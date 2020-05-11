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Новини Коронавірус і карантин
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Чорногорія розпочала підготовку до туристичного сезону, - прем'єр Маркович

Чорногорія розпочала підготовку до туристичного сезону, - прем'єр Маркович

Чорногорія готується до відкриття туристичного сезону, що дозволить швидше впоратися з економічними наслідками епідемії COVID-19.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Душко Маркович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За його словами, Чорногорія перебуває на шляху до перетворення на країну без коронавірусу.

"Протягом найближчих тижнів ми підготуємо нашу країну до туристичного сезону, продовження інвестицій і нових партнерських відносин, щоб якомога швидше пом'якшити негативні наслідки кризи", – зазначив Маркович.

Також читайте: Туреччина почне приймати іноземних туристів із червня, - міністр туризму Ерсой

Чорногорія продемонструвала здатність успішно справлятися з епідемією, додав прем'єр.

Чорногорія стала останньою країною Європи, у якій зафіксували випадки зараження коронавірусом, це сталося 17 березня. Станом на 11 травня було 324 інфіковані особи, дев'ятеро осіб померли. За даними телеканала RTCG, шостий день поспіль у країні не реєструють жодного нового випадку інфікування.

Туризм є основною галуззю економіки невеликої балканської держави.

Автор: 

карантин (18172) туризм (1567) Чорногорія (204) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
А совсем рядом прекрасный хорватский Дубровник с полным запретом покупки недвижимости для кацапов.Во всяком случае так говорил гид.
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11.05.2020 15:09 Відповісти
+5
Чорногорія дешевше, та й кацапів там не дуже ******* останнім часом. Українців багато теж.
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11.05.2020 15:34 Відповісти
+4
А на улицах реклама и объявления сплошь по русски. На пляже мат перемат и и вопли с московским акцентом. И цены на 50 евроцентов заканчиваются, потому что другой мелочи нет. Во всяком случае так было 5 лет назад. Больше там не отдыхали.
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11.05.2020 15:06 Відповісти
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11.05.2020 14:25 Відповісти
Да, а Шмыгаль нас не пускает 😀😀😀

