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Дисертація Портнова містить випадки плагіату, - комітет етики НАЗЯВО

Дисертація Портнова містить випадки плагіату, - комітет етики НАЗЯВО

Комітет з питань етики Національного агентства з питань забезпечення якості освіти виявив плагіат у дисертації колишнього заступника глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Про це йдеться в рішенні комітету, передає Цензор.НЕТ.

"У тексті дисертаційного дослідження Портнова А.В. Становлення і розвиток конституційного судочинства в Україні: теоретичні та практичні проблеми, Київ - 2009 (далі - дисертація) зустрічаються випадки академічного плагіату", - сказано в документі.

Комітет навів такі приклади:

  • на сторінках 36 та 53 дисертації є текстові фрагменти, які повністю співпадають з текстовими фрагментами видання "Конституційне судочинство. Американський та український досвід" //  Хілтон Д.Г., Футей Б., Тихий В.П. та ін. / Інститут демократії імені Пилипа Орлика, Інститут Громадянського Суспільства, 1999. – 111 с., на сторінках 56-57 та 58 відповідно 
  • на сторінці 178 дисертації відтворено текстовий фрагмент в перекладі на український, який відповідає тексту на російській мові, надрукованому на сторінці 271 у виданні "Конституционное право государств Европы": Учеб. пособие для студентов юрид. вузов и фак. (отв. ред. Д.А. Ковачев). - М.: Волтерс Клувер, 2005.

Перевірка була здійснена за зверненням головного редактора Київського бюро "Радіо Свобода".

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Згідно з даними з відкритих джерел, Портнов має вчене звання професора, є автором двох наукових монографій і понад 30 наукових праць із проблем правового регулювання конституційного судочинства і теорії конституційного процесу.

Автор: 

плагіат (69) Портнов (361)


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Топ коментарі
+30
Кремлівська папуга не могла без плагіату. Це було б проти його природи.
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12.05.2020 17:24 Відповісти
+25
У всех, кто покупает диссертации, присутствует плагиат
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12.05.2020 17:22 Відповісти
+22
Воно зараз усіх обматюкає і в такій же формі пообіцяє звернутися до суду...
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12.05.2020 17:25 Відповісти
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У всех, кто покупает диссертации, присутствует плагиат
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12.05.2020 17:22 Відповісти
У всех, кто их пишет аналогично
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12.05.2020 18:23 Відповісти
Не знаю, 130 страниц накатал, пока обхожусь ))) Правда тема из новых
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12.05.2020 18:27 Відповісти
Все так говорят
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12.05.2020 18:31 Відповісти
Не ))) Воздействие на сознание в условиях гибридной войны, пока негде списывать )))
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12.05.2020 18:33 Відповісти
Любишь прахвэссссора портняжку ,пардон, так он же открытый гей...А вы собственно кто?
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12.05.2020 18:34 Відповісти
его партнер
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12.05.2020 19:18 Відповісти
Руководствуясь решениями зеленой Парии и ее нового Зеленого Правительства, во имя процветания Украины и ее народа, с целью повышения развития Зеленой науки и зеленого производства, во имя исполнений задач поставленных съездом
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12.05.2020 20:12 Відповісти
Виктор Федорович с Вами бы не согласился :"Да, купил... Но, никакого плагиата! Потому и - профффесор..."
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13.05.2020 15:10 Відповісти
А педалька вообще был бы возмущён и озабочен )))
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13.05.2020 15:14 Відповісти
Кремлівська папуга не могла без плагіату. Це було б проти його природи.
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12.05.2020 17:24 Відповісти
але плагіатити тупо з підручника це вже нижче плінтуса
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12.05.2020 20:14 Відповісти
А тобі чого, убоге? Тут бояри не наливають, ПНАХ звідси.
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12.05.2020 17:27 Відповісти
А ще сюди москаль своє рило засунув. Свої проблеми вже вирішили? Хронічний алкоголізм в росії побороли?
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12.05.2020 17:28 Відповісти
Воно зараз усіх обматюкає і в такій же формі пообіцяє звернутися до суду...
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12.05.2020 17:25 Відповісти
Чувак с майонезом в голове защитил диссертацию....
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12.05.2020 17:27 Відповісти
Экая новость. Студенты и ассистенты пишут работы. Кто их проверяет.
А собственно говоря: а какая разница...тут целые государства сдают...просто так
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12.05.2020 17:28 Відповісти
Экая новость. Студенты и ассистенты пишут работы. Кто их проверяет.
А собственно говоря: а какая разница...тут целые государства сдают...просто так

