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Новини Коронавірус і карантин
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НАТО готується до довгострокових наслідків пандемії, - Столтенберг

НАТО готується до довгострокових наслідків пандемії, - Столтенберг

Північноатлантичний альянс готується до довгострокових наслідків пандемії COVID-19. НАТО працює над тим, щоб допомогти союзникам збільшити їхню стійкість.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив на відеоконференції міністрів оборони ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Альянсу.

"Генеральний секретар попередив, що реальні виклики безпеки не зменшилися через пандемію коронавірусу і що противники і далі намагатимуться перевірити рішучість НАТО. Він зауважив, що одночасно з реагуванням на пандемію НАТО також готується до довгострокових наслідків COVID-19 і працює, щоб допомогти союзникам зміцнити їхню стійкість", - йдеться в повідомленні.

Столтенберг привітав тісну співпрацю між НАТО і Європейським Союзом, заявивши, що "як ніколи важливо допомогти нашим членам і партнерам підвищити стійкість нашого населення та боротися з дезінформацією".

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За його словами, НАТО допомагає постраждалим країнам за допомогою повітряних перевезень, обміну медичним досвідом, розробок інноваційних заходів реагування та розгортання збройних сил союзників для підтримки цивільної влади.

Автор: 

карантин (18172) НАТО (6641) Євросоюз (13798) Столтенберг Єнс (1596) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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ТАК ГОТОВЯТСЯ ТЕ КТО СИЛЬНО БОЛЕЮТ ИЛИ ПРОСТО ЧИХАЮТ !?)
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13.05.2020 06:12 Відповісти
СЛАВА НАТО!
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13.05.2020 06:51 Відповісти
Тепер ясно що вони хочуть всіх під домашнім арештом тримати щоб добудувати електронний концтабір! Але Швеція і Білорусь "поганий"приклад для людства,та й американці зі зброєю вже протестують. НаТо чи на Інше ризикує отримати революцію якщо попробує ще раз диктатурити, самі зхвизділи про права людини на кожному кроці ,а тепер граблями між окуляри...
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13.05.2020 09:04 Відповісти
 
 