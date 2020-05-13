Рада сьогодні розгляне "антиКоломойський" законопроєкт та заслухає Кабмін і Нацбанк

Верховна Рада України сьогодні, 13 травня, збирається провести позачергове пленарне засідання.

Як інформує Цензор.НЕТ, на порядок денний цього засідання виноситься 26 питань.

Зокрема, депутатам запропоновано розглянути 22 законопроєкти:

"Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)" (№ 3329-д);

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№ 2571-д);

"Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників)" (№ 2166);

"Про оборонні закупівлі" (№ 2398-д);

"Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні" (№ 3415);

"Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо оптимізації процедури розгляду законопроектів у другому читанні" (№ 3313) та альтернативний йому № 3313-1;

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України" (№ 3195);

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі" (№ 2679);

"Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№ 3383);

"Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо відрядження суддів в порядку тимчасового переведення судді до іншого суду" (№ 2823);

"Про внесення змін до статті 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати" (№ 3354);

"Про управління побутовими та іншими відходами" (№ 2207) та і два альтернативні йому;

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)" (№ 2654);

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" (№ 3314);

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України" (№ 3105);

"Про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19)" (№ 3297);

"Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (щодо надання права безоплатної реєстрації особам з інвалідністю та особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС)" (№ 2030);

"Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№ 3322);

"Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо уточнення переліку суб'єктів декларування" (№ 3355) та альтернативний йому;

"Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві" (№ 3205) та альтернативний йому проєкт №3205-1;

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№ 3377);

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (№ 2494).

Крім того, на порядку денному розгляд двох проєктів постанов: "Про Звернення Верховної Ради України до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей з нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни 1939-1945 років" (№ 3431) та "Про організацію роботи Верховної Ради України" (№ 3434).

Крім того, під час позачергового засіданні 13 травня ВР планує провести Годину запитань до уряду і заслухати доповідь голови Національного банку України про діяльність Нацбанку.

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