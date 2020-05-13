НАТО готовится к долгосрочным последствиям пандемии, - Столтенберг

Североатлантический альянс готовится к долгосрочным последствиям пандемии COVID-19. НАТО работает над тем, чтобы помочь союзникам увеличить их стойкость.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на видеоконференции министров обороны ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Альянса.

"Генеральный секретарь предупредил, что реальные вызовы безопасности не уменьшились из-за пандемии коронавируса и что противники и дальше будут пытаться проверить решимость НАТО. Он подчеркнул, что одновременно с реагированием на пандемию НАТО также готовится к долгосрочным последствиям COVID-19 и работает, чтобы помочь союзникам укрепить их стойкость", - сказано в сообщении.

Столтенберг поприветствовал тесное сотрудничество между НАТО и Европейским Союзом, заявив, что "как никогда важно помочь нашим членам и партнерам повысить устойчивость нашего населения и бороться с дезинформацией".

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По его словам, НАТО помогает пострадавшим странам с помощью воздушных перевозок, обмена медицинским опытом, разработок инновационных мер реагирования и развертывания вооруженных сил союзников для поддержки гражданской власти.