Шмигаль розраховує, що меморандум із МВФ підпишуть до кінця травня
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що Україна зможе підписати меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом до кінця травня.
Про це він заявив під час відеоконференції з Федеральним канцлером Ангелою Меркель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави українського уряду.
"Денис Шмигаль висловив сподівання, що Меморандум про співпрацю з МВФ буде підписано до кінця травня", - повідомили в Кабміні.
За словами Шмигаля, співпраця з МВФ за програмою Stand-by, яка зараз обговорюється, дозволить отримати 5 млрд доларів, з яких 3,5 млрд доларів будуть спрямовані до держбюджету-2020.
"Це не тільки фінансова підтримка. Це запорука отримання коштів від інших міжнародних фінансових організацій і показник того, що ми перебуваємо на шляху системних реформ", - зазначив прем'єр-міністр.
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Решение МВФ об отказе от трехлетней программы EFF по кредитованию реформ в Украине - это политический провал и тяжелейшее поражение президента Владимира Зеленского.
Провластные пропагандисты и политики подают решение МВФ как простое снижение кредитной программы - с 8 миллиардов долларов до 5,5 миллиардов. На самом деле, программа EFF означает стабильность и доверие к изменениям в Украине на 3 года, а программа stand-by - это продолжение старой модели сотрудничества, откат назад. 5,5 миллиардов - это просто средства на реструктуризацию старых долгов сроком на 18 месяцев, это не деньги на развитие.
Запад показал: мы не доверяем Зеленскому, его обещаниям реформ, мы не доверяем власти в целом.
https://antikor.com.ua/articles/379097-demarsh_mvf__eto_vyrahenie_zapadom_nedoverija_zelenskomu
Правильно делают.
Походу МВФ явно совсем иного мнения про ЗЕбанария и его молодую зекоманду.
Буржуев так просто не проведешь, как 73% родных дебилов.