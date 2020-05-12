Зеленський привітав медсестер і медбратів із професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав із професійним святом українських медичних сестер і братів.

Текст привітання опубліковано на сторінці президента в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Завжди, а особливо за часів протидії коронавірусу, ви є надійною опорою для наших лікарів. Ваша праця - невід'ємна запорука здоров'я і життя українців. Дякую за все, що ви робите. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, благополуччя та якнайшвидшого завершення епідемії" , - написав президент.

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