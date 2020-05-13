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Рада сегодня рассмотрит "антиКоломойский" законопроект и заслушает Кабмин и Нацбанк

Рада сегодня рассмотрит

Верховная Рада Украины сегодня, 13 мая, собирается провести внеочередное пленарное заседание.

Как информирует Цензор.НЕТ, на повестку дня этого заседания выносится 26 вопросов.

В частности, депутатам предложено рассмотреть 22 законопроекта:

  • "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (№3329-д),
  • "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д),
  • "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков) (№2166),
  • "Об оборонных закупках" (№2398-д),
  • "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по особой процедуре рассмотрения законопроектов во втором чтении" (№3415),
  • "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по оптимизации процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении" (№3313,) и альтернативный ему №3313-1,
  • "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка назначения и освобождения от должностей членов Кабинета Министров Украины" (№ 3195),
  • "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствование доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме" (№ 2679),
  • "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины о ходе процессуальных сроков во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины для предотвращения распространения коронавирусной болезни" (COVID-19) (№3383),
  • "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно командировки судей в порядке временного перевода судьи в другой суд" (№2823),
  • "О внесении изменений в статью 188-19 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты" (№ 3354)
  • "Об управлении бытовыми и другими отходами" (№ 2207) и два альтернативных ему,
  • "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей)" (№2654)
  • "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" (№3314)
  • "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины" (№3105)
  • "О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины (относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19)" (№3297)
  • "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" (о предоставлении права бесплатной регистрации лицам с инвалидностью и лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС)" (№ 2030)
  • "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедуре банкротства (относительно недопущения злоупотреблений в сфере банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (№ 3322);
  • "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно уточнения перечня субъектов декларирования" (№ 3355) и альтернативный ему,
  • "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве" (№ 3205) и альтернативный ему проект №3205-1;
  • "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" (№ 3377);
  • "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (№ 2494).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство фракции "Слуга народа" поддержит "антиКоломойский" законопроект на завтрашнем внеочередном заседании ВР, - нардеп Чернев

Кроме того, на повестке дня рассмотрение двух проектов постановлений: "Об Обращении Верховной Рады Украины к национальным парламентам иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 1939-1945 годов" (№ 3431) и "Об организации работы Верховной Рады Украины" (№ 3434).

Кроме того, во время внеочередного заседании 13 мая ВР планирует провести Час вопросов к правительству и заслушать доклад председателя Национального банка Украины о деятельности Нацбанка.

Автор: 

банки (1938) ВР (29303) Кабмин (14045) внеочередное заседание (262)


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Топ комментарии
+6
Все намагаються обдурити МВФ та українців..
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13.05.2020 09:26 Ответить
+5
Саме тому цей закон перекрутять і можливо приймуть із шпаринкою для Коломойського. Звичайно, що такий закон не влаштує МВФ і тому грошей для зевлади не буде. Далі українці матимуть відповідні наслідки.
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13.05.2020 09:30 Ответить
+3
У зеленского в *ОПе рука коломойского. Как можно проголосовать за закон против руки которая тобой руководит?
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13.05.2020 09:27 Ответить
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Все намагаються обдурити МВФ та українців..
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13.05.2020 09:26 Ответить
...тобі є різниця хто тебе й надалі "кохати" буде ...а ні ...ти віриш в доброго дядю від МВФ який тобі "дасть" срібників" і відбере землю з під ніг твоїх дітей ...як по мені вони варті один одного ...
Капитал , избегает шума и брани и отличается боязливой натурой». Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Доказательство: контрабанда и торговля рабами...
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13.05.2020 09:43 Ответить
Рада сьогодні розгляне "антиКоломойський" законопроєкт та заслухає Кабмін і Нацбанк - Цензор.НЕТ 7103Рада сьогодні розгляне "антиКоломойський" законопроєкт та заслухає Кабмін і Нацбанк - Цензор.НЕТ 2219
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13.05.2020 10:27 Ответить
Приймуть? Чи ні?
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13.05.2020 09:26 Ответить
нет, слугам народа уже занесли толстые конверты, что б не голосовали за него
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13.05.2020 09:33 Ответить
ага ...скоріше "товсті" конверти з компроматом ...щоб ознайомилися
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13.05.2020 09:39 Ответить
У зеленского в *ОПе рука коломойского. Как можно проголосовать за закон против руки которая тобой руководит?
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13.05.2020 09:27 Ответить
Саме тому цей закон перекрутять і можливо приймуть із шпаринкою для Коломойського. Звичайно, що такий закон не влаштує МВФ і тому грошей для зевлади не буде. Далі українці матимуть відповідні наслідки.
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13.05.2020 09:30 Ответить
А я думаю что этот закон примут,потом получат транш от МВФ и наш самый гуманный в мире суд,в данном случае это будет скорее всего так называемый "Конституционный" который признает этот закон "неконституционным" и начнётся снова карусель с десятками тысяч поправок уже к "доработанному" очередному законопроекту. Беня ведь недаром числиться "мошенником № 1" в США. Ему ведь этот банк и не нужен,он уже столько себе бабла за год президентства своего "буратино" поимел с украинцев что на 10 Приватов хватит,банк этот ему нужен как инструмент шантажа всей страны.И он уже в 2018 продемонстрировал это объявив что он останавливает производство жидкого хлора который производит только он. И все упали ему в ножки потому что была реальная угроза лишить всю страну питьевой воды а он потом поднял цену на этот жидкий хлор в 6-7 раз а АМК утёр сопли и затянул язык в жопу. Тогда ситуацию спасло то что станция хранения этого хлора на которой и были большие запасы его была в коммунальной собственности государства но в 2019 сразу после выборов Зеленского эта единственная станция была продана за 1 миллион долларов какому то бродяге . Надеюсь все поняли этот шахер-махер "гения" всех мошенников Бени Коло Мойше? Теперь Беня полностью владеет всей очисткой воды в государстве, в ваших кранах. Теперь он может сам ставить вам цену за воду по своему усмотрению. Через ПриватБанк Беня рассчитывает контролировать всю финансовую политику Украины,проще говоря иметь её во все дыры. Вот такая вот она цена дебилизма населения,язык не поворачивается назвать народом,когда голосовали за пустую "петрушку" по приколу и за колбасу по 2-20.
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13.05.2020 10:21 Ответить
Наперсточники, сэр.
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13.05.2020 10:29 Ответить
Приймуть щось незрозуміле, щоб було ні нашим, ні вашим.
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13.05.2020 09:37 Ответить
Может лучше коломойского выдать США ? Столько проблем решится ))))одним махом
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13.05.2020 09:44 Ответить
Бабломойського на нари разом з порохомойським, разом приват дерибанили.
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13.05.2020 10:19 Ответить
Приведіть докази за Пороха. А то виникає бажання на нари відправити саме вас, згідно ст 161 КК України. Та 125 ст за наклеп
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13.05.2020 10:25 Ответить
Ті докази вже цілий рік риють, як свині під дубом, справ повідкривали більше ніж у собаки бліх.
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13.05.2020 10:33 Ответить
Именно сегодня 13 мая (удачно выбрали нумераторы) хрякция СН распадётся на две составляющие, "шлюхи народа" и "враги народа". А всё потому что хотят взять чужое и при этом остаться девственицей.
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13.05.2020 09:45 Ответить
Она и без этого "разложилася".
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13.05.2020 10:36 Ответить
ваЗЕлин!!! когда будет решаться вопрос о выдачи этого пархатого, Гнилого афериста Штатам???
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13.05.2020 09:55 Ответить
 
 