Рада сегодня рассмотрит "антиКоломойский" законопроект и заслушает Кабмин и Нацбанк
Верховная Рада Украины сегодня, 13 мая, собирается провести внеочередное пленарное заседание.
Как информирует Цензор.НЕТ, на повестку дня этого заседания выносится 26 вопросов.
В частности, депутатам предложено рассмотреть 22 законопроекта:
- "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (№3329-д),
- "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д),
- "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков) (№2166),
- "Об оборонных закупках" (№2398-д),
- "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по особой процедуре рассмотрения законопроектов во втором чтении" (№3415),
- "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по оптимизации процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении" (№3313,) и альтернативный ему №3313-1,
- "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка назначения и освобождения от должностей членов Кабинета Министров Украины" (№ 3195),
- "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствование доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме" (№ 2679),
- "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины о ходе процессуальных сроков во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины для предотвращения распространения коронавирусной болезни" (COVID-19) (№3383),
- "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно командировки судей в порядке временного перевода судьи в другой суд" (№2823),
- "О внесении изменений в статью 188-19 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты" (№ 3354)
- "Об управлении бытовыми и другими отходами" (№ 2207) и два альтернативных ему,
- "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей)" (№2654)
- "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" (№3314)
- "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины" (№3105)
- "О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины (относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19)" (№3297)
- "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" (о предоставлении права бесплатной регистрации лицам с инвалидностью и лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС)" (№ 2030)
- "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедуре банкротства (относительно недопущения злоупотреблений в сфере банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (№ 3322);
- "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно уточнения перечня субъектов декларирования" (№ 3355) и альтернативный ему,
- "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве" (№ 3205) и альтернативный ему проект №3205-1;
- "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" (№ 3377);
- "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (№ 2494).
Кроме того, на повестке дня рассмотрение двух проектов постановлений: "Об Обращении Верховной Рады Украины к национальным парламентам иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 1939-1945 годов" (№ 3431) и "Об организации работы Верховной Рады Украины" (№ 3434).
Кроме того, во время внеочередного заседании 13 мая ВР планирует провести Час вопросов к правительству и заслушать доклад председателя Национального банка Украины о деятельности Нацбанка.
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