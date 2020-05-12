Дисертація Портнова містить випадки плагіату, - комітет етики НАЗЯВО
Комітет з питань етики Національного агентства з питань забезпечення якості освіти виявив плагіат у дисертації колишнього заступника глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.
Про це йдеться в рішенні комітету, передає Цензор.НЕТ.
"У тексті дисертаційного дослідження Портнова А.В. Становлення і розвиток конституційного судочинства в Україні: теоретичні та практичні проблеми, Київ - 2009 (далі - дисертація) зустрічаються випадки академічного плагіату", - сказано в документі.
Комітет навів такі приклади:
- на сторінках 36 та 53 дисертації є текстові фрагменти, які повністю співпадають з текстовими фрагментами видання "Конституційне судочинство. Американський та український досвід" // Хілтон Д.Г., Футей Б., Тихий В.П. та ін. / Інститут демократії імені Пилипа Орлика, Інститут Громадянського Суспільства, 1999. – 111 с., на сторінках 56-57 та 58 відповідно
- на сторінці 178 дисертації відтворено текстовий фрагмент в перекладі на український, який відповідає тексту на російській мові, надрукованому на сторінці 271 у виданні "Конституционное право государств Европы": Учеб. пособие для студентов юрид. вузов и фак. (отв. ред. Д.А. Ковачев). - М.: Волтерс Клувер, 2005.
Перевірка була здійснена за зверненням головного редактора Київського бюро "Радіо Свобода".
Згідно з даними з відкритих джерел, Портнов має вчене звання професора, є автором двох наукових монографій і понад 30 наукових праць із проблем правового регулювання конституційного судочинства і теорії конституційного процесу.
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А собственно говоря: а какая разница...тут целые государства сдают...просто так
А собственно говоря: а какая разница...тут целые государства сдают...просто так
А у мене питання- чи знайшли диплом Зварича, який його втратив?...
Плагиат - это позор. В данном случае должен влечь за собой аннулирование диссертации и соответствующей ученой степени.
И таких " Научных работ" у нас сотни тысяч - на этом паразитирует целая отрасль - негласные тарифы все знают кто в теме , что сколько стоить написать и "защитится....
Маемо те що маемо....
- многие украинцы не будут соответствовать стандартам - окажутся больными и тупыми.
Закончил после армиии ЗАОЧНО ! провинциальный Луганский ВУЗ и уже на 2 курсе заочного работал юристом! этому научил и Лукаш.
Закончила ВУЗ в разгар совдепии в 80-годы по совдеповской экономике.
и дисертация была на тему: что-то там насчет Расчета зарплаты!"
Сам из рабочих, в 30 лет только закончил юрид. ВУЗ, косноязычный - ни по-русски, ни-по укр. не может грамотно говорить, да и старый уже.