Гончаренко по этому поводу ЖЖЁТ
https://youtu.be/dm-3LBLsjEY
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11.05.2020 14:26 Відповісти
Всё правильно, зе-сволоту надо надо гнать из Украины поганой метлой.
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11.05.2020 14:48 Відповісти
Нажаль там кацапи прикупили чимало нерухомості. І до них попруть "одностадники".
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11.05.2020 14:52 Відповісти
это да... и очень обидно было узнать об этом... страна замечательная. Если б я всерьез рассматривал отъезд, я б остановил свой выбор на Монтенегро с учетом всех факторов, включая язык, менталитет, адаптацию и, конечно, природу, кухню и пр. за исключением 2 НО: в море яйца ужимаются до размера изюминок от холода. И я, при моих 192 см, ощущал себя среди местных чуть ли не карликом. Девки - лосихи под 2 метра, ну такие красавицы. Вот красивый народ...
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11.05.2020 15:02 Відповісти
В якому місяці море було таким холодним? Ммої сусіди (дві родини) їздять бусиком до Хорватії, кінець серпня-початок вересня, з малими дітьми. І морем задоволені.
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11.05.2020 15:15 Відповісти
Там таке буває після шторму, я раз попав, вода після +25 була три дні +16.
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11.05.2020 15:35 Відповісти
ні, було спокійно, але ж море було дуже холодним (3 рази, що був там)
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11.05.2020 15:41 Відповісти
Да, точно, вот на Корфу есть одно место, где идет течение из Адриатики, так там вода ледяная, а на остальном острове- вода парное молоко.
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11.05.2020 15:49 Відповісти
Такое может быть, если течение холодное. Когда-то очень давно , в Крыму на неделю отдыха летом в жару вода была ледяная
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11.05.2020 15:45 Відповісти
у серпні. Наприкінці серпня...
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11.05.2020 15:39 Відповісти
А на улицах реклама и объявления сплошь по русски. На пляже мат перемат и и вопли с московским акцентом. И цены на 50 евроцентов заканчиваются, потому что другой мелочи нет. Во всяком случае так было 5 лет назад. Больше там не отдыхали.
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11.05.2020 15:06 Відповісти
А совсем рядом прекрасный хорватский Дубровник с полным запретом покупки недвижимости для кацапов.Во всяком случае так говорил гид.
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11.05.2020 15:09 Відповісти
О, а я думала поехать в Черногорию. Но теперь точно мне туда не нада))) Хорватия или Турция, как вариант
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11.05.2020 15:11 Відповісти
Чорногорія дешевше, та й кацапів там не дуже ******* останнім часом. Українців багато теж.
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11.05.2020 15:34 Відповісти
Может оговаривать заранее, чтобы отдых в свободном пространстве от кацапов?! ))))
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11.05.2020 15:38 Відповісти
Це залежить куди саме їхати, там є місця де можна жити в маленьких віллах, тоді на пляжах самі будете вибирати де бути, є міста з великими отелями, там вже треба дивитись.
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11.05.2020 15:45 Відповісти
Если Греция не откроется, то придется ехать даже в эту Черногорию, мерзнуть и слушать кацапскую пьянь...
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11.05.2020 15:56 Відповісти
Відкриється, той отель де я забронював міста, вже приймає сербів.
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11.05.2020 16:02 Відповісти
Отель може приймає. Але як доїхати. Літаки не літають, а на автівці стільки кордонів треба перетнути.
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11.05.2020 16:07 Відповісти
Я завжди на авто, що там перетинати, румунський та болгарський. Саме довше наш з румунами, інші по 10 хв і вуаля.
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11.05.2020 16:11 Відповісти
У нас траса через словацький, чеський, мадярський, сербський, чорногорський і грецький кордони. 2800 км
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11.05.2020 19:02 Відповісти
Та в Чорногоріі так було завжди , раджу всім відпочивати у Хорватіі , жодних реклам з об,явами кацапською мовою , практично не почуєшь кацапський матюк і взагалі хорвати ні разу не братушки для лаптеногих .
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11.05.2020 17:46 Відповісти
Вот, когда страна очень хочет, что короновируса нет, то его и нет аж с 17 марта. И пофиг, что приедут немцы и англичане с разгара так называемой " эпидемии".
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11.05.2020 15:53 Відповісти
Странно , отсутствие заражённых совпадает с открытием сезона
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11.05.2020 15:57 Відповісти
Для таких країн як Чорногорія, Болгарія втрата одного сезону може привести до катастрофи в економіці. Болгари ще хоч щось сіють, чорногорці просто не мають де, крім узберіжжя самі гори.
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11.05.2020 16:05 Відповісти
Они производят оливковое масло, вино опять же таки есть местное, лекарства там хорошие. Не все так плохо. Сезон там короткий , кстати, в сентябре начинают дуть сезонные ветры. Не помню название.
Мне всегда казалось, что Украина гораздо богаче Черногории . Правда, была там лет 10 назад .
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11.05.2020 16:13 Відповісти
Звісно що багатше, в мене є квартирка біля Будви, там більш менш живуть біля моря, вглиб ну дуже слабенько все.
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11.05.2020 16:17 Відповісти
Это очень классно! Мы там отдыхали в петроваце несколько раз, природа там мама дорогая. Но из Одессы есть только летом чартеры, проблема добраться, поэтому в качестве 'дачи' не рассматривали. Вам повезло, конечно.
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11.05.2020 16:57 Відповісти
И во что обходится содержание квартиры, если не секрет? Давно раздумываю, где квартиру в Европе купить, чтоб не очень дорого .
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11.05.2020 17:09 Відповісти
В Испании.
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11.05.2020 20:56 Відповісти
не несите ерунды, в сентябре почти так же как в августе, в октябре уже начинается прохлада, и то только во второй половине, тогда же и закрывается сезон
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11.05.2020 17:48 Відповісти
 
 