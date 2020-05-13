Держпідприємству "Новатор" із Хмельницького дозволили випускати апарати ШВЛ, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України дозволило держпідприємству "Новатор" (Хмельницький) виробляти апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час пресбрифінгу у Києві в середу вранці, інформує Цензор.НЕТ.

"До нас зверталося підприємство "Новатор" щодо отримання дозволу на введення в обіг виробництва апаратів ШВЛ. Цей апарат - не інфузійний метод ШВЛ. Простіше кажучи, це модернізований мішок Амбу, який може бути використаний і в екстреній медичній допомозі на незначний час, щоб довезти тяжкохворого до лікарні. Ми завжди підтримували українське виробництво. Крім того, у них (у "Новатора". - Ред.) є перспектива експортування своєї продукції. Зі свого боку МОЗ зробило все можливе", - сказав він.

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