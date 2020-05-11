Чорногорія розпочала підготовку до туристичного сезону, - прем'єр Маркович

Чорногорія готується до відкриття туристичного сезону, що дозволить швидше впоратися з економічними наслідками епідемії COVID-19.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Душко Маркович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За його словами, Чорногорія перебуває на шляху до перетворення на країну без коронавірусу.

"Протягом найближчих тижнів ми підготуємо нашу країну до туристичного сезону, продовження інвестицій і нових партнерських відносин, щоб якомога швидше пом'якшити негативні наслідки кризи", – зазначив Маркович.

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Чорногорія продемонструвала здатність успішно справлятися з епідемією, додав прем'єр.

Чорногорія стала останньою країною Європи, у якій зафіксували випадки зараження коронавірусом, це сталося 17 березня. Станом на 11 травня було 324 інфіковані особи, дев'ятеро осіб померли. За даними телеканала RTCG, шостий день поспіль у країні не реєструють жодного нового випадку інфікування.



Туризм є основною галуззю економіки невеликої балканської держави.