А у мене питання- чи знайшли диплом Зварича, який його втратив?...
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12.05.2020 18:06 Відповісти
напевно ще його не надрукували...а то була просто агітка або якісь курси
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12.05.2020 18:19 Відповісти
Зварыч ладно, у нас новый рекордсмен гройсман
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12.05.2020 18:29 Відповісти
в країні, де замість президента симулякр, це не дивно
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12.05.2020 17:29 Відповісти
Верёвка должна содержать шею портнова.
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12.05.2020 17:29 Відповісти
Всі десертації наших проФФесорів є плагіатом.
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12.05.2020 17:29 Відповісти
Это необходимо проверить! Но, не теми кто дружит против Портнова... У нас научились клеветать и формулировать обвинения - презумпция ВИНОВНОСТИ... Если и действительно, то, возможно, в Украине и не такое уже злодеяние - все же не материальное своровано, "приватизировано", а нечто ... духовное... не воодушевленное... Курсовые воруют, дипломные, диссертации.... и прочее с нематериального... Вот известный случай с т. Богатыревой... в самого Стіва Джобса запозычыла и выдала как ... из своего жизненного опыта ... при Януковиче и партии Регионов - "ум и честь эпохи"... целой https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2011/08/1/6437552/
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12.05.2020 17:31 Відповісти
Понять и простить?
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12.05.2020 17:42 Відповісти
что ж тытак попу рвешь за портнягу, это любофь?
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12.05.2020 19:20 Відповісти
И что даёт мне эта информация?Я должен упасть в обморок? А что там у него со школьным аттестатом? Это всё , на что вы способны в борьбе с этим "товарищем"?
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12.05.2020 17:33 Відповісти
Когда то академик Лысенко Трофим Денисович при Джугашвили поразил всех своими изысканиями в сельском хозяйстве, типа накормил советское быдло хлебом...,получил аж 4 Сралинские премии. В итоге оказалось обыкновенный баран.развенчали академика уже после смерти другого барана,Сралина
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12.05.2020 17:34 Відповісти
Отсюда и низкое качество пророчеств Портнова."Порошенко до конца года будет сидеть в тюрьме". Портнов - о делах против экс-президента и решении Конституционного суда 10 июня 2019
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12.05.2020 17:35 Відповісти
Интересно , а кто заказал эту нужную работу , перечитывать диссертацию Портнова ? Это работа для Нацагенства ? Как же вы тупы и продажны , если выполняете такие заказы .
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12.05.2020 17:38 Відповісти
"Птичку жало?"
Плагиат - это позор. В данном случае должен влечь за собой аннулирование диссертации и соответствующей ученой степени.
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12.05.2020 17:44 Відповісти
у меня друг учился в германии. говорил, что за плагиат в научной работе - выганяют из вуза. а ты оказывается фейковый немец, раз не знаешь элементарных вещей из жизни твоего родного дойчланда.
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12.05.2020 17:44 Відповісти
Да он- хрюсский гаврила ,как и подписался
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12.05.2020 18:42 Відповісти
абиделась дефочка за своего палавога партнера портянку, бяда !
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12.05.2020 19:22 Відповісти
https://censor.net/user/425582 тупая свиноматка, твое опущенное мнение тут никого особо не интересует. за версту слышно от тебя русским духом - тоесть говном. давай до свидания. водки нет. вали нахер.
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12.05.2020 20:44 Відповісти
Из какого мухосранска строчишь, русский?
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12.05.2020 18:57 Відповісти
получается, что пан совсем не пан, а проФФесор академик мл*ть
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12.05.2020 17:40 Відповісти
От спросить и пусть в открытом ЕФИРЕ , та мразь пОртновская, докажет специалистам, что толку ПРАКТИЧЕСКОГО , от его той "писанины" всякими разными аспирантами с кафедр.....= какой толк, окромя того, чта мразь имеет "статусы" и "регалии", плюс получает еще бабло с бюджета....
И таких " Научных работ" у нас сотни тысяч - на этом паразитирует целая отрасль - негласные тарифы все знают кто в теме , что сколько стоить написать и "защитится....
Маемо те що маемо....
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12.05.2020 17:42 Відповісти
В 1979 году мне было 10 лет,началась война в Афгане.Батя и дед сидели на пороге дома и разговаривали на эту тему.Батя говорит,советскому союзу звиздец,дедушка подумал и говорит,лет через 10...,откуда мои предки знали это и понимали?
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12.05.2020 17:44 Відповісти
***, так смешно читать, как кацапы и шариесосы выгораживают эту ненасытную и лживую скотину - портянку. это чучело, через продажных прокуроров ограбило украинских пенсионеров на миллионы гривен. только для подонков, эта тварь может быть кумиром.
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12.05.2020 17:47 Відповісти
ну, может он у них не только кумир, а и половой партнер , любофффффффь
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12.05.2020 19:23 Відповісти
Це не найбільший його недолік. Він ворог України.
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12.05.2020 17:48 Відповісти
Очередной проФФесор...почему то не удивляюсь.
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12.05.2020 17:50 Відповісти
МОКША, не сунь своє смердюче рило де тебе і на нюх не переносять!!
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12.05.2020 20:06 Відповісти
ПТН ПНХ.
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12.05.2020 20:34 Відповісти
Так это у даунецких домбаситов старая добрая традиция, каждое домбасятское быдло имеет ученую степень "проФФесор- домбасит"
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12.05.2020 17:53 Відповісти
что произойдет, если ликвидировать рынок справок о здоровье и дипломов?

