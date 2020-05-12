Шмыгаль рассчитывает, что меморандум с МВФ подпишут до конца мая
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина сможет подписать меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом до конца мая.
Об этом он заявил во время видеоконференции с Федеральным канцлером Ангелой Меркель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-служба главы украинского правительства.
"Денис Шмыгаль выразил надежду, что Меморандум о сотрудничестве с МВФ будет подписан до конца мая", - сообщили в Кабмине.
По словам Шмыгаля, сотрудничество с МВФ по программе Stand-by, которая сейчас обсуждается, позволит получить 5 млрд долларов, из которых 3,5 млрд долларов будут направлены в госбюджет-2020.
"Это не только финансовая поддержка. Это залог получения средств от других международных финансовых организаций и показатель того, что мы находимся на пути системных реформ", - отметил Премьер-министр.
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Решение МВФ об отказе от трехлетней программы EFF по кредитованию реформ в Украине - это политический провал и тяжелейшее поражение президента Владимира Зеленского.
Провластные пропагандисты и политики подают решение МВФ как простое снижение кредитной программы - с 8 миллиардов долларов до 5,5 миллиардов. На самом деле, программа EFF означает стабильность и доверие к изменениям в Украине на 3 года, а программа stand-by - это продолжение старой модели сотрудничества, откат назад. 5,5 миллиардов - это просто средства на реструктуризацию старых долгов сроком на 18 месяцев, это не деньги на развитие.
Запад показал: мы не доверяем Зеленскому, его обещаниям реформ, мы не доверяем власти в целом.
https://antikor.com.ua/articles/379097-demarsh_mvf__eto_vyrahenie_zapadom_nedoverija_zelenskomu
Правильно делают.
Походу МВФ явно совсем иного мнения про ЗЕбанария и его молодую зекоманду.
Буржуев так просто не проведешь, как 73% родных дебилов.