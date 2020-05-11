Черногория начала подготовку к туристическому сезону, - премьер Маркович
Черногория готовится к открытию туристического сезона, что позволит быстрее справиться с экономическими последствиями эпидемии COVID-19.
Об этом заявил премьер-министр страны Душко Маркович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
По его словам, Черногория находится на пути к превращению в страну без коронавируса.
"В течение ближайших недель мы подготовим нашу страну к туристическому сезону, продолжению инвестиций и новым партнерским отношениям, чтобы как можно скорее смягчить негативные последствия кризиса", – отметил Маркович.
Черногория продемонстрировала способность успешно справляться с эпидемией, добавил премьер.
Черногория стала последней страной Европы, в которой были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, это произошло 17 марта. На 11 мая насчитывалось 324 инфицированных, девять человек скончались. По данным телеканала RTCG, шестой день подряд в стране не регистрируется ни один новый случай инфицирования.
Туризм является основной отраслью экономики балканского государства.
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Гончаренко по этому поводу ЖЖЁТ
https://youtu.be/dm-3LBLsjEY
Мне всегда казалось, что Украина гораздо богаче Черногории . Правда, была там лет 10 назад .