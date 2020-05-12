Шмигаль розраховує, що меморандум із МВФ підпишуть до кінця травня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що Україна зможе підписати меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом до кінця травня.

Про це він заявив під час відеоконференції з Федеральним канцлером Ангелою Меркель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави українського уряду.

"Денис Шмигаль висловив сподівання, що Меморандум про співпрацю з МВФ буде підписано до кінця травня", - повідомили в Кабміні.

За словами Шмигаля, співпраця з МВФ за програмою Stand-by, яка зараз обговорюється, дозволить отримати 5 млрд доларів, з яких 3,5 млрд доларів будуть спрямовані до держбюджету-2020.

"Це не тільки фінансова підтримка. Це запорука отримання коштів від інших міжнародних фінансових організацій і показник того, що ми перебуваємо на шляху системних реформ", - зазначив прем'єр-міністр.

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