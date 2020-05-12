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Зеленський привітав медсестер і медбратів із професійним святом

Зеленський привітав медсестер і медбратів із професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав із професійним святом українських медичних сестер і братів.

Текст привітання опубліковано на сторінці президента в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Завжди, а особливо за часів протидії коронавірусу, ви є надійною опорою для наших лікарів. Ваша праця - невід'ємна запорука здоров'я і життя українців. Дякую за все, що ви робите. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, благополуччя та якнайшвидшого завершення епідемії" , - написав президент.

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Зеленський привітав медсестер і медбратів із професійним святом 01

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) медицина (2145) привітання (739)


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Топ коментарі
+14
Зеленский поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 567
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12.05.2020 19:54 Відповісти
+12
Нет цензурных слов, когда вижу это недоразумение. Уходи в отставку!
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12.05.2020 19:41 Відповісти
+11
Зеленский поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 3196
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12.05.2020 20:17 Відповісти
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12.05.2020 19:40 Відповісти
Вова,ты все таки лох
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12.05.2020 19:51 Відповісти
Зеленский поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 4960
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12.05.2020 20:10 Відповісти
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и скорейшего завершения эпидемии", - написал президент.

ЗАЩИТЫ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ !
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12.05.2020 20:53 Відповісти
Вариант "Денег нет, но вы - держитесь" в исполнении Вовы
Это поздравление отлично смотрится на фоне фейла с потерянной выплатой медикам, следы которой Шмыгаль так и не смог отыскать )
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12.05.2020 19:41 Відповісти
Зеленский поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 3196
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12.05.2020 20:17 Відповісти
Поздравить повышением зарплаты , - а так денег нет а вы держитесь.Так они и так держатся и работают.
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12.05.2020 19:41 Відповісти
дякуємо кнуру за медреформу!!!...
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12.05.2020 20:04 Відповісти
Нет цензурных слов, когда вижу это недоразумение. Уходи в отставку!
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12.05.2020 19:41 Відповісти
Вова сделай умное лицо ! За тебя денег никто не даст.побрейся для начало,здесь тебе не сцена а управление всей страной
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12.05.2020 19:44 Відповісти
Благодарочка,братишка...
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12.05.2020 19:45 Відповісти
Зеленский поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 3353
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12.05.2020 20:30 Відповісти
жопа:
https://youtu.be/rtgzB59Vx4k?t=898
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12.05.2020 19:46 Відповісти
а медсватов ?
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12.05.2020 19:46 Відповісти
Владимир АлександроВИЧ, вы бы им лучше сыграли "Люди в белых халатах". На фортепьяно, пока 4 колокола не установили, и вы просто не успели переключиться на исполнение колокольной музыки. СыграйТЕ.
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12.05.2020 19:51 Відповісти
Зпх
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12.05.2020 19:53 Відповісти
Зеленский поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 1192
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12.05.2020 19:53 Відповісти
Якщо вдарити усіка в голову,
то можна почути дзвін Печерської лаври, а якщо тебе то буде тішіна!
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12.05.2020 19:53 Відповісти
Зеленский поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 567
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12.05.2020 19:54 Відповісти
Привітання,дуже добре на хліб намазується.
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12.05.2020 19:55 Відповісти
Особливо,якщо знати,що медсестри отримують за свою працю -4-5 тисяч грн...
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12.05.2020 21:04 Відповісти
*****,подарите этому недоразумению бритву !
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12.05.2020 19:58 Відповісти
То воно думає що мачо. 1.63 зростом. Менше від *****.
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12.05.2020 20:13 Відповісти
не наговаривайте на наше мачо....))))
х.ло в пынеходах или на ходульках...а наше естественной красоты комнатный Геракл ! ))))
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12.05.2020 20:19 Відповісти
Ловите поздравительный видосик!
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12.05.2020 20:12 Відповісти
карманы пришили к халатам? отпарывайте - поздравления хватит с вас !
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12.05.2020 20:20 Відповісти
А в это время в зоопарке
https://www.znak.com/2020-05-12/v_sankt_peterburge_pri_pozhare_v_bolnice_pogibli_pyat_pacientov_s_koronavirusom В Санкт-Петербурге при пожаре в больнице погибли пять пациентов с коронавирусом

В Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия, расположенной по адресу Северный, 1, произошел пожар, в котором погибли пять человек. Об этом сообщает https://ria.ru/20200512/1571299723.html РИА «Новости».
Как уточняет Telegram-канал https://t.me/breakingmash Mash , погибшие были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, у всех у них был диагностирован коронавирус.
Всего в отделении было 16 пациентов, большую часть успели переместить в другое крыло.
Всего было эвакуировано около 150 человек.

Дополнение. По данным Telegram-канала https://t.me/bazabazon Baza , пожар в больнице начался из-за сбоя в аппарате ИВЛ.
Сообщение о пожаре поступило утром в 6:23. Пожару присвоен ранг №2. На месте работают 15 единиц техники и 75 пожарных. Причина пожара пока не называется.
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12.05.2020 20:23 Відповісти
Та иди ті на три веселіх букві со своими мордовскими новостями ,да и пес с вами...
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12.05.2020 21:07 Відповісти
Що там флешмоб "іди у с ку"? Де 300% підвищення зарплат медиків *на передовій*, де захисний спец.одяг ( не з літака гереги)? Де реальне мед.страхування?
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12.05.2020 20:39 Відповісти
Читаха гнусявый.
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12.05.2020 20:53 Відповісти
медики молодцы. Зе всё верно сказал.
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12.05.2020 21:04 Відповісти
В реестре профессий такой как "медбрат" не было и нет. Только "медсестра". Он действительно так сказал? Если так, то это днище
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12.05.2020 21:53 Відповісти
Дорогие братья и сестры(с)
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13.05.2020 01:05 Відповісти
Владимир Александрович, ты жопу можешь не брить каждый день, а лицо. всё-таки, нужно...
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12.05.2020 22:11 Відповісти
Пошел ты в жопу мудак!,тоесть в паРашу.
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13.05.2020 03:08 Відповісти
І немає сорому вітати? З чим ти їх вітаєш? Вони ж тобі повірили і проголосували за тебе. А ти за це все їх просто привітав. А де обіцяне?
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13.05.2020 08:52 Відповісти
 
 