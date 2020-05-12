Зеленский поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником украинских медицинских сестер и братьев.

Текст поздравление опубликован на странице президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Всегда, а особенно во времена противодействия коронавирусу, вы являетесь надежной опорой для наших врачей. Ваш труд – неотъемлемый залог здоровья и жизни украинцев. Спасибо за все, что вы делаете. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и скорейшего завершения эпидемии", — написал президент.

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