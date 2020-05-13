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Новости Коронавирус и карантин
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НАТО готовится к долгосрочным последствиям пандемии, - Столтенберг

НАТО готовится к долгосрочным последствиям пандемии, - Столтенберг

Североатлантический альянс готовится к долгосрочным последствиям пандемии COVID-19. НАТО работает над тем, чтобы помочь союзникам увеличить их стойкость.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на видеоконференции министров обороны ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Альянса.

"Генеральный секретарь предупредил, что реальные вызовы безопасности не уменьшились из-за пандемии коронавируса и что противники и дальше будут пытаться проверить решимость НАТО. Он подчеркнул, что одновременно с реагированием на пандемию НАТО также готовится к долгосрочным последствиям COVID-19 и работает, чтобы помочь союзникам укрепить их стойкость", - сказано в сообщении.

Столтенберг поприветствовал тесное сотрудничество между НАТО и Европейским Союзом, заявив, что "как никогда важно помочь нашим членам и партнерам повысить устойчивость нашего населения и бороться с дезинформацией".

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По его словам, НАТО помогает пострадавшим странам с помощью воздушных перевозок, обмена медицинским опытом, разработок инновационных мер реагирования и развертывания вооруженных сил союзников для поддержки гражданской власти.

Автор: 

карантин (16729) НАТО (10180) Евросоюз (17351) Столтенберг Йенс (1620) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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ТАК ГОТОВЯТСЯ ТЕ КТО СИЛЬНО БОЛЕЮТ ИЛИ ПРОСТО ЧИХАЮТ !?)
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13.05.2020 06:12 Ответить
СЛАВА НАТО!
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13.05.2020 06:51 Ответить
Тепер ясно що вони хочуть всіх під домашнім арештом тримати щоб добудувати електронний концтабір! Але Швеція і Білорусь "поганий"приклад для людства,та й американці зі зброєю вже протестують. НаТо чи на Інше ризикує отримати революцію якщо попробує ще раз диктатурити, самі зхвизділи про права людини на кожному кроці ,а тепер граблями між окуляри...
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13.05.2020 09:04 Ответить
 
 