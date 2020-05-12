Диссертация Портнова содержит случаи плагиата, - комитет этики НАОКВО
Комитет по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования обнаружил плагиат в диссертации бывшего заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова.
Об этом говорится в решении комитета, передает Цензор.НЕТ.
"В тексте диссертационного исследования Портнова А.В. Становление и развитие конституционного судопроизводства в Украине: теоретические и практические проблемы, Киев - 2009 (далее - диссертация) встречаются случаи академического плагиата", - сказано в документе.
Комитет привел следующие примеры:
- на страницах 36 и 53 диссертации текстовые фрагменты, которые полностью совпадают с текстовыми фрагментами издания Конституционное судопроизводство. Американский и украинский опыт // Хилтон Д., Футей Б., Тихий В.П. и др. / Институт демократии имени Пилипа Орлика, Институт Гражданского Общества, 1999. - 111 с., на страницах 56−57 и 58 соответственно;
- на странице 178 диссертации воспроизведен текстовый фрагмент в переводе на украинский, который соответствует тексту на русском языке, напечатанном на странице 271 в издании Конституционное право государств Европы: Учеб. пособие для студентов юрид. вузов и фак. (отв. ред. Д.А. Ковачев). - М.: Волтерс Клувер, 2005.
Проверка была осуществлена по обращению главного редактора Киевского бюро "Радио Свобода".
Согласно данным из открытых источников, Портнов имеет ученое звание профессора, является автором двух научных монографий и более 30 научных работ по проблемам правового регулирования конституционного судопроизводства и теории конституционного процесса.
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А собственно говоря: а какая разница...тут целые государства сдают...просто так
А собственно говоря: а какая разница...тут целые государства сдают...просто так
А у мене питання- чи знайшли диплом Зварича, який його втратив?...
Плагиат - это позор. В данном случае должен влечь за собой аннулирование диссертации и соответствующей ученой степени.
И таких " Научных работ" у нас сотни тысяч - на этом паразитирует целая отрасль - негласные тарифы все знают кто в теме , что сколько стоить написать и "защитится....
Маемо те що маемо....
- многие украинцы не будут соответствовать стандартам - окажутся больными и тупыми.
Закончил после армиии ЗАОЧНО ! провинциальный Луганский ВУЗ и уже на 2 курсе заочного работал юристом! этому научил и Лукаш.
Закончила ВУЗ в разгар совдепии в 80-годы по совдеповской экономике.
и дисертация была на тему: что-то там насчет Расчета зарплаты!"
Сам из рабочих, в 30 лет только закончил юрид. ВУЗ, косноязычный - ни по-русски, ни-по укр. не может грамотно говорить, да и старый уже.