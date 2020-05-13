Госпредприятию "Новатор" из Хмельницкого разрешили выпускать аппараты ИВЛ, - Степанов
Министерство здравоохранения Украины разрешило госпредприятию "Новатор" (Хмельницкий) производить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду утром, информирует Цензор.НЕТ.
"К нам обращалось предприятие "Новатор" относительно получения разрешения на ввод в оборот производства аппаратов ИВЛ. Этот аппарат – не инфузионный метод ИВЛ. Проще говоря, это модернизированный мешок Амбу, который может быть использован и в экстренной медпомощи на небольшое время, чтобы довезти тяжелобольного к больнице. Мы всегда поддерживали украинское производство. Кроме того, у них (у "Новатора". – Ред.) есть перспектива экспортирования своей продукции. Со своей стороны Минздрав сделал все возможное", — сказал он.
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Хмельницьке підприємство "Новатор" виготовило апарат ШВЛ вартістю 20 тисяч гривень. На збирання першого зразка було витрачено всього 10 днів.
Апарати для штучної вентиляції легень необхідні у разі ускладнення в пацієнтів із COVID-19. Адже системи ШВЛ мають чи не вирішальне значення для догляду за людьми з легеневою недостатністю.
Такий нещодавно представили у Хмельницькому, на державному підприємстві "Новатор".
Український зразок виконаний на основі розробок Великої Британії та Ізраїлю. Апарат вдалося розробити за 10 днів. Директор державного підприємства "Новатор" Олексій Свистунов каже, що працездатність апарату дає йому змогу працювати без зупинки тижнями.
"Він має інтуїтивно зрозумілий, простий інтерфейс. Він продубльований написами і застосунок його і використання буде максимально простим для медичного персоналу", - каже Олексій Свистунов.
Директор наголошує й про вартість апарату у випадку держзамовлення. Зрештою, він буде коштувати значно дешевше, ніж його світові аналоги. Так, постачати апарат готові менш, як за 20 тисяч за один прилад.
"Вартість імпортних апаратів сягає 50 тисяч доларів. Ми з нульовою рентабельністю для нашого підприємства готові постачати цей препарат за ціну меншу ніж 20 тисяч гривень за один виріб", - каже директор.ВІДЕО https://uprom.info/news/**********-*************-za-tyzhden-stvorylo-aparat-shvl-v-razy-deshevshyj-za-svitovi-analogy/