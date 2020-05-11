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Новости Коронавирус и карантин
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Турция начнет принимать иностранных туристов с июня, - министр туризма Эрсой

Турция начнет принимать иностранных туристов с июня, - министр туризма Эрсой

Иностранных туристов начнут принимать в Турции постепенно с июня.

Об этом в интервью телеканалу CNN Turk сообщил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Эрсой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, с конца мая планируется постепенно открывать внутреннее авиасообщение, а в июне постепенно, после предварительного согласования с определенными странами, - международное.

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Отели и заведения общественного питания должны будут соблюдать строгие правила для предотвращения распространения коронавируса. Речь идет об обеспечении дистанции между людьми и внедрении правил гигиены. Сотрудники гостиниц и ресторанов пройдут специальные курсы подготовки.

Ресторанам в Турции, в частности, придется отказаться от шведского стола. Еда и напитки будут выдаваться отдыхающим исключительно сотрудниками учреждений.

Кроме того, в Турции обнародуют данные о возможности медицинского обслуживания в туристических районах.

Эрсой отметил, что до коронавирусного кризиса Турция рассчитывала на обслуживание в этом году 58 млн туристов. Сейчас он предполагает, что откроются до 60 процентов отелей.

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По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), на 21:30 10 мая в Турции подтверждено 138,657 тыс. случаев COVID-19, 3,786 тыс. пациентов умерли.

Автор: 

карантин (16729) туризм (1543) Турция (3509) туристы (99) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
А нас Шмыгаль не пускает 😜😜😜
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11.05.2020 08:43 Ответить
+3
Молодцы турки, нужно ехать. Загорать в номерах под кварцевой лампой, еду в пластиковых пакетах официанты будут просовывать под двери, купаться только в ОЗК.

Пляжный ансамбль - лето 2020

Туреччина почне приймати іноземних туристів із червня, - міністр туризму Ерсой - Цензор.НЕТ 7763
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11.05.2020 09:19 Ответить
+2
Пусть Шмыгаль в этой голимой Затоке и отдыхает вместе с белорусами ,которых там немеряно...
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11.05.2020 09:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А нас Шмыгаль не пускает 😜😜😜
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11.05.2020 08:43 Ответить
Так вроде ж из-за "дурантина" все потеряли работу и доедают последнюю краюху хлеба перед неминуемым голодом. Какая Турция? Туреччина почне приймати іноземних туристів із червня, - міністр туризму Ерсой - Цензор.НЕТ 8052
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11.05.2020 08:49 Ответить
А як там у США з короновірусом?
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11.05.2020 10:13 Ответить
В Гане один человек с коронавирусом заразил 533 работника рыбозавода.
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11.05.2020 08:52 Ответить
ган..дон
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11.05.2020 09:02 Ответить
Да знаем давно,не представляйся постоянно....,фанат кая метова
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11.05.2020 09:16 Ответить
игорек, иди на..ух.
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11.05.2020 09:21 Ответить
Справа у тому, що такі обслуговування є більш затратними. Тому прийдеться піднімати ціни, або знижувати зарплати обслуговуючому персоналу. Тобто є проблеми🙄
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11.05.2020 08:55 Ответить
Шмыгаль сказал: Все в Затоку и Кирилловку!
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11.05.2020 08:57 Ответить
До Затоки теж нічого не їздить!
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11.05.2020 08:58 Ответить
Будет ездить, сейчас еще холодно.
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11.05.2020 08:59 Ответить
Коли буде їздити, то тоді нехай і говорить про Затоку.
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11.05.2020 09:01 Ответить
Пусть Шмыгаль в этой голимой Затоке и отдыхает вместе с белорусами ,которых там немеряно...
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11.05.2020 09:19 Ответить
А ещё нас немерено в Черноморске,в Коблево.
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11.05.2020 12:20 Ответить
Так Турция на 9 месте в мире по короавирусу только вчера было 1542 новых случаев и умерло 47 это конечно меньше чем фиксировали в день пол месяца назад но все равно не мало же может он не слышал советы Шмыгаля который хочет что было 5 человек в сутки и они отменят?Украина находится наоборот только на 35 месте
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11.05.2020 08:59 Ответить
В Украине вместо 100тыс тестов на вирус в день, делают 3-5 тыс, отсюда и 35 место.
А умирает людей в день у нас на треть больше, чем в Испании или Италии.
Делайте выводы...
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11.05.2020 09:14 Ответить
Молодцы турки, нужно ехать. Загорать в номерах под кварцевой лампой, еду в пластиковых пакетах официанты будут просовывать под двери, купаться только в ОЗК.

Пляжный ансамбль - лето 2020

Туреччина почне приймати іноземних туристів із червня, - міністр туризму Ерсой - Цензор.НЕТ 7763
показать весь комментарий
11.05.2020 09:19 Ответить
 
 