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Нацполиция начала уголовное производство по факту обнародования персональных данных на анонимном телеграм-канале

Нацполиция начала уголовное производство по факту обнародования персональных данных на анонимном телеграм-канале

Национальная полиция Украины начала уголовное производство по факту утечки информации о персональных данных граждан на одном из анонимных телеграм-каналов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

"Предварительным анализом установлено, что объем противоправно-обнародованных персональных данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за различные периоды предыдущих лет и не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дія", - указывается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация о публикации личных данных пользователей приложения "Дія" - фейк, СБУ проводит следственные действия, - Минцифры

На данный момент работа ресурса, который незаконно распространял персональные данные граждан, прекращена.

Сведения внесены в ЕРДР и начато расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что привело к утечке, потере, подделке, блокированию информации, искажению процесса обработки информации или к нарушению установленного порядка ее маршрутизации).

Киберполиция во взаимодействии с другими государственными органами принимает меры по недопущению возобновления его работы и эффективного расследования уголовного производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пользователи "Дії" указали на разницу в данных с Telegram-ботами: "5-летней давности", "Нет новых прав", "Прописка времен студенчества". ФОТО

Напомним, на днях в интернете появилось несколько телеграм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. Вчера активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения "Дія". Министерство цифровой трансформации Украины опровергло эту информацию. За проверку каналов взялась СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Минцифры Федоров о фейке с приложением "Дія": Думаю, это только начало

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Нацполиция (16608) уголовное дело (2436) слив информации (64) Дія (428)


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Топ комментарии
+5
А уголовное дело про работу сервиса без соответствующих сертификатов безопасности не заведут?
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12.05.2020 19:15 Ответить
+5
Какое лицемерное дурачьё правит нами. Да практически все, имеющие доступ к реестрам налоговой, недвижимости, транспорта, новой почты и др.ресурсов торговали данными. Диски с информацией, как говорят, были в продажи на комп.рынках, но никому и в голову не приходило выйти на источник.
Сегодня, при заполнении своих персональных данных, тихо смеюсь, когда читаю, что "вы даете согласие на использование своих персональных данных" , потому что знаю, все в этой стране продается и покупается. Нация морально разложилась, законов нет, а совесть оставила страну еще в 90-е годы.
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12.05.2020 19:18 Ответить
+4
Відомо, що ця "Дія" збирає персональні дані. Якщо цей раз хтось інший оприлюднив персональні дані, то наступний раз виток буде через цю "Дію"!
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12.05.2020 19:19 Ответить
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Федоров в Таиланде, если что.
Настучим в интерпол?
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12.05.2020 19:06 Ответить
А уголовное дело про работу сервиса без соответствующих сертификатов безопасности не заведут?
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12.05.2020 19:15 Ответить
А ты уверен в их отсутствии, номерной?
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12.05.2020 19:22 Ответить
Уверен Буквенный. И ты можешь в свойствах посмотреть.
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12.05.2020 19:27 Ответить
Ээээ,нешановный, ты тут давно числишься ,как шифрующаяся рашкотварь ,открываешь свое вонючее....рот на уважаемого форумчанина ,таких борзых посылаю на 3 веселых буквы ,выбирай в сад или на буй ,на волнах покачаться...
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12.05.2020 20:00 Ответить
Чё кацап рот открываешь, лаптекопытный?
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12.05.2020 20:16 Ответить
Ээээ,хрюканина рашистская полилась -* хвошизды, бИндеровцы *. *ЧЕ,че* - болт слонячий тАбе чрез плЯчо!
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12.05.2020 20:28 Ответить
Кацапские дебилы инженерами не бывают.
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12.05.2020 20:31 Ответить
Какое лицемерное дурачьё правит нами. Да практически все, имеющие доступ к реестрам налоговой, недвижимости, транспорта, новой почты и др.ресурсов торговали данными. Диски с информацией, как говорят, были в продажи на комп.рынках, но никому и в голову не приходило выйти на источник.
Сегодня, при заполнении своих персональных данных, тихо смеюсь, когда читаю, что "вы даете согласие на использование своих персональных данных" , потому что знаю, все в этой стране продается и покупается. Нация морально разложилась, законов нет, а совесть оставила страну еще в 90-е годы.
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12.05.2020 19:18 Ответить
Єдине, де Ви не праві, торгівля базами данних це вже бізнес 21 сторіччя.
Буквально на днях, здається фейсбук, злив десь 300 мільйонів персональних.
І, ізвінілся.
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12.05.2020 19:56 Ответить
Відомо, що ця "Дія" збирає персональні дані. Якщо цей раз хтось інший оприлюднив персональні дані, то наступний раз виток буде через цю "Дію"!
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12.05.2020 19:19 Ответить
Персональные данные, пенсия 2000 тыс., пенсионер, за 10 грн выложу все данные. Болячки, вид на достойную жизнь, а чего скрывать, живу в навозе. Кто интересуется, можете и по телику показать. За тайну данных, как живу, 20 грн, ну, что бы некоторым во власти стыдно не было.
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12.05.2020 19:20 Ответить
А чого така мала пенсія? Лінувалися і погано працювали?
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12.05.2020 19:24 Ответить
Хіба можна заробити достатню пенсію на Рошені або Богдані,або в оборонпромі,ХАЗі ,або Сумских заводах єлектронних мікроскопів и Фрунзе?Або в сільскому господааврстві?.Тільки чинам.Любим.
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12.05.2020 19:36 Ответить
Полиция начала операцию по прикрытию собственного злочину.Моё предположение.
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12.05.2020 19:25 Ответить
при расследовании дела по обнародованию персональных данных на анонимном телеграм-канале, для полиции главное - не выйти на самих себя.
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12.05.2020 19:28 Ответить
База ГАИ, которая продавалась на Петровке в 2014 году была прихвачена вместе с винчестером с сервера на котором размещалась.
Несколько дней потом востановливали из резервных копий.
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12.05.2020 19:34 Ответить
Злодiйка-зедiйка...
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12.05.2020 19:31 Ответить
...головне не спіймати на самих себе...https://www.youtube.com/watch?v=-wp0FHLVE6M Скандал із витоком даних українців. Хто зливає інформацію про нас через телеграм-ботів?
Нацполиция начала уголовное производство по факту обнародования персональных данных на анонимном телеграм-канале - Цензор.НЕТ 8466
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12.05.2020 19:33 Ответить
Там не канал а бот.
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12.05.2020 19:36 Ответить
За все за что берутся ребята Авакова заканчивается ПШИКОМ
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12.05.2020 19:42 Ответить
Telegram - это ФСБэшнвй софт, кода вы это уже поймёте. Хватит у себя это говно инсталлировать!
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12.05.2020 20:24 Ответить
Всё ждал, когда кто-то напишет эту дичь. Вангую лучшим решением проблемы найдут запретить телегу, заодно заткнут анонимники. Скажут, что слив это происки агрессора, как обычно.
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12.05.2020 20:53 Ответить
Да, да, не забудь касперского обновить, а то С1 будеть ещё глючить
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12.05.2020 21:00 Ответить
 
 