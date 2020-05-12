Верховний Суд розблокував концесію порту "Херсон", - Криклій

Верховний Суд розблокував завершення концесійного конкурсу в морському порту Херсона, скасувавши постанову Шостого апеляційного адміністративного суду.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Плануємо в найближчі терміни провести переговори з переможцем, щоб укласти концесійні договори портів Херсон і Ольвія в один день", - написав Криклій.

У вересні 2019 року Міністерство інфраструктури оголосило про початок конкурсів з концесії морських портів "Ольвія" і "Херсон". У грудні стало відомо, що за перемогу в концесійному конкурсі з морського порту "Херсон" змагаються чотири компанії: турецька Busserk Liman, консорціум "Рісо-Херсон" (Грузія - Швейцарія), Укрморпорт і Спеціальна компанія "Морський порт "Херсон".

Компанією-переможцем стало ТОВ "Рісоіл-Херсон" - це консорціум у складі ТОВ "Петр Ойл енд Кемікалс" - 60%, що входить до групи компаній Georgian industrial Group, і українського портового оператора АТ RISOIL S.A. (Швейцарія) - 40%.

Шостий апеляційний адміністративний суд 3 лютого зупинив дію наказу Міністерства інфраструктури №16 від 21 січня 2020 про затвердження результатів концесійного конкурсу та затвердження переможця концесійного конкурсу в порту "Херсон".

Ініціатором позову було ТОВ "Спеціальна компанія Морський порт Херсон".

14 лютого стало відомо, що Мінінфраструктури через суд домоглося скасування призупинення концесії цілісного майнового комплексу ДП "Херсонський морський торговельний порт" (ХМТП).

28 квітня під час інвестиційного онлайн-форуму Tavrian online horizons голова правління "Грузинської Індустріальної групи" (GIG) Давид Бежуашвілі заявив, що переговори щодо концесії Херсонського морського торгового порту заблоковано судом, і учасники процесу очікують рішення Верховного суду.

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