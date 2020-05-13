Госпредприятию "Новатор" из Хмельницкого разрешили выпускать аппараты ИВЛ, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины разрешило госпредприятию "Новатор" (Хмельницкий) производить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду утром, информирует Цензор.НЕТ.

"К нам обращалось предприятие "Новатор" относительно получения разрешения на ввод в оборот производства аппаратов ИВЛ. Этот аппарат – не инфузионный метод ИВЛ. Проще говоря, это модернизированный мешок Амбу, который может быть использован и в экстренной медпомощи на небольшое время, чтобы довезти тяжелобольного к больнице. Мы всегда поддерживали украинское производство. Кроме того, у них (у "Новатора". – Ред.) есть перспектива экспортирования своей продукции. Со своей стороны Минздрав сделал все возможное", — сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Степанов о контрольных датах смягчения карантина: "22 мая, затем 1 июня, 11 и так далее"