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Новости Коронавирус и карантин
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Черногория начала подготовку к туристическому сезону, - премьер Маркович

Черногория начала подготовку к туристическому сезону, - премьер Маркович

Черногория готовится к открытию туристического сезона, что позволит быстрее справиться с экономическими последствиями эпидемии COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр страны Душко Маркович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По его словам, Черногория находится на пути к превращению в страну без коронавируса.

"В течение ближайших недель мы подготовим нашу страну к туристическому сезону, продолжению инвестиций и новым партнерским отношениям, чтобы как можно скорее смягчить негативные последствия кризиса", – отметил Маркович.

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Черногория продемонстрировала способность успешно справляться с эпидемией, добавил премьер.

Черногория стала последней страной Европы, в которой были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, это произошло 17 марта. На 11 мая насчитывалось 324 инфицированных, девять человек скончались. По данным телеканала RTCG, шестой день подряд в стране не регистрируется ни один новый случай инфицирования.

Туризм является основной отраслью экономики балканского государства.

Автор: 

карантин (16729) туризм (1543) Черногория (201) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
А совсем рядом прекрасный хорватский Дубровник с полным запретом покупки недвижимости для кацапов.Во всяком случае так говорил гид.
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11.05.2020 15:09 Ответить
+5
Чорногорія дешевше, та й кацапів там не дуже ******* останнім часом. Українців багато теж.
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11.05.2020 15:34 Ответить
+4
А на улицах реклама и объявления сплошь по русски. На пляже мат перемат и и вопли с московским акцентом. И цены на 50 евроцентов заканчиваются, потому что другой мелочи нет. Во всяком случае так было 5 лет назад. Больше там не отдыхали.
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11.05.2020 15:06 Ответить
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от кода вовремя тогда вовремя...
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11.05.2020 14:25 Ответить
Да, а Шмыгаль нас не пускает 😀😀😀

Гончаренко по этому поводу ЖЖЁТ
https://youtu.be/dm-3LBLsjEY
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11.05.2020 14:26 Ответить
Всё правильно, зе-сволоту надо надо гнать из Украины поганой метлой.
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11.05.2020 14:48 Ответить
Нажаль там кацапи прикупили чимало нерухомості. І до них попруть "одностадники".
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11.05.2020 14:52 Ответить
это да... и очень обидно было узнать об этом... страна замечательная. Если б я всерьез рассматривал отъезд, я б остановил свой выбор на Монтенегро с учетом всех факторов, включая язык, менталитет, адаптацию и, конечно, природу, кухню и пр. за исключением 2 НО: в море яйца ужимаются до размера изюминок от холода. И я, при моих 192 см, ощущал себя среди местных чуть ли не карликом. Девки - лосихи под 2 метра, ну такие красавицы. Вот красивый народ...
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11.05.2020 15:02 Ответить
В якому місяці море було таким холодним? Ммої сусіди (дві родини) їздять бусиком до Хорватії, кінець серпня-початок вересня, з малими дітьми. І морем задоволені.
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11.05.2020 15:15 Ответить
Там таке буває після шторму, я раз попав, вода після +25 була три дні +16.
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11.05.2020 15:35 Ответить
ні, було спокійно, але ж море було дуже холодним (3 рази, що був там)
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11.05.2020 15:41 Ответить
Да, точно, вот на Корфу есть одно место, где идет течение из Адриатики, так там вода ледяная, а на остальном острове- вода парное молоко.
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11.05.2020 15:49 Ответить
Такое может быть, если течение холодное. Когда-то очень давно , в Крыму на неделю отдыха летом в жару вода была ледяная
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11.05.2020 15:45 Ответить
у серпні. Наприкінці серпня...
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11.05.2020 15:39 Ответить
А на улицах реклама и объявления сплошь по русски. На пляже мат перемат и и вопли с московским акцентом. И цены на 50 евроцентов заканчиваются, потому что другой мелочи нет. Во всяком случае так было 5 лет назад. Больше там не отдыхали.
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11.05.2020 15:06 Ответить
А совсем рядом прекрасный хорватский Дубровник с полным запретом покупки недвижимости для кацапов.Во всяком случае так говорил гид.
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11.05.2020 15:09 Ответить
О, а я думала поехать в Черногорию. Но теперь точно мне туда не нада))) Хорватия или Турция, как вариант
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11.05.2020 15:11 Ответить
Чорногорія дешевше, та й кацапів там не дуже ******* останнім часом. Українців багато теж.
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11.05.2020 15:34 Ответить
Может оговаривать заранее, чтобы отдых в свободном пространстве от кацапов?! ))))
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11.05.2020 15:38 Ответить
Це залежить куди саме їхати, там є місця де можна жити в маленьких віллах, тоді на пляжах самі будете вибирати де бути, є міста з великими отелями, там вже треба дивитись.
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11.05.2020 15:45 Ответить
Если Греция не откроется, то придется ехать даже в эту Черногорию, мерзнуть и слушать кацапскую пьянь...
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11.05.2020 15:56 Ответить
Відкриється, той отель де я забронював міста, вже приймає сербів.
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11.05.2020 16:02 Ответить
Отель може приймає. Але як доїхати. Літаки не літають, а на автівці стільки кордонів треба перетнути.
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11.05.2020 16:07 Ответить
Я завжди на авто, що там перетинати, румунський та болгарський. Саме довше наш з румунами, інші по 10 хв і вуаля.
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11.05.2020 16:11 Ответить
У нас траса через словацький, чеський, мадярський, сербський, чорногорський і грецький кордони. 2800 км
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11.05.2020 19:02 Ответить
Та в Чорногоріі так було завжди , раджу всім відпочивати у Хорватіі , жодних реклам з об,явами кацапською мовою , практично не почуєшь кацапський матюк і взагалі хорвати ні разу не братушки для лаптеногих .
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11.05.2020 17:46 Ответить
Вот, когда страна очень хочет, что короновируса нет, то его и нет аж с 17 марта. И пофиг, что приедут немцы и англичане с разгара так называемой " эпидемии".
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11.05.2020 15:53 Ответить
Странно , отсутствие заражённых совпадает с открытием сезона
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11.05.2020 15:57 Ответить
Для таких країн як Чорногорія, Болгарія втрата одного сезону може привести до катастрофи в економіці. Болгари ще хоч щось сіють, чорногорці просто не мають де, крім узберіжжя самі гори.
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11.05.2020 16:05 Ответить
Они производят оливковое масло, вино опять же таки есть местное, лекарства там хорошие. Не все так плохо. Сезон там короткий , кстати, в сентябре начинают дуть сезонные ветры. Не помню название.
Мне всегда казалось, что Украина гораздо богаче Черногории . Правда, была там лет 10 назад .
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11.05.2020 16:13 Ответить
Звісно що багатше, в мене є квартирка біля Будви, там більш менш живуть біля моря, вглиб ну дуже слабенько все.
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11.05.2020 16:17 Ответить
Это очень классно! Мы там отдыхали в петроваце несколько раз, природа там мама дорогая. Но из Одессы есть только летом чартеры, проблема добраться, поэтому в качестве 'дачи' не рассматривали. Вам повезло, конечно.
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11.05.2020 16:57 Ответить
И во что обходится содержание квартиры, если не секрет? Давно раздумываю, где квартиру в Европе купить, чтоб не очень дорого .
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11.05.2020 17:09 Ответить
В Испании.
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11.05.2020 20:56 Ответить
не несите ерунды, в сентябре почти так же как в августе, в октябре уже начинается прохлада, и то только во второй половине, тогда же и закрывается сезон
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11.05.2020 17:48 Ответить
 
 