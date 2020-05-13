Держпідприємству "Новатор" із Хмельницького дозволили випускати апарати ШВЛ, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я України дозволило держпідприємству "Новатор" (Хмельницький) виробляти апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ).
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час пресбрифінгу у Києві в середу вранці, інформує Цензор.НЕТ.
"До нас зверталося підприємство "Новатор" щодо отримання дозволу на введення в обіг виробництва апаратів ШВЛ. Цей апарат - не інфузійний метод ШВЛ. Простіше кажучи, це модернізований мішок Амбу, який може бути використаний і в екстреній медичній допомозі на незначний час, щоб довезти тяжкохворого до лікарні. Ми завжди підтримували українське виробництво. Крім того, у них (у "Новатора". - Ред.) є перспектива експортування своєї продукції. Зі свого боку МОЗ зробило все можливе", - сказав він.
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Хмельницьке підприємство "Новатор" виготовило апарат ШВЛ вартістю 20 тисяч гривень. На збирання першого зразка було витрачено всього 10 днів.
Апарати для штучної вентиляції легень необхідні у разі ускладнення в пацієнтів із COVID-19. Адже системи ШВЛ мають чи не вирішальне значення для догляду за людьми з легеневою недостатністю.
Такий нещодавно представили у Хмельницькому, на державному підприємстві "Новатор".
Український зразок виконаний на основі розробок Великої Британії та Ізраїлю. Апарат вдалося розробити за 10 днів. Директор державного підприємства "Новатор" Олексій Свистунов каже, що працездатність апарату дає йому змогу працювати без зупинки тижнями.
"Він має інтуїтивно зрозумілий, простий інтерфейс. Він продубльований написами і застосунок його і використання буде максимально простим для медичного персоналу", - каже Олексій Свистунов.
Директор наголошує й про вартість апарату у випадку держзамовлення. Зрештою, він буде коштувати значно дешевше, ніж його світові аналоги. Так, постачати апарат готові менш, як за 20 тисяч за один прилад.
"Вартість імпортних апаратів сягає 50 тисяч доларів. Ми з нульовою рентабельністю для нашого підприємства готові постачати цей препарат за ціну меншу ніж 20 тисяч гривень за один виріб", - каже директор.ВІДЕО https://uprom.info/news/**********-*************-za-tyzhden-stvorylo-aparat-shvl-v-razy-deshevshyj-za-svitovi-analogy/