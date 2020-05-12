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Новини
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Шмигаль розраховує, що меморандум із МВФ підпишуть до кінця травня

Шмигаль розраховує, що меморандум із МВФ підпишуть до кінця травня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що Україна зможе підписати меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом до кінця травня.

Про це він заявив під час відеоконференції з Федеральним канцлером Ангелою Меркель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави українського уряду.

"Денис Шмигаль висловив сподівання, що Меморандум про співпрацю з МВФ буде підписано до кінця травня", - повідомили в Кабміні.

За словами Шмигаля, співпраця з МВФ за програмою Stand-by, яка зараз обговорюється, дозволить отримати 5 млрд доларів, з яких 3,5 млрд доларів будуть спрямовані до держбюджету-2020.

"Це не тільки фінансова підтримка. Це запорука отримання коштів від інших міжнародних фінансових організацій і показник того, що ми перебуваємо на шляху системних реформ", - зазначив прем'єр-міністр.

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Автор: 

МВФ (3081) Шмигаль Денис (4683)


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Топ коментарі
+4
Программа stand-by - это откат назад. 5,5 миллиардов - средства на реструктуризацию старых долгов сроком на 18 месяцев, это не деньги на развитие.

Решение МВФ об отказе от трехлетней программы EFF по кредитованию реформ в Украине - это политический провал и тяжелейшее поражение президента Владимира Зеленского.

Провластные пропагандисты и политики подают решение МВФ как простое снижение кредитной программы - с 8 миллиардов долларов до 5,5 миллиардов. На самом деле, программа EFF означает стабильность и доверие к изменениям в Украине на 3 года, а программа stand-by - это продолжение старой модели сотрудничества, откат назад. 5,5 миллиардов - это просто средства на реструктуризацию старых долгов сроком на 18 месяцев, это не деньги на развитие.

Запад показал: мы не доверяем Зеленскому, его обещаниям реформ, мы не доверяем власти в целом.
https://antikor.com.ua/articles/379097-demarsh_mvf__eto_vyrahenie_zapadom_nedoverija_zelenskomu
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12.05.2020 17:36 Відповісти
+3
Клоуны уже год рассказывают, что вот-вот получим!
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12.05.2020 17:50 Відповісти
+2
Шмыгаль расчитывает...А МВФ об этом догадывается?
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12.05.2020 17:32 Відповісти
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Шмыгаль расчитывает...А МВФ об этом догадывается?
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12.05.2020 17:32 Відповісти
Шмигаль розраховує, що меморандум із МВФ підпишуть до кінця травня - Цензор.НЕТ 8498
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12.05.2020 17:38 Відповісти
короче , мы вам заробитчан , а вы нам меморандум
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12.05.2020 17:34 Відповісти
Дайте нам 5 миллиардов или мы убьем заложников.
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12.05.2020 18:49 Відповісти
А какого года-то, почему не сказал???
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12.05.2020 17:36 Відповісти
Программа stand-by - это откат назад. 5,5 миллиардов - средства на реструктуризацию старых долгов сроком на 18 месяцев, это не деньги на развитие.

Решение МВФ об отказе от трехлетней программы EFF по кредитованию реформ в Украине - это политический провал и тяжелейшее поражение президента Владимира Зеленского.

Провластные пропагандисты и политики подают решение МВФ как простое снижение кредитной программы - с 8 миллиардов долларов до 5,5 миллиардов. На самом деле, программа EFF означает стабильность и доверие к изменениям в Украине на 3 года, а программа stand-by - это продолжение старой модели сотрудничества, откат назад. 5,5 миллиардов - это просто средства на реструктуризацию старых долгов сроком на 18 месяцев, это не деньги на развитие.

Запад показал: мы не доверяем Зеленскому, его обещаниям реформ, мы не доверяем власти в целом.
https://antikor.com.ua/articles/379097-demarsh_mvf__eto_vyrahenie_zapadom_nedoverija_zelenskomu
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12.05.2020 17:36 Відповісти
Запад показал: мы не доверяем Зеленскому, его обещаниям реформ, мы не доверяем власти в целом.

Правильно делают.
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12.05.2020 17:56 Відповісти
Клоуны уже год рассказывают, что вот-вот получим!
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12.05.2020 17:50 Відповісти
На что ещё можно расчитывать? На то, что МВФ окончательно пошлёт в эротическое путешествие?
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12.05.2020 18:08 Відповісти
Сроки подписания меморандума передвинуты на третий квартал. В третьем квартале узнаем какого года.
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12.05.2020 18:12 Відповісти
(https://www.youtube.com/watch?v=sza3kRnLoG4 ссылка )
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12.05.2020 18:19 Відповісти
ЗЕленая песня "мы вот-вот подпишем меморандум с МВФ" длится с октября 2019 или с сентября?
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12.05.2020 18:28 Відповісти
Помнится ЗЕ на годовщину воцарения цирка в Украине говорил, шо все на Западе знают, что он не крадет.

Походу МВФ явно совсем иного мнения про ЗЕбанария и его молодую зекоманду.
Буржуев так просто не проведешь, как 73% родных дебилов.
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12.05.2020 18:31 Відповісти
Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат, продаж землі та стратегічних підприємств. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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12.05.2020 18:32 Відповісти
Странно, я думал, что у ******** идиоты не работают топ менеджерами. Оказывается я ошибался.
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12.05.2020 18:35 Відповісти
Он же не идиот, чтобы отправить нормального работать в зебонарий.
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12.05.2020 18:52 Відповісти
В фотографии к этой статье больше смысла чем во все заявлениях сопли
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12.05.2020 20:22 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2790118-goncaruk-anonsue-zapusk-u-grudni-novoi-programi-spivpraci-z-mvf.html Гончарук анонсує запуск нової програми співпраці з МВФ у грудні
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12.05.2020 20:37 Відповісти
 
 