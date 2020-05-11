Туреччина почне приймати іноземних туристів із червня, - міністр туризму Ерсой

Іноземних туристів почнуть приймати в Туреччині поступово з червня.

Про це в інтерв'ю телеканалу CNN Turk повідомив турецький міністр культури і туризму Мехмет Ерсой, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, з кінця травня планується поступово відкривати внутрішнє авіасполучення, а в червні поступово, після попереднього погодження з певними країнами, – міжнародне.

Готелі та заклади громадського харчування мають дотримуватися суворих правил для запобігання поширенню коронавірусу. Йдеться про забезпечення дистанції між людьми та запровадження правил гігієни. Співробітники готелів та ресторанів пройдуть спеціальні курси підготовки.

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Ресторанам у Туреччині, зокрема, доведеться відмовитися від шведського столу. Їжа та напої видаватимуться відпочивальникам винятково співробітниками закладів.

Крім того, у Туреччині оприлюднять дані про можливості медичного обслуговування у туристичних районах.

Ерсой зазначив, що до коронавірусної кризи Туреччина розраховувала на обслуговування цього року 58 мільйонів туристів. Нині він передбачає, що відкриються до 60 відсотків готелів.

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За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США), на 21:30 10 травня в Туреччині підтверджено 138,657 тис. випадків COVID-19, 3,786 тис. пацієнтів померли.