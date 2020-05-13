УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12578 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 758 7

Держпідприємству "Новатор" із Хмельницького дозволили випускати апарати ШВЛ, - Степанов

Держпідприємству

Міністерство охорони здоров'я України дозволило держпідприємству "Новатор" (Хмельницький) виробляти апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час пресбрифінгу у Києві в середу вранці, інформує Цензор.НЕТ.

"До нас зверталося підприємство "Новатор" щодо отримання дозволу на введення в обіг виробництва апаратів ШВЛ. Цей апарат - не інфузійний метод ШВЛ. Простіше кажучи, це модернізований мішок Амбу, який може бути використаний і в екстреній медичній допомозі на незначний час, щоб довезти тяжкохворого до лікарні. Ми завжди підтримували українське виробництво. Крім того, у них (у "Новатора". - Ред.) є перспектива експортування своєї продукції. Зі свого боку МОЗ зробило все можливе", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про контрольні дати пом'якшення карантину: "22 травня, потім 1 червня, 11 і так далі"

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5407) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Саакашвили что скажет? Коррупция это или нет?
показати весь коментар
13.05.2020 10:13 Відповісти
Українське підприємство за тиждень створило апарат ШВЛ в рази дешевший за світові аналоги

Хмельницьке підприємство "Новатор" виготовило апарат ШВЛ вартістю 20 тисяч гривень. На збирання першого зразка було витрачено всього 10 днів.
Апарати для штучної вентиляції легень необхідні у разі ускладнення в пацієнтів із COVID-19. Адже системи ШВЛ мають чи не вирішальне значення для догляду за людьми з легеневою недостатністю.

Такий нещодавно представили у Хмельницькому, на державному підприємстві "Новатор".

Український зразок виконаний на основі розробок Великої Британії та Ізраїлю. Апарат вдалося розробити за 10 днів. Директор державного підприємства "Новатор" Олексій Свистунов каже, що працездатність апарату дає йому змогу працювати без зупинки тижнями.
"Він має інтуїтивно зрозумілий, простий інтерфейс. Він продубльований написами і застосунок його і використання буде максимально простим для медичного персоналу", - каже Олексій Свистунов.
Директор наголошує й про вартість апарату у випадку держзамовлення. Зрештою, він буде коштувати значно дешевше, ніж його світові аналоги. Так, постачати апарат готові менш, як за 20 тисяч за один прилад.
"Вартість імпортних апаратів сягає 50 тисяч доларів. Ми з нульовою рентабельністю для нашого підприємства готові постачати цей препарат за ціну меншу ніж 20 тисяч гривень за один виріб", - каже директор.ВІДЕО https://uprom.info/news/**********-*************-za-tyzhden-stvorylo-aparat-shvl-v-razy-deshevshyj-za-svitovi-analogy/
показати весь коментар
13.05.2020 10:20 Відповісти
Супер ! Респект Міністру Степанову М.В. за оперативність у прийнятті такого важливого рішення !
показати весь коментар
13.05.2020 10:15 Відповісти
После того, как была определена смертность на ИВЛ - 90%...
показати весь коментар
13.05.2020 10:27 Відповісти
ЗЕ-ОРДІ не вигідно, не буде відкатів. Їм пофіг життя українців, вони лікуються в елітних лікарнях або за кордоном, їм завжди найдуть місце в лікарні, обладнають палату, найдуть ліки. Та нарешті на вкрадені гроші вони зможуть і дома відкрити цілий госпіталь.
показати весь коментар
13.05.2020 10:42 Відповісти
и шо так долго решали вопрос...так.... как с костюмами для врачей и масками отечественными...или опять до китаю помчитесь...
показати весь коментар
13.05.2020 11:25 Відповісти
да незабутьте производство своих памперсов для медиков...они об этом громко не говорят...но когда 12 часов в отделении занимаются больными.......и с оплатой типа как у депутата....
показати весь коментар
13.05.2020 11:31 Відповісти
 
 