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Новости Коронавирус и карантин
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Греция планирует открыть туристический сезон с 1 июля

Греция планирует открыть туристический сезон с 1 июля

Официально туристический сезон в Греции может открыться 1 июля. Однако ожидает, что ЕС сформирует единую позицию по этому поводу.

После ослабления карантина на прошлой неделе правительство Греции сосредоточило внимание на поддержке экономики, особенно туризма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ekathimerini.

Разработанный профильными ведомствами план "предусматривает очень осторожную перезагрузку сектора туризма со строгими правилами для отелей и других мест размещения туристов, для паромов и других видов транспорта, а также для ресторанов, пристаней для яхт и пляжей".

В частности, обязательно использование маски для лица на всех видах транспорта. 15 июня эта мера будет пересмотрена. То же самое будет применяться к персоналу в гостиницах и других туристических локациях. Также сотрудников обучат соблюдать социальную дистанцию и сообщать о подозрении коронавируса врачу, который сможет на месте провести тесты. Кроме того, персонал будет обязан проживать в отдельных комнатах и ​​ежедневно измерять свою температуру.

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Места общего пользования будут регулярно дезинфицировать, а принцип социальной дистанции применять в столовых и вокруг бассейнов.

План предусматривает, что у туристов должна быть справка о здоровье, по прибытии им будут измерять температуру. Если во время отдыха проявятся симптомы коронавируса, планируется перевести отдыхающего в карантин, для чего будут выделены специальные помещения.

Напомним, по состоянию на утро 11 мая в мире зарегистрировали более 4,1 млн случаев инфицирования COVID-19, зафиксировано 282 719 смертей.

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Автор: 

Греция (731) карантин (16729) туризм (1543) туристы (99) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Люди почти все сегодня без масок ходят.
Фактически люди сами отменили карантин, а власть лишь констатирует факт и пытается успеть за настроениями людей, послабляя карантин, которого никто не придерживается и которого реально нет.
Люди не верят ни в какой ужасный всезаражающий и всеумертвляющий короновирус.
И факты подтверждают это.
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11.05.2020 19:51 Ответить
+5
мода сезону 2020

Греція планує відкрити туристичний сезон з 1 липня - Цензор.НЕТ 9681
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11.05.2020 20:17 Ответить
+4
З такими обмеженнями краще відпочивати в Україні!
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11.05.2020 19:59 Ответить
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Люди почти все сегодня без масок ходят.
Фактически люди сами отменили карантин, а власть лишь констатирует факт и пытается успеть за настроениями людей, послабляя карантин, которого никто не придерживается и которого реально нет.
Люди не верят ни в какой ужасный всезаражающий и всеумертвляющий короновирус.
И факты подтверждают это.
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11.05.2020 19:51 Ответить
А в Европе всех зашугали толерастов.
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11.05.2020 20:00 Ответить
Всё верно, нужно выходить из этого ЗЕлёного вирусобесия. Иначе, все помрём от депрессии.
Жизнь она тепло любит, солнце, и свежий воздух. Хай живе Україна !
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11.05.2020 20:06 Ответить
Тобто, ти пропонуєш продовжити карантин до першого липня?
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11.05.2020 20:12 Ответить
Предлагаю начать этот эксперимент на руцькЫх..
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11.05.2020 19:53 Ответить
Зара наші рвануть як ненормальні.
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11.05.2020 19:54 Ответить
І, що вони там будуть робити до 1-го липня?
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11.05.2020 19:58 Ответить
За какие шиши, ЗЕбилы 2 месяца на карантине, и их кловун только на днях сказал что ещё + 140К безработных в стране, это бонусом к уже имеющимся 3 миллионам...Теперь ЗЕбилы будут ездить отдыхать на огороды с лопатой в руках...
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11.05.2020 19:59 Ответить
" План предусматривает, что у туристов должна быть справка о здоровье, по прибытии им будут измерять температуру" - веселенький такой отпускняк...
кино и хреки....
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11.05.2020 19:56 Ответить
З такими обмеженнями краще відпочивати в Україні!
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11.05.2020 19:59 Ответить
О,слуги народа покатят.Жены и любовницы уже как 2 дня без сна,отели выбирают!
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11.05.2020 20:02 Ответить
Да ну нафик такой отдых, сплошная дезинфекция а чуть кашлянешь или перегреешься на пляже и поднимется температура, готовься к карантину.
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11.05.2020 20:14 Ответить
мода сезону 2020

Греція планує відкрити туристичний сезон з 1 липня - Цензор.НЕТ 9681
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11.05.2020 20:17 Ответить
Саакашвілі: Українці після карантину зрозуміють - грошей немає

Українці зрозуміють після завершення карантину, що грошей немає. Хоча в перші кілька тижнів після скасовування складеться враження, що економіка запрацювала і все стало на свої місця. Про це сказав голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі.

"Все ж зараз, під час карантину, велика кількість людей не витрачали багато грошей, але вони підуть в салони, по магазинах, купувати якісь речі. Десь 2-3 тижні буде враження, що економіка заворушилась і щось таки починається. Але потім майже всі зрозуміють, що грошей більше немає", - сказав він в інтерв'ю https://24tv.ua/ "24 канал"

Саакашвілі зауважив, що люди повинні зрозуміти - не тільки немає грошей, але і не буде робочих місць.
"Значна частина робочих місць просто не повернеться. Дуже велика кількість малих і середніх підприємств збанкрутують, великі також", - сказав він.
Саакашвілі нагадав, що в Україну повернулися близько 2 млн заробітчан. Орієнтовно мільйон із них повернеться до Польщі. За його словами, в країні буде 2-3 млн додаткових безробітних "при тому, що немає жодних можливостей для економічного зростання".
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11.05.2020 20:24 Ответить
Серьезно справки о здоровье может еще нотариально заверить где гарантии что там скажут это фальшивка и как она должна выглядеть должен бы быть единый европейский стандарт и быть преведена на английский ведь по украински или русски они не поймут а еще наверно на пляжах в намордиках сами тогда отдыхайте так
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11.05.2020 20:32 Ответить
 
 