Профильный комитет ВР поддержал решение Антикризисного энергетического штаба о выводе энергетики из кризиса

На заседании 12 мая Комитет Верховной Рады по энергетике и ЖКХ поддержал решение Антикризисного энергетического штаба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания.

На заседании, которое проходило в режиме видеоконференции, присутствовали все члены комитета. После общения с премьер-министром Денисом Шмыгалем и и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгой Буславец, большинство присутствующих поддержали решение Антикризисного штаба.

Напомним, 29 апреля прошло первое заседание Антикризисного энергетического штаба. Для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго утвердило новый энергобаланс и предложило ряд антикризисных мер.

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Для вывода энергоотрасли из системного кризиса министерство утвердило новый прогнозный энергобаланс на 2020 год и предлагает принять ряд антикризисных мер, среди которых заключение меморандума с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", остановка строительства новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого "тарифа и переход на конкурентную систему поддержки (аукционы).

Кроме того, для повышения гибкости энергосистемы и увеличения, в том числе, доли генерации атомными станциями, планируется предоставить оператору системы передачи право бесплатных ограничений "зеленой" генерации в течение определенного количества часов. В то же время, условия реструктуризации как и продолжительность таких ограничений будут согласованы с инвесторами во избежание рисков арбитражей.

Среди следующих шагов также пересмотр топливного баланса Украины на основе обновленного баланса электроэнергии, чтобы определить количество угля, которое реально нужно ТЭС. Также планируется устранить административные ограничения на рынке электроэнергии, чтобы производители не несли убытки из-за искаженных цен, усовершенствовать систему ВСО с перспективой перехода на европейскую модель поддержки населения.

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Кроме того, среди неотложных мер в министерстве определили принятие трех законопроектов, которые позволят погасить задолженность перед "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго" в размере 12 млрд гривен, которая сформировалась в старой модели рынка, направить по 700 млн гривен высвобожденных средств на погашение задолженности "Укрэнерго "перед ВИЭ и АЭС, а также - направить 200 млн евро на мероприятия по безопасности эксплуатации атомных энергоблоков.