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Рада сьогодні розгляне "антиКоломойський" законопроєкт та заслухає Кабмін і Нацбанк

Рада сьогодні розгляне

Верховна Рада України сьогодні, 13 травня, збирається провести позачергове пленарне засідання.

Як інформує Цензор.НЕТ, на порядок денний цього засідання виноситься 26 питань.

Зокрема, депутатам запропоновано розглянути 22 законопроєкти:

  • "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)" (№ 3329-д);
  • "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№ 2571-д);
  • "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом платників)" (№ 2166);
  • "Про оборонні закупівлі" (№ 2398-д);
  • "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні" (№ 3415);
  • "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо оптимізації процедури розгляду законопроектів у другому читанні" (№ 3313) та альтернативний йому № 3313-1;
  • "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України" (№ 3195);
  • "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі" (№ 2679);
  • "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№ 3383);
  • "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо відрядження суддів в порядку тимчасового переведення судді до іншого суду" (№ 2823);
  • "Про внесення змін до статті 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати" (№ 3354);
  • "Про управління побутовими та іншими відходами" (№ 2207) та і два альтернативні йому;
  • "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)" (№ 2654);
  • "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" (№ 3314);
  • "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України" (№ 3105);
  • "Про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19)" (№ 3297);
  • "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (щодо надання права безоплатної реєстрації особам з інвалідністю та особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС)" (№ 2030);
  • "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№ 3322);
  • "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо уточнення переліку суб'єктів декларування" (№ 3355) та альтернативний йому;
  • "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві" (№ 3205) та альтернативний йому проєкт №3205-1;
  • "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№ 3377);
  • "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (№ 2494).

Крім того, на порядку денному розгляд двох проєктів постанов: "Про Звернення Верховної Ради України до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей з нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни 1939-1945 років" (№ 3431) та "Про організацію роботи Верховної Ради України" (№ 3434).

Крім того, під час позачергового засіданні 13 травня ВР планує провести Годину запитань до уряду і заслухати доповідь голови Національного банку України про діяльність Нацбанку.

Також читайте: Більшість фракції "Слуга народу" підтримає "антиКоломойський" законопроєкт на завтрашньому позачерговому засіданні ВР, - нардеп Чернєв

Автор: 

банки (7804) ВР (15077) Кабмін (14189) позачергове засідання (223)


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Топ коментарі
+6
Все намагаються обдурити МВФ та українців..
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13.05.2020 09:26 Відповісти
+5
Саме тому цей закон перекрутять і можливо приймуть із шпаринкою для Коломойського. Звичайно, що такий закон не влаштує МВФ і тому грошей для зевлади не буде. Далі українці матимуть відповідні наслідки.
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13.05.2020 09:30 Відповісти
+3
У зеленского в *ОПе рука коломойского. Как можно проголосовать за закон против руки которая тобой руководит?
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13.05.2020 09:27 Відповісти
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Все намагаються обдурити МВФ та українців..
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13.05.2020 09:26 Відповісти
...тобі є різниця хто тебе й надалі "кохати" буде ...а ні ...ти віриш в доброго дядю від МВФ який тобі "дасть" срібників" і відбере землю з під ніг твоїх дітей ...як по мені вони варті один одного ...
Капитал , избегает шума и брани и отличается боязливой натурой». Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Доказательство: контрабанда и торговля рабами...
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13.05.2020 09:43 Відповісти
Рада сьогодні розгляне "антиКоломойський" законопроєкт та заслухає Кабмін і Нацбанк - Цензор.НЕТ 7103Рада сьогодні розгляне "антиКоломойський" законопроєкт та заслухає Кабмін і Нацбанк - Цензор.НЕТ 2219
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13.05.2020 10:27 Відповісти
Приймуть? Чи ні?
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13.05.2020 09:26 Відповісти
нет, слугам народа уже занесли толстые конверты, что б не голосовали за него
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13.05.2020 09:33 Відповісти
ага ...скоріше "товсті" конверти з компроматом ...щоб ознайомилися
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13.05.2020 09:39 Відповісти
У зеленского в *ОПе рука коломойского. Как можно проголосовать за закон против руки которая тобой руководит?
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13.05.2020 09:27 Відповісти
Саме тому цей закон перекрутять і можливо приймуть із шпаринкою для Коломойського. Звичайно, що такий закон не влаштує МВФ і тому грошей для зевлади не буде. Далі українці матимуть відповідні наслідки.
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13.05.2020 09:30 Відповісти
А я думаю что этот закон примут,потом получат транш от МВФ и наш самый гуманный в мире суд,в данном случае это будет скорее всего так называемый "Конституционный" который признает этот закон "неконституционным" и начнётся снова карусель с десятками тысяч поправок уже к "доработанному" очередному законопроекту. Беня ведь недаром числиться "мошенником № 1" в США. Ему ведь этот банк и не нужен,он уже столько себе бабла за год президентства своего "буратино" поимел с украинцев что на 10 Приватов хватит,банк этот ему нужен как инструмент шантажа всей страны.И он уже в 2018 продемонстрировал это объявив что он останавливает производство жидкого хлора который производит только он. И все упали ему в ножки потому что была реальная угроза лишить всю страну питьевой воды а он потом поднял цену на этот жидкий хлор в 6-7 раз а АМК утёр сопли и затянул язык в жопу. Тогда ситуацию спасло то что станция хранения этого хлора на которой и были большие запасы его была в коммунальной собственности государства но в 2019 сразу после выборов Зеленского эта единственная станция была продана за 1 миллион долларов какому то бродяге . Надеюсь все поняли этот шахер-махер "гения" всех мошенников Бени Коло Мойше? Теперь Беня полностью владеет всей очисткой воды в государстве, в ваших кранах. Теперь он может сам ставить вам цену за воду по своему усмотрению. Через ПриватБанк Беня рассчитывает контролировать всю финансовую политику Украины,проще говоря иметь её во все дыры. Вот такая вот она цена дебилизма населения,язык не поворачивается назвать народом,когда голосовали за пустую "петрушку" по приколу и за колбасу по 2-20.
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13.05.2020 10:21 Відповісти
Наперсточники, сэр.
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13.05.2020 10:29 Відповісти
Приймуть щось незрозуміле, щоб було ні нашим, ні вашим.
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13.05.2020 09:37 Відповісти
Может лучше коломойского выдать США ? Столько проблем решится ))))одним махом
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13.05.2020 09:44 Відповісти
Бабломойського на нари разом з порохомойським, разом приват дерибанили.
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13.05.2020 10:19 Відповісти
Приведіть докази за Пороха. А то виникає бажання на нари відправити саме вас, згідно ст 161 КК України. Та 125 ст за наклеп
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13.05.2020 10:25 Відповісти
Ті докази вже цілий рік риють, як свині під дубом, справ повідкривали більше ніж у собаки бліх.
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13.05.2020 10:33 Відповісти
Именно сегодня 13 мая (удачно выбрали нумераторы) хрякция СН распадётся на две составляющие, "шлюхи народа" и "враги народа". А всё потому что хотят взять чужое и при этом остаться девственицей.
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13.05.2020 09:45 Відповісти
Она и без этого "разложилася".
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13.05.2020 10:36 Відповісти
ваЗЕлин!!! когда будет решаться вопрос о выдачи этого пархатого, Гнилого афериста Штатам???
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13.05.2020 09:55 Відповісти
 
 