Кабмин намерен запретить поездки в Беларусь по внутренним паспортам

Правительство планирует рассмотреть проект постановления о частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом министров и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан, предусмотрев запрет выезжать в Беларусь по паспорту гражданина Украины.

Об этом говорится в повестке дня заседания на 13 мая, которая опубликована на Правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.

В частности, согласно пояснительной записке к соответствующему Проекту постановления, предлагается отменить с 1 сентября 2020 года возможность пересечения гражданами Украины украинско-белорусской границы на основании паспорта гражданина Украины.

Отмечается также, что изменения коснутся только выезда граждан Украины в Беларусь, а при въезде из Беларуси можно будет использовать паспорт гражданина Украины.

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