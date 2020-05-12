Верховный Суд разблокировал концессию порта "Херсон", - Криклий

Верховный Суд разблокировал блокировала завершение концессионного конкурса в морском порту Херсона, отменив постановление Шестого апелляционного административного суда.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Планируем в ближайшие сроки провести переговоры с победителем, чтобы заключить концессионные договоры портов Херсон и Ольвия в один день", — написал Криклий.

В сентябре 2019 года Министерство инфраструктуры объявило о начале конкурсов по концессии морских портов "Ольвия" и "Херсон". В декабре стало известно, что за победу в концессионном конкурсе по морскому порту "Херсон" соревнуются четыре компании: турецкая Busserk Liman, консорциум "Рисоил-Херсон" (Грузия - Швейцария), Укрморпорт и Специальная компания "Морской порт "Херсон".

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Компанией-победителем стало ООО "Рисоил-Херсон" - это консорциум в составе ООО "Петр Ойл энд Кемикалс" - 60%, входящего в группу компаний Georgian industrial Group, и украинского портового оператора АО RISOIL S.A. (Швейцария) - 40%.

Шестой апелляционный административный суд 3 февраля остановил действие приказа Министерства инфраструктуры №16 от 21 января 2020 об утверждении результатов концессионного конкурса и утверждении победителя концессионного конкурса в порту "Херсон".

Инициатором иска являлось ООО "Специальная компания Морской порт Херсон".

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14 февраля стало известно, что Мининфраструктуры через суд добилось отмены приостановления концессии целостного имущественного комплекса ГП "Херсонский морской торговый порт" (ХМТП).

28 апреля во время инвестиционного онлайн-форума Tavrian online horizons председатель правления "Грузинской Индустриальной группы" (GIG) Давид Бежуашвили заявил, что переговоры по концессии Херсонского морского торгового порта заблокированы судом, и участники процесса ожидают решения Верховного суда.