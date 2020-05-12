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Шмыгаль рассчитывает, что меморандум с МВФ подпишут до конца мая

Шмыгаль рассчитывает, что меморандум с МВФ подпишут до конца мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина сможет подписать меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом до конца мая.

Об этом он заявил во время видеоконференции с Федеральным канцлером Ангелой Меркель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  пресс-служба главы украинского правительства.

"Денис Шмыгаль выразил надежду, что Меморандум о сотрудничестве с МВФ будет подписан до конца мая", - сообщили в Кабмине.

По словам Шмыгаля, сотрудничество с МВФ по программе Stand-by, которая сейчас обсуждается, позволит получить 5 млрд долларов, из которых 3,5 млрд долларов будут направлены в госбюджет-2020.

"Это не только финансовая поддержка. Это залог получения средств от других международных финансовых организаций и показатель того, что мы находимся на пути системных реформ", - отметил Премьер-министр.

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Автор: 

МВФ (3338) Шмыгаль Денис (2746)


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Топ комментарии
+4
Программа stand-by - это откат назад. 5,5 миллиардов - средства на реструктуризацию старых долгов сроком на 18 месяцев, это не деньги на развитие.

Решение МВФ об отказе от трехлетней программы EFF по кредитованию реформ в Украине - это политический провал и тяжелейшее поражение президента Владимира Зеленского.

Провластные пропагандисты и политики подают решение МВФ как простое снижение кредитной программы - с 8 миллиардов долларов до 5,5 миллиардов. На самом деле, программа EFF означает стабильность и доверие к изменениям в Украине на 3 года, а программа stand-by - это продолжение старой модели сотрудничества, откат назад. 5,5 миллиардов - это просто средства на реструктуризацию старых долгов сроком на 18 месяцев, это не деньги на развитие.

Запад показал: мы не доверяем Зеленскому, его обещаниям реформ, мы не доверяем власти в целом.
https://antikor.com.ua/articles/379097-demarsh_mvf__eto_vyrahenie_zapadom_nedoverija_zelenskomu
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12.05.2020 17:36 Ответить
+3
Клоуны уже год рассказывают, что вот-вот получим!
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12.05.2020 17:50 Ответить
+2
Шмыгаль расчитывает...А МВФ об этом догадывается?
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12.05.2020 17:32 Ответить
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Шмыгаль расчитывает...А МВФ об этом догадывается?
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12.05.2020 17:32 Ответить
Шмигаль розраховує, що меморандум із МВФ підпишуть до кінця травня - Цензор.НЕТ 8498
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12.05.2020 17:38 Ответить
короче , мы вам заробитчан , а вы нам меморандум
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12.05.2020 17:34 Ответить
Дайте нам 5 миллиардов или мы убьем заложников.
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12.05.2020 18:49 Ответить
А какого года-то, почему не сказал???
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12.05.2020 17:36 Ответить
Программа stand-by - это откат назад. 5,5 миллиардов - средства на реструктуризацию старых долгов сроком на 18 месяцев, это не деньги на развитие.

Решение МВФ об отказе от трехлетней программы EFF по кредитованию реформ в Украине - это политический провал и тяжелейшее поражение президента Владимира Зеленского.

Провластные пропагандисты и политики подают решение МВФ как простое снижение кредитной программы - с 8 миллиардов долларов до 5,5 миллиардов. На самом деле, программа EFF означает стабильность и доверие к изменениям в Украине на 3 года, а программа stand-by - это продолжение старой модели сотрудничества, откат назад. 5,5 миллиардов - это просто средства на реструктуризацию старых долгов сроком на 18 месяцев, это не деньги на развитие.

Запад показал: мы не доверяем Зеленскому, его обещаниям реформ, мы не доверяем власти в целом.
https://antikor.com.ua/articles/379097-demarsh_mvf__eto_vyrahenie_zapadom_nedoverija_zelenskomu
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12.05.2020 17:36 Ответить
Запад показал: мы не доверяем Зеленскому, его обещаниям реформ, мы не доверяем власти в целом.

Правильно делают.
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12.05.2020 17:56 Ответить
Клоуны уже год рассказывают, что вот-вот получим!
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12.05.2020 17:50 Ответить
На что ещё можно расчитывать? На то, что МВФ окончательно пошлёт в эротическое путешествие?
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12.05.2020 18:08 Ответить
Сроки подписания меморандума передвинуты на третий квартал. В третьем квартале узнаем какого года.
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12.05.2020 18:12 Ответить
(https://www.youtube.com/watch?v=sza3kRnLoG4 ссылка )
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12.05.2020 18:19 Ответить
ЗЕленая песня "мы вот-вот подпишем меморандум с МВФ" длится с октября 2019 или с сентября?
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12.05.2020 18:28 Ответить
Помнится ЗЕ на годовщину воцарения цирка в Украине говорил, шо все на Западе знают, что он не крадет.

Походу МВФ явно совсем иного мнения про ЗЕбанария и его молодую зекоманду.
Буржуев так просто не проведешь, как 73% родных дебилов.
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12.05.2020 18:31 Ответить
Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат, продаж землі та стратегічних підприємств. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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12.05.2020 18:32 Ответить
Странно, я думал, что у ******** идиоты не работают топ менеджерами. Оказывается я ошибался.
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12.05.2020 18:35 Ответить
Он же не идиот, чтобы отправить нормального работать в зебонарий.
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12.05.2020 18:52 Ответить
В фотографии к этой статье больше смысла чем во все заявлениях сопли
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12.05.2020 20:22 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2790118-goncaruk-anonsue-zapusk-u-grudni-novoi-programi-spivpraci-z-mvf.html Гончарук анонсує запуск нової програми співпраці з МВФ у грудні
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12.05.2020 20:37 Ответить
 
 