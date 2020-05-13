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Кабмин намерен запретить поездки в Беларусь по внутренним паспортам

Кабмин намерен запретить поездки в Беларусь по внутренним паспортам

Правительство планирует рассмотреть проект постановления о частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом министров и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан, предусмотрев запрет выезжать в Беларусь по паспорту гражданина Украины.

Об этом говорится в повестке дня заседания на 13 мая, которая опубликована на Правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.

В частности, согласно пояснительной записке к соответствующему Проекту постановления, предлагается отменить с 1 сентября 2020 года возможность пересечения гражданами Украины украинско-белорусской границы на основании паспорта гражданина Украины.

Отмечается также, что изменения коснутся только выезда граждан Украины в Беларусь, а при въезде из Беларуси можно будет использовать паспорт гражданина Украины.

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Беларусь (7937) Кабмин (14045) паспорт (1183) туризм (1543)


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Топ комментарии
+6
Пральна: а то ещё увидят, что Бацька прав на все 100% и как потом в глаза ссать? Пичалька может получиться!
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13.05.2020 10:33 Ответить
+3
Последовательность нарушена. Логичней было бы вообще запретить. Ведь по сути сейчас сплошной запрет на выезд из страны действует, кроме рабов, которых кабмин продает странам разным, если попросят.
По крайней мере так это выглядит со стороны...
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13.05.2020 10:19 Ответить
+2
вчора бачив БМВ на свинособачих номерах, доженути не вдалося, а так намагаюся не втрачати шансів, #нехайщастить))
Кордон з *********** начебто закритий, так звідки цей москаль? Чи знову шмігалі нам 3,14здять?
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13.05.2020 10:21 Ответить
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Последовательность нарушена. Логичней было бы вообще запретить. Ведь по сути сейчас сплошной запрет на выезд из страны действует, кроме рабов, которых кабмин продает странам разным, если попросят.
По крайней мере так это выглядит со стороны...
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13.05.2020 10:19 Ответить
Непонятно. Белорусам можно въезжать в Украину по внутреннему паспорту или нет. А то украинцев наша власть фактически дискредитирует и это ее постоянные действия за последние месяцы причем антиконституционные, нарушающие права человек.Они уже так разогнались, что их не остановишь, твари конченые.
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13.05.2020 10:52 Ответить
вчора бачив БМВ на свинособачих номерах, доженути не вдалося, а так намагаюся не втрачати шансів, #нехайщастить))
Кордон з *********** начебто закритий, так звідки цей москаль? Чи знову шмігалі нам 3,14здять?
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13.05.2020 10:21 Ответить
хочуть влаштувати концлагер і бояться .щоб люди не тікали в Білорусію?
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13.05.2020 10:21 Ответить
Суки... Як же вы дістали.. Із своїми обмеженнями і заборонами ((
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13.05.2020 10:21 Ответить
Внутрішні паспорти мають карткову базу даних і фактично не контрольовані, але чому лише Білорусь трохи не зрозуміло.
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13.05.2020 10:24 Ответить
Транзит на захід, може?
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13.05.2020 10:46 Ответить
Ты пойми, честным налогоплательщикам неохота, чтобы их деньги выбрасывались на лечение от вирусной пневмонии разного не верящего в дурантин рагулья, которое позаражает еще и пол-села с собой.
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13.05.2020 10:27 Ответить
Какое отношение зебилы типа тебя имеют отношение к налогоплательщикам ? Брысь в будку кац ...
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13.05.2020 10:48 Ответить
Пральна: а то ещё увидят, что Бацька прав на все 100% и как потом в глаза ссать? Пичалька может получиться!
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13.05.2020 10:33 Ответить
Хех - то вони ще в Швецію не заглядали, взагалі може невдобно вийти
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13.05.2020 10:49 Ответить
давно пора это сделать , Беларусь -территория террора московии
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13.05.2020 10:59 Ответить
А какой практический смысл в этом? Если беларусы пускают украинцев по внутренним паспортам, то в чём проблема? Больше похоже на иммитацию бурной деятельности законодательных органов. Можно вначале разрешить, потом отменить, потом опять разрешить... В итоге ничего не меняется, но министерские зарплаты получают.
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13.05.2020 11:03 Ответить
Напрасно.
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13.05.2020 15:37 Ответить
 
 