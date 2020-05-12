Зеленський привітав медсестер і медбратів із професійним святом
Президент України Володимир Зеленський привітав із професійним святом українських медичних сестер і братів.
Текст привітання опубліковано на сторінці президента в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Завжди, а особливо за часів протидії коронавірусу, ви є надійною опорою для наших лікарів. Ваша праця - невід'ємна запорука здоров'я і життя українців. Дякую за все, що ви робите. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, благополуччя та якнайшвидшого завершення епідемії" , - написав президент.
Топ коментарі
+14 Огусто
показати весь коментар12.05.2020 19:54 Відповісти Посилання
+12 Александр Айвазян
показати весь коментар12.05.2020 19:41 Відповісти Посилання
+11 18c49ed2
показати весь коментар12.05.2020 20:17 Відповісти Посилання
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ЗАЩИТЫ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ !
Это поздравление отлично смотрится на фоне фейла с потерянной выплатой медикам, следы которой Шмыгаль так и не смог отыскать )
https://youtu.be/rtgzB59Vx4k?t=898
то можна почути дзвін Печерської лаври, а якщо тебе то буде тішіна!
х.ло в пынеходах или на ходульках...а наше естественной красоты комнатный Геракл ! ))))
https://www.znak.com/2020-05-12/v_sankt_peterburge_pri_pozhare_v_bolnice_pogibli_pyat_pacientov_s_koronavirusom В Санкт-Петербурге при пожаре в больнице погибли пять пациентов с коронавирусом
В Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия, расположенной по адресу Северный, 1, произошел пожар, в котором погибли пять человек. Об этом сообщает https://ria.ru/20200512/1571299723.html РИА «Новости».
Как уточняет Telegram-канал https://t.me/breakingmash Mash , погибшие были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, у всех у них был диагностирован коронавирус.
Всего в отделении было 16 пациентов, большую часть успели переместить в другое крыло.
Всего было эвакуировано около 150 человек.
Дополнение. По данным Telegram-канала https://t.me/bazabazon Baza , пожар в больнице начался из-за сбоя в аппарате ИВЛ.
Сообщение о пожаре поступило утром в 6:23. Пожару присвоен ранг №2. На месте работают 15 единиц техники и 75 пожарных. Причина пожара пока не называется.