- многие украинцы не будут соответствовать стандартам - окажутся больными и тупыми.
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12.05.2020 17:56 Відповісти
У него же рыло тупого дебила... Так что, не удивительно.
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12.05.2020 18:01 Відповісти
к Ламброзо не ходи..
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12.05.2020 18:46 Відповісти
Та ему нынче тут всё пох! И походу кто-то напрашивается предоставить ему в пользование свой рот... Вы ведь за это голосовали, да дебилы?

Дисертація Портнова містить випадки плагіату, - Нацагентство з якості освіти - Цензор.НЕТ 9966
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12.05.2020 18:01 Відповісти
А Радио Свобода не хочет проверить, сколько сот страниц плагиата у жены Кириленко?
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12.05.2020 18:09 Відповісти
да шо там Кириленко.. У Гриневич 70% плагиата было.. А уж Яценюк, говорят, вообще после пьянки узнал, что он написал диссертацию
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12.05.2020 18:26 Відповісти
говорят, что ты за треху с обох сторон принимаешь, врут поди? За десятку!
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12.05.2020 19:25 Відповісти
Касабська ПРофурсетка !
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12.05.2020 18:18 Відповісти
Неужели обнаружились чужие матюки?!! Да нет, у такого ДОКТОРА СКВЕРНОСЛОВИЯ быть такого не может!
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12.05.2020 18:30 Відповісти
Было бы удивительно, если бы жлоб и даун Портнов написал дисер полностью сам.
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12.05.2020 18:35 Відповісти
Уголовник по юридическим делам.
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12.05.2020 18:35 Відповісти
Крестный отец юридических дел
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12.05.2020 18:44 Відповісти
Он юридический киллер - пришел в юриспруденцию, чтобы обогатиться , не имея бизнеса (где его дети, на какие шиши они живут в Швейцарии), чтобы убивать или сажать конкурентов по заказным делам, они вместе с Лукаш занимаются иезуитским правосудием- то есть кривосудием, брешут. его ученица Лукаш тоже влезла в юриспруденцию так же, как она влезла через забор 7 апреля 2007 года в Конституционный суд с помощью Тадеева (он ей помогал лезть через забор, подсаживал).
Закончил после армиии ЗАОЧНО ! провинциальный Луганский ВУЗ и уже на 2 курсе заочного работал юристом! этому научил и Лукаш.
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12.05.2020 21:12 Відповісти
портнов и шарий должны быть уничтожены, тихо и спокойно, без суеты. Они враги, в них инвестировано лямы долл. США, поэтому эффект будет огромный. Вата впадет в прострацию.
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12.05.2020 18:37 Відповісти
Ох і дістанеться тому, у кого портноф замовляв диссертацію… дивує лінь писарчука. Це ж треба- текстове співпадіння один в один… полінувались хоча б перефразувати. Портнових, ків, дубинських, шаріїв, гордонів -усіх випхати вилами з країни. Цей мотлох має бути дефракційований!!!
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12.05.2020 19:23 Відповісти
80 % всех кандидатских и докторских это плагиат . на это не стоит обращать внимания . Я давно понял что Портной в юриспруденции тупой , но решает за счет своих наместников и многим кажется .что шарит . Богдан , кстати тоже тупой двоечник . Юля кандидат по экономике .кто то верит ,что ее уровень выше классного главбуха ? А Турчинов вообще профессор экономики , но кто в это верит . Все накупили бумажек и махают ими.Спецы есть . на них вот эти товарищи и будут опираться . если надо будет .Речь о Портнове , а ему нужна собака . что бы он ее любил в ее собачий рот . уж больно ему хочется .
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12.05.2020 19:31 Відповісти
Юля кандидат по экономике .кто то верит ,что ее уровень выше классного главбуха ?

Закончила ВУЗ в разгар совдепии в 80-годы по совдеповской экономике.
и дисертация была на тему: что-то там насчет Расчета зарплаты!"
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12.05.2020 20:57 Відповісти
Она не дура в экономике , но не асс . Она политик и ей больше подходит звание профессора политологии . А так из того времени многие просто главбухи - счетоводы - схематозники . Ющ .тоже там при званиях . но бухгалтер не более.
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12.05.2020 21:01 Відповісти
для политолога надо иметь спецобразование по политологии - спросите любого политолога , а не только подвешенный язык (сюда входят международная и отечественная политика и международная экономика, международные отношения, международное право, даже экономическая география, иностранный язык хотя бы один). Вобщем, Жуля недоучка, зато мастер перекручивать, врать и все искажать)
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12.05.2020 21:22 Відповісти
Спрашивать не буду сам знаю . Вы сами знаете оч известных политологов , которые кроме , как русского и украинского не знают больше никакого .поэтому ..у нас не обязательно знать , не обязательно учиться и иметь спец образование .Опыт . талант и востребованность - вот набор для политолога .
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12.05.2020 21:33 Відповісти
Портнов -- велика смердюча купа лайна, звісно. Але в кого з т.зв. гуманітаріїв та правників у "дисертаціях" нема плагіату та чого взагалі варті всі ці "дисертації", окрім технічних?
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12.05.2020 19:42 Відповісти
Один мой очень хороший знакомый присутствовал на защите портнова в институте им. Корецкого , его поразило как члены комиссии кланялись этому портнову и заигрывали с ним , все эти "защиты " так называемых диссертаций напоминают награждения времён Брежнева , это глубокий совок ,это дискредитация науки как таковой.
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12.05.2020 19:45 Відповісти
У ЦЬОГО БАРИГИ МОЖЕ БУТИ ОДНА ДИСЕРТАЦІЯ ЯК ЗБАГАТИТИСЬ НЕ ЗАКОННИМ ШЛЯХОМ! ЯК ВБИВАТИ І ЗАЛИШИТИСЬ БЕЗНАКАЗАНИМ!!
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12.05.2020 20:00 Відповісти
В последнем абзаце: "Портнов имеет ученое звание профессор". Надо бы написать не "профессор", а "прохвост".
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12.05.2020 20:02 Відповісти
Очень не плохой юрист - Шишкин В. П .
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12.05.2020 21:05 Відповісти
Шишкин оскорблял Таню Черновол на ТВ -шоу: "Таня, замолчи!"
Сам из рабочих, в 30 лет только закончил юрид. ВУЗ, косноязычный - ни по-русски, ни-по укр. не может грамотно говорить, да и старый уже.
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12.05.2020 21:25 Відповісти
все кого то оскорбляли . на это не стоит реагировать . важна степень оскорбления . Его -замолчи - это чепуха .возрастная субординация Он не меньший патриот , не вор . уже хорошо .что как то пытается говорить на украинском .Старый -да ,но при совести и знаниях , которых не много .
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12.05.2020 21:30 Відповісти
Дисертація Портнова містить випадки плагіату, - комітет етики НАЗЯВО - Цензор.НЕТ 183
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13.05.2020 00:11 Відповісти
Ще один проффесор....
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13.05.2020 08:17 Відповісти
 
 