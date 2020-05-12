Шмыгаль рассчитывает, что меморандум с МВФ подпишут до конца мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина сможет подписать меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом до конца мая.

Об этом он заявил во время видеоконференции с Федеральным канцлером Ангелой Меркель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-служба главы украинского правительства.

"Денис Шмыгаль выразил надежду, что Меморандум о сотрудничестве с МВФ будет подписан до конца мая", - сообщили в Кабмине.

По словам Шмыгаля, сотрудничество с МВФ по программе Stand-by, которая сейчас обсуждается, позволит получить 5 млрд долларов, из которых 3,5 млрд долларов будут направлены в госбюджет-2020.

"Это не только финансовая поддержка. Это залог получения средств от других международных финансовых организаций и показатель того, что мы находимся на пути системных реформ", - отметил Премьер-министр.

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