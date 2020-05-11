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Новини Коронавірус і карантин
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Туреччина почне приймати іноземних туристів із червня, - міністр туризму Ерсой

Туреччина почне приймати іноземних туристів із червня, - міністр туризму Ерсой

Іноземних туристів почнуть приймати в Туреччині поступово з червня.

Про це в інтерв'ю телеканалу CNN Turk повідомив турецький міністр культури і туризму Мехмет Ерсой, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, з кінця травня планується поступово відкривати внутрішнє авіасполучення, а в червні поступово, після попереднього погодження з певними країнами, – міжнародне.

Готелі та заклади громадського харчування мають дотримуватися суворих правил для запобігання поширенню коронавірусу. Йдеться про забезпечення дистанції між людьми та запровадження правил гігієни. Співробітники готелів та ресторанів пройдуть спеціальні курси підготовки.

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Ресторанам у Туреччині, зокрема, доведеться відмовитися від шведського столу. Їжа та напої видаватимуться відпочивальникам винятково співробітниками закладів.

Крім того, у Туреччині оприлюднять дані про можливості медичного обслуговування у туристичних районах.

Ерсой зазначив, що до коронавірусної кризи Туреччина розраховувала на обслуговування цього року 58 мільйонів туристів. Нині він передбачає, що відкриються до 60 відсотків готелів.

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За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США), на 21:30 10 травня в Туреччині підтверджено 138,657 тис. випадків COVID-19, 3,786 тис. пацієнтів померли.

Автор: 

карантин (18172) туризм (1567) Туреччина (3637) туристи (276) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
А нас Шмыгаль не пускает 😜😜😜
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11.05.2020 08:43 Відповісти
+3
Молодцы турки, нужно ехать. Загорать в номерах под кварцевой лампой, еду в пластиковых пакетах официанты будут просовывать под двери, купаться только в ОЗК.

Пляжный ансамбль - лето 2020

Туреччина почне приймати іноземних туристів із червня, - міністр туризму Ерсой - Цензор.НЕТ 7763
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11.05.2020 09:19 Відповісти
+2
Пусть Шмыгаль в этой голимой Затоке и отдыхает вместе с белорусами ,которых там немеряно...
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11.05.2020 09:19 Відповісти
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А нас Шмыгаль не пускает 😜😜😜
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11.05.2020 08:43 Відповісти
Так вроде ж из-за "дурантина" все потеряли работу и доедают последнюю краюху хлеба перед неминуемым голодом. Какая Турция? Туреччина почне приймати іноземних туристів із червня, - міністр туризму Ерсой - Цензор.НЕТ 8052
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11.05.2020 08:49 Відповісти
А як там у США з короновірусом?
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11.05.2020 10:13 Відповісти
В Гане один человек с коронавирусом заразил 533 работника рыбозавода.
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11.05.2020 08:52 Відповісти
ган..дон
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11.05.2020 09:02 Відповісти
Да знаем давно,не представляйся постоянно....,фанат кая метова
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11.05.2020 09:16 Відповісти
игорек, иди на..ух.
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11.05.2020 09:21 Відповісти
Справа у тому, що такі обслуговування є більш затратними. Тому прийдеться піднімати ціни, або знижувати зарплати обслуговуючому персоналу. Тобто є проблеми🙄
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11.05.2020 08:55 Відповісти
Шмыгаль сказал: Все в Затоку и Кирилловку!
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11.05.2020 08:57 Відповісти
До Затоки теж нічого не їздить!
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11.05.2020 08:58 Відповісти
Будет ездить, сейчас еще холодно.
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11.05.2020 08:59 Відповісти
Коли буде їздити, то тоді нехай і говорить про Затоку.
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11.05.2020 09:01 Відповісти
Пусть Шмыгаль в этой голимой Затоке и отдыхает вместе с белорусами ,которых там немеряно...
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11.05.2020 09:19 Відповісти
А ещё нас немерено в Черноморске,в Коблево.
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11.05.2020 12:20 Відповісти
Так Турция на 9 месте в мире по короавирусу только вчера было 1542 новых случаев и умерло 47 это конечно меньше чем фиксировали в день пол месяца назад но все равно не мало же может он не слышал советы Шмыгаля который хочет что было 5 человек в сутки и они отменят?Украина находится наоборот только на 35 месте
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11.05.2020 08:59 Відповісти
В Украине вместо 100тыс тестов на вирус в день, делают 3-5 тыс, отсюда и 35 место.
А умирает людей в день у нас на треть больше, чем в Испании или Италии.
Делайте выводы...
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11.05.2020 09:14 Відповісти
Молодцы турки, нужно ехать. Загорать в номерах под кварцевой лампой, еду в пластиковых пакетах официанты будут просовывать под двери, купаться только в ОЗК.

Пляжный ансамбль - лето 2020

Туреччина почне приймати іноземних туристів із червня, - міністр туризму Ерсой - Цензор.НЕТ 7763
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11.05.2020 09:19 Відповісти
 
 