Конституционное судопроизводство. Американский и украинский опыт // Хилтон Д., Футей Б., Тихий В.П. и др. / Институт демократии имени Пилипа Орлика, Институт Гражданского Общества, 1999. - 111 с., на страницах 56−57 и 58 соответственно;

на странице 178 диссертации воспроизведен текстовый фрагмент в переводе на украинский, который соответствует тексту на русском языке, напечатанном на странице 271 в издании Конституционное право государств Европы: Учеб. пособие для студентов юрид. вузов и фак. (отв. ред. Д.А. Ковачев). - М.: Волтерс Клувер, 2005.

Проверка была осуществлена по обращению главного редактора Киевского бюро "Радио Свобода".

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Согласно данным из открытых источников, Портнов имеет ученое звание профессора, является автором двух научных монографий и более 30 научных работ по проблемам правового регулирования конституционного судопроизводства и теории конституционного процесса.