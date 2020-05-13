НАТО готується до довгострокових наслідків пандемії, - Столтенберг

Північноатлантичний альянс готується до довгострокових наслідків пандемії COVID-19. НАТО працює над тим, щоб допомогти союзникам збільшити їхню стійкість.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив на відеоконференції міністрів оборони ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Альянсу.

"Генеральний секретар попередив, що реальні виклики безпеки не зменшилися через пандемію коронавірусу і що противники і далі намагатимуться перевірити рішучість НАТО. Він зауважив, що одночасно з реагуванням на пандемію НАТО також готується до довгострокових наслідків COVID-19 і працює, щоб допомогти союзникам зміцнити їхню стійкість", - йдеться в повідомленні.

Столтенберг привітав тісну співпрацю між НАТО і Європейським Союзом, заявивши, що "як ніколи важливо допомогти нашим членам і партнерам підвищити стійкість нашого населення та боротися з дезінформацією".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО залишатиметься "ядерним альянсом", поки у РФ і Китаю є атомна зброя, - Столтенберг

За його словами, НАТО допомагає постраждалим країнам за допомогою повітряних перевезень, обміну медичним досвідом, розробок інноваційних заходів реагування та розгортання збройних сил союзників для підтримки цивільної влади.