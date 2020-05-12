Зеленский поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником украинских медицинских сестер и братьев.
Текст поздравление опубликован на странице президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Всегда, а особенно во времена противодействия коронавирусу, вы являетесь надежной опорой для наших врачей. Ваш труд – неотъемлемый залог здоровья и жизни украинцев. Спасибо за все, что вы делаете. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и скорейшего завершения эпидемии", — написал президент.
Читайте также: Зеленский обсудил с главами ОГА выплату надбавок врачам и поручил решить проблемы с этим в ближайшие дни, - ОП
Топ комментарии
+14 Огусто
показать весь комментарий12.05.2020 19:54 Ответить Ссылка
+12 Александр Айвазян
показать весь комментарий12.05.2020 19:41 Ответить Ссылка
+11 18c49ed2
показать весь комментарий12.05.2020 20:17 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗАЩИТЫ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ !
Это поздравление отлично смотрится на фоне фейла с потерянной выплатой медикам, следы которой Шмыгаль так и не смог отыскать )
https://youtu.be/rtgzB59Vx4k?t=898
то можна почути дзвін Печерської лаври, а якщо тебе то буде тішіна!
х.ло в пынеходах или на ходульках...а наше естественной красоты комнатный Геракл ! ))))
https://www.znak.com/2020-05-12/v_sankt_peterburge_pri_pozhare_v_bolnice_pogibli_pyat_pacientov_s_koronavirusom В Санкт-Петербурге при пожаре в больнице погибли пять пациентов с коронавирусом
В Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия, расположенной по адресу Северный, 1, произошел пожар, в котором погибли пять человек. Об этом сообщает https://ria.ru/20200512/1571299723.html РИА «Новости».
Как уточняет Telegram-канал https://t.me/breakingmash Mash , погибшие были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, у всех у них был диагностирован коронавирус.
Всего в отделении было 16 пациентов, большую часть успели переместить в другое крыло.
Всего было эвакуировано около 150 человек.
Дополнение. По данным Telegram-канала https://t.me/bazabazon Baza , пожар в больнице начался из-за сбоя в аппарате ИВЛ.
Сообщение о пожаре поступило утром в 6:23. Пожару присвоен ранг №2. На месте работают 15 единиц техники и 75 пожарных. Причина пожара пока не